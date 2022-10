بازگشت دی سی با «بلک آدام» (باکس آفیس هفته)

پیش‌بینی می‌شد این فیلم که در ۴۳۵۰ سالن سینمای آمریکای شمالی اکران شده بود در نخستین هفته‌ی اکران ۶۲ میلیون دلار بفروشد اما در نهایت فروش بلیت‌های «بلک آدام» بیش‌تر از پیش‌بینی‌ها بود و ۶۷ میلیون دلار را رد کرد. فیلم در سطح بین‌المللی هم عملکرد مشابهی داشت و با اکران در ۷۶ کشور، ۷۳ میلیون دلار فروخت تا فروش کلش را به ۱۴۰ میلیون دلار برساند.

این میزان فروش برای یک فیلم ابرقهرمانی اصلی رقم عجیب و غریبی نیست و فیلم را در ردیف همتایانی مثل «آکوامن» (Aquaman) با فروش افتتاحیه‌ی ۶۷.۸ میلیون دلار و «شزم» (Shazam) با فروش افتتاحیه‌ی ۵۳.۵ میلیون دلار قرار می‌دهد. البته اکران هر دوی این فیلم‌ها به اندازه‌ای طول کشید که بالاخره توانستند صدها میلیون دلار بفروشند و بودجه ساختشان را بازگردانند. با این حال اگر به خارج از دنیای دی سی نگاهی بیندازید این رقم تقریبا یک افتضاح تمام عیار است؛ زیرا فیلمی مثل «ونوم» (Venom) که سال ۲۰۱۸ اکران شد و بر پایه‌ی یک ضد قهرمان کم‌تر شناخته‌شده‌ی کمیک‌های مارول بود، علیرغم دریافت کرد نقدهای به شدت منفی در نخستین هفته‌ی اکران ۸۰ میلیون دلار فروخت.

وضعیت «آکوامن» که توسط جیسون موموآ هدایت می‌شود، اندکی متفاوت است زیرا فیلم در تعطیلات اکران شد و در نهایت کارش را با فروش داخلی ۳۳۵ میلیون دلار و فروش جهانی ۱ میلیارد دلار به پایان رساند. انتظار نمی‌رود «بلک آدام» به اندازه‌ی «آکوامن» خوش‌شانس باشد اما در هر صورت به دلیل هزینه‌ی تبلیغاتی ۱۹۵ میلیون دلاری‌اش باید حالا حالا اکرانش را ادامه دهد تا برای برادران وارنر به سوددهی برسد.

«بلک آدام» ششمین فیلم برادران وارنر است که بعد از «بتمن» (The Batman)، «جانوران شگفت‌انگیز: اسرار دامبلدور» (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)، «الویس» (Elvis)، «ابر حیوانات لیگ دی سی» (DC League of Super-Pets) و «نگران نباش عزیزم» (Don’t Worry Darling) در نخستین هفته‌ی اکران صدر جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد.

«بلک آدام» که به عنوان اسپین آف «شزم» شناخته می‌شود و یازدهمین فیلم از دنیای توسعه‌یافته‌ی دی سی به شمار می‌رود، توسط ژاومه کویت-سرا کارگردانی شده است و بازیگرانی مثل دواین جانسون، آلدیس هاج، نوحا سانتینو، سارا شاهی، مروان کنزاری در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم ماجرای ضد قهرمانی به نام بلک آدام (دواین جانسون) را دنبال می‌کند که قدرتی معادل خدایان مصر را به دست می‌آورد اما به دلیل استفاده‌ی نادرست از این قدرت، مجازات و زندانی می‌شود. تا این که بعد از ۵۰۰۰ سال آزاد می‌شود و تصمیم می‌گیرد عدالت را به سبک خودش در دنیای مدرن برقرار کند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم تازه‌ی دی سی امتیاز راتن تومیتوز ۳۹ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۴۱ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که نشان می‌دهد منتقدان فیلم را دوست نداشتند.

البته کار «بلک آدام» خیلی هم راحت نبود و ترکیب جذاب جولیا رابرتز و جرج کلونی در یک فیلم کمدی رمانتیک به نام «بلیتی به بهشت» پیش‌بینی‌هایش را تا اندازه‌ای به هم ریخت و بر فروش این فیلم ابرقهرمانی تاثیر گذاشت. «بلیتی به بهشت» در آمریکای شمالی ۱۶.۳۴ میلیون دلار فروخت و در نخستین هفته‌ی اکران با احتساب فروش بین‌المللی ۸۰.۲۶ میلیون دلاری، در مجموع ۹۶.۶۰ میلیون دلار فروخت.

