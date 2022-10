۴۵ فیلم که در سال ۲۰۲۳ نباید از دست بدهید

۵۵ فیلم که در سال ۲۰۲۲ نباید از دست بدهید

۳۰ فیلم ترسناک برتر جهان در تمام دوران

۲۰ فیلم اکشن برتر تاریخ سینما از نگاه منتقدان

۵۲ فیلم که در سال ۲۰۲۱ نباید از دست دهید

۱۰۰ فیلم برتر تاریخ سینما از نگاه هالیوودی‌ها

۱- بابیلون (Babylon)؛ از بهترین فیلم‌های ۲۰۲۳ با حضور برد پیت

کارگردان : Damien Chazelle

: Damien Chazelle بازیگران : Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva

: Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva تاریخ اکران: ۱۶ دی ۱۴۰۱

فیلم سینمایی «بابیلون» یک کمدی-درام تاریخی است که طی دهه ۱۹۲۰ جریان دارد؛ دوره عبور از سینمای صامت و رسیدن به سینمای ناطق. داستان فیلم به ظهور و سقوط چند چهره‌ جاه‌طلب و رویاپرداز در چنین دوره‌ای از تاریخ هالیوود می‌پردازد.

دیمین شزل کارگردان این فیلم سینمایی را برای ساخت آثار شاخص و مشهوری چون «ویپلش» (Whiplash) و «لا لا لند» (La La Land) می‌شناسیم؛ دو فیلمی که برای این هنرمند تحسین گسترده و جوایز مهم سینمایی را در پی داشتند.

۲- کاخ (The Palace)؛ بازگشت رومن پولانسکی

کارگردان : Roman Polanski

: Roman Polanski بازیگران : Mickey Rourke, John Cleese, Oliver Masucci

: Mickey Rourke, John Cleese, Oliver Masucci تاریخ اکران: ۲۲ دی ۱۴۰۱

فیلم سینمایی «کاخ» اثر جدید رومن پولانسکی کارگردان پرآوازه و البته پرحاشیه لهستانی است. «کاخ» یک کمدی سیاه است و داستان آن طی شب سال نوی ۱۹۹۹ در یک هتل مجلل سوییسی اتفاق می‌افتد؛ هتلی که در آن یک مهمانی شام وقایع غافلگیرکننده‌ای را ایجاد می‌کند و زندگی کارگران هتل با مهمان‌های گوناگون پیوند می‌خورد.

آخرین فیلم پولانسکی ۸۹ ساله تقریبا ۴ سال پس از فیلم سال ۲۰۱۹ او تحت عنوان «افسر و جاسوس» (An Officer and a Spy) روی پرده خواهد رفت. پولانسکی فیلم‌نامه «کاخ»‌ را با همکاری یژی اسکولیموفسکی، یک هنرمند مطرح لهستانی دیگر نوشته است. اسکولیموفسکی خود از چهره‌های شناخته‌شده سینمای لهستان است که اخیرا پس از چندین سال با فیلم EO به جشنواره بین‌المللی فیلم کن ۲۰۲۲ آمد.

۳- در کابین را بزن (Knock at the Cabin)؛ قبیله خانوادگی‌های ترسناک

کارگردان : M. Night Shyamalan

: M. Night Shyamalan بازیگران : Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge

: Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge تاریخ اکران: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

«در کابین را بزن» یک فیلم ترسناک روانشناختی است که بر اساس رمان «کابینی در انتهای جهان» ساخته شده و سال ۲۰۲۳ میلادی به نمایش درخواهد آمد.

فیلم ماجرایی ترسناک را درباره یک خانواده سه نفره بازگو می‌کند که تعطیلات‌شان را در یک کلبه دورافتاده سپری می‌کنند. این خانواده توسط چهار غریبه گروگان گرفته می‌شوند تا برای پیشگیری از وقایعی که منجر به آخرالزمان می‌شود، دست به فداکاری بزنند.

ام. نایت شامالان کارگردان فیلم سینمایی «در کابین را بزن» سال ۲۰۲۱ با فیلم «اولد» فعالیت‌های خود را پیگیری کرد. محبوب‌ترین و تحسین‌شده‌ترین فیلم این کارگردان اثر ترسناک «حس ششم» (The Sixth Sense) ساخته سال ۱۹۹۹ است.

۴- مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی (Ant-Man and the Wasp: Quantumania)؛ اولین فیلم فاز پنجم مارول

کارگردان : Peyton Reed

: Peyton Reed بازیگران : Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas

: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas تاریخ اکران: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱

«مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» سی و یکمین فیلم دنیای سینمایی مارول و دنباله‌ای است بر فیلم‌های «مرد مورچه‌ای» و «مرد مورچه‌ای و زنبورک.»

این اثر ابرقهرمانی به عنوان اولین فیلم فاز پنجم جهان سینمایی مارول اکران خواهد شد. «مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی اسکات لانگ و هوپ ون داین را به همراه هنک پیم و جانت ون داین در حال کاوش در قلمرو کوانتومی نشان می‌دهد. آن‌ها در این قلمرو با موجودات عجیب ارتباط برقرار می‌کنند و وارد ماجراجویی متفاوتی می‌شوند که از تصورهای قبلی‌شان فراتر می‌رود.

۵- کرید ۳ (Creed III)؛ فرنچایزی موفق

کارگردان : Michael B. Jordan

: Michael B. Jordan بازیگران : Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Phylicia Rashad

: Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Phylicia Rashad تاریخ اکران: ۱۲ اسفند ۱۴۰۱

آدونیس کرید که هنوز در دنیای بوکس جایگاه برجسته‌ای دارد، در زندگی حرفه‌ای و خانوادگی‌اش هم پیشرفت می‌کند. اما وقتی دامیان، دوست دوران کودکی‌ او و اعجوبه بوکس سابق، پس از گذراندن دوران زندان به رینگ برمی‌گردد، ماجرایی جدید از راه می‌رسد. رویارویی این دو دوست سابق، چیزی بیش از یک مبارزه در رینگ بکس است.

فیلم سینمایی «کرید ۳» یک درام ورزشی و دنباله فیلم «کرید ۲» است که سال ۲۰۱۸ اکران شد. «کرید ۳» نهمین فیلم در مجموعه سینمایی راکی است و در عین حال اولین فیلم مجموعه بدون حضور سیلوستر استالونه به حساب می‌آید. گرچه استالونه در این فیلم به عنوان تهیه‌کننده حضور دارد.

