امسال هم تعدادی فیلم ترسناک جدید، درست به موقع برای هالووین اکران می‌شوند. این فیلم‌ها همه‌ی سلیقه‌ها را پوشش می‌دهند؛ میان آن‌ها هم اقتباسی جدید از آثار استیون کینگ وجود دارد و هم آخرین قسمت مجموعه فیلم‌های «هالووین» که احتمالا قسمت نهایی فرانچایز هم محسوب می‌شود.

قبل از اینکه به فیلم­‌های ژانر وحشت ماه اکتبر بپردازیم، چند فیلم ترسناک هم در اواخر سپتامبر اکران شده‌اند که باید به آنها پرداخته شود. ریبوت «هیولاها» (The Munsytrs) ساخته‌ی راب زامبی در ۲۷ سپتامبر در نتفلیکس منتشر شد و طرفدارانی را که بی‌صبرانه منتظرش بودند حسابی غافلگیر کرد. این اثر زیبا پیش درآمدی به سیتکام شاخص آن است که در دهه‌ی ۶۰ ساخته شد و نشان می­‌دهد که هرمان و لیلی مانستر چگونه عاشق یکدیگر شدند. قسمت دوم فیلم «شعبده بازی» (Hocus Pocus)، دنباله‌ای که مدت‌ها منتظرش بودیم، برای اثر کالت و محبوب سال ۱۹۹۳، ۳۰ سپتامبر در دیزنی­ پلاس منتشر شد و در آن بت میدلر، سارا جسیکا پارکر و کتی نجیمی همگی مجددا نقش خود را به عنوان خواهران ساندرسون جادوگر تکرار می­‌کنند.

در نهایت آخرین فیلم اکران شده در روزهای پایانی سپتامبر «جن­‌گیری بهترین دوست من» (My Best Friend’s Exorcism) نام دارد که اقتباسی از رمان شناخته شده‌ی گریدی هندریکس است. فیلم روایت‌گر داستان دختری دبیرستانی با بازی السی فیشر است که توسط موجودی شیطانی تسخیر می‌­شود. این فیلم ۳۰ سپتامبر در آمازون پرایم منتشر شد و در همین چند روزی که از پخش آن گذشته بازدید خوبی به دست آورده است.

۵. تلفن آقای هریگان (Mr. Harrigans’s Phone)

کارگردان: جان لی هنکاک

تاریخ انتشار: ۵ اکتبر ۲۰۲۲

«تلفن آقای هریگان» درباره شخصیتی به نام کریگ، با بازی جیدن مارتل است که قبلا او را در دو قسمت از فیلم بسیار موفق و پرفروش «آن» (It) به خاطر داریم. او در این فیلم ایفاگر نقش دستیار آقای هریگان با بازی دونالد ساترلند از فیلم های «حمله جسددزدها» (Invasion Of The Snatchers) و «بازی‌های گرسنگی» (Hunger Games)، فردی بازنشسته و مرموز است. کریگ تلفن همراهی را به این میلیاردر می‌دهد تا در زمان نبودش با یکدیگر در ارتباط باشند.

پس از مرگ مرد مسن، کریگ به علت اینکه کسی را نداشت تا با او صحبت کند، یک پیام صوتی در تلفن همراه پیرمرد می‌گذارد تا از آزار و اذیت شدن شکایت کند و به نوعی دردودل کرده باشد. بلافاصله پس از این ماجرا، جسد کسی که کریگ را مورد آزار و اذیت قرار می­داد، پیدا شد که ظاهرا خودکشی کرده بود. او متوجه می‌شود که این کارش باعث شده تا روح آقای هریگان انتقام کسانی که او را آزار داده‌اند از آن سوی قبر بگیرد. در واقع کریگ با استفاده از تلفن همراهی که به هریگان داده بود می‌تواند از راه قبر با او ارتباط برقرار کند.

این فیلم بر اساس داستان کوتاهی به همین نام اثر استفن کینگ، که در مجموعه داستان سال ۲۰۲۰ او، «اگر خونریزی کند» (If It Bleed) منتشر شده است ساخته شده و کارگردانی آن را جان لی هنکاک، سازنده‌ی فیلم‌هایی چون «نقطه کور» (The Blind Side)، «نجات آقای بنکس» (Saving Mr. Banks) و «بنیانگذار» (The Founder) بر عهده داشته است. این فیلم کنجکاوی برانگیز با آن داستان عجیب و غریبش در تاریخ ۵ اکتبر از سرویس استریم نتفلیکس منتشر می‌شود.

