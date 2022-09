این فیلم ترسناک با بودجه‌ی کمی ساخته شده اما در هفته‌ی نخست اکران با استقبال نسبتا خوبی مواجه شد و پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده هم در جذب مخاطب خوب عمل کند. «بربرها» توسط زک کرگر کارگردان شده و بازیگرانی مثل جورجینا کمپبل ، بیل اسکارسگارد و جاستین لانگ در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. داستان درباره‌ی زنی است که اتاقی را اجاره می‌کند و متوجه می‌شود هم زمان با او مرد مرموزی همان جا را اجاره کرده. آن‌ها مجبورند یک شب ترسناک و عجیب را با هم بگذرانند.

رتبه‌ی دوم جدول باکس آفیس در کمال تعجب در اختیار یک فیلم هندی قرار دارد که نخستین هفته‌ی اکرانش را با فروش داخلی ۴.۴۰ میلیون دلاری پشت سر گذاشت. «براهماسترا قسمت اول: شیوا» (Brahmastra Part One: Shiva) که اولین قسمت از یک سه‌گانه‌ی هالیوودی است، علیرغم در اختیار داشتن تنها ۸۱۰ سالن سینما که بسیار کم‌تر از سایر فیلم‌های در حال اکران است، در جذب مخاطب نسبتا موفق عمل کرد. این فیلم به کارگردانی آیان موکرجی و دیان هریستف و حضور ستارگانی مثل آمیتاب باچان، دیمپل کاپادیا و آلیا بات داستان مردی به نام شیوا را دنبال می‌کند که در جستجوی عشق، نیروهای ماورایی را در خود کشف می‌کند و با شیاطین قدرتمندی روبه‌رو می‌شود. منتقدان ورایتی «براهماسترا قسمت اول: شیوا» را ویژه و مبتکرانه خواندند و آن را شروع سرگرم‌کننده‌ای برای یک سه‌گانه‌ی برنامه‌ریزی شده و اولین جهان سینمایی هالیوودی دانستند.

«قطار سریع‌السیر» (Bullet Train) در ششمین هفته‌ی اکران با فروش داخلی ۳.۲۵ میلیون دلاری در جایگاه سوم جدول باکس آفیس قرار گرفت. اکشن تازه‌ی برد پیت با احتساب فروش بین‌المللی ۱۱۹.۳۰ میلیون دلاری، در مجموع ۲۱۱.۸۴ میلیون دلار فروخته است. «قطار سریع‌السیر» توسط دیوید لیچ کارگردانی شده که زمانی به عنوان بدلکار برد پیت مشغول به کار بود. همچنین بازیگرانی مثل برد پیت، جوئی کینگ، اندرو کوجی، آرون تایلر-جانسون، برایان تایری هنری، زازی بیتز و هیرویوکی سانادا در این فیلم به عنوان محصول مشترک ژاپن و ایالت متحده‌ی آمریکا حضور دارند. «قطار سریع‌السیر» ماجرای آدمکش نگون‌بختی را دنبال می‌کند که باید یک چمدان پر از پول نقد را در قطار سریع‌السیر ژاپن به دست آورد اما از شانس بد با گروهی از آدمکش‌ها، دزدها و منحرف‌های اجتماعی درگیری وحشیانه‌ای پیدا می‌کند.

رتبه‌ی چهارم جدول باکس آفیس را «تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) تصرف کرد که این هفته ۳.۱۷ میلیون دلار فروش داخلی داشت. با احتساب فروش بین‌المللی ۷۴۷.۸۰ میلیون دلاری، فیلم اکشن تازه‌ی تام کروز در شانزدهمین هفته‌ی اکران ۱.۴۵ میلیارد دلار فروخته است. «تاپ گان: ماوریک» توسط جوزف کوشینسکی کارگردانی شده و علاوه بر تام کروز بازیگران دیگری مثل مایلز تلر، جنیفر کانلی، جان هم، گلن پاول، لوئیس پولمن، اد هریس، مونیکا باربارو و وال کیلمر در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجراهای قسمت دوم، سی‌وشش سال پس از فیلم اصلی اتفاق می‌افتد و کاپیتان ماوریک (تام کروز) را دنبال می‌کند که برای آموزش گروهی از خلبان‌های جوان و یاغی بازگشته است.

«ابر حیوانات لیگ دی سی» (DC League of Super-Pets) این هفته در جایگاه پنجم جدول باکس آفیس قرار گرفت. این فیلم ۲.۸۳ میلیون دلار فروش داخلی داشت که با احتساب فروش بین‌المللی ۸۲.۶۰ میلیون دلاری، انیمیشن تازه‌ی دی سی تا این جای کار در مجموع ۱۶۸.۰۲ میلیون دلار فروخته است. «ابر حیوانات لیگ دی سی» به کارگردانی جارد استرن و صداپیشگی چهره‌های معروفی مثل دواین جانسون، کوین هارت، کیت مک‌کینون، جان کرازینسکی، ونسا بایر، ناتاشا لیون، دیه‌گو لونا و کیانو ریوز داستان گروهی از حیوانات خانگی را دنبال می‌کند که پس از تسخیر لیگ عدالت به دست لکس لوتور، توسط سگ سوپرمن به نام کریپتو دور هم جمع می‌شوند. هر کدام از این حیوانات خانگی قدرت‌های فرا طبیعی دارند که به کمک آن‌ها می‌توانند دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند.