رایان کوگلر کارگردان فیلم سینمایی «کرید ۱»، از جمله نویسندگان قسمت سوم کرید است و مایکل بی. جردن بازیگر نقش اصلی فیلم خود کارگردانی این اثر را هم برعهده دارد.

۶- سیاه‌چال‌ها و اژدهایان: افتخار در میان دزدان (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves)؛ اقتباس از بازی ویدیویی

کارگردان : Jonathan Goldstein, John Francis Daley

: Jonathan Goldstein, John Francis Daley بازیگران : Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page

: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page تاریخ اکران: ۱۲ اسفند ۱۴۰۱

فیلم سینمایی «سیاه‌چال‌ها و اژدهایان: افتخار در میان دزدان» یک اثر فانتزی ماجراجویانه است که براساس یک بازی ویدیویی به نام سیاه‌چال‌ها و اژدهایان ساخته شده است.

فیلم روایتگر داستان یک دزد و گروهی از ماجراجویان همراه او است که ماجراجویی جذابی را آغاز می‌کنند اما روبه‌روشدن‌شان با برخی افراد به طرز خطرناکی شرایط را برایشان پیچیده می‌کند.

پیش از این شاهد اکران یک سه‌گانه سینمایی با عنوان «سیاه‌چال‌ها و اژدهایان» در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ بودیم اما این اثر سینمایی جدید رابطه با آن سه‌گانه ندارد و در واقع راه‌اندازی مجدد مجموعه به حساب می‌آید.

۷- شزم! خشم خدایان (Shazam! Fury of the Gods)؛ دی‌سی بی‌کار ننشسته

کارگردان : David F. Sandberg

: David F. Sandberg بازیگران : Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer

: Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer تاریخ اکران: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱

مارول سال ۲۰۲۳ را با دستانی پر آغاز خواهد کرد اما دی‌سی هم بی‌کار ننشسته و طی این سال میلادی با فیلم «شزم! خشم خدایان» مسیر جهان ابرقهرمانی توسعه‌یافته خود را ادامه می‌دهد.

«شزم! خشم خدایان» دنباله‌ای است برای فیلم «شزم!» ساخته سال ۲۰۱۹ و دوازدهمین اثر دنیای توسعه‌یافته دی‌سی در نظر گرفته می‌شود. در این فیلم گروهی از قهرمانان نوجوان تحت رهبری بیلی بتسون‌ با دختران اطلس مبارزه می‌کنند.

دیوید اف. سندبرگ کارگردان قسمت اول مجموعه و هنری گایدن نویسنده آن، هر دو همین نقش‌ها را در قسمت دوم هم برعهده داشته‌اند.

۸- جان ویک: بخش ۴ (John Wick: Chapter 4)؛ داستان قاتل افسانه‌ای

کارگردان : Chad Stahelski

: Chad Stahelski بازیگران : Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård

: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård تاریخ اکران: ۴ فروردین ۱۴۰۲

جان ویک، قاتل افسانه‌ای و شکست‌ناپذیر، روز به روز با دشمنان بیشتری مواجه شده و جایزه‌ای که برای کشتنش‌ تعیین شده افزایش می‌یابد. او در چنین شرایطی به مبارزه خود را با سازمان ادامه می‌دهد و به دنبال قدرتمندترین چهره‌های آن نیویورک، پاریس، ژاپن و برلین را زیر پا می‌گذارد. جان ویک در قسمت چهارم با خطرناک‌ترین دشمنانش مبارزه می‌کند.

«جان ویک: بخش چهارم» یک تریلر نئونوار اکشن است که مستقیما داستان قسمت سوم مجموعه را ادامه می‌دهد. موفقیت تجاری ادامه‌دار این مجموعه اکشن باعث شده سازندگانش دست از سر این چهره جدید دنیای سینما برندارند و قاتل محبوب سال‌های اخیر را مدام درگیر ماجراجویی‌های جدید کنند.

۹- جیغ ۶ (Scream 6)؛ اسلشر ترسناک

کارگردان : Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett بازیگران : Courteney Cox, Melissa Barrera, Jenna Ortega

: Courteney Cox, Melissa Barrera, Jenna Ortega تاریخ اکران: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

در قسمت ششم از مجموعه اسلشر ترسناک «جیغ»، چهار بازمانده از جنایت‌های قاتل شبه‌مانند‌ داستان اولیه قصد دارند وودزبرو را برای کلیدزدن یک زندگی جدید ترک کنند.

در مجموع اطلاعات چندانی درباره قسمت ششم این مجموعه ترسناک در اختیار نداریم اما می‌دانیم کارگردان‌های قسمت ششم همان کارگردان‌های قسمت پنجم مجموعه خواهند بود. فعلا تا روزی که عنوان دقیق فیلم مشخص شود آن را به نام «جیغ ۶» در نظر میگیریم.

۱۰- فیلم برادران سوپر ماریو (The Super Mario Bros. Movie)؛ انیمیشن کامپیوتری اقتباسی از بازی نینتندو

کارگردان : Aaron Horvath, Michael Jelenic

: Aaron Horvath, Michael Jelenic بازیگران : Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day

: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day تاریخ اکران: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲

داستان کلی فیلم همان خط روایی آشنای مجموعه است. یک لوله‌کش به نام ماریو به همراه برادرش لوئیجی در یک هزارتوی زیرزمینی سفر می‌کنند و در تلاش‌اند تا شاهزاده خانم اسیر را نجات دهند.

این انیمیشن کامپیوتری که براساس مجموعه بازی بی‌نهایت مشهور «ماریو» ساخته شرکت نینتندو اکران خواهد شد، کریس پرت را به عنوان صداپیشه نقش اصلی به خدمت گرفته است. این فیلم سومین اقتباس سینمایی از مجموعه بازی ماریو است. پیشتر یک انیمه ژاپنی (محصول سال ۱۹۸۶) و یک نسخه لایواکشن آمریکایی (محصول سال ۱۹۹۳) از این بازی‌ها ساخته شده بود.

استودیوی ایلومینیشن با همکاری نینتندو این انیمیشن را می‌سازند و استودیوی یونیورسال پیکچرز توزیع آن را برعهده خواهد داشت.