البته فروش فیلم تازه‌ی جرج کلونی در مقایسه با کمدی رمانتیک دیگری مثل «شهر گمشده» (The Lost City) با بازی ساندرا بولاک و چنینگ تیتوم که در نخستین هفته‌ی اکران ۳۰ میلیون دلار فروخته بود، چنگی به دل نمی‌زند اما فراموش نکنید «شهر گمشده» در کنار لحظات کمدی و عاشقانه تا حد زیادی از اکشن هم بهره برده بود که به فروش آن کمک قابل توجهی کرده بود. با این اوصاف عملکرد کمدی رمانتیک کلاسیک «بلیتی به بهشت در مقایسه با آثاری مثل «برادران» با افتتاحیه‌ی ۴.۸ میلیون دلاری، «با من ازدواج کن» (Marry Me) با فروش ۷.۹ میلیون دلاری یک موفقیت تمام عیار به حساب می‌آید.

با نگاهی به فروش بین‌المللی ۸۰.۲۶ میلیون دلاری فیلم می‌توان به این نتیجه رسید که جولیا رابرتز و جرج کلونی به عنوان دو ستاره‌ی بزرگ هالیوود در سراسر دنیا طرفداران پر و پا قرصی دارند که حاضرند به خاطر آن‌ها بلیت بخرند و به تماشای یک فیلم کمدی رمانتیک بنشینند. همچنین جالب است بدانید بر اساس آمار رسمی منتشر شده حدود ۵۰ درصد از مخاطبان «بلیتی به بهشت» را افرادی بالای ۴۵ سال تشکیل می‌دهند. این فیلم که توسط اول پارکر کارگردانی شده و بازیگرانی مثل جولیا رابرتز، جرج کلونی، کتلین دور و ماکیم بوتیر را در آن نقش‌آفرینی می‌کنند، ماجرای زوج مطلقه‌ای را دنبال می‌کند که بعد از سال‌ها هم‌دست می‌شوند تا به بالی سفر کنند و دخترشان را از انجام اشتباهی که خودشان ۲۵ سال پیش مرتکب شده بودند، منصرف کنند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۵۶ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۵۰ از ۱۰۰ به ثبت رسیده برای یک فیلم کمدی رمانتیک تقریبا خوب است.

«لبخند» (Smile) فیلم ترسناک پارامونت همچنان به روند صعودی‌اش ادامه می‌دهد و در هفته‌ی چهارم اکران با فروش داخلی ۸.۳۵ میلیون دلاری در جایگاه سوم جدول باکس آفیس قرار گرفت. با احتساب فروش بین‌المللی ۸۰.۲۶ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۹۶.۶۰ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «لبخند» توسط پارکر فین کارگردانی شده و بازیگرانی مثل سوسی بیکن، جسی تی آشر و کایل گالنر در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم روایتگر داستان پزشکی به نام رز کوتر است. او پس مشاهده‌ی یک حادثه‌ی دل‌خراش در رابطه با یکی از بیمارانش، اتفاقات وحشتناکی را تجربه می‌کند که توضیحی برایشان ندارد. دکتر کوتر باید برای زنده ماندن و فرار از این شرایط باید با گذشته‌اش رو به‌ رو شود.

اما رتبه‌ی چهارم جدول باکس آفیس در اختیار «هالووین به پایان می‌رسد» قرار دارد که با افت ۸۰ درصدی در دومین هفته‌ی اکران تنها ۸ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت و یک افتضاح تمام عیار را رقم زد. این مبلغ برای یکی از قسمت‌های فرانچایز اسلشر معروف «هالووین» خیلی کم‌تر از حد تصور است. با احتساب فروش بین‌المللی ۲۷.۸۴ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۸۲.۰۲ میلیون دلار فروخته است. «هالووین به پایان می‌رسد» توسط دیوید گوردون گرین کارگردانی شده و بازیگرانی مثل جیمی لی کورتیس و جیمز جود کورتنی در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. داستان این قسمت هم حول محور آخرین رویارویی مایکل مایرز و لی کورتیس می‌گردد.

رتبه‌ی پنجم جدول باکس آفیس در اختیار «لایل لایل کروکودیل» (Lyle, Lyle, Crocodile) قرار دارد. این فیلم در سومین هفته‌ی اکران ۴.۲۰ میلیون دلار فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۸.۴۰ میلیون دلاری، فیلم خانوادگی سونی تا این جای کار ۳۷.۱۱ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «لایل لایل کروکودیل» به کارگردانی جاش گوردن و ویل اسپک و حضور ستارگانی مثل شان مندز، خاویر باردم، وینزلو فلگی و اسکات مک نایری داستان پسر بچه‌ای را دنبال می‌کند که بعد از نقل مکان به نیویورک نمی‌تواند با هم مدرسه‌ای ‌های تازه‌اش ارتباط برقرار کند. تا این که کروکودیل آوازه‌خوانی به نام لایل را پیدا می‌کند که عاشق حمام کردن و خوردن خاویار است. ورود لایل به زندگی آن‌ها همه چیز را تغییر می‌دهد.

