سال میلادی ۲۰۲۲ را می‌توان به نوعی سال فیلم‌های بیوگرافی دانست؛ احتمالا آستین باتلر جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای «الویس» (Elvis) از آن خودش کند. همچنین اگرچه «بلوند» (Blonde) به دلیل ارائه‌ی تصویر تحقیرآمیز و استثمار گونه از مرلین مونرو، با انتقادهای وسیعی مواجه شد اما احتمال دارد آنا د آرماس برای این نقش نخستین جایزه‌ی اسکارش را کسب کند. از آن گذشته انتظار داریم حداقل نام‌های چایس اروین و آدام رابینسون را در رشته‌های بهترین فیلم‌برداری و بهترین تدوین ببینیم.

با توجه به موفقیت و البته جنجال‌هایی که پیرامون فیلم‌های این ژانر وجود دارد، می‌توان با قاطعیت ادعا کرد روند ساخت آثار بیوگرافی حالا حالاها ادامه پیدا خواهد کرد. پاییز امسال چند فیلم مهم این ژانر اکران می‌شوند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به «امیلی» (Emily) درباره‌ی زندگی امیلی برونته نویسنده‌ی «بلندی‌های بادگیر» و «می‌خوام با یکی برقصم» (I Wanna Dance With Somebody) درباره‌ی زندگی خواننده‌ی مشهور ویتنی هیوستون اشاره کرد. با این اوصاف تا چند سال آینده سینما و تلویزیون به تسخیر فیلم‌های بیوگرافی درخواهند آمد. این شما و این ۵ فیلم بیوگرافی پرستاره که قرار است در آینده‌ی نزدیک اکران شوند.

۱- «آرچی» (Archie)؛ بیوگرافی کری گرانت افسانه‌ای

«آرچی» مینی سریال بیوگرافی درباره‌ی کری گرانت به عنوان یکی از بازیگران شاخص تاریخ سینما است. او بین دهه‌ی۳۰ تا ۶۰ میلادی با بعضی از بزرگ‌ترین کارگردان‌های هالیوود از جمله هاوارد هاکس، جرج کیوکر و آلفرد هیچکاک همکاری کرد. از فیلم‌های مشهور گرانت در آن دوران می‌توان به «فقط فرشتگان بال دارند» (Only Angels Have)، «پرورش بیبی» (Bringing Up Baby)، «منشی همه‌کاره‌ی او» (His Girl Friday)، «داستان فیلادلفیا» (The Philadelphia Story)، «بدنام» (Notorious)، «عشق‌بازی به‌یادماندنی» (An Affair to Remember)، «نورث بای نورث وست» (North by Northwest) و «معما» (Charade) اشاره کرد.

در این مینی سریال نقش کری گرانت با نام واقعی آرچی لیچ را جیسون آیزاکس- لوسیوس مالفوی در فیلم‌های «هری پاتر» (Harry Potter) و سرهنگ تاوینگتون در «میهن پرست» (The Patriot)- ایفا می‌کند. آیزاکس به ورایتی گفت: «تنها یک کری گرانت وجود داشت و من هرگز آن‌قدر احمق نیستم که بخواهم در کفش‌های او پا کنم. از سوی دیگر آرچی لیچ نمی‌توانست از شخصیتی که برای نجات خودش خلق کرده بود، فاصله بگیرد».

جف پوپ فیلم‌نامه‌نویس برنده‌ی اسکار گفت وقتی فهمید کری گرانت سال ۱۹۶۶ به خاطر نگهداری از دختر تازه متولدشده‌اش از بازیگری کناره‌گیری کرد، به زندگی این بازیگر افسانه‌ای جذب شد و تصمیم گرفت فیلم‌نامه‌ی این مینی سریال را بنویسد. در حقیقت او شیفته‌ی تصمیم گرانت برای گذشتن از شهرت بازیگر افسانه‌ای هالیوود به یک پدر مجرد می‌شود. احتمالا این ماجرا در مینی سریال نمایش داده خواهند شد اما پوپ گفته «همه چیز در کودکی او نهفته است» یعنی جایی در بریستول انگلستان.

