سونی پیش‌بینی می‌کرد این فیلم در افتتاحیه ۱۲ میلیون دلار بفروشد اما خوش‌شانس بود و «پادشاه زن» بهتر از پیش‌بینی‌هایش ظاهر شد. بودجه‌ی ساخت این فیلم ۵۰ میلیون دلار برآورد شده و البته هزینه‌ی زیادی هم صرف تبلیغات آن شده است که ازجمله‌ی آن‌ها می‌توان به اکران در جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم تورنتو اشاره کرد. با این اوصاف «پادشاه زن» برای سودآوری باید حالا حالاها بفروشد.

«پادشاه زن» توسط جینا پرینس-بایتوود کارگردانی شده و بازیگرانی مثل وایولا دیویس و لوپیتا نیونگو در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا از یک داستان واقعی الهام گرفته شده و روایتگر زندگی یک زن جنگجو است که حوالی قرن هفدهم میلادی از پادشاهی داهومی در غرب آفریقا محافظت می‌کند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۹۴ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۷۷ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که نشان می‌دهد منتقدان هم مثل مخاطبان ماجراجویی تازه‌ی وایولا دیویس را دوست داشتند.

همان‌طور که انتظار می‌رفت ۶۱ درصد از خریداران بلیت «پادشاه زن» را زنان تشکیل می‌دهند. با توجه به این استقبال باشکوه پیش‌بینی می‌شود فیلم در هفته‌های آینده هم خوب بفروشد. البته «نگران نباش عزیزم» (Don’t Worry Darling) ساخته‌ی جنجالی اولیویا وایلد ۲۳ سپتامبر اکران می‌شود که با توجه به مخاطبان هدفش که عمدتا زنان هستند، می‌تواند رقیب جدی برای فیلم حماسی دیویس باشد.

«بربرها» (Barbarian) که هفته‌ی گذشته در جایگاه اول قرار داشت، این هفته با فروش داخلی ۶.۳ میلیون دلاری به رتبه‌ی دوم جدول باکس آفیس سقوط کرد. این فیلم ترسناک توسط زک کرگر کارگردان شده و بازیگرانی مثل جورجینا کمپبل ، بیل اسکارسگارد و جاستین لانگ در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. داستان درباره‌ی زنی است که اتاقی را اجاره می‌کند و متوجه می‌شود هم زمان با او مرد مرموزی همان جا را اجاره کرده. آن‌ها مجبورند یک شب ترسناک و عجیب را با هم بگذرانند.

«پرل» (Pearl) فیلم دیگری است که به تازگی اکران شده و با فروش داخلی ۳.۱۲ میلیون دلاری در جایگاه سوم جدول باکس آفیس قرار گرفت. «پرل» توسط کمپانی ای ۲۴ تولید شده و پیش درآمدی بر فیلم ترسناک «ایکس» (X) به حساب می‌آید. داستان در دوره‌ی جنگ جهانی اول می‌گذرد و به بررسی گذشت پرل به عنوان شخصیت اصلی فیلم اسلشر «ایکس» می‌پردازد و سیر تبدیل شدن او به هیولایی بی‌رحم را بررسی می‌کند.

«پرل» توسط تی وست کارگردانی ده و بازیگرانی مثل میا گاث، دیوید کورنزوت، تاندی رایت، متیو سادرلند و اما جنکینز-پورو در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۸۶ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۷۳ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که از رضایت منتقدان حکایت دارد.

«ببین چگونه می‌دوند» (See How They Run) کمدی به کارگردانی تام جورج و حضور بازیگرانی مثل سم راکول، سرشه رونان، آدرین برودی، روث ویلسون، ریس شیراسمیت، هریس دیکینسون و دیوید اویلوو هم هفته‌ی نخست اکرانش را پشت سر گذاشت و با فروش ۳.۱۰ میلیون دلاری از ۲۴۰۰ سالن سینمای آمریکای شمالی در جایگاه چهارم قرار گرفت. فیلم روایتگر ماجرای کارگردانی است که تصمیم می‌گیرد یک نمایش‌نامه‌ی محبوب را اقتباس سینمایی کند اما در کمال ناباوری اعضای گروه تولید یکی‌یکی به قتل می‌رسند. این قتل‌های مرموز پای یک بازرس کارکشته و یک پلیس تازه‌کار را به پرونده باز می‌کند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای «ببین چگونه می‌دوند» امتیاز راتن تومیتوز ۷۰ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۶۰ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

«قطار سریع‌السیر» (Bullet Train) در هفتمین هفته‌ی اکران با فروش داخلی ۲.۵ میلیون دلاری در جایگاه پنجم جدول باکس آفیس قرار گرفت. اکشن تازه‌ی برد پیت با احتساب فروش بین‌المللی ۱۲۵.۷۰ میلیون دلاری، در مجموع ۲۲۲.۰۸ میلیون دلار فروخته است. «قطار سریع‌السیر» توسط دیوید لیچ کارگردانی شده که زمانی به عنوان بدلکار برد پیت مشغول به کار بود. همچنین بازیگرانی مثل برد پیت، جوئی کینگ، اندرو کوجی، آرون تایلر-جانسون، برایان تایری هنری، زازی بیتز و هیرویوکی سانادا در این فیلم به عنوان محصول مشترک ژاپن و ایالت متحده‌ی آمریکا حضور دارند. «قطار سریع‌السیر» ماجرای آدمکش نگون‌بختی را دنبال می‌کند که باید یک چمدان پر از پول نقد را در قطار سریع‌السیر ژاپن به دست آورد اما از شانس بد با گروهی از آدمکش‌ها، دزدها و منحرف‌های اجتماعی درگیری وحشیانه‌ای پیدا می‌کند.

