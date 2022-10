در تریلرهای روان‌شناختی هیچ دستورالعملی برای موفقیت وجود ندارد. مثلا فیلم «زنی پشت پنجره» (The Woman in the Window) با وجود داشتن بازیگران شناخته شده و داستان نسبتا قوی، نتوانست نظر مخاطبان را آن طور که باید و شاید به خودش جلب کند. از سوی دیگر آثاری مثل «سکوت بره‌ها» (Silence of the Lambs) و «فایت کلاب» (Fight Club) بازخوردهای فوق‌العاده‌ای گرفتند و در تاریخ سینما ماندگار شدند.

در حالی که فیلم‌های پلیسی و جنایی بسیار محبوب هستند اما چیزی در این داستان‌های تاریک وجود دارد که آن‌ها را به شدت عجیب و غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند و مخاطب از ابتدا تا انتها با فیلم همراه می‌شود. شخصیت‌های اصلی تریلرهای روان‌شناختی معمولا به جای قدرت بدنی از هوششان برای انواع و اقسام جنایت‌ها استفاده می‌کنند و دشمنانشان هم از درون ذهنشان بیرون می‌آیند و بر خلاف سایر ژانرهای سینمایی وجود خارجی ندارند. این شخصیت‌ها با دوراهی‌های اخلاقی روبه‌رو می‌شوند که چهارچوب‌های ذهنی مخاطب را زیر سوال می‌برد و با ایجاد هرج و مرج، روان او را هدف قرار می‌دهد.

آیا تا به حال حین تماشای یک فیلم درباره‌ی این که چه چیزی درست است و چه چیزی نیست، احساس سردرگمی کردید؟ اگر پاسختان مثبت است یعنی به تماشای یک تریلر روان‌شناختی نشسته‌اید. اگر هم این تجربه را نداشتید اصلا نگران نباشید چون در ادامه سراغ ۱۴ تریلر روان‌شناختی برتر دهه‌ی ۲۰۱۰ می‌رویم.

۱۴- تعقیب می‌کند (It Follows)

سال انتشار: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: دیوید رابرت میچل

دیوید رابرت میچل بازیگران: کیر گیلکریست، مایکا مونرو، لیل سپ

کیر گیلکریست، مایکا مونرو، لیل سپ امتیاز IMDb فیلم: ۶.۸ از ۱۰

۶.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۵ از ۱۰۰

«تعقیب می‌کند» ترکیب بی‌نظیری از ژانرهای تریلر روان‌شناختی و ترسناک است. هیولای فیلم به صورت دلهره‌آوری ویرانگر است با این حال در اکثر سکانس‌های فقط شخصیت اصلی می‌تواند این موجود ترسناک را ببیند و دوستانش درباره‌ی سر و شکل او میزان خطرناک بودنش هیچ ایده‌ای ندارند.

فیلم ماجرای دختری به نام جی (مایکا مونرو) را دنبال می‌کند که پس از رابطه با معشوقه‌ی سابقش، تحت تعقیب هیولای عجیب و غریبی قرار می‌گیرد که قصد جانش را دارد. جی خیلی زود متوجه می‌شود تنها راه خلاصی از هیولا این است که با شخص دیگری رابطه داشته باشد تا آن را به نفر بعدی انتقال بدهد و خودش از شر آن خلاص شود.

ترس از نادیده‌ها و ناشناخته‌ها و چالش‌های اخلاقی که شخصیت اصلی در طول داستان با آن مواجه می‌شود، از جمله عواملی هستند که «تعقیب می‌کند» را تا این اندازه دلهره‌آور کرده‌اند.

۱۳- دکتر اسلیپ (Doctor Sleep)

سال انتشار: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: مایک فلناگان

مایک فلناگان بازیگران: یوان مک گرگور، ربکا فرگوسن، جیکوب ترمبلی، بروس گرینوود

یوان مک گرگور، ربکا فرگوسن، جیکوب ترمبلی، بروس گرینوود امتیاز IMDb فیلم: ۷.۳ از ۱۰

۷.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۷۵ از ۱۰۰

برخی از بهترین اقتباس‌های سینمایی از آثار استیون کینگ در دهه‌ی ۸۰ میلادی اتفاق افتادند و بدون شک «درخشش» (The Shining) استنلی کوبریک یکی از بهترین نمونه‌ها است که در تاریخ سینما ماندگار شد.