۱۱- هدف بعدی پیروزی است (Next Goal Wins)؛ اقتباس از مستندی موفق

کارگردان : Taika Waititi

: Taika Waititi بازیگران : Michael Fassbender, Oscar Kightley, David Fane

: Michael Fassbender, Oscar Kightley, David Fane تاریخ اکران: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

این کمدی-درام ورزشی براساس مستندی به همین نام ساخته شده که سال ۲۰۱۴ منتشر شد. «هدف بعدی پیروزی است» داستان تلاش‌های یک مربی هلندی آمریکایی را برای هدایت تیم ملی فوتبال ساموآی آمریکا در راه رسیدن جام جهانی دنبال می‌کند.

این تیم فوتبال به عنوان ضعیف‌ترین تیم جهان در نظر گرفته می‌شود و طبیعتا هدایت آن یکی از چالش‌برانگیزترین ماموریت‌های ورزشی است. تایکا وایتیتی کارگردان این فیلم سال ۲۰۱۹ فیلم کمدی «جوجو خرگوشه» و سال ۲۰۲۲ فیلم ابرقهرمانی «ثور: عشق و تندر» را روی پرده برد.

۱۲- نگهبانان کهکشان بخش ۳ (Guardians of the Galaxy Vol. 3)؛ ماموریت دفاع از کیهان

کارگردان : James Gunn

: James Gunn بازیگران : Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista

: Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista تاریخ اکران: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

پیتر کویل که هنوز درگیر از دست‌دادن گامورا است باید تیمش را جمع کند تا در مأموریتی بسیار پیچیده از کیهان دفاع کنند؛ ماموریتی که عدم موفقیت در آن می‌تواند به معنای نابودی نگهبانان کهکشان باشد.

فیلم سینمایی ابرقهرمانی «نگهبانان کهکشان ۳» دنباله دو قسمت قبلی این مجموعه و در کل سی و دومین فیلم جهان سینمایی مارول است. این فیلم دومین اثر در فاز پنجم مارول خواهد بود و توسط جیمز گان که دو قسمت قبلی را جلوی دوربین برد کارگردانی می‌شود.

۱۳- سریع و خشمگین ۱۰ (Fast X)؛ به یاد پل واکر

کارگردان : Louis Leterrier

: Louis Leterrier بازیگران : Vin Diesel, Jason Statham, Michelle Rodriguez

: Vin Diesel, Jason Statham, Michelle Rodriguez تاریخ اکران: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

اطلاعات چندانی از خط داستانی فیلم سینمایی اکشن «سریع و خشمگین ۱۰» فاش نشده است. فعلا می‌دانیم که این فیلم به عنوان دنباله «سریع و خشمگین ۹» سال ۲۰۲۳ اکران خواهد شد، دهمین فیلم اصلی و یازدهمین فیلم کلی مجموعه خواهد بود.

این قسمت از مجموعه مجددا بازیگران اصلی را به جز دوئین جانسون در اختیار گرفته است؛ این دومین فیلم مجموعه است که از زمان آغاز حضور جانسون در آن (سال ۲۰۱۱) بدون این بازیگر پول‌ساز و محبوب ساخته می‌شود. بودجه تولید «سریع و خشمگین ۱۰» حدود ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده و بر این اساس این فیلم اکشن، پنجمین اثر پرهزینه تمام تاریخ سینما (بدون در نظر گرفتن نرخ تورم) است.

۱۴- روی چمن خشک (On Dry Grass)؛ فیلمساز ترک محبوب روشنفکران

کارگردان : Nuri Bilge Ceylan

: Nuri Bilge Ceylan بازیگران : Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici

: Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici تاریخ اکران: اردیبهشت تا خرداد ۱۴۰۲

فیلم سینمایی «روی چمن خشک» داستان یک معلم جوان را روایت می‌کند که برای گذراندن ماموریتی اجباری به روستایی دورافتاده در شرق آناتولی رفته است. او که منتظر است به زودی به استانبول بازگردانده شود به تدریج امیدش را از دست می‌دهد. همکار او اما تلاش می‌کند ذهنیت این معلم جوان را تغییر دهد.

فیلم جدید نوری بیلگه جیلان هنرمند مشهور ترک که جوایز متعدد جهانی را در کارنامه دارد نه تنها تلاش می‌کند نگاهی به تأثیرات درونی احساس بیگانگی، حذف از مرکز و زیست در حاشیه داشته باشد، بلکه سعی دارد زندگی دشوار ساکنان مناطق دورافتاده و روابط جغرافیایی، قومی و اجتماعی چنین فضاهایی را بررسی و تفسیر کند. «روی چمن خشک» اولین فیلم نوری بیلگه جیلان پس از «درخت گلابی وحشی» است که سال ۲۰۱۸ اکران شد.

۱۵- شرک ۵ (Shrek 5)؛ انیمیشن مفرح

کارگردان : –

: – بازیگران : –

: – تاریخ اکران: اردیبهشت تا خرداد ۱۴۰۲

فیلم جدید شرک هم از جمله عناوین این فهرست است که اطلاعات چندانی درباره‌شان نداریم. این انیمیشن کمدی و ماجراجویانه با راه‌اندازی مجموعه محبوب شرک خواهد بود.

۱۶- پری دریایی کوچولو (The Little Mermaid)؛ لایواکشن جدید دیزنی

کارگردان : Rob Marshall

: Rob Marshall بازیگران : Halle Bailey, Daveed Diggs, Jacob Tremblay

: Halle Bailey, Daveed Diggs, Jacob Tremblay تاریخ اکران: ۵ خرداد ۱۴۰۲

«پری دریایی کوچولو» یک اقتباس فانتزی، موزیکال و لایو اکشن از انیمیشن سال ۱۹۸۹ دیزنی با همین عنوان است. انیمیشن سال ۱۹۸۹ دیزنی هم خود با الهام از داستانی به همین نام نوشته هانس کریستیان‌ آندرسن‌ ساخته شده بود.

در این فیلم یک پری دریایی جوان با یک جادوگر دریایی قرار می‌گذارد تا صدای زیبای خود را با پاهای انسان عوض کند و بتواند دنیای بیرون آب را کشف کرده و شاهزاده‌ای را تحت تاثیر قرار دهد.

