۱۰ بازی ناامیدکننده‌ از بازیگران برجسته‌ی هالیوود

۱۲- وینسنت دن آفریو (Vincent D’Onofrio)

پس از تماشای وینسنت دن آفریو در نقش یک روانی به اسم سر گروهبان پایل در فیلم «غلاف تمام فلزی» (Full Metal Jacket)، مخاطب به این بازیگر به چشم یک هنرمندی نگاه می‌کند که می‌تواند به خوبی از پس هنرنمایی شخصیت‌های متفاوت بربیاید. این بازیگر در پروژه‌ی بعدی‌اش در نقش یک آدم فضایی در فیلم «مردان سیاه‌پوش» (Men in Black) محصول سال ۱۹۹۷، یک قاتل سریالی سادیسمی در فیلم «سلول» (The Cell) محصول سال ۲۰۰۰ و همچنین در نقش یک شخصیت جنگ‌طلبِ حریص در فیلم «دنیای ژوراسیک» (Jurassic World) محصول سال ۲۰۱۵ ظاهر شد. اخیرا دن آفریو به دلیل بازی در نقش کینگ‌پین در سریال‌ «دردویل» (Daredevil) و «هاک‌آی» (Hawkeye) توانسته درخشش بسیار خوبی داشته باشد. او به خوبی توانسته با نقش‌هایش ارتباط برقرار کرده و در حال حاضر کار بسیار سختی است که انتظار هنرنمایی در قامت یک شخصیت منفی را از دن آفریو انتظار داشت.

۱۱- اد هریس (Ed Harris)

اد هریس کارنامه‌ی بسیار دراز و طویلی در عرصه‌ی سینما دارد. تمامی نقش‌های منفی اد هریس یک کیفیت منحصر به فردی دارد. هریس در فیلم «راک» (The Rock) محصول سال ۱۹۹۶، در نقش یک سرباز کار کشته و بازنشسته، شرافتش را گرو می‌گذارد تا با یک حمله‌ی تروریستی توجه حکومت را برای درمان جانبازان جلب کند. سپس او در فیلم «گنجینه‌ی ملی: کتاب اسرار» (National Treasure: Book of Secrets) محصول سال ۲۰۰۷ در نقش شخصیتی ظاهر می‌شود که با تهدید جان دیگران در تلاش است تا یک گنجینه‌ی خاصی را پیدا کند و بی‌آبرویی خانواده‌اش را به این طریق پاک کند.

بهترین بازی اد هریس را باید در سریال «وست‌ورلد» ‌(Westworld) در نقش مرد سیاه‌پوش دانست. اگر از شخصیت‌پردازی بی‌نظیر مرد سیاه‌پوش در این سریال فاکتور بگیریم، اد هریس به اندازه‌ای مسلط در این نقش ظاهر می‌شود که اصلا و ابدا نمی‌توان بازیگر دیگری را در این نقش تصور کرد.

۱۰- جان تراولتا (John Travolta)

در حالی‌که جان تراولتا توانسته اسمش را با هنرنمایی در فیلم‌های «تب شب شنبه»‌ (Saturday Night Fever) و «گریس» (Grease) مطرح کند، او موفق شده ثابت کند که می‌تواند در نقش یک شخصیت منفی هم با قدرت ظاهر شود. با این حال، فیلم «پانیشر» (The Punisher) که سال ۲۰۰۴ اکران شد، آن‌چنان نتوانسته هواداران تراولتا را راضی نگه دارد. اگرچه، هنرنمایی تراولتا در نقش هاوارد سینت، رئیس باند خلافکاری داستان به شدت دیدنی از آب در آمد. تراولتا پیش از این نقش، در فیلم «تغییر چهره» (Face/Off) محصول سال ۱۹۹۷ نقطه مقابل شخصیتی می‌ایستد که نیکلاس کیج آن نقش را بازی می‌کند. فیلم «تغییر چهره» از همان ابتدای داستان، از لحاظ بازیگری یک اثر درجه یک محسوب می‌شود؛ چراکه کیج در نقش یک تبهکار جانی و تراولتا در نقش یک پلیس برجسته ظاهر می‌شود که به دلیل اتفاقاتی چهره‌ی این دو شخصیت با یکدیگر عوض می‌شود. به همین سبب بازی در چنین فیلمی کار چالش‌برانگیزی برای این دو بازیگر محسوب می‌شد. جدا از تحسین‌برانگیز بودن فیلم «تغییر چهره»، ایفای نقش متفاوت تراولتا در مقام یک شخصیت منفی به شدت ماندگار شد.

