جالب است بدانید رابطه‌ی میان فیلم‌های ترسناک و سلامت روان مورد مطالعه قرار گرفته و نتیجه‌ی تحقیقات ثابت کرد این آثار می‌توانند به افراد مبتلا به افسردگی و اضطراب کمک کنند. یکی از مهم‌ترین علت‌های این اتفاق محیط کنترل شده‌ای که داستان در آن می‌گذرد و مخاطب مطمئن است جایش کاملا امن است، همه چیز در فیلم می‌گذرد و هیچ هیولایی نمی‌تواند اذیتش کند. البته توجه داشته باشید که هستند فیلم‌های ترسناکی که تاثیر مخربی بر روان مخاطبانشان می‌گذارند؛ به ویژه فیلم‌های خون‌بار ژانر اسلشر. پس در انتخاب فیلم ترسناک مناسب حتما و حتما دقت کنید و در صورت لزوم از متخصصان حوزه‌ی سینما و سلامت روان کمک بگیرید.

افسردگی و سلامت روان از جمله موضوعات پرتکرار ژانر ترسناک هستند و اخیرا در فیلم‌هایی مثل «تنها با تو» (Alone with You) با آن مواجه شدیم اما قدمت این موضوع در سینمای وحشت بیش از این‌ها است و در آثاری مثل «تسخیر شده» (The Haunting) محصول سال ۱۹۶۶ هم استفاده شده بود. این ژانر می‌تواند بسیاری از احساسات تاریک انسانی را شکل دهد، از آن تقلید کند یا بستری برای کشفشان باشد، اتفاقی که در هیچ تراژدی به وقوع نمی‌پیوندد. این شما و این ۸ فیلم ترسناک تماشایی و تامل برانگیز با موضوع افسردگی.

۸- کلبه (The Lodge)

سال انتشار: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: ورونیکا فرانز

ورونیکا فرانز بازیگران: رایلی کیئو، ریچارد آرمیتاژ، جیدن مارتل، آلیسیا سیلورستون

رایلی کیئو، ریچارد آرمیتاژ، جیدن مارتل، آلیسیا سیلورستون امتیاز IMDb فیلم: ۶ از ۱۰

۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۷۴ از ۱۰۰

«کلبه» فیلم ترسناکی درباره‌ی تروما، مذهب و کمال‌گرایی افراطی است و به مثابه بیانیه‌ای می‌ماند درباره‌ی سرکوب احساسات زنان به دلیل فشارهای جامعه و پیامدهای تاریکی که ممکن است به همراه داشته باشد. این فیلم از المان‌هایی مثل سرمای هوا برای نشان دادن وضعیت روانی آشفته و نا به سامان یکی از شخصیت‌هایش استفاده می‌کند.

ماجرا درباره‌ی زن جوانی است که همراه دو فرزندش در کلبه‌ای دور افتاده خارج از شهر زندگی می‌کند. تا این که برف و بوران شدید همه‌ی وسایل گرمایشی و ارتباطی کلبه را از کار می‌اندازد و اشیا موجود در کمدها هم به صورت غیرقابل توضیحی گم می‌شوند. همه‌ی این اتفاقات دست به دست هم می‌دهند تا زن به فروپاشی روانی برسد و خودش را به خاطر گذشته مقصر بدانید.

در هر صورت «کلبه» از آن فیلم‌های سینمایی است که ممکن است مخاطبان حساس‌تر را ناراحت کند اما داستان تامل برانگیزی دارد که لازم است به دقت دیده شود.

۷- هفتمین قربانی (The Seventh Victim)

سال انتشار: ۱۹۴۳

۱۹۴۳ کارگردان: مارک رابسون

مارک رابسون بازیگران: جین بروکس، ایزابل جول، کیم هانتر، تام کانوی، اولین برنت

جین بروکس، ایزابل جول، کیم هانتر، تام کانوی، اولین برنت امتیاز IMDb فیلم: ۶.۷ از ۱۰

۶.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۴ از ۱۰۰

«هفتمین قربانی» محصول سال ۱۹۴۳ فیلم سیاه و سفیدی است که افسردگی را به شیوه ای بسیار دقیق به تصویر می‌کشد. ماجرا درباره‌ی زنی است که دنبال خواهر در آستانه ی خودکشی‌اش با یک فرقه‌ی شیطانی درگیر می‌شود. از آن جایی که در آن دوره کم‌تر فیلم‌سازی به موضوعات روان‌شناسی علاقه نشان می داد، تماشای فیلمی سیاه و سفید در این حال و هوا بسیار جذاب است.