رتبه‌ی ششم جدول باکس آفیس را «تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) تصرف کرد که این هفته ۲.۱۸ میلیون دلار فروش داخلی داشت. با احتساب فروش بین‌المللی ۷۵۴.۲۰۰ میلیون دلاری، فیلم اکشن تازه‌ی تام کروز در هفدهمین هفته‌ی اکران ۱.۴۶ میلیارد دلار فروخته است. «تاپ گان: ماوریک» توسط جوزف کوشینسکی کارگردانی شده و علاوه بر تام کروز بازیگران دیگری مثل مایلز تلر، جنیفر کانلی، جان هم، گلن پاول، لوئیس پولمن، اد هریس، مونیکا باربارو و وال کیلمر در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجراهای قسمت دوم، سی‌وشش سال پس از فیلم اصلی اتفاق می‌افتد و کاپیتان ماوریک (تام کروز) را دنبال می‌کند که برای آموزش گروهی از خلبان‌های جوان و یاغی بازگشته است.

«ابر حیوانات لیگ دی سی» (DC League of Super-Pets) این هفته در جایگاه هفتم جدول باکس آفیس قرار گرفت. این فیلم ۲.۱۷ میلیون دلار فروش داخلی داشت که با احتساب فروش بین‌المللی ۸۹.۷۰ میلیون دلاری، انیمیشن تازه‌ی دی سی تا این جای کار در مجموع ۱۷۷.۵۶ میلیون دلار فروخته است. «ابر حیوانات لیگ دی سی» به کارگردانی جارد استرن و صداپیشگی چهره‌های معروفی مثل دواین جانسون، کوین هارت، کیت مک‌کینون، جان کرازینسکی، ونسا بایر، ناتاشا لیون، دیه‌گو لونا و کیانو ریوز داستان گروهی از حیوانات خانگی را دنبال می‌کند که پس از تسخیر لیگ عدالت به دست لکس لوتور، توسط سگ سوپرمن به نام کریپتو دور هم جمع می‌شوند. هر کدام از این حیوانات خانگی قدرت‌های فرا طبیعی دارند که به کمک آن‌ها می‌توانند دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند.

تریلر ترسناک سونی «دعوت‌نامه» (The Invitation) در چهارمین هفته‌ی اکران ۱.۷۰ میلیون دلار فروش داخلی داشت و در رتبه‌ی هشتم قرار گرفت. با احتساب فروش بین‌المللی ۸.۶۰ میلیون دلاری، تا این جای کار در سراسر دنیا ۳۰.۰۶ میلیون دلار فروخته است. این فیلم توسط جسیکا ام. تامپسون کارگردانی شده و بازیگرانی مثل ناتالی امانوئل، توماس دوهرتی و استفانی کورنلیوسن در آن ایفای نقش می‌کنند. ماجرا درباره‌ی زنی به نام ایوی است که به خانه‌ی گمشده‌ی اجدادش در حومه‌ی انگلیس دعوت می‌شود، خانه‌ای که اسرار شومی را در خودش جای داده است.

رتبه‌ی نهم جدول باکس آفیس در اختیار «مینیون‌ها: ظهور گرو» (Minions: The Rise of Gru) که در هفته‌ی دوازدهم اکران در آمریکای شمالی ۱.۳۲ میلیون دلار فروخت. انیمیشن تازه‌ی ایلومینیشن و یونیورسال در سراسر جهان ۹۱۳.۱۹ میلیون دلار فروش داشته است. در «مینیون‌ها: ظهور گرو» شاهد بازگشت استیو کارل در نقش گرو در پنجمین فیلم فرانچایز محبوب «من نفرت‌انگیز» (Despicable Me) هستیم. از دیگر صداپیشگان فیلم می‌توان به پی‌یر کافین، تراجی پی. هنسون، میشل یئو، رزا، ژان- کلود ون دام، لوسی لاولس و دولف لاندگرن اشاره کرد. ماجراهای این فیلم در ادامه‌ی قسمت قبلی یعنی «مینیون‌ها» است و گرو را دنبال می‌کند که برای پیوستن به یک گروه شرور تازه‌وارد مصاحبه‌ای شود اما این گفتگو اصلا خوب پیش نمی‌رود و ناگهان گرو به دشمن درجه یک این گروه شیطانی تبدیل می‌شود.

و در نهایت مستند «رویای ماه» (Moonage Dream) با فروش داخلی ۱.۲۲ میلیون دلاری در رتبه‌ی دهم جدول باکس آفیس قرار گرفت. این فیلم به کارگردانی برت مورگن به بخشی از زندگی خواننده و آهنگساز افسانه‌ای دیوید بویی می‌پردازد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی زن پادشاه

The Woman King ۱ ۱۹ ۱۹ بربرها

Barbarian ۲ ۶.۳ ۲۰.۹۱ پرل

Pearl ۱ ۳.۱۲ ۳.۱۲ ببین چگونه می‌دوند

See How They Run ۱ ۳.۱۰ ۳.۱۰ قطار سریع‌السیر

Bullet Train ۷ ۲.۵۰ ۹۶.۳۸ تاپ گان: ماوریک

Top Gun: Maverick ۱۷ ۲.۱۸ ۷۰۹.۰۵۵ ابر حیوانات لیگ دی سی

DC League of Super-Pets ۸ ۲.۱۷ ۸۷.۸۶ دعوت‌نامه

The Invitation ۴ ۱.۷۰ ۲۱.۴۶ مینیون‌ها: ظهور گرو

Minions: The Rise of Gru ۱۲ ۱.۳۲ ۳۶۴.۰۹ رویای ماه

Moonage Dream ۱ ۱.۲۲ ۱.۲۲

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