همچنین آیزاکس در ادامه‌ی گفتگویش با ورایتی اشاره کرد: «فیلم‌نامه‌ی درخشان جف تلاش بی‌وقفه‌ی گرانت برای فرار از شیاطینی که او را آزار می‌دادند، نیاز وسواس گونه‌اش به کنترل، ترس‌ها، ضعف‌ها، عشق‌ها و فقدان‌هایش را زنده می‌کند. این داستان یک مرد است نه یک افسانه و این کفش‌هایی است که نمی‌توانم صبر کنم که با آن‌ها راه بروم».

«آرچی» اواخر امسال از شبکه‌ی بریتانیایی ITV منتشر خواهد شد. هنوز جزئیاتی درباره‌ی پخش بین‌المللی آن منتشر نشده است.

۲- «اوپنهایمر» (Oppenheimer)؛ نگاهی به زندگی پدر بمب اتمی

یکی از مورد انتظارترین فیلم‌های بیوگرافی در حال ساخت «اوپنهایمر» به کارگردانی کریستوفر نولان است که پیش‌تر آثار مشهوری مثل «شوالیه‌ی تاریکی» (The Dark Knight)، «میان ستاره‌ای» (Interstellar) و «تلقین» (Inception) را در کارنامه دارد. ماجرا درباره‌ی زندگی جی. رابرت اوپنهایمر مدیر پروژه‌ی منهتن ایالات متحده‌ی آمریکا در جنگ جهانی دوم و معروف به پدر بمب اتمی است.

از اخباری که تا به حال از این ابر پروژه‌ی سینمایی منتشر شده این طور به نظر می‌رسد که تمام زندگی اوپنهایمر پوشش داده شده و تمرکز ویژه بر دوره‌ای است که بمب اتمی ساخته شده است. کیلین مورفی بازیگر نقش تامی شلبی در سریال گانگستری محبوب «پیکی بلایندرز» (Peaky Blinders) ایفاگر نقش اوپنهایمر است. همچنین در کنار او ستاره‌هایی مثل امیلی بلانت، رابرت داونی جونیور، مت دیمون، فلورنس پیو، رامی ملک و بن سفدی حضور دارند.

تاریخ انتشار اولیه‌ی «اوپنهایمر» ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳ اعلام شده و از همین حالا می‌توان آن را یکی از اصلی‌ترین بخت‌های اسکار در رشته‌های مختلف دانست.

۳- «ناپلئون» (Napoleon)؛ ژنرال و امپراتور جنجالی فرانسه

یکی از مورد انتظارترین فیلم‌های بیوگرافی در حال ساخت «ناپلئون» نام دارد. این فیلم آخرین اثر کارگردان افسانه‌ای ریدلی اسکات است که آثار مطرحی مثل «بیگانه» (Alien)، «بلید رانر» (Blade Runner)، «گلادیاتور» (Gladiator) و «مریخی» (The Martian) را در کارنامه دارد. نقش ژنرال جنجالی فرانسه ناپلئون که به امپراتور قدرتمند این کشور هم تبدیل شد، توسط واکین فینیکس ایفا می‌شود و ونسا کربی هم ایفاگر نقش همسر او ژوزفین است.

فیلم روایتگر داستان به قدرت رسیدن ناپلئون بناپارت از یک پسربچه‌ی معمولی در جزیره‌ی مستعمره‌ی کرس تا رسیدن به امپراتوری فرانسه و البته ازدواج جنجالی و پر دردسرش است. اسکات در مصاحبه‌ای با ددلاین درباره‌ی ازدواج جنجالی ناپلئون و ژوزفین این طور گفت: «او (ناپلئون) دنیا را فتح کرد تا عشق (ژوزفین) را به دست آورد. وقتی نتوانست او را فتح کرد تا نابودش کند و در این راه خودش را هم نابود کرد»

فیلم سینمایی «ناپلئون» در حال حاضر در مرحله‌ی تولید قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۳ اکران شود.