تریلر ترسناک سونی «دعوت‌نامه» (The Invitation) در سومین هفته‌ی اکران ۲.۶۲ میلیون دلار فروش داخلی داشت و در رتبه‌ی ششم قرار گرفت. با احتساب فروش بین‌المللی۶.۳۰۰ میلیون دلاری، تا این جای کار در سراسر دنیا ۲۵.۱۴ میلیون دلار فروخته است. این فیلم توسط جسیکا ام. تامپسون کارگردانی شده و بازیگرانی مثل ناتالی امانوئل، توماس دوهرتی و استفانی کورنلیوسن در آن ایفای نقش می‌کنند. ماجرا درباره‌ی زنی به نام ایوی است که به خانه‌ی گمشده‌ی اجدادش در حومه‌ی انگلیس دعوت می‌شود، خانه‌ای که اسرار شومی را در خودش جای داده است.

رتبه هفتم جدول باکس آفیس در اختیار درامی قرار دارد که هفته‌ی نخست اکرانش را تجربه کرد؛ «نشان زندگی» (Lifemark) در مجموع ۲.۱۲ میلیون دلار فروش داخلی داشت. این فیلم به کارگردانی کوین پیپلز و حضور بازیگرانی مثل کرک کامرون، الکس کندریک و ماریسا لین همپتون ماجرای پسر جوانی به نام دیوید را دنبال می‌کند که در آستانه‌ی جشن تولد ۱۸ سالگی با مادر واقعی‌اش رو به رو می‌شود.

«هیولا» (Beast) فیلم تازه‌ی ادریس البا در چهارمین هفته‌ی اکران جایگاه هشتم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد. این فیلم از اکران در سینماهای آمریکای شمالی ۱.۸۰میلیون دلار به دست آورد. با احتساب فروش بین‌المللی ۲۲.۷۶ میلیون دلاری، هیولا تا این جای کار ۵۲.۱۳ میلیون دلار فروخته است. «هیولا» توسط بالتاسار کورماکور کارگردانی شده و بازیگرانی مثل ادریس البا، شارلتو کوپلی، ایانا هالی، لیه ساوا جفریس و رایلی کیئو در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی پدر جوانی است که همراه فرزند خردسالش برای برنامه‌ی تفریحی به منطقه‌ی حفاظت شده‌ای در حیات‌وحش می‌رود اما یک شیر وحشی که علاقه‌ی زیادی به شکار انسان‌ها دارد، همه جا آن‌ها را تعقیب می‌کند.

رتبه‌ی نهم جدول باکس آفیس در اختیار «مینیون‌ها: ظهور گرو» (Minions: The Rise of Gru) که در هفته‌ی یازدهم اکران در آمریکای شمالی ۱.۶۵ میلیون دلار فروخت. انیمیشن تازه‌ی ایلومینیشن و یونیورسال در سراسر جهان ۹۰۳.۹۵میلیون دلار فروش داشته است. در «مینیون‌ها: ظهور گرو» شاهد بازگشت استیو کارل در نقش گرو در پنجمین فیلم فرانچایز محبوب «من نفرت‌انگیز» (Despicable Me) هستیم. از دیگر صداپیشگان فیلم می‌توان به پی‌یر کافین، تراجی پی. هنسون، میشل یئو، رزا، ژان- کلود ون دام، لوسی لاولس و دولف لاندگرن اشاره کرد. ماجراهای این فیلم در ادامه‌ی قسمت قبلی یعنی «مینیون‌ها» است و گرو را دنبال می‌کند که برای پیوستن به یک گروه شرور تازه‌وارد مصاحبه‌ای شود اما این گفتگو اصلا خوب پیش نمی‌رود و ناگهان گرو به دشمن درجه یک این گروه شیطانی تبدیل می‌شود.

در نهایت «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) که اولین بار دسامبر ۲۰۲۱ منتشر شده بود، هفته گذشته دوباره اکران شد و با فروش داخلی ۱.۳۰ میلیون دلار رتبه‌ی دهم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد. این فیلم را جان واتس کارگردانی کرده و ستاره‌هایی مثل تام هالند، زندیا، بندیکت کامبربچ، جیکوب باتالون، جان فاورو، جیمی فاکس، ویلم دفو، اندرو گارفیلد و توبی مگوایر در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. قسمت تازه مرد عنکبوتی که بخشی از فاز چهارم دنیای سینمایی مارول به حساب می‌آید و به مفهوم چند جهانی یا مولتی ورس می‌پردازد و مردان عنکبوتی سابق و فعلی مارول را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی بربرها

Barbarian ۱ ۱۰ ۱۰ براهماسترا قسمت اول: شیوا

Brahmastra Part One: Shiva ۱ ۴.۴۰ ۴.۴۰ قطار سریع‌السیر

Bullet Train ۶ ۳.۲۵ ۹۲.۵۴ تاپ گان: ماوریک

Top Gun: Maverick ۱۶ ۳.۱۷ ۷۰۵.۶۵ ابر حیوانات لیگ دی سی

DC League of Super-Pets ۷ ۲.۸۳ ۸۵.۴۲ دعوت‌نامه

The Invitation ۳ ۲.۶۲ ۱۸.۸۴ نشان زندگی

Lifemark ۱ ۲.۲۱ ۲.۲۱ هیولا

Beast ۴ ۱.۸۰ ۲۹.۳۷ مینیون‌ها: ظهور گرو

Minions: The Rise of Gru ۱۱ ۱.۶۵ ۳۶۲.۳۳ مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست

Spider-Man: No Way Home ۲ ۱.۳۰ ۸.۵۵

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