۱۷- مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Across the Spider-Verse)؛ ماجراجویی حماسی مورالز

کارگردان : Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson بازیگران : Oscar Isaac, Shameik Moore, Hailee Steinfeld

: Oscar Isaac, Shameik Moore, Hailee Steinfeld تاریخ اکران: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

مایلز مورالز در قسمت جدید این مجموعه انیمیشنی تحسین‌شده، یک ماجراجویی حماسی تازه را آغاز می‌کند. در داستان «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی»، مرد عنکبوتی به مالتی‌‌ورس منتقل می‌شود تا به نیروهای گوئن استیسی و تیم جدیدی از عنکبوتی‌ها بپیوندد و با شروری بجنگند که از همه دشمنان قبلی این ابرقهرمان قدرتمندتر است.

این انیمیشن سونی که با همکاری مارول ساخته می‌شود دنباله انیمیشن «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» است و در چندجهانی جهان‌های موازی تحت عنوان «دنیای عنکبوتی» جریان دارد.

۱۸- تبدیل‌شوندگان: ظهور جانوران (Transformers: Rise of the Beasts)؛ برای دوستداران اکشن‌ها

کارگردان : Steven Caple Jr.

: Steven Caple Jr. بازیگران : Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Vélez

: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Vélez تاریخ اکران: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

فیلم سینمایی اکشن علمی-تخیلی «تبدیل‌شوندگان: ظهور جانوران» هفتمین قسمت مجموعه و دنباله فیلم سینمایی «بامبلبی» است که سال ۲۰۱۸ اکران شد.

داستان فیلم طی دهه ۱۹۹۰ می‌گذرد؛ زمانی که ماکسیمال‌ها و پریداکون‌ها به نبرد موجود روی زمین بین اتوبات‌ها و دسپتیکان‌ها می‌پیوندند.

۱۹- المنتال (Elemental)؛ احتمالا از بهترین فیلم‌های ۲۰۲۳

کارگردان : Peter Sohn

: Peter Sohn بازیگران : Mamoudou Athie, Leah Lewis

: Mamoudou Athie, Leah Lewis تاریخ اکران: ۲۶ خرداد ۱۴۰۲

مخاطبان دنیای انیمیشن هر سال انتظار محصولات جدید شرکت برجسته تولید انیمیشن‌ پیکسار را می‌کشند. انیمیشن جدید سال ۲۰۲۳ این استودیو «المنتال» نام دارد.

این انیمیشن داستان امبر و وید را در شهری دنبال می‌کند که ساکنانش از عناصر اصلی آب، آتش، خاک و هوا تشکیل شده‌اند.

۲۰- فلش (The Flash)؛ عواقب بازگشت به گذشته

کارگردان : Andy Muschietti

: Andy Muschietti بازیگران : Ezra Miller, Ron Livingston, Michael Keaton

: Ezra Miller, Ron Livingston, Michael Keaton تاریخ اکران: ۲ تیر ۱۴۰۲

فیلم سینمایی «فلش» یکی دیگر از آثار ابرقهرمانی سال ۲۰۲۳ دی‌سی است و سیزدهمین فیلم دنیای توسعه‌یافته دی‌سی به حساب می‌آید.

فیلم داستان سفر فلش در زمان، بازگشت او به گذشته و تلاشش برای جلوگیری از مرگ مادرش را نشان می‌دهد. اما این تلاش عواقبی دارد و باعث ایجاد یک چندجهانی می‌شود.

۲۱- ایندیانا جونز ۵ (Indiana Jones 5)؛ غافلگیر خواهیم شد؟

کارگردان : James Mangold

: James Mangold بازیگران : Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen

: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen تاریخ اکران: ۹ تیر ۱۴۰۲

چند سالی است که منتظریم پنجمین فیلم مجموعه سینمایی «ایندیانا جونز» که هنوز عنوان مشخصی ندارد اکران شود.

داستان فیلم هنوز نامشخص است و اطلاعات چندانی درباره‌اش منتشر نشده اما می‌دانیم فیلم دنباله «ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین» (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) خواهد بود. قسمت پنجم اولین فیلم مجموعه ایندیانا جونز است که توسط کارگردانی به جز استیون اسپیلبرگ ساخته خواهد شد. فیلم در عین حال نسبت به قسمت‌های قبلی فیلم‌نامه‌نویس‌ها و داستان‌پردازان متفاوتی را هم به خدمت گرفته است.

یکی از نکات جالب این اثر سینمایی حضور چندین بازیگر بسیار نام‌آشنا در کنار هریسون فورد است. قرار است در قسمت پنجم شاهد حضور مس میکلسن، فیبی والر-بریج و آنتونیو باندراس باشیم.

۲۲- موذی: ترس از تاریکی (Insidious: Fear the Dark)؛ از سری ترسناک‌های فراطبیعی

کارگردان : Patrick Wilson

: Patrick Wilson بازیگران : Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins

: Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins تاریخ اکران: ۱۶ تیر ۱۴۰۲

«موذی: ترس از تاریکی» یک فیلم ترسناک فراطبیعی است که ادامه مستقیم قسمت‌های اول و دوم مجموعه سینمایی «توطئه‌آمیز» و قسمت پنجم در کل این مجموعه است.

تای سیمپکینز در نقش دالتون لمبرت و رز بیرن در نقش رنای لمبرت نقش‌های قبلی خود در این مجموعه را در قسمت جدید هم دوباره ایفا می‌کنند. قسمت پنجم از نظر خط داستانی ۱۰ سال پس از ماجراهای دو فیلم اول اتفاق می‌افتد. جاش لمبرت (پاتریک ویلسون) به سمت شرق می‌رود تا پسرش را به دانشگاهی ایده‌آل برای تحصیل برساند. با این حال رویای تحصیل در این دانشگاه زمانی به کابوس بدل می‌شود که شیاطین سرکوب‌شده مرتبط با گذشته برمی‌گردند و آرامش هر دو نفر را از بین می‌برند.

۲۳- مأموریت: غیرممکن – روزشمار مرگ قسمت اول (Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One)؛ ستاره وارد می‌شود

کارگردان : Christopher McQuarrie

: Christopher McQuarrie بازیگران : Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg

: Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg تاریخ اکران: ۲۳ تیر ۱۴۰۲

فیلم اکشن جاسوسی «مأموریت: غیرممکن – روزشمار مرگ قسمت اول» دنباله «مأموریت: غیرممکن – فال‌اوت» و هفتمین قسمت مجموعه مأموریت: غیرممکن است. قسمت اول روزشمار مرگ سال ۲۰۲۳ و قسمت دوم آن سال ۲۰۲۴ اکران خواهد شد.

گرچه تریلر «مأموریت: غیرممکن – روزشمار مرگ قسمت اول» منتشر شده اما اطلاعات چندانی درباره داستان این فیلم اکشن در دسترس قرار نگرفته است.

۲۴- باربی (Barbie)؛ خوش آب و رنگ

کارگردان : Greta Gerwig

: Greta Gerwig بازیگران : Margot Robbie, Alexandra Shipp, Ryan Gosling

: Margot Robbie, Alexandra Shipp, Ryan Gosling تاریخ اکران: ۳۰ تیر ۱۴۰۲

«باربی» یک اثر کمدی رمانتیک که براساس عروسک باربی ساخته شده است. پیش از این در مجموعه آثار باربی شاهد ساخت تعدادی انیمیشن بوده‌ایم و این اثر اولین اقتباس لایواکشن مجموعه فیلم‌های باربی به حساب می‌آید.

ایده ساخت این فیلم از سال ۲۰۰۹ در استودیوی یونیورسال پیکچرز مطرح شد و عاقبت تحولاتی هر چند اندک از سال ۲۰۱۴ برای ساخت فیلم آغاز شد. مدتی بعد امتیاز این اثر به سونی و سپس به برادران وارنر رسید. سال ۲۰۱۹ مارگو رابی به عنوان بازیگر نقش باربی انتخاب شد و سال ۲۰۲۱ هم گرتا گرویگ به عنوان کارگردان و نویسنده در کنار نوآ بامباک به عنوان دیگر نویسنده فیلم برگزیده شد.

باربی با بودجه نسبتا قابل توجه ۱۰۰ میلیون دلاری ساخته شده و رایان گاسلینگ را هم در کنار رابی به عنوان دیگر بازیگر اصلی در اختیار دارد. گرویگ پیش از این دو فیلم «لیدی برد» و «زنان کوچک» را هم کارگردانی کرده است.

۲۵- اوپنهایمر (Oppenheimer)؛ اثر جدید نولان و موردانتظارترین فیلم ۲۰۲۳

کارگردان : Christopher Nolan

: Christopher Nolan بازیگران : Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon

: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon تاریخ اکران: ۳۰ تیر ۱۴۰۲

فیلم سینمایی «اوپنهایمر» داستان زندگی این دانشمند و نقش او در ساخت بمب اتم را دنبال می‌کند. این فیلم زندگینامه‌ای با بازی کیلین مورفی در نقش جی. رابرت اوپنهایمر براساس کتاب «پرومته آمریکایی: پیروزی و تراژدی جی. رابرت اوپنهایمر» ساخته شده است.

«اوپنهایمر» را نولان کارگردانی می‌کند که آخرین فیلمش «تنت» سال ۲۰۲۰ اکران شد. «اوپنهایمر» اولین فیلم نولان از سال ۲۰۰۰ خواهد بود که توسط استودیوی برادران وارنر توزیع نمی‌شود؛ این اتفاق پیامد مخالفت نولان با سیاست‌های جدید استریم هم‌زمان آثار سینمایی بود که سال ۲۰۲۱ توسط برادران وارنر اعلام شد.

۲۶- مارول‌ها (The Marvels)؛ زنان در صحنه‌ی نبرد

کارگردان : Nia DaCosta

: Nia DaCosta بازیگران : Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris

: Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris تاریخ اکران: ۶ مرداد ۱۴۰۲

«مارول‌ها» سومین و آخرین فیلم سال ۲۰۲۳ جهان سینمایی مارول با حضور شخصیت‌هایی چون کاپیتان مارول، خانم مارول و مونیکا رمبو به عنوان دنباله فیلم «کاپیتان مارول» محصول سال ۲۰۱۹ و سریال «خانم مارول» محصول سال ۲۰۲۲ روی پرده می‌رود.

سی و سومین فیلم جهان سینمایی مارول را نیا داکوستا کارگردانی می‌کند. این زن هنرمند ۳۲ ساله از سال ۲۰۱۹ به این سو ساخت آثار بلند داستانی را آغاز کرده و پیش از این ساخت تریلر جنایی «جنگل کوچک» و اسلشر فراطبیعی «کندی‌من» را در کارنامه دارد.

۲۷- لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته نوجوان: آشوب جهش‌یافته (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem)؛ انیمیشن ابرقهرمانی

کارگردان : Jeff Rowe

: Jeff Rowe بازیگران : –

: – تاریخ اکران: ۱۳ مرداد ۱۴۰۲

«لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته نوجوان: آشوب جهش‌یافته» یک انیمیشن ابرقهرمانی است که براساس کمیک‌های لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته نوجوان ساخته شده است. این انیمیشن راه‌اندازی مجدد مجموعه لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته نوجوان و دومین انیمیشن سینمایی این مجموعه است.

پس از ساخت فیلم لایو اکشن «لاک‌پشت‌های نینجا: خارج از سایه‌ها» که سال ۲۰۱۶ اکران شد خبرهایی درباره ساخت قسمت جدید به گوش می‌رسید. نهایتا سال ۲۰۲۰ از ساخت یک انیمیشن در این مجموعه باخبر شدیم که تمرکز بیشتری بر جنبه نوجوان‌بودن لاک‌پشت‌های نینجا دارد.

۲۸- چلنجرز (Challengers)؛ کمدی رومانتیک با مایه‌ی ورزشی

کارگردان : Luca Guadagnino

: Luca Guadagnino بازیگران : Zendaya, Mike Faist, Josh O’Connor

: Zendaya, Mike Faist, Josh O’Connor تاریخ اکران: ۲۰ مرداد ۱۴۰۲

«چلنجرز» فیلم جدید لوکا گوادانینو است که با آثاری چون «مرا به نام خود بخوان» و بازسازی فیلم ترسناک «سوسپیریا» شناخته می‌شود.

«چلنجرز» یک کمدی ورزشی رمانتیک است و روایتگر داستان یک تنیس‌باز مشهور است که در یک رویداد ورزشی با یک مساله شخصی مرتبط با روابط عاطفی و عاشقانه مواجه می‌شود.

۲۹- عمارت متروکه (Haunted Mansion)؛ فیلم ترسناکی از دیزنی

کارگردان : Justin Simien

: Justin Simien بازیگران : Rosario Dawson, LaKeith Stanfield, Owen Wilson

: Rosario Dawson, LaKeith Stanfield, Owen Wilson تاریخ اکران: ۲۰ مرداد ۱۴۰۲

«عمارت متروکه» یک فیلم ترسناک فراطبیعی و از محصولات سال ۲۰۲۳ دیزنی است. این اثر سینمایی دومین اقتباس سینمایی از تم پارک دیزنی به همین نام پس از فیلم سال ۲۰۰۳ این استودیو است.

داستان فیلم درباره یک مادر تنها و پسر ۹ ساله‌اش است که قصد شروع یک زندگی جدید را دارند. آن‌ها به یک عمارت ارزان‌قیمت عجیب در نیواورلئان نقل مکان می‌کنند اما درمی‌یابند که این مکان با تصورات اولیه‌شان تفاوت‌های زیادی دارد. این دو ناامید و ترس‌زده برای جن‌گیری عمارت با یک کشیش و سپس با چندین متخصص ماورا الطبیعه دیگر تماس می‌گیرند.

۳۰- بلو بیتل (Blue Beetle)؛ از امیدهای سال ۲۰۲۳ دی‌سی

کارگردان : Angel Manuel Soto

: Angel Manuel Soto بازیگران : Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Belissa Escobedo

: Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Belissa Escobedo تاریخ اکران: ۲۷ مرداد ۱۴۰۲

«بلو بیتل» یکی دیگر از آثار ابرقهرمانی سال ۲۰۲۳ است که براساس کمیک‌های دی‌سی ساخته شده است. چهاردهمین فیلم در دنیای توسعه‌یافته دی‌سی درباره یک نوجوان مکزیکی است که یک موجود بیگانه سوسک‌مانند را پیدا می‌کند؛ این موجود به او زرهی با قدرت‌های فوق‌العاده می‌دهد.

۳۱- راهبه ۲ (The Nun 2)؛ نهمین قسمت مجموعه‌ی «احضار»

کارگردان : Michael Chaves

: Michael Chaves بازیگران : Storm Reid, Taissa Farmiga, Bonnie Aarons

: Storm Reid, Taissa Farmiga, Bonnie Aarons تاریخ اکران: ۱۷ شهریور ۱۴۰۲

«راهبه ۲» یک فیلم ترسناک فراطبیعی و دنباله فیلم «راهبه» ساخته سال ۲۰۱۸ است. این فیلم در عین حال فسمت نهم مجموعه سینمایی احضار به حساب می‌آید.

فیلم راهبه سال ۲۰۱۸ از جمله آثار ترسناکی بود که با بودجه نسبتا اندک (۲۲ میلیون دلار) موفق شد فروشی قابل توجه (۳۶۵ میلیون دلار) را تجربه کند. موفقیت مشهود این فیلم ترسناک باعث شد به سرعت ساخت قسمت دوم قطعی شود. گرچه هم کارگردان و هم فیلم‌نامه‌نویس قسمت دوم با قسمت اول متفاوت‌اند اما هر دو فیلم براساس داستان اولیه که جیمز وان یکی از نویسندگان آن است ساخته شدند.

داستان فیلم سینمایی «راهبه ۲» خط روایی فیلم قبل را ادامه می‌دهد. ماجرای فیلم جدید در فرانسه سال ۱۹۵۶ می‌گذرد؛ یک کشیش به قتل رسیده و شر در حال گسترش است. خواهر آیرین بار دیگر با نیروی شیطانی راهبه مواجه می‌شود.

۳۲- بی‌مصرف‌ها ۴ (The Expendables 4)؛ اکشن عامه‌پسند

کارگردان : Scott Waugh

: Scott Waugh بازیگران : Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox

: Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox تاریخ اکران: ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

بی‌مصرف‌ها این بار رودرروی یک دلال اسلحه که قدرت یک ارتش خصوصی عظیم را در اختیار دارد قرار می‌گیرند.

فیلم اکشن «بی‌مصرف‌ها ۴» چهارمین قسمت این مجموعه سینمایی و دنباله قسمت سوم است که سال ۲۰۱۴ اکران شد. جیسون استاتهام، دولف لاندگرن، رندی کوچار و سیلوستر استالونه از جمله بازیگران قسمت‌های قبلی‌اند که در قسمت چهارم مجموعه هم حضور دارند. «بی‌مصرف‌ها ۴» هم مثل دو قسمت اول مجموعه درجه‌بندی سنی R خواهد داشت.

۳۳- کریون شکارچی (Kraven the Hunter)؛ ابرقهرمانی کنجکاوی‌برانگیز

کارگردان : J. C. Chandor

: J. C. Chandor بازیگران : Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose, Fred Hechinger

: Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose, Fred Hechinger تاریخ اکران: ۱۴ مهر ۱۴۰۲

«کریون شکارچی» یک فیلم ابرقهرمانی محصول استودیوی کلمبیا پیکچرز (زیرمجموعه سونی) است که با همکاری مارول و براساس کمیک‌های مارول ساخته می‌شود. این فیلم سینمایی چهارمین اثر دنیای مرد عنکبوتی سونی است. پیش از این فیلم‌های «ونوم»، «ونوم: بگذارید کارنیج بیاید» و «موربیوس» در این دنیای سینمایی ساخته شده بودند.

«کریون شکارچی» بازگوکننده داستان سرگئی کراوینوف، مهاجر روسی است که قصد دارد در مأموریت خود ثابت کند بزرگترین شکارچی جهان است.

۳۴- جن‌گیر (The Exorcist)؛ ترسناک به روش کلاسیک

کارگردان : David Gordon Green

: David Gordon Green بازیگران : Leslie Odom Jr., Ellen Burstyn, Ann Dowd

: Leslie Odom Jr., Ellen Burstyn, Ann Dowd تاریخ اکران: ۲۱ مهر ۱۴۰۲

فیلم جدید و فعلا بدون عنوان مشخص مجموعه «جن‌گیر» قرار است دنباله مستقیم فیلم جن‌گیر سال ۱۹۷۳ باشد. فیلم جدید هم قرار است از همان منبع اقتباس اثر اولیه (رمان ترسناک سال ۱۹۷۱ به قلم ویلیام پیتر بلتی) بهره ببرد.