۹- ویلم دفو (Willem Dafoe)

ویلم دفو اغلب در نقش‌هایی بازی کرده که متفاوت و خاص است. او در ژانر‌های متنوعی بازی کرده و شاید به همین خاطر است که مخاطب تمامی نقش‌های دفو را دوست دارد. بهترین ایفای نقش ویلم دفو قطع به یقین بازی در نقش گرین گابلین در فیلم «مرد عنکبوتی» (Spider-Man) محصول سال ۲۰۰۲ به کارگردانی سم ریمی است. گرین گابلین، یکی از شرورترین و جذاب‌ترین شخصیت‌ منفی‌های کل دنیای کمیک بوکی مارول به شمار می‌رود. دفو، انتخاب بی‌نقص و کاملی برای نمایش گرین گابلین در قاب سینما بود؛ دانشمندی که از اختلال چند شخصیتی و افکار تیره و تاریک رنج می‌برد. دفو نقشی را بازی می‌کند که تبدیل به یکی از بهترین شخصیت‌هایی می‌شود که می‌توان در آثار سینمایی مارول دید.

۸- کیانو ریوز (Keanu Reeves)

کیانو ریوز، رسما یکی از محبوب‌ترین بازیگران نسل حاضر به حساب می‌آید. او در نقش شخصیت‌های مثبت زیادی توانسته با قدرت ظاهر شود، اما ریوز چند ایفای نقش منفی هم داشته که به شدت جذاب است. کیانو ریوز در فیلم رازآلود «هدیه» (The Gift)، محصول سال ۲۰۰۰ در نقش یک شخصیت منفی بسیار خشن ظاهر می‌شود که به دنبال اهداف و مقاصد شخصی‌اش دست به هر اقدامی می‌زند.

۷- ساموئل ال.جکسون (Samuel L. Jackson)

مگر می‌شود ساموئل ال.جکسون را به خاطر هنرنمایی‌های فوق‌العاده‌اش از یاد برد؟ او بخشی از فرنچایزهای بسیار بزرگ سینما نظیر دنیای سینمایی مارول (MCU) و «جنگ ستارگان» (Star Wars) محسوب می‌شود. او همچنین در نقش شخصیت‌های بسیار خشن و منفی هم ظاهر شد. یکی از بی‌نظیرترین ایفای نقش‌های جکسون، بازی در نقش فردی به اسم مستر گلس به شمار می‌رود. مستر گلس شخصیتی برگرفته از سه‌گانه‌ی نایت شیامالان است که یک شخصیت بسیار ماهر و فوق‌العاده شرور به نظر می‌رسد. قدرت بازیگری جکسون موجب شده تا از تماشای این شخصیت در فیلم‌های شیامالان به وجد بیاییم.