«هفتمین قربانی» نشان می‌دهد مردم برای رسیدن به احساس بهتر ممکن است کارهای عجیبی انجام دهند؛ حتی اگر به قیمت به خطر انداختن سلامت روحی و جسمی‌شان تمام شود. تماشای این فیلم عبوس و درخشان به همه‌ی علاقه‌مندان به آثار ترسناک روان‌شناختی توصیه می‌شود.

۶- کری (Carrie)

سال انتشار: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: کیمبرلی پرس

کیمبرلی پرس بازیگران: کلویی مورتز، جولیان مور، جودی گریر، گابریلا وایلد

کلویی مورتز، جولیان مور، جودی گریر، گابریلا وایلد امتیاز IMDb فیلم: ۵.۸ از ۱۰

۵.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۵۰ از ۱۰۰

اگر کسی را در محدودیت شدید قرار دهید، مدام تحقیرش کنید، انواع و اقسام آزار و اذیت را بر او اعمال کنید و در نهایت اجازه ندهید حتی یک دوست داشته باشد، چه احساسی را تجربه می‌کند؟ کری وایت به خوبی این احساس را می‌فهمد، حتی اعضای درگذشته‌ی خانواده و همکلاسی هایش هم این احساس را درک می‌کنند. «کری» فیلم آزاردهنده‌ای است که به افراد طرد شده از جامعه می‌پردازد و از دردسرهایی سخن می‌گوید که آزار و اذیت مداوم و تحقیر برای یک نوجوان به همراه بیاورد.

کری وایت دختر نوجوانی است که علیرغم خواسته‌ی باطنی مادر به شدت مذهبی‌اش، به جشن رقص می‌رود و در آن جا متوجه توانایی خارق‌العاده‌ی جابجایی اجسام در خودش می‌شود. مخاطب با پیشبرد داستان کم‌کم به عمق تنهایی شخصیت کری پی می‌برد و درک می‌کند چقدر از سوی اطرافیانش آزار می‌بیند. این داستان غم‌انگیز در نهایت با خون به پایان می‌رسد.

«کری» حتی فراتر از صحبت درباره‌ی افسردگی پیش می‌رود و با پیچش های داستانی که تنها استیون کینگ از پسشان برمی‌آید، نشان می‌دهد اگر یک انسان برای مدت طولانی نادیده گرفته شود می‌تواند تا چه اندازه مخرب عمل کند.

۵- بابادوک (The Babadook)

سال انتشار: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: جنیفر کنت

جنیفر کنت بازیگران: اسی دیویس، نوحا ویسمن، دنیل هنشال، هیلی مکلهینی

اسی دیویس، نوحا ویسمن، دنیل هنشال، هیلی مکلهینی امتیاز IMDb فیلم: ۶.۸ از ۱۰

۶.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۸ از ۱۰۰

«بابادوک» به عنوان اولین فیلم بلند جنیفر کنت از مهم‌ترین فیلم‌های ترسناکی است که به افسردگی می‌پردازند. قهرمان داستان یک زن جوان است که به تازگی همسرش را از دست داده و همراه پسر کوچکش زندگی می‌کند. تا این که پسر بچه شروع به دیدن هیولایی خیالی و ساخت سلاح برای مبارزه با او می‌کند. زن ابتدا فکر می‌کند همه‌ی این کارها ناشی از فشار روانی است که مرگ همسرش به بچه وارد کرده اما یک شب در حین خواندن کتاب کودک درباره‌ی هیولایی به نام آقای بابادوک، متوجه می‌شود موجودی که پسرش می‌بیند همان بابادوک است. از آن به بعد اتفاقات عجیبی به وقوع می‌پیوندد و بابادوک به تهدیدی جدی برای مادر و پسر داستان تبدیل می‌شود.