«دکتر اسلیپ» یکی از رمان‌های استیون کینگ است که سال ۲۰۱۳ منتشر شد و به نوعی دنباله‌ی «درخشش» به حساب می‌آید. دنی تورنس به عنوان شخصیت اصلی این رمان همچنان با کابوس‌های دوران کودکی‌اش دست و پنجه نرم می‌کند. مایک فلناگان سال ۲۰۱۹ این رمان پرفروش را به صورت سینمایی اقتباس کرد.

این فیلم برعکس «درخشش» کوبریک، از همان ساختار اصلی رمان کینگ پیروی می‌کند. دنی تورنس (یوان مک گرگور) در دوران بزرگ‌سالی هم با تروما و آسیب‌های ناشی از حوادث وحشتناکی که سال‌ها قبل در هتل اورلوک تجربه کرده بود، درگیر است. ترس روان‌شناختی «دکتر اسلیپ» از آسیب‌های روحی و روانی که از گذشته‌های دور در انسان‌ها باقی می‌ماند و بالاخره در دوران بزرگ‌سالی خودش را نشان می‌دهد، سرچشمه می‌گیرد.

۱۲- شکافته (Split)

سال انتشار: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: ام. نایت شیامالان

ام. نایت شیامالان بازیگران: جیمز مک‌آووی، آنیا تیلور-جوی، جسیکا سولا، هیلی لو ریچاردسون

جیمز مک‌آووی، آنیا تیلور-جوی، جسیکا سولا، هیلی لو ریچاردسون امتیاز IMDb فیلم: ۷.۳ از ۱۰

۷.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۷۸ از ۱۰۰

«شکافته» دومین فیلم از مجموعه «آسیب‌ناپذیر» است که ستاره‌های محبوبی مثل جیمز مک آووی، آنیا تیلور-جوی و بتی باکلی را کنار هم جمع کرده است. در این فیلم است که مخاطبان برای اولین با شخصیت «دیو» آشنا می‌شوند. جیمز مک‌آووی ایفاگر نقش مردی است که از اختلال تجزیه‌ی هویت رنج می‌برد و ۲۳ شخصیت متفاوت دارد که هر کدام در موقعیت‌های مختلف کنترل عواطف و احساساتش را به دست می‌گیرند. یکی از شخصیت‌های او به نام دنیس سه دختر جوان را از جشن تولدی می‌رباید و آن‌ها را در مکان نامعلومی حبس می‌کند. دخترها تلاش می‌کنند قبل از این که شخصیت بیست و چهارم که دیو نام دارد کنترل این مرد عجیب را در دست بگیرد، از دستش فرار کنند. جیمز مک‌آووی در این نقش پیچیده عالی عمل کرد و خیلی زود به یکی از ستاره‌های هالیوود تبدیل شد.

سومین قسمت این مجموعه به نام «شیشه» (Glass) سال ۲۰۱۹ منتشر شد و متاسفانه نتوانست موفقیت دو قسمت قبل را تکرار کند. با این حال مطمئنا «شکافته» یکی از بهترین تریلرهای روان‌شناختی است که در یک دهه‌ی گذشته ساخته شده.

۱۱- هدیه (The Gift)

سال انتشار: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: جوئل اجرتون

جوئل اجرتون بازیگران: جیسون بیتمن، ربکا هال، جوئل اجرتون

جیسون بیتمن، ربکا هال، جوئل اجرتون امتیاز IMDb فیلم: ۷ از ۱۰

۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۱ از ۱۰۰

جوئل اجرتون به عنوان کارگردان، نویسنده و بازیگر در «هدیه» حضور دارد. فیلم ماجرای زوجی به نام‌های سایمون و رابین (جیسون بیتمن و ربکا هال) را دنبال می‌کند که پس از نقل مکان به زادگاه سایمون، با مرد عجیب و غریبی به نام گوردو (جوئل اجرتون) روبه‌رو می‌شوند که ظاهرا از دوران دبیرستان با سایمون آشنایی داشته. گوردو کم کم به تهدید ترسناکی برای زوج داستان تبدیل می‌شود و با ارسال هدایای مرموزی که اسرار وحشتناکی را در خود پنهان کردند، زندگی آرام آن‌ها را دستخوش تغییر می‌کند.

«هدیه» برای فیلم‌نامه و کارگردانی خوب اجرتون و بازی تماشایی بیتمن با تحسین گسترده‌ی منتقدان مواجه شد. پایان‌بندی تامل برانگیز تنها یکی از دلایلی است که «هدیه» را به یکی از بهترین تریلرهای روان‌شناختی که تا به حال دیده‌اید، تبدیل می‌کند.