۴- «آلینا از کوبا» (Alina of Cuba)؛ زندگی‌نامه‌ی دختر فیدل کاسترو

«آلینا از کوبا» یک فیلم بیوگرافی درباره‌ی زندگی آلینا فرناندز از سرسخت‌ترین منتقدان رژیم کمونیستی فیدل کاسترو است که از قضا دختر او هم بود. آلینا حاصل رابطه‌ی نامشروع فیدل با ناتالیا رویولتا کلوس است و تا سن ۱۰ سالگی هیچ چیزی درباره‌ی پدر واقعی‌اش نمی‌دانست. او به عنوان یک منتقد سرسخت و جدی بارها توسط رژیم کاسترو دستگیر شد تا این که سال ۱۹۹۳ از کوبا گریخت و به اسپانیا پناهنده شد. این ماجرا جنجال‌های زیادی در رسانه‌های جهان به پا کرد.

سازندگان «آلینا از کوبا» بعد از انتخاب جیمز فرانکو بازیگر آثاری مثل «۱۲۷ ساعت» (۱۲۷Hours) و «تعطیلات بهاری» (Spring Breakers) در نقش فیدل کاسترو مورد انتقاد قرار گرفتند. بخش مهمی از این انتقادها هم به پیشینه‌ی اروپایی این بازیگر مربوط می‌شود. با این حال آلینا فرناندز که فیلم از زندگی واقعی او اقتباس شده، از این انتخاب دفاع کرد، از شباهت ظاهری زیاد میان پدرش و فرانکو گفت و او را بازیگر بزرگی خواند.

فیلم‌برداری «آلینا از کوبا» ماه آگوست در کوبا آغاز خواهد شد و احتمالا سال ۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴ منتشر شود.

۵- «گنجشک کوچک» (Little Sparrow)؛ درباره‌ی ملکه‌ی پاپ، مدونا

طبق گزارش‌ها مدونا در طول قرنطینه‌ی ناشی از همه‌گیری کرونا بیش‌تر وقتش را صرف نگارش فیلم‌نامه‌ای درباره‌ی زندگی خودش کرد. به گزارش نیوزویک او در این مورد گفته: «فیلم درباره تلاش من به عنوان یک هنرمند برای زنده ماندن در دنیای مردانه به عنوان یک زن است و واقعا یک سفر است».

پیش‌بینی می‌شود مدونا خودش این فیلم بیوگرافی را کارگردانی کند. او سابقه‌ی کارگردانی کمدی «پلیدی و خرد» (Filth and Wisdom) محصول سال ۲۰۰۸ و فیلم عاشقانه‌ی «دابلیو. ای» (W.E) را در کارنامه دارد که هر دو از نظر انتقادی شکست خوردند.

نام فیلم بیوگرافی مدونا به صورت موقت «گنجشک کوچک» است و با همکاری ارین کرسیدا ویلسون نوشته شده. برای انتخاب بازیگر نقش جوانی مدونا تبلیغات زیادی انجام شد و ستاره‌های مشهوری از جمله فلورانس پیو و سیدنی سوئینی تلاش کردند نقش را به دست آورند اما در نهایت قرعه به نام جولیا گارنر بازیگر آثاری مثل «اوزارک» (Ozark) و «جعل آنا» (Inventing Anna) افتاد.

مدونا جولای امسال اعلام کرد در حال تکمیل فیلم‌نامه است؛ بنابراین اگر همه چیز به خوبی و خوشی پیش برود می‌توانیم انتظار داشته باشیم این بیوگرافی جنجالی تا سال ۲۰۲۴ اکران شود.