طراحی صحنه‌ی این فیلم ترسناک بیش‌تر به سمت رنگ های سیاه، خاکستری و سفید متمایل است که حالت روحی افسرده و کسل شخصیت اصلی را به خوبی منعکس می‌کند. شخصیت اصلی که خودش با مشکلات روحی زیادی ناشی از فقدان همسرش، دست و پنجه نرم می‌کند به دلیل نقش والد بودن و وظیفه‌ی نگهداری از پسرش، فرصت ترمیم روحی را پیدا نمی‌کند و با همان حال آشفته به زندگی ادامه می‌دهد؛ حالی که پای آقای بابادوک را به زندگی شان باز می‌کند.

«بابادوک» یک داستان قدرتمند است که از وحشتی که یک هیولای ناشناخته می‌تواند ایجاد کند، فراتر می‌رود و مستقیما مشکلات ناشی از عدم سلامت روان از جمله افسردگی را هدف قرار می‌دهد.

۴- موروثی (Hereditary)

سال انتشار: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: آری استر

آری استر بازیگران: تونی کولت، گابریل بیرن، آن داود

تونی کولت، گابریل بیرن، آن داود امتیاز IMDb فیلم: ۷.۳ از ۱۰

۷.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۰ از ۱۰۰

«موروثی» به عنوان اولین فیلم خشن آری استر برداشتی تاریک از اندوه و افسردگی است و این سوال را مطرح می‌کند که اگر انسان‌ها نتوانند بر آن غلبه کنند چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر انتهای قصه روشن نباشد چه می‌شود؟

آری استر به کمک فیلم‌برداری درجه یک، طراحی صحنه‌ی خوب و بازی های تماشایی داستانی را روایت می‌کند که در نهایت به اندازه‌ای آزاردهنده و تاریک است که بسیاری از مخاطبان را آزار می‌دهد. ارواح، خون، جامپ اسکرهای عالی و داستانی غیر منتظره به سرعت به یکی از بدترین کابوس های شما تبدیل می‌شود.

داستان درباره‌ی زنی است که به تازگی مادرش را از دست داده و نتوانسته با فقدان او کنار بیاید؛ در نتیجه حضورش را هر لحظه در خانه احساس می‌کند؛ تا این که متوجه می‌شود دختر کوچکش می‌تواند با روح مادر بزرگ تازه درگذشته‌اش ارتباط برقرار کند. کم‌کم اتفاقات عجیب دیگری به وقوع می‌پیوندد که زندگی را برای همه‌ی اعضای خانواده دشوار می‌کند.

«موروثی» فیلمی نیست که همه‌ی مخاطبان از تماشای آن لذت ببرند اما نمونه‌ی سینمایی مهمی از دیدگاه‌های متفاوتی است که درباره‌ی سلامت روان و بیماری‌های مختلفی که ممکن است بخشی از جامعه را درگیر کنند، وجود دارد.

۳- ضد مسیح (Antichrist)

سال انتشار: ۲۰۰۹

۲۰۰۹ کارگردان: لارس فون تریه

لارس فون تریه بازیگران: ویلم دفو، شارلوت گنسبور

ویلم دفو، شارلوت گنسبور امتیاز IMDb فیلم: ۶.۵ از ۱۰

۶.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۵۴ از ۱۰۰

لارس فون تریه کارگردان دانمارکی سال ۲۰۰۹ با فیلم ترسناک «ضد مسیح» مخاطبان و منتقدان بسیاری در سراسر دنیا را شوکه کرد. این فیلم که بخشی از سه گانه‌ی غیر رسمی او درباره‌ی افسردگی است ماجرای زوج نامانوسی را دنبال می‌کند که سعی می‌کنند با از دست دادن فرزندشان کنار بیایند.

«ضد مسیح» عمیقا در زشتی و خشونتی فرو می‌رود که اندوه و افسردگی درمان نشده، می‌تواند به وجود بیاورد. فیلم‌برداری، بازی ها، صداگذاری و … جنونی که در این روایت وحشیانه وجود دارد را تشدید می‌کنند. در نهایت لازم به ذکر است که خشونت گرافیکی و جنسی در بعضی از صحنه‌های فیلم به اندازه‌ای بالا است که تماشای آن را برای بسیاری دشوار می‌کند و به مخاطبان حساس اصلا توصیه نمی‌شود.