۱۰- تلقین (Inception)

سال انتشار: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: کریستوفر نولان

کریستوفر نولان بازیگران: لئوناردو دی کاپریو، کن واتانابه، جوزف گوردون لویت، ماریون کوتیار، الیوت پیج، تام هاردی

لئوناردو دی کاپریو، کن واتانابه، جوزف گوردون لویت، ماریون کوتیار، الیوت پیج، تام هاردی امتیاز IMDb فیلم: ۸.۸ از ۱۰

۸.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۷ از ۱۰۰

پیچیدگی‌های «تلقین» کریستوفر نولان به اندازه‌ای است که درک مفهوم آن یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا به حساب می‌آید؛ به طوری که با گذشت بیش از یک دهه هر چند وقت یک بار تئوری‌هایی توسط هواداران فیلم منتشر می‌شود که سعی می‌کنند پایان‌بندی آن را توضیح دهند.

«تلقین» داستان دام کاب (لئوناردو دی کاپریو) را دنبال می‌کند که تخصص اصلی‌اش استخراج اسرار و اطلاعات ارزشمند برای سازمان‌های جاسوسی است. تکنیک منحصربه‌فرد او استخراج اطلاعات از ضمیر ناخودآگاه افراد هنگام خواب است. این توانایی، دام کاب را به مهره‌ای شناخته شده و محبوب در دنیای جاسوسی تبدیل کرده است با این حال یک فراری بین‌المللی است که نهادهای دولتی و اطلاعاتی بسیاری در سراسر دنیا به دنبالش هستند و زندگی‌اش دائما در تلاطم تعقیب و گریز است. تا این که یک روز فرصت منحصربه‌فردی در اختیار او قرار می‌گیرد که بتواند زندگی سابقش را برگرداند؛ دام کاب باید به عنوان آخرین ماموریت دقیقا کاری را انجام دهد که برعکس رویه‌ی معمولش است. او باید ایده‌ای را در ذهن شخصی به نام رابرت فیشر جونیور (کیلین مورفی) بکارد اما مشکل اصلی این است که رابرت می‌تواند همه‌ی حرکات او را به راحتی پیش‌بینی کند.

«تلقین» به عنوان یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های کریستوفر نولان میان مخاطبان و منتقدان، در مجموع برنده‌ی چهار جایزه‌ی اسکار در رشته‌های بهترین فیلم‌برداری، بهترین تدوین صدا، بهترین صداگذاری و بهترین جلوه‌های تصویری شد و با وجود گذشت بیش از یک دهه به عنوان یکی از تماشایی‌ترین و البته پیچیده‌ترین تریلرهای روان‌شناختی دنیا شناخته می‌شود.

۹- زندانیان (Prisoners)

سال انتشار: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: دنیس ویلنیو

دنیس ویلنیو بازیگران: هیو جکمن، جیک جیلنهال، ماریا بلو، ترنس هاوارد، ملیسا لئو

هیو جکمن، جیک جیلنهال، ماریا بلو، ترنس هاوارد، ملیسا لئو امتیاز IMDb فیلم: ۸.۱ از ۱۰

۸.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۱ از ۱۰۰

کلر دوور (هیو جکمن) یک نجار آرام و مذهبی است که زندگی و اعتقاداتش با ربوده شدن دختر شش ساله‌اش در حین بازی در فضای سبز نزدیک خانه، دچار تحولات اساسی می‌شود. او در کمال ناامیدی برای پیدا شدن فرزندش دست به دامن قانون می‌شود اما وقتی افسر پرونده (جیک جیلنهال) به دلیل نبود شواهد کافی مجبور می‌شود الکس جونز (پل دانو) که تنها مظنون است را آزاد کند، کلر آخرین امیدش را هم از دست می‌دهد و تصمیم می‌گیرد خودش عدالت را اجرا کند؛ پس الکس جونز را می‌دزدد و سعی می‌کند به هر روش درست و نادرستی به دخترش برسد.

«زندانیان» نه تنها یکی از بهترین تریلرهای روان‌شناختی یک دهه‌ی گذشته است بلکه به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های دنیس ویلنیو هم شناخته می‌شود که با استقبال فوق‌العاده‌ی مخاطبان و منتقدان مواجه شد. این فیلم فقط نامزد یک جایزه‌ی اسکار در رشته‌ی بهترین فیلم‌برداری شد.