۴. هل‌­ریزر (Hellraser)

کارگردان: دیوید بروکنر

تاریخ انتشار: ۷ اکتبر ۲۰۲۲

«هل­‌ریزر» اثری در گونه‌ی ماوراءطبیعه و ریبوتی از یک فیلم ترسناک کلاسیک محصول سال ۱۹۸۷ به همین نام است. در این نسخه، یک زن جوان معتاد به مواد مخدر با بازی اودسا آزیون از سریال «ارتش بزرگ» نتفلیکس جعبه‌ی پازلی نفرین شده را پیدا کرده و طی ماجراهایی و به‌طور تصادفی راهب­‌های سادیستی و شیطان­ صفتی که در آن گرفتار بودند را آزاد و به سمت جهان رها می­‌کند. او در ادامه متوجه می‌شود که این نیروهای وحشتناک و فراطبیعی مسئول ناپدید شدن برادرش هستند که مدت‌ها پیش گم شده بود.

این فیلم از این جهت جلب توجه می­‌کند که نه تنها نقش آنتاگونیست اصلی‌اش «پین‌ هد» که داگ بردلی چندین دهه آن را بازی می­‌کرد، بازسازی شده است، بلکه سازندگانش یک زن را به جای او برای ایفای این نقش انتخاب کرده­‌اند.

جیمی کلیتون که با سریال «حس هشتم» (Sense 8) و «شیطان نئونی» (The Neon Demon) به شهرت رسید اکنون در نقش یک فرد فناناپذیر که عاشق شکنجه و آزار رساندن به دیگران است می‌­درخشد. این فیلم توسط دیوید بروکنر، کارگردان «خانه‌ی شب» (The Night House) و قسمت «شب آماتور» (Amateur Night) از مجموعه‌ فیلم‌های خاطره‌انگیز «وی/اچ/اس» (V/H/S) کارگردانی شده و فیلمنامه‌اش نیز توسط همکاران همیشگی او بن کالینز و لوک پیوتروسکی براساس داستانی از دیوید اس. گویر نوشته شده است. این فیلم به طور انحصاری از پلتفرم Hulu و در تاریخ ۷ اکتبر منتشر خواهد شد.

۳. هالووین به پایان می‌رسد (Halloween Ends)

کارگردان: دیوید کوردون گرین

تاریخ انتشار: ۱۴ اکتبر ۲۰۲۲

«هالووین به پایان می‌رسد»، یک فیلم آمریکایی در گونه‌ی اسلشر (ژانری از فیلم‌های ترسناک است که در آن، قاتلی که معمولاً دچار مشکلات روانی است با استفاده از ابزاری مانند اره یا ساطور یک یا چند قربانی را به قتل می‌رساند) است که دنباله‌ی فیلم «هالووین می‌کشد» که در سال ۲۰۲۱ اکران شد محسوب می‌شود. این فیلم سیزدهمین و آخرین قسمت از فرانچایز محبوب و پرطرفدار «هالووین» است؛ اثری که قرار است به عنوان آخرین رویارویی میان قاتل زنجیره­‌ای به نام مایکل مایرز و قربانی همیشگی او، لوری استرود به بازار عرضه ­شود و این نشان دهنده­‌ی پایان احتمالی ریبوت سه‌گانه­‌ای­ است که با فیلم «هالووین» در سال ۲۰۱۸ آغاز شد و با “هالووین می­‌کشد” سال گذشته ادامه یافت.

مانند دیگر قسمت‌های این مجموعه، این فیلم نیز توسط تیمی کمدی متشکل از دیوید گوردون­ گرین به عنوان کارگردان و دنی مک‌براید به عنوان نویسنده که بیشتر برای بازی در فیلم‌های «پاین‌اپل اکسپرس» (Pineapple express)، «به سوی شرق و پایین» (Eastbound & down) و «جمستون‌های نیکوکار» (The Righteous Gemstones) شناخته می‌شود ساخته شده است. این فیلم به‌طور هم‌زمان توسط یونیورسال پیکچرز در سینماها و از ۱۴ اکتبر در سرویس استریم پیکاک (Peacock) منتشر خواهد شد. «هالووین به پایان می‌رسد» قرار بود در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱ و بلافاصله پس از انتشار قسمت دوم مجموعه منتشر شود که به دلیل همه‌گیری کووید ۱۹ به تعویق افتاد و پخش آن به امسال موکول شد.

