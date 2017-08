کارا دلوین به دنبال نقش جیمز باند است

شخصیت «جیمز باند»، همیشه با شخصیت‌های زن زیادی همراه بوده است. برای قسمت بعدی این مجموعه فیلم‌ها، افراد زیادی «کارا دلوین» (Cara Delevingne)‌ را به عنوان بهترین انتخاب، پیشنهاد کرده‌اند. موضوع جالب این جاست که کارا گفته که می‌خواهد نقش خود جیمز باند را داشته باشد.

در مصاحبه‌ای با رادیو بی‌بی‌سی، کارا دلوین گفته است که هدف اصلی او رسیدن به نقش خود جیمز باند است:‌ “همه می‌خواهند که من در کنار باند نقش بازی کنم، ولی من می‌گویم نه، خود جیمز باند بودن اولویت اول من است. بدم نمی‌آید در کنار باند بازی کنم، ولی به دنبال نقش خود جیمز هستم.”

اگر کارا دلوین این حرف را چند هفته پیش می‌زد، صحبت‌های او را به هیچ وجه جدی نمی‌گرفتیم و به راحتی از آن می‌گذشتیم. نکته‌ی جالب این جاست که یکی دیگر از مجموعه‌های معروف و قدیمی انگلیسی‌ها، یعنی Dr. Who، این اتفاق عجیب را دو سه هفته‌ی پیش تجربه کرد. مجموعه‌ی Dr. Who قدمتش حتی از مجموعه فیلم‌های جیمز باند هم بیشتر است. نقش اصلی دکتر را هم در این مجموعه، در تمام این سال‌ها، یک مرد بازی کرده بود. با این حال، چند هفته‌ی پیش نقش سیزدهمین دکتر، برای اولین بار، به یک زن داده شد.

کارا هم این موضوع را در نظر دارد: “وقتش رسیده است که یک Doctor Who زن معرفی کنند و هم‌چنین زمان معرفی یک جیمز باند زن است.”

دنیل کریگ که نقش جیمز باند را از فیلم «کازینو رویال» در سال ۲۰۰۷ به دست گرفته و هنوز هم آن را رها نکرده، قرار است دوباره نقش خودش را در سال ۲۰۱۹ بازی کند. یعنی کارا دلوین حداقل سه سال دیگر باید برای رسیدن به رویای خود، صبر کند.

کارا دلوین که در اصل یک مدل است،‌ اخیرا در فیلم‌هایی مثل Valerian and the City of a Thousand Planets و هم‌چنین Suicide Squad بازی کرده است.

کارا دلوین انگلیسی است و اگر بخواهیم به دنیل کریگ نگاه کنیم، موی بلوند و چشم آبی کارا هم قرار نیست مانع جیمز باند شدن او شوند. اگر روزی بخواهند نقش جیمز باند را به یک زن بدهند، شما کدام بازیگر را پیشنهاد می‌کنید؟