۸- جزیره شاتر (Shutter Island)

سال انتشار: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: مارتین اسکورسیزی

مارتین اسکورسیزی بازیگران: لئوناردو دی کاپریو، مارک رافالو، بن کینگزلی، میشل ویلیامز، امیلی مورتیمر

لئوناردو دی کاپریو، مارک رافالو، بن کینگزلی، میشل ویلیامز، امیلی مورتیمر امتیاز IMDb فیلم: ۸.۲ از ۱۰

۸.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۶۸ از ۱۰۰

«جزیره شاتر» فیلمی است که در آن هیچ چیز، آن طور که به نظر می‌رسد، نیست. این فیلم به کارگردانی مارتین اسکورسیزی از رمانی به همین نام نوشته‌ی دنیس لیهان اقتباس شده است و در همان سال با استقبال فوق‌العاده مخاطبان و منتقدان مواجه شد؛ به طوری که در فستیوال‌های مطرحی نامزد جوایز مختلف شد و چند مورد از آن‌ها را هم از آن خودش کرد.

تدی دانیلز (لئوناردو دی‌کاپریو) و همکارش چاک ایول (مارک رافالو) دو مارشال آمریکایی هستند که برای تحقیق درباره‌ی چگونگی ناپدید شدن یک قاتل خطرناک از تیمارستانی امنیتی، به جزیره‌ی مرموزی به نام شاتر سفر می‌کنند. در این تیمارستان مجرمان روانی خطرناک زیر نظر دکتر جان کاولی (بن کینگزلی) نگه‌داری می‌شوند. آن‌ها به زودی متوجه می‌شوند جزیره شاتر اسرار آزاردهنده‌ی زیادی را در خود پنهان کرده است که خیلی خطرناک‌تر از بیماران هستند.

۷- قوی سیاه (Black Swan)

سال انتشار: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: دارن آرنوفسکی

دارن آرنوفسکی بازیگران: ناتالی پورتمن، ونسان کسل، میلا کونیس، باربارا هرشی

ناتالی پورتمن، ونسان کسل، میلا کونیس، باربارا هرشی امتیاز IMDb فیلم: ۸ از ۱۰

۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۵ از ۱۰۰

تریلر روان‌شناختی عجیب و زیبای دارن آرنوفسکی در دنیای رقص اتفاق می‌افتد و بالرینی به نام نینا (ناتالی پورتمن) را دنبال می‌کند که بخشی از یک شرکت باله‌ی نیویورکی است. او به اندازه‌ای کمال‌گرا است که تمام زندگی‌اش را از کودکی وقف رقص باله کرده است. تا این که به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای نقش‌آفرینی در باله‌ی معروف چایکوفسکی یعنی دریاچه‌ی قو انتخاب می‌شود. کم کم فشارهای مادر کنترل‌گرش (باربارا هرشی)، رقابت با همکارش لیلی (میلا کونیس) برای تصاحب نقش و جلب نظر کارگردان سخت‌گیر (ونسان کسل) به اندازه‌ای به روان او فشار می‌آورد که توانایی تشخیص واقعیت از خیال را از دست می‌دهد.

جالب است بدانید ناتالی پورتمن برای این که بتواند نقش نینا را به عنوان یک بالرین حرفه‌ای به خوبی اجرا کند مجبور بود رژیم‌های غذایی سختی را رعایت کند و تمرینات حرفه‌ای باله هم تا چند ماه در برنامه‌ی روزانه‌اش قرار داشت.

۶- دختر گمشده (Gone Girl)

سال انتشار: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: دیوید فینچر

دیوید فینچر بازیگران: بن افلک، رزمند پایک، نیل پاتریک هریس، کیم دیکنز، تایلر پری

بن افلک، رزمند پایک، نیل پاتریک هریس، کیم دیکنز، تایلر پری امتیاز IMDb فیلم: ۸.۱ از ۱۰

۸.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۸ از ۱۰۰

دیوید فینچر تبحر ویژه‌ای در ساخت تریلرهای روان‌شناختی پیچیده و تماشایی دارد و «دختر گمشده» یکی از بهترین آثار او است. داستان درباره‌ی زوجی به نام‌های نیک (بن افلک) و ایمی (رزمند پایک) است که ازدواجشان در طولانی مدت با شکست مواجه شده و برای ترمیم رابطه‌شان با چالش‌های زیادی مواجه هستند. تا این که ایمی درست در پنجمین سالگرد ازدواجشان به طرز مرموزی ناپدید و در این شرایط همه‌ی سوظن‌ها متوجه همسرش نیک می‌شود؛ چون رسانه‌ها و پلیس کم کم متوجه می‌شوند اوضاع زندگی زناشویی‌شان با آن تصویر ایده آلی که او ارائه داده، فرق می‌کند. نیک در شرایط حمله‌ی رسانه‌ها به زندگی شخصی‌اش به شدت سردرگم می‌شود و سعی می‌کند از بی‌گناهی‌اش دفاع کند اما هیچ چیز آن طوری نیست که در اولین برخورد به نظر می‌رسید.

«دختر گمشده» از رمانی به همین نام اثر گیلین فلین اقتباس شده. از جمله افتخارات این فیلم می‌توان به نامزدی در رشته‌های مختلف گلدن گلوب، اسکار و بفتا اشاره کرد.

۵- حیوانات شب‌زی (Nocturnal Animals)

سال انتشار: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: تام فورد

تام فورد بازیگران: جیک جیلنهال، ایمی آدامز، آرون تایلر-جانسون، مایکل شنون، آیلا فیشر

جیک جیلنهال، ایمی آدامز، آرون تایلر-جانسون، مایکل شنون، آیلا فیشر امتیاز IMDb فیلم: ۷.۵ از ۱۰

۷.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۷۴ از ۱۰۰

«حیوانات شب زی» توسط تام فورد نوشته و کارگردانی شده است. این تریلر عاشقانه با تنش فوق‌العاده زیاد، موضوعاتی مثل عشق و انتقام را بررسی می‌کند. داستان درباره‌ی گالری دار موفقی به نام سوزان (ایمی آدامز) است که زندگی‌اش در یک دروغ بزرگ غوطه‌ور است. او از امتیازات زیادی برخوردار است اما کنار همسرش (آرمی همر) خوشحال نیست. تا این که به صورت اتفاقی و توسط پست، رمانی را دریافت می‌کند که ظاهرا توسط همسر سابقش ادوارد شفیلد (جیک جیلنهال) نوشته شده و قرار است به زودی منتشر شود. سوزان علیرغم بی‌خبری چند ساله‌اش از ادوارد، مجبور می‌شود رابطه‌اش با همسرش فعلی و قبلی‌اش را دوباره ارزیابی کند؛ زیرا داستانی که ادوارد برای او فرستاده می‌تواند به طور مستقیم بر آینده‌ی هر سه‌ی آن‌ها تاثیر بگذارد.

۴- سوزاندن (Burning)

سال انتشار: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: لی چانگ-دونگ

لی چانگ-دونگ بازیگران: یو آه-این، استیون ین

یو آه-این، استیون ین امتیاز IMDb فیلم: ۷.۵ از ۱۰

۷.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۵ از ۱۰۰

«سوزاندن» محصول کره‌ی جنوبی اولین بار در جشنواره‌ی کن اکران شد و در آن جا برای کسب نخل طلا رقابت کرد. این فیلم به کارگردانی لی چانگ- دونگ بر اساس داستان کوتاهی از هاروکی موراکامی ساخته شده و داستان پسر جوان کارگری به نام لی جونگ سورا دنبال می‌کند که آرزو دارد روزی به نویسنده‌ی شناخته شده‌ای تبدیل شود. تا این که به صورت اتفاقی با شین هی- می دختر جوانی که در دوران کودکی در همسایگی‌اش زندگی می‌کرده، برخورد می‌کند. شین از لی می‌خواهد در مدتی که به آفریقا سفر می‌کند به گربه‌اش غذا بدهد. او بعد از بازگشت از سفر با پسری به نام بن آشنا می‌شود که ضد اجتماعی است و سرگرمی‌های عجیب و خطرناکی دارد؛ سرگرمی‌هایی که زندگی لی جونگ سورا را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

۳- برو بیرون (Get Out)

سال انتشار: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: جردن پیل

جردن پیل بازیگران: دنیل کالویا، کاترین کینر، الیسون ویلیامز، برادلی وایتفورد

دنیل کالویا، کاترین کینر، الیسون ویلیامز، برادلی وایتفورد امتیاز IMDb فیلم: ۷.۷ از ۱۰

۷.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۸ از ۱۰۰

«برو بیرون» به کارگردانی جردن پیل تریلر روان‌شناختی ترسناکی بود که منتقدان و مخاطبان از آن حسابی استقبال کردند و خیلی زود به یکی از متفاوت‌ترین آثار ترسناک تاریخ سینما تبدیل شد و نام پیل را حسابی سر زبان‌ها انداخت. داستان درباره‌ی مرد جوان سیاه‌ پوستی به نام کریس است که با چالش عجیبی روبه‌رو می‌شود؛ ملاقات غیرمنتظره‌ای با خانواده‌ی معشوقه‌ی سفید پوستش. ابتدا همه چیز معمولی است و ظاهر این خانواده‌ی سفید پوست از او کاملا راضی هستند اما کم کم اتفاقات نامعمولی رخ می‌دهد که کریس تا حدی آن‌ها را به اختلافات نژادی‌شان مربوط می‌داند. تا این که اوضاع به اندازه‌ای عجیب می‌شود که کریس را به سمت رازهای وحشتناکی که درباره‌ی این خانواده‌ی عجیب وجود دارد، سوق می‌دهد.

۲- جوکر (Joker)

سال انتشار: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: تاد فیلیپس

تاد فیلیپس بازیگران: واکین فینیکس، رابرت دنیرو، زازی بیتز، فرانسیس کانروی

واکین فینیکس، رابرت دنیرو، زازی بیتز، فرانسیس کانروی امتیاز IMDb فیلم: ۸.۴ از ۱۰

۸.۴ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۶۸ از ۱۰۰

«جوکر» یکی از مورد انتظارترین فیلم‌های سال ۲۰۱۹ بود. این فیلم به تهیه‌کنندگی و کارگردانی تاد فیلیپس، اقتباس واقع‌گرایانه‌ای از زندگی یکی از معروف‌ترین ابرشرورهای دی سی کامیکس یعنی جوکر بود. داستان درباره‌ی آرتور فلک (واکین فینیکس) استند آپ کمدینی است که تنها هدفش خنداندن مردم است. آرتور به همراه مادرش در گاتهام زندگی می‌کند و به عنوان دلقک در اجراهای کوچک و جمع و جور حضور دارد اما به دلیل مشکلات روحی‌اش همیشه در نظر مردم شهر عجیب و غریب به نظر می‌رسد و هیچ کس او را به عنوان یک استند آپ کمدین جدی نمی‌گیرد. این نادیده‌گیری کم کم به خشم ویران‌کننده‌ای منجر می‌شود که آرتور را از یک دلقک که تمام زندگی‌اش خنداندن مردم است به آنارشیستی تبدیل می‌کند که به جز هرج و مرج ایده‌ی دیگری ندارد.

«جوکر» با استقبال فوق‌العاده‌ای از سوی مخاطبان و منتقدان مواجه شد که بخش مهمی از آن برای کارگردانی خوب فیلیپس و بازی فوق‌العاده‌ی واکین فینیکس بود. او به خاطر ایفای این نقش برنده‌ی جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد هم شد.

به تازگی خبرهایی درباره‌ی ساخت دنباله‌ی سینمایی «جوکر» به گوش می‌رسد و حتی اعلام شده لیدی گاگا در نقش هارلی کویین محبوب در کنار واکین فینیکس حضور دارد. با این اوصاف احتمالا قرار است نگاهی به رابطه‌ی آشفته و سمی هارلی و جوکر هم داشته باشیم.

۱- تو هرگز واقعا این جا نبودی (You Were Never Really Here)

سال انتشار: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: لین رمزی

لین رمزی بازیگران: واکین فینیکس، آلساندرو نیوولا

واکین فینیکس، آلساندرو نیوولا امتیاز IMDb فیلم: ۶.۷ از ۱۰

۶.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۹ از ۱۰۰

این تریلر روان‌شناختی که از رمانی نوشته‌ی جاناتان ایمز اقتباس شده، روایتگر زندگی کهنه سرباز جنگی به نام جو (واکین فینیکس) است که از اختلال اضطراب پس از سانحه به عنوان یکی از عوارض جنگ رنج می‌برد. وظیفه‌ی او نجات زنانی است که به عنوان برده‌ی جنسی استثمار شدند تا این که در یکی از ماموریت‌هایش مسئول نجات دختر کوچک یک سناتور آمریکایی می‌شود. این ماموریت که ابتدا کاملا معمولی به نظر می‌رسد کم کم به سمت و سویی می‌رود که باعث می‌شود جانور درون جو آزاد و انتقام به تنها هدفش تبدیل شود.