۲. پرستار خوب (The Good Nurse)

کارگردان: توبیاس لیندهولم

تاریخ انتشار: ۱۹ و ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲

ادی ردماین و جسیکا چیستن، دو بازیگر حرفه‌ای و کاربلد که حضورشان در هر فیلمی می‌تواند کنجکاوی برانگیز باشد. حالا این دو در فیلمی با نام «پرستار خوب» کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و نوید اثری دیدنی را با حضورشان می‌دهند. «پرستار خوب» یک درام جنایی است که بخشی از ترکیب نتفلیکس و لذت اکتبر است.

این فیلم داستان پرستاری به نام امی (جسیکا چستین) را دنبال می‌­کند که در حال بررسی یک سلسله مرگ مرموز میان بیماران است. این مرگ‌ها که بلافاصله پس از شروع به کار پرستاری جدید به نام چارلی (ادی ردمین) در بیمارستان شروع شده است حسابی ذهن او را درگیر کرده است.

فیلم در حقیقت داستان واقعی تعقیب و دستگیری قاتل زنجیره‌ای آمریکایی چارلز کالن را نمایش می‌دهد که در طول ۱۶ سال دوران کاری خود به عنوان پرستار ۳۰۰ بیمار را به قتل رساند. کارگردانی اثر را توبیاس لیندهولم که برای فیلم­های دانمارکی زبانش معروف است و برنده جوایز متعددی شده، برعهده دارد. فیلم‌­هایی مثل «شکار» (The Hunt) که یک شاهکار تمام عیار است، «جنگ» (A War) و فیلم دیدنی و سرخوشانه‌ی «یک دور دیگر» (Another Round)، که در اولین و آخرین فیلم، مدز میکلسن بزرگ از سریال «هانیبال» به عنوان نقش اول می‌درخشد. نویسندگی فیلمنامه‌ی این اثر نیز بر عهده‌ی کریستی ویلسون کایرنز بوده است.

“پرستار خوب” در ۱۹ اکتبر اکران محدودی در سینماها خواهد داشت و در تاریخ ۲۶ اکتبر از طریق پخش در نتفلیکس در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.

۱. طعمه­‌ی شیطان (Prey For The Devil)

کارگردان: دنیل استم

تاریخ انتشار: ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲

«طعمه‌ی شیطان» فیلمی ترسناک و ماوراءالطبیعه است که در آن بازیگرانی همچون ژاکلین بایرز، کلین سالمون، کریستین ناوارو، لیزا پالفری و نیکلاس رالف ایفای نقش می‌کنند. در داستان «طعمه­‌ی شیطان» آمده است که، راهبه‌ای جوان (ژاکلین بایرز) پس از طی مراحلی سخت و بستن پیمان­‌هایی خاص، بالاخره اجازه پیدا می‌کند که وارد برنامه‌ی آموزش جن‌گیری یک کلیسای کاتولیک شود که معمولاً اجازه‌­ی ورود زنان به آنجا داده نمی­‌شود و فقط مردان – آن هم افرادی تایید شده – اجازه‌ی ورود به آن‌جا را دارند. با این حال، وقتی که پس از طی آموزش‌های لازم وارد اولین جن‌­گیری خود می­‌شود، همه چیز طبق برنامه پیش نمی‌­رود و این اتفاقات پیش‌بینی نشده دقایق باقیمانده‌ی فیلم را تشکیل می‌دهند.

این فیلم توسط دنیل استم کارگردان «آخرین جن گیری» (The Last Exorcism) کارگردانی می­‌شود و نویسندگی آن برعهده­‌ی رابرت زاپیا نویسنده‌ی «هالووین اچ۲۰» (Halloween H20) است. «طعمه‌ی شیطان» قرار است اکران خود را از تاریخ ۲۸ اکتبر آغاز کند.