۶- جیمز مک‌آووی (James McAvoy)

جیمز مک‌آووی از سال ۱۹۹۵ توانسته شخصیت‌‌های بسیار متنوعی را جلوی دوربین به بیننده نشان دهد. این بازیگر خوش نام و آوازه، سال ۲۰۱۶ در فیلم «شکافته» (Split) نقش کاملا متفاوتی را بازی می‌کند. مک‌آووی نقش فردی را بازی می‌کند که به سندرم چندگانگی شخصیتی دچار شده است. مک‌آووی در این فیلم رازآلود و روان‌شناختی یک نقش‌آفرینی بی‌نظیر از خود به یادگار می‌گذارد. داستان فیلم «شکافته» و هنرنمایی مک‌آووی به اندازه‌ای بی‌نقص و هیجان‌انگیز است که بیننده احتمالا می‌خواهد از ابتدا تا انتهای فیلم را بعدها مجدد تماشا کند. این شخصیت، در فیلم «شیشه» (Glass) محصول سال ۲۰۱۹ هم حضور داشته و یک تعامل بسیار دیدنی را بین مک‌آووی و دو بازیگر مطرح دیگر یعنی ساموئل ال.جکسون و بروس ویلیس شاهد هستیم.

۵- دنیس کواید (Dennis Quaid)

دنیس کواید در فیلم و سریال‌های زیادی به هنرنمایی پرداخته است. مخاطب هم همیشه می‌داند که این چهره‌ی آشنا، نقش‌آفرینی بد و ضعیفی به بار نخواهد آورد چون او همیشه در نقش‌هایش سنگ تمام می‌گذارد. کواید معمولا در نقش یک شخصیت خوب یا یک قهرمان جلوی دوربین ظاهر می‌شود اما او هم مثل کیانو ریوز در برخی از فیلم‌‌ها در قالب یک شخصیت منفی جلوی دوربین بازی می‌کند. برای مثال، داستان فیلم «پاندروم» (Pandorum) حقیقتی پنهان را درباره‌‌ی شخصیت کواید در انتها مطرح می‌کند که با چهره‌ی خوب شخصیتش در تضاد است. دنیس کواید همچنین هنرنمایی خارق‌العاده‌ای را از خود در فیلم «مزاحم» (The Intruder) محصول سال ۲۰۱۹ به یادگار می‌گذارد؛ فیلمی که شاید نتوانسته از جنبه‌ی کیفی حرفی برای گفتن داشته باشد اما هنرنمایی دنیس کواید ستودنی است.

۴- ایتان هاوک (Ethan Hawke)

ایتان هاوک هم یکی دیگر از بازیگران این لیست است که نقش‌های متنوع زیادی را در کارنامه‌اش ثبت کرده است. ایتان هاوک در فیلم‌های ترسناکی بازی کرده که در نقش یک قهرمان یا یک شخصیت عادی در تلاش برای بقا و نجات جانش است. با این حال، در فیلم «تلفن سیاه» (The Black Phone) محصول سال ۲۰۲۱، او در نقش یک روانیِ جامعه‌گریز ظاهر می‌شود. ایتان هاوک شخصیتی روانی و بچه‌دزدی را نشان می‌دهد که از اختلال روانی بسیار شدیدی رنج می‌برد. قطع به یقین یکی از بهترین هنرنمایی‌های ایتان هاوک، بازی در چنین نقشی است.

۳- جان لیسگو (John Lithgow)

جان لیسگو بازیگری است که بیشتر با ژانر طنز و کمدی در فرهنگ مردم آمریکا جا افتاده است. برای مثال می‌توان به دکتر دیک سولومون با بازی این هنرمند اشاره کرد که یکی از بامزه‌ترین پدران دنیای تلویزیونی در دهه‌ی ۹۰ میلادی بود. حتی صداگذاری لیسگو در نقش لرد فرکوئید در انیمیشن «شرک» (Shrek) هم که شخصیت منفی داستان بود، به نظر بامزه و خنده‌دار است. با این حال، لیسگو توانسته در نقش آرتور میشل در سریال دیدنی دکستر (Dexter)، یک شخصیت منفی فوق‌العاده شرور را به بیننده نشان دهد. شخصیت لیسگو در این سریال، یک شخصیت قاتل بسیار خون‌سرد است که در جامعه با دو چهره به راحتی زندگی می‌کند. لیسگو رسما در سریال «دکستر» باید یک چهره‌ی دوست داشتنی و بسیار خانواده دوست و از طرفی دیگر، یک چهره‌ی و باطن اصلی‌ شخصیتش را به خوبی نشان دهد. این‌که لیسگو می‌تواند چهره‌ی یک هیولا را پشت ژست و ظاهر خودش پنهان کند، عملکرد بسیار تحسین‌برانگیزی تلقی می‌شود.