جن‌گیر جدید قرار است اولین فیلم از یک سه‌گانه باشد و به صورت کلی هم ششمین فیلم مجموعه سینمایی جن‌گیر در نظر گرفته می‌شود.

۳۵- اره ۱۰ (Saw 10)؛ از مجموعه‌ی مشهور اسلشرها

کارگردان : Kevin Greutert

: Kevin Greutert بازیگران : –

: – تاریخ اکران: ۵ آبان ۱۴۰۲

اطلاعات درباره قسمت دهم مجموعه اسلشر مشهور «اره» بسیار محدود است. فعلا می‌دانیم که کوین گرویترت کارگردان «اره ۶» و «اره ۷» این قسمت را جلوی دوربین می‌برد. گرویترت تدوین‌گر تعداد زیادی از قسمت‌های این مجموعه هم بوده و می‌توان ادعا کرد در مجموع یکی از مهره‌های شاخص و آشنا با این مجموعه است.

مجموعه ترسناک «اره» توسط جیمز وان و لی ونل خلق شد. اولین قسمت این مجموعه به کارگردانی وان سال ۲۰۰۴ اکران شد و تا امروز ۹ فیلم مختلف در این سری عرضه شده است.

۳۶- تلماسه: بخش دو (Dune: Part Two)؛ اقتباس از رمان بزرگ ادامه دارد

کارگردان : Denis Villeneuve

: Denis Villeneuve بازیگران : Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin

: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin تاریخ اکران: ۱۲ آبان ۱۴۰۲

فیلم سینمایی «تلماسه: بخش دو» یک فیلم علمی-تخیلی حماسی، دنباله مستقیم فیلم «تلماسه» ساخته سال ۲۰۲۱ است. بخش قابل توجهی از بازیگران فیلم قبلی در این اثر هم حضور خواهند داشت و علاوه بر چهره‌های آشنایی چون تیموتی شالامی، ربکا فرگوسن و خاویر باردم، بازیگران دیگری چون فلورنس پیو، آستین باتلر، کریستوفر واکن و لئا سیدو هم به این مجموعه اضافه شدند.

فیلم سینمایی «تلماسه: بخش دو» آخرین قسمت یک اقتباس دوقسمتی از کتاب تلماسه نوشته فرانک هربرت است. بخش دو به سفر پل آتریدس، اتحاد او با چانی و فرمن و تلاش او برای انتقام‌گیری از توطئه‌گرانی است که خانواده‌اش را نابود کرده‌اند. او در این مسیر باید دوراهی‌های پیچیده‌ای را پشت سر بگذارد؛ دو راهی میان عشق و نجات جهان.

۳۷- فرار مرغی: طلوع ناگت (Chicken Run: Dawn of the Nugget)؛ استاپ موشن محبوب

کارگردان : Sam Fell

: Sam Fell بازیگران : –

: – تاریخ اکران: ۱۹ آبان ۱۴۰۲

جینجر پس از فرار از مزرعه، یک پناهگاه آرام برای کل گروه یافته است. اما هنگام بازگشت متوجه می‌شود تمام مرغ‌ها با تهدیدی بزرگ روبرو شده‌اند و در این شرایط مجبور است با تیمش در این مساله مداخله کند.

قسمت دوم انیمیشن استاپ موشن محبوب «فرار مرغی» اواخر سال ۲۰۲۳ روی پرده خواهد رفت. زکری لی‌وای صداپیشه نقش راکی و تندی نیوتون صداپیشه نقش جینجر در قسمت جدید خواهند بود؛ این دو نقش در قسمت اول به ترتیب برعهده مل گیبسون و جولیا صوالحه قرار داشت. فرار مرغی از محصولات شبکه نتفلیکس است.

۳۸- بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes)؛ داستان یک ویرانشهر

کارگردان : Francis Lawrence

: Francis Lawrence بازیگران : Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer

: Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer تاریخ اکران: ۲۶ آبان ۱۴۰۲

فیلم سینمایی اکشن علمی-تخیلی «بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها» اقتباس‌شده از رمان ویران‌شهری «تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها» نوشته سوزان کالینز پیش‌درآمدی خواهد بود بر مجموعه شناخته‌شده بازی‌های گرسنگی و در عین حال پنجمین قسمت در کل مجموعه است.

داستان فیلم کوریولانوس اسنو را در ۱۸ سالگی، سال‌ها قبل از اینکه به یک فرد قدرتمند ظالم تبدیل شود دنبال می‌کند.

۳۹- آرزو (Wish)؛ انیمیشن به سبک کلاسیک‌های دیزنی

کارگردان : Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

: Chris Buck, Fawn Veerasunthorn بازیگران : Alan Tudyk, Ariana DeBose

: Alan Tudyk, Ariana DeBose تاریخ اکران: ۱ آذر ۱۴۰۲

«آرزو» یکی از انیمیشن‌های سال ۲۰۲۳ دیزنی است که مایه‌های کمدی و ماجراجویی دارد. داستان فیلم در قلمرو آرزوها می‌گذرد و در این قلمرو قدرت امیال واکاوی می‌شود.

این انیمیشن موزیکال قرار است شصت و دومین محصول انیمیشن دیزنی باشد. کریس باک و فاون ویراسانتورن کارگردانی «آرزو» را برعهده دارند. باک را بیشتر برای کارگردانی انیمیشن‌های «یخ‌زده» می‌شناسیم و ویراسانتورن هم از عوامل ساخت چندین انیمیشن سال‌های اخیر دیزنی بوده است.

۴۰- وانکا (Wonka)؛ فانتزی موزیکال

کارگردان : Paul King

: Paul King بازیگران : Timothée Chalamet, Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson

: Timothée Chalamet, Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson تاریخ اکران: ۲۴ آذر ۱۴۰۲

«وانکا» یک فیلم فانتزی موزیکال است که از نظر خط داستانی نقش پیش‌درآمد رمان چارلی و کارخانه شکلات‌سازی را برعهده دارد. نقش ویلی وانکا در این فیلم برعهده تیموتی شالامی است و فیلم قرار است داستا ویلی وانکا، اولین روزهای او در نقش یک شکلات‌ساز و ماجراهایش پیش از افتتاح مشهورترین کارخانه شکلات‌سازی جهان را بازگو کند.