«پادشاه زن» (The Woman King) حماسه تاریخی سونی در ششمین هفته‌ی اکران ۱.۹۰ میلیون دلار فروش داخلی داشت و در جایگاه ششم جدول باکس آفیس قرار گرفت. با احتساب فروش بین‌المللی ۲۰ میلیون دلاری، فیلم تازه‌ی وایولا دیویس تا این جای کار ۸۲.۸۵ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «پادشاه زن» توسط جینا پرینس-بایتوود کارگردانی شده و بازیگرانی مثل وایولا دیویس و لوپیتا نیونگو در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا از یک داستان واقعی الهام گرفته شده و روایتگر زندگی یک زن جنگجو است که حوالی قرن هفدهم میلادی از پادشاهی داهومی در غرب آفریقا محافظت می‌کند.

فیلم اسلشر «ترساننده ۲» (Terrifier 2) در سومین هفته‌ی اکران رشد ۸۴ درصدی را تجربه کرد و ۱.۸۹ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت و رتبه‌ی هفتم جدول باکس آفیس را از آن خوش کرد. این فیلم به کارگردانی دامیان لئونه و حضور ستارگانی مثل دیوید هاوارد تورنتون و سامانتا اسکافیدی، قسمت دوم فیلم اسلشری است که سال ۲۰۱۶ اکران شد. آرت دلقک پس از احیا شدن توسط یک موجود شوم، دوباره به شهر ترس ‌خورده‌ی مایلز کانتی بازمی‌گردد تا در شب هالووین یک دختر نوجوان و برادرش را هدف قرار دهد.

در جایگاه هشتم جدول باکس آفیس «نگران نباش عزیزم» (Don’t Worry Darling) قرار دارد که در پنجمین هفته اکران ۸۸۰ هزار دلار در آمریکای شمالی فروخت و فروش جهانی‌اش را به ۸۲.۸۷ میلیون دلار رساند. «نگران نباش عزیزم» ساخته‌ی جنجالی اولیویا وایلد با حضور ستاره‌هایی مثل هری استایلز، فلورانس پیو، اولیویا وایلد و کریس پاین ماجرای زوجی به نام‌های آلیس و جک را دنبال می‌کند که در شهرک عجیبی که توسط شرکت جک ساخته شده زندگی می‌کنند. تا این که آلیس به ماهیت شغل همسرش مشکوک می‌شود و به دنبال پاسخ سوال‌هایش می‌رود.

«آمستردام» (Amsterdam) در هفته‌ی سوم اکران با فروش داخلی ۸۱۸ میلیون دلاری در جایگاه نهم جدول باکس آفیس قرار گرفت که با توجه به فهرست طویل ستاره‌هایش یک افتضاح تمام عیار به حساب می‌آید و احتمالا «بمب باکس آفیس» سال ۲۰۲۲ لقب می‌گیرد«آمستردام» یک درام تاریخی و کمدی معمایی به کارگردانی دیوید او. راسل است و ستارگانی مثل کریستین بیل، مارگو رابی و جان دیوید واشنگتن در آن حضور دارند. ماجرا در دهه‌ی ۳۰ میلادی می‌گذرد و یک پزشک، یک وکیل و یک پرستار را دنبال می‌کند که به عنوان مظنون‌های پرونده‌ی قتل شناخته می‌شوند.

در نهایت در رده‌ی دهم جدول باکس آفیس فیلم درام و کمدی «مثلث غم» (Triangle of Sadness) به کارگردانی روبن اوستلوند و نقش‌آفرینی بازیگرانی مثل چارلبی دین، وودی هارلسون، زلاتکو بوریچ قرار دارد که در سومین هفته‌ی اکران فروش داخلی ۶۰۰ هزار دلاری را تجربه کرد و مجموع فروشش را به ۴.۸۲ میلیون دلار رساند. فیلم ماجرای یک کشتی کروز مخصوص افراد فوق ثروتمند را دنبال می‌کند که غرق می‌شود و بازماندگان از جمله یک زوج مدل فوق مشهور در یک جزیره به دام می‌افتند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی بلک آدام

Black Adam ۱ ۶۷ ۶۷ بلیتی به بهشت

Ticket to Paradise ۱ ۱۶.۳۴ ۱۶.۳۴ لبخند

Smile ۴ ۸.۳۵ ۸۴.۳۱ هالووین به پایان می‌رسد

Halloween Ends ۲ ۸ ۵۴.۱۷ لایل، لایل، کروکدیل

Lyle, Lyle, Crocodile ۳ ۴.۲۰ ۲۸.۷۱ زن پادشاه

The Woman King ۶ ۱.۹۰ ۶۲.۸۵ ترساننده ۲

Terrifier 2 ۳ ۱.۸۹ ۵.۲۵ نگران نباش عزیزم

Don’t Worry Darling ۵ ۰.۸۱۸ ۴۴.۲۷ آمستردام

Amsterdam ۳ ۰.۸۸۰ ۱۳.۹۲ مثلث غم

Triangle of Sadness ۳ ۰.۶۰۰ ۱.۴۱

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