۲- آنجلیکا هیوستن (Anjelica Huston)

آنجلیکا هیوستن نقش‌های زیادی را در کارنامه‌اش دارد که بیننده‌ به شدت از آن خوشش می‌آید. برای مثال شخصیت مورتیشیا آدامز در انیمیشن «خانواده‌ی آدامز» (The Addams Family) که یکی از جالب‌ترین نقش‌های این بازیگر به حساب می‌آید. این بازیگر هم نقش‌های منفی خوبی از خود به جا گذاشته است. او در فیلم «ساحره‌ها» (The Witches) محصول سال ۱۹۹۰ در نقش ساحره‌ی اعظم تلاش کرده تا تمامی کودکان جهان را یک بار برای همیشه نابود کند.

شخصیت‌های منفی که هیوستن بازی می‌کند، خباثت بسیار زیادی در بطن شخصیت‌هایشان می‌توان مشاهده کرد. در فیلم «برای همیشه: یک داستان سیندرلا» (Ever After: A Cinderella Story)، هیوستن در نقش یک مادرخوانده‌ی بد ذات به اسم رودمیلا بازی می‌کند. این شخصیت نه تنها اتفاقات هولناکی را برای شخصیت دنیل (درو بری‌مور) رقم می‌زند، بلکه از لحاظ احساسی هم به شدت فریب‌کار و آزاردهنده به نظر می‌رسد. هنرنمایی‌های هیوستن همیشه به دلیل مهارت‌های بی‌نظیرش دیدنی است.

۱- هلنا بونهام کارتر (Helena Bonham Carter)

هلنا بونهام کارتر، یکی از جذاب‌ترین بازیگران زن در حال حاضر سینما است. او بیشتر در پروژه‌های صداگذاری فعالیت کرده اما جالب است بدانید نقش‌هایی که تا به حال قبول کرده، هیچ کدام‌شان شبیه به هم نیستند. همین رویه‌ی بونهام کارتر باعث شده تا مهارت و توانمندی‌های او کاملا به چشم آید. بازی بونهام کارتر در نقش ملکه‌ی قرمز در فیلم «آلیس در سرزمین عجایب» (Alice in Wonderland) محصول سال ۲۰۱۰ به شدت عالی و تحسین‌برانگیز بود و او علنا کاری کرد تا این داستان کلاسیک، رنگ و روی بهتری به خود بگیرد. کارتر همچنین مهارت خوانندگی‌اش را هم با بازی در نقش خانم لاوت در فیلم «سوینی تاد: آرایشگر شیطانی خیابان فلیت» (Sweeny Todd: The Demon Barber of Fleet Street) به رخ همگان کشید. کارتر در نقش یک نانوای خواننده در این فیلم ظاهر می‌شود که از گوشت واقعی انسان‌ها برای تهیه‌ی خوراک گوشت پای استفاده می‌کند.

با تمام این تفاسیر، قوی‌ترین و بهترین هنرنمایی کارتر، بازی در نقش شخصیت بلاتریکس لسترنج در فرنچایز هری پاتر تلقی می‌شود. او رسما توانسته کاری کند تا بلاتریکس، یکی از منفورترین ساحره‌های کل فرنچایز هری پاتر به نظر برسد. کارتر توانسته یک شخصیت منفی خشمگین و افسار گسیخته‌ای را نشان دهد که در جنگ بین خیر و شر در جناح منفی به یک نبرد تمام عیار می‌پردازد.

منبع:‌ Movieweb

نوشته ۱۲ بازیگر مشهور که در نقش‌های منفی خوش درخشیدند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala