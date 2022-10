بیوگرافی یکی از ژانرهای مطرح سینمایی در طول تاریخ است که در چند سال گذشته بیش از پیش شکوفا شده. این ژانر با تمرکز بر شخصیت‌های واقعی، داستان‌ها و دستاوردهایشان، مخاطب را در زندگی پرفرازونشیب آن‌ها در دوره‌ی تاریخی خاص غوطه‌ور می‌کند. «بیوگرافی موزیکال» یکی از زیر ژانرهای محبوب است و از جمله مطرح‌ترین آثار آن می‌توان به «ری» (Ray)، «بزرگداشت» (Respect) و «الویس» (Elvis) اشاره کرد. «بیوگرافی دانشمندان» یکی دیگر از زیر ژانرهای مهم بیوگرفی است که همان طور که از نامش هم مشخص است به زندگی واقعی دانشمندانی که در طول حیاتشان تاریخ‌ساز شدند، می‌پردازد. در ادامه ۶ فیلم برتر این زیر ژانر را معرفی می‌کنیم.

۶- نظریه‌ی همه چیز (The Theory of Everything)

سال انتشار: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: جیمز مارش

جیمز مارش بازیگران: ادی ردمین، فلیسیتی جونز، چارلی کاکس، امیلی واتسون، سایمن مک‌برنی

ادی ردمین، فلیسیتی جونز، چارلی کاکس، امیلی واتسون، سایمن مک‌برنی امتیاز IMDb فیلم: ۷.۷ از ۱۰

۷.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۰ از ۱۰۰

«نظریه‌ی همه چیز» با بازی تماشایی ادی ردمین یک رنسانس متعادل از عشق، درام و صداقت است. این فیلم بر اساس زندگی واقعی استیون هاوکینگ اختر فیزیکدان مشهور ساخته شده و ابعاد مختلفی از حیاتش را بررسی می‌کند؛ از کار کردن روی تز دکتر و آشنا شدن با همسرش گرفته تا ابتلا به بیماری ALS و از کار افتادن تدریجی عضلاتش که زندگی را روزبه‌روز برایش سخت‌تر کرد. هاوکینگ با وجود همه‌ی مشکلات سلامتی از کاری که دوست داشت دست نکشید و به کمک هوش سرشارش روی نظریه‌های کشف نشده در دنیای فیزیک متمرکز شد و در نهایت انقلابی را در فیزیک کیهانی ایجاد کرد.

«نظریه‌ی همه چیز» از جمله فیلم‌های بیوگرافی است که به منبع الهام اولیه‌اش شباهت زیادی داشت و به داستان اصلی تا حد زیادی وفادار بود. جالب است بدانید استیون هاوکینگ در مصاحبه‌ای با ورایتی داستان فیلم را به طور کلی درست خواند و گفت تا حد زیادی شبیه تماشای خود واقعی‌اش است.

۵- مردی که بی‌نهایت را می‌دانست (The Man Who Knew Infinity)

سال انتشار: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: متیو براون

متیو براون بازیگران: دو پتل، جرمی آیرونز، توبی جونز، استیون فرای

دو پتل، جرمی آیرونز، توبی جونز، استیون فرای امتیاز IMDb فیلم: ۷.۲ از ۱۰

۷.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۶۳ از ۱۰۰

«مردی که بی‌نهایت را می‌دانست» یک درام بیوگرافی حماسی و از گنجینه‌های سینمایی یک دهه‌ی گذشته است که با پایان‌بندی غم انگیزش مخاطبان را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. این فیلم به بخش‌هایی از زندگی ریاضی‌دان معروف هندی سرینیواسا رامانوجان می‌پردازد. این پسر باهوش ریاضی را به صورت خودآموز فرامی‌گیرد و بدون این که آموزش خاصی دیده باشد شروع به ارائه‌ی نظریه‌هایی در ریاضی می‌کند. استعداد رامانوجان از سوی انجمن سلطنتی انگلیس کشف می‌شود و او در دوران جنگ جهانی اول تحصیلاتش را در دانشگاه کمبریج آغاز می‌کند.

جرمی آیرونز ایفاگر نقش ریاضی‌دان برجسته گادفری هارولد هاردی است که در دوران تحصیل رامانوجان در دانشگاه کمبریج به عنوان استاد در کنار او حضور داشته و به استعداد عجیب و غریب و بی‌نظیر او جهت می‌دهد. بازی آیرونز در کنار دو پتل جوان در نقش سرینیواسا رامانوجان به معنای واقعی کلمه تماشایی است.

۴- بازی تقلید (The Imitation Game)

سال انتشار: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: مورتن تیلدام

مورتن تیلدام بازیگران: بندیکت کامبربچ، کیرا نایتلی، متیو گود، روری کینیار، چارلز دنس

بندیکت کامبربچ، کیرا نایتلی، متیو گود، روری کینیار، چارلز دنس امتیاز IMDb فیلم: ۸ از ۱۰

۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۰ از ۱۰۰

درام تاریخی «بازی تقلید» که از رمان «آلن تورینگ: انیگما» (Alan Turing: The Enigma) نوشته‌ی اندرو هاجز اقتباس شده است به زندگی آلن تورینگ ریاضی‌دان نابغه‌ی بریتانیایی و فارغ‌التحصیل دانشگاه کمبریج می‌پردازد. طرح میخکوب کننده فیلم بر پایه‌ی یک تیم تحلیلگر رمزگشایی بریتانیایی به رهبری تورینگ در طول جنگ جهانی دوم است که وظیفه دارند پیام‌های سری نازی‌ها را رمزگشایی و از حملات قریب الوقوع آلمان جلوگیری کنند.

«بازی تقلید» روایتش را بر اساس زمان تنظیم کرده و به کمک بندیکت کامبربچ در نقش تورینگ، هیجان و استرس ناشی از چالش‌هایی که تیم او در طول جنگ جهانی دوم با آن مواجه شده بودند را به خوبی تصویر می‌کند. این فیلم در مجموع با واکنش خوب منتقدان مواجه شد؛ به طوری که هشت نامزدی اسکار را کسب و در نهایت جایزه‌ی بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی را هم از آن خودش کرد.

۳- آفرینش (Creation)

سال انتشار: ۲۰۰۹

۲۰۰۹ کارگردان: جان امیل

جان امیل بازیگران: پل بتانی، جنیفر کانلی، جرمی نورتام، توبی جونز

پل بتانی، جنیفر کانلی، جرمی نورتام، توبی جونز امتیاز IMDb فیلم: ۶.۶ از ۱۰

۶.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۴۷ از ۱۰۰

پل بتانی در «آفرینش» بیوگرافی عاشقانه‌ی جان امیل، ایفاگر نقش چارلز داروین زیست‌شناس طبیعت‌گرا است که نظریه‌هایش انقلابی را در علم زیست‌شناسی ایجاد کرد. فیلم به طور گسترده به زندگی اما و چارلز داروین می‌پردازد که پس از مرگ دختر بزرگشان آنی با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند و زندگی آرامشان به سمت بی‌ثباتی حرکت کرد. در نهایت وقایع منتهی به انتشار کتاب «خاستگاه گونه‌ها» (On the Origin of Species) را بررسی می‌کند که به نوعی منبع تمام اکتشافات و نظریه‌های تکاملی پیشگامانه‌ی داروین است.

جان امیل در «آفرینش» مخاطبان را با دو نظریه‌ی کاملا گوناگون درگیر می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد درباره‌ی این سوال فکر کنند که آیا گونه‌ها از مخلوقات خدا هستند یا از تکامل زاده شدند؟

۲- ذهن زیبا (A Beautiful Mind)

سال انتشار: ۲۰۰۱

۲۰۰۱ کارگردان: ران‌ هاوارد

ران‌ هاوارد بازیگران: راسل کرو، جنیفر کانلی، ویوین کاردن، اد هریس، پل بتانی، آدام گلدبرگ

راسل کرو، جنیفر کانلی، ویوین کاردن، اد هریس، پل بتانی، آدام گلدبرگ امتیاز IMDb فیلم: ۸.۲ از ۱۰

۸.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۷۴ از ۱۰۰

«ذهن زیبا» یک درام آمریکایی است که بر اساس زندگی ریاضی‌دان نابغه و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد جان نش ساخته شده است. راسل کرو در نقش نش بازی به‌یادماندنی را ارائه داد و به خاطر آن نامزد جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.

نش که تبحر ویژه‌ای در رمزگشایی دارد از سوی مرد مرموزی به نام ویلیام پارچر برای همکاری با سازمان سیا دعوت می‌شود. وظیفه‌ی نش شناسایی الگوهای موجود در مجلات و بریده‌ها برای شناسایی و خنثی کردن طرح‌های شوروی است. در نهایت مشخص می‌شود نش در حال تجربه‌ی توهم و رنج ناشی از اسکیزوفرنی است و تخیلات ذهن پریشانش زندگی خودش و اطرافیانش را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

«ذهن زیبا» از همان ابتدا هم قصد نداشت بیوگرافی دقیقی از زندگی جان نش باشد و در عوض بر رنج‌هایی که افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی متحمل می‌شوند، متمرکز شد که از قضا کاملا موفق عمل کرد و به هدفش رسید. این فیلم در مجموع نامزد نه جایزه‌ی اسکار شد و چهار جایزه از جمله بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین فیلم، بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی و بهترین کارگردانی را از آن خودش کرد.

۱- ارقام پنهان (Hidden Figure)

سال انتشار: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: تئودور ملفی

تئودور ملفی بازیگران: تراجی پی. هنسون، اکتاویا اسپنسر، جنل مونی، کوین کاستنر، کریستن دانست

تراجی پی. هنسون، اکتاویا اسپنسر، جنل مونی، کوین کاستنر، کریستن دانست امتیاز IMDb فیلم: ۷.۸ از ۱۰

۷.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۳ از ۱۰۰

«ارقام پنهان» با الهام از رمانی به همین نام اثر مارگوت لی شترلی ساخته شده و به داستان سه زن سیاه پوست ریاضی‌دان به نام‌های کاترین جانسون، دوروتی وان و مری جکسون می‌پردازد که در ناسا مشغول به کار بودند. محاسبات آن‌ها نقش مهمی در به ثمر رسیدن برنامه‌ی فضایی مرکوری و ارسال جان گلن به عنوان نخستین فضانورد آمریکایی به مدار زمین داشت.

«ارقام پنهان» در کنار پرداختن به نقش این سه زن در برنامه‌های فضایی مهم ناسا به تاریخچه‌ی تبعیض نژادی و جنسیتی هم اشاره می‌کند. تماشای فیلم از این نظر ضروری است که بار دیگر ثابت می‌کند زنان در همه‌ی جهات با مردان برابر هستند و می‌توانند هم پای آن‌ها پیشرفت کنند و برای جامعه مفید باشند.