۲- درخشش (The Shining)

سال انتشار: ۱۹۸۰

۱۹۸۰ کارگردان: استنلی کوبریک

استنلی کوبریک بازیگران: جک نیکلسون، شلی دووال، دنی لوید، بری دنن، ورونیکا فورکه

جک نیکلسون، شلی دووال، دنی لوید، بری دنن، ورونیکا فورکه امتیاز IMDb فیلم: ۸.۴ از ۱۰

۸.۴ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۲ از ۱۰۰

فیلم کلاسیک جاودانه‌ی استنلی کوبریک یعنی درخشش» شاید تحسین‌شده‌ترین اقتباس سینمایی از آثار استیون کینگ افسانه‌ای باشد. «درخشش» با داستانی درباره‌ی آزار خانگی، تنهایی و ترمیم خانواده‌ی از هم پاشیده یکی از تحسین‌شده‌ترین فیلم‌های ترسناک تاریخ سینما است.

ماجرا درباره‌ی مرد نویسنده‌ای به نام جک تورنس است که برای کار روی تازه ترین رمانش، همراه همسر و پسر کوچکش در هتلی به نام اورلوک به عنوان سرایدار مشغول به کار می‌شود. تا این که در طول زمستان بیش‌تر راه‌های منتهی به هتل به دلیل بارش برف بسته می‌شود؛ در نتیجه جک و خانواده‌اش تقریبا در هتل تنها می مانند. این شرایط عجیب و استرس ناشی از کارهای ناتمام، جک را به فروپاشی روانی می رساند و او را به تهدیدی برای خانواده‌اش تبدیل می‌کند.

در داستان استیون کینگ جک تورنس و تا حدودی همسرش از افسردگی رنج می برند. ناامیدی، ناتوانی در نوشتن و عدم ارتباط با خانواده کم‌کم درهای ذهن جک را روی ارواح هتل اورلوک باز می‌کند. این فیلم به خوبی نشان می‌دهد اگر فکری به حال افکار وحشتناکتان نکنید و مدت زیادی با آن‌ها مدارا کنید، می‌تواند چه فاجعه‌ی غیرقابل جبرانی را به بار بیاورد.

۱- میدسامر (Midsommar)

سال انتشار: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: آری استر

آری استر بازیگران: فلورنس پیو، جک رینور، ویل پولتر، ویلیام جکسون هارپر

فلورنس پیو، جک رینور، ویل پولتر، ویلیام جکسون هارپر امتیاز IMDb فیلم: ۷.۱ از ۱۰

۷.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۳ از ۱۰۰

«میدسامر» به عنوان دومین فیلم سینمایی بلند آری استر به موضوعات مختلفی در حوزه‌ی سلامت روان می‌پردازد که به نظر می‌رسد جزء اصلی کارهای این کارگردان هستند. پس از وقوع یک فاجعه در خانواده‌ی دنی که ناشی از بیماری روحی خواهرش است، زن جوان افسرده می‌شود. تلاش دنی برای مقابله با غم و اندوه و حفظ رابطه‌ی عاطفی در حال زوالی که تنها دارایی او است، لحظات تامل برانگیز و شوکه کننده‌ای را خلق می‌کنند که تماشایشان در بسیاری از لحظات برای مخاطبان طاقت‌فرسا است. هسته‌ی اصلی «میدسامر» در رنج خاموش دنی نهفته است؛ رنجی که افرادی که با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کنند به خوبی آن را درک می‌کنند.

در هر صورت «میدسامر» یکی از وحشیانه ترین فیلم‌های ترسناک چند سال اخیر است که مخاطبان زیادی در سراسر دنیا شوکه کرد اما با دست گذاشتن روی مشکلات روانی حل نشده‌ی شخصیت اصلی این هشدار را به مخاطبان می‌دهد که مشکلات ناشی از سلامت روان شاید در وهله ی اول خیلی جدی به نظر نرسند اما می‌توانند تمام زندگی فرد را تحت شعاع قرار دهند و در صورت درمان نشدن، فاجعه‌بار باشند.