پل کینگ کارگردان فیلم سینمایی «وانکا» تجربه ساخت فیلم‌های «پدینگتون» و «پدینگتون ۲» را طی سال‌های اخیر در کارنامه داشته است.

۴۱- آکوامن و پادشاهی گم‌شده (Aquaman and the Lost Kingdom)؛ جیسون موموآ در نقش پادشاه

کارگردان : James Wan

: James Wan بازیگران : Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe

: Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe تاریخ اکران: ۴ دی ۱۴۰۲

خط داستانی فیلم سینمایی ابرقهرمانی‌ «آکوامن و پادشاهی گم‌شده» هنوز روشن نیست اما می‌دانیم این فیلم قرار است دنباله‌ فیلم «آکوامن» باشد که سال ۲۰۱۸ اکران شد.

«آکوامن و پادشاهی گم‌شده» پانزدهمین فیلم در دنیای توسعه‌یافته دی‌سی است. جیسون موموآ برای ایفای نقش اصلی این فیلم هم حضور خواهد داشت و کارگردانی اثر برعهده جیمز وان خواهد بود.

۴۲- استخراج ۲ (Extraction 2)؛ همکاری دوباره گلشیفته فراهانی و کریس همسورث

کارگردان : Sam Hargrave

: Sam Hargrave بازیگران : Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani

: Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani تاریخ اکران: –

یکی از محصولات نتفلیکس که سال ۲۰۲۰ توجه مخاطبان را به خود جلب کرد فیلم سینمایی «استخراج» ساخته سم هارگریو با بازی کریس همسورث، دیوید هارپر و گلشیفته فراهانی بود.

گرچه «استخراج» از نظر منتقدان فیلم مهمی نبود اما مخاطبان نتفلیکس را هیجان‌زده کرد و این استقبال باعث شد طی دوره پخش، این فیلم با توجه به تعداد بینندگانش به یک اثر رکوردشکن تبدیل شود. همین موضوع نتفلیکس را متقاعد کرد سراغ ساخت یک دنباله برود. گرچه از تاریخ پخش «استخراج ۲» دقیقا مطلع نیستیم اما می‌دانیم این فیلم سال ۲۰۲۳ از شبکه نتفلیکس پخش خواهد شد. این فیلم را مجددا سم هارگریو براساس فیلم‌نامه جو روسو کارگردانی می‌کند و حضور کریس همسورث و گلشیفته فراهانی در آن قطعی است.

در «استخراج ۲» شاهد بازگشت تایلر ریک که گمان می‌رفت مرده است، خواهیم بود. ریک از اعضای گروه ویژه خدمات هوایی که حالا مزدور شده است، این‌بار سراغ یک ماموریت حساس دیگر می‌رود.

۴۳- فراری (Ferrari)؛ بهترین فیلم سال ۲۰۲۳ خواهد بود؟

کارگردان : Michael Mann

: Michael Mann بازیگران : Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley

: Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley تاریخ اکران: –

«فراری» از جمله فیلم‌های سال ۲۰۲۳ است که بسیاری انتظار دیدنش را می‌کشند اما اطلاعات درباره‌ش چندان زیاد نیست و دقیقا نمی‌دانیم چه تاریخی اکران خواهد شد.

روشن است که داستان فیلم بر اساس زندگی انزو فراری موسس شرکت فراری خواهد بود؛ ترکیبی از مسائل عاطفی و خانوادگی زندگی شخصی و مسابقه‌ای که باید برای شرکت در آن آماده شود. حضور مایکل مان به عنوان کارگردان و بازیگران چون آدام درایور و پنه‌لوپه کروز هم باعث می‌شود اشتیاق مخاطبان برای دیدن این فیلم بیشتر شود.

۴۴- قاتلان ماه کامل (Killers of the Flower Moon)؛ در فهرست بهترین‌های سال ۲۰۲۳

کارگردان : Martin Scorsese

: Martin Scorsese بازیگران : Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons

: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons تاریخ اکران: –

فیلم سینمایی «قاتلان ماه کامل» جدیدترین اثر مارتین اسکورسیزی افسانه‌ای، اولین وسترن او و احتمالا یکی از شاخص‌ترین فیلم‌های سال میلادی ۲۰۲۳ خواهد بود.

فیلم که درباره قتل‌های دهه ۱۹۲۰ اوکلاهاما پس از کشف نفت در یک منطقه سرخپوستی است براساس کتاب غیرداستانی «قاتلان ماه کامل؛ قتل‌های اوسیج و تولد FBI» نوشته‌ی دیوید گرن ساخته شده است.

نام خود اسکورسیزی کافی است تا تمام مخاطبان جدی سینما برای دیدن فیلم لحظه‌شماری کنند اما حضور رابرت دنیرو‌ و لئوناردو دی‌کاپریو احتمالا باعث می‌شود که فیلم جدید اسکورسیزی تقریبا برای تمامی طیف‌های مخاطبان تماشایی به نظر برسد.

۴۵- پیتر پن و وندی (Peter Pan & Wendy)؛ بازگشت پسری که بزرگ نمی‌شد

کارگردان : David Lowery

: David Lowery بازیگران : Alexander Molony, Ever Anderson, Yara Shahidi

: Alexander Molony, Ever Anderson, Yara Shahidi تاریخ اکران: –

«پیتر پن و وندی» اقتباسی لایو اکشن از انیمیشن «پیتر پن» ساخته سال ۱۹۵۳ است؛ داستان کلاسیک پسری که بزرگ نمی‌شود و سه خواهر و برادر جوان را در لندن می‌یابد تا برای یک ماجراجویی جادویی در یک جزیره طلسم‌شده به او بپیوندند.

این فیلم فانتزی ماجراجویانه از سال ۲۰۱۶ در حال ساخت است و قرار است بالاخره سال ۲۰۲۳ از شبکه دیزنی پلاس پخش شود.

نوشته ۴۵ فیلم که در سال ۲۰۲۳ نباید از دست بدهید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala