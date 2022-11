آخرین فیلم این کارگردان مولف «گزارش فرانسوی» (The French Dispatch) سال گذشته اکران و مثل همیشه با استقبال خوب مخاطبان و منتقدان مواجه شد. داستان این فیلم در یک شهر خیالی فرانسوی اتفاق می‌افتد و گروهی از روزنامه‌نگاران را دنبال می‌کند که اخبار عجیب و غریب منطقه‌شان را پوشش می‌دهند؛ از تیلدا سوینتون گرفته که درباره‌ی هنرمند زندانی (بنیسیو دل تورو) گزارش تهیه می‌کند که روی دیوارهای سلولش نقاشی‌های دیواری انتزاعی می‌کشد تا فرانسیس مک دورمند که راوی قیام دانشجویی به رهبری یک انقلابی شطرنج‌باز (تیموتی شالامی) است. با وجود همه‌ی این داستان‌های عجیب و نامانوس، طراحی صحنه همان طور که پیش‌بینی می‌شد چشم‌نواز بود و حرف‌های زیادی برای گفتن داشت؛ دیوارهای لیمویی، کاغذدیواری‌های طرح دار، مبلمان و میزهای وینتج، تلفن و دوربین‌های فیلم‌برداری عتیقه و صد البته ماشین‌تحریرهای نوستالژیک همه و همه امضای منحصربه‌فرد اندرسون بود که پیش‌تر در آثار دیگری مثل «هتل بزرگ بوداپست» (The Grand Budapest Hotel)، «دارجلینگ نامحدود» (The Darjeeling Limited) و حتی استاپ موشن «آقای فاکس شگفت‌انگیز» (Fantastic Mr. Fox) هم مشابه آن‌ها را دیده بودیم.

وس اندرسون؛ کارگردانی که درست درک نشده است (فیلمساز زیر ذره‌بین)

اگر به سینمای وس اندرسون و سبک بصری منحصربه‌فرد فیلم‌هایش عشق می‌ورزید، می‌توانید وسایل تزئینی غیرمعمولی را با الهام از سینمای او به فضای داخلی خانه یا محل کارتان اضافه کنید. الهام از سبک بصری او به شما این امکان را می‌دهد تا نقاشی‌ها و چاپ‌هایی با طرح ماکسیمال و عجیب و غریب را با هم ترکیب کنید و فرصت حیات دوباره‌ را در اختیار اشیا قدیمی و آنتیک قرار دهید. در این مقاله از راه‌هایی که می‌توانید فضای داخلی خانه‌تان را به یکی از فیلم‌های چشم‌نواز وس اندرسون تبدیل کنید، می‌گوییم.

۱- از پالت رنگی مشخص و به یادماندنی استفاده کنید

تقریبا هر فیلم وس اندرسون پالت رنگی منحصربه فردی دارد که رد پای آن را می‌توان در همه‌ی سکانس‌ها دید. مثلا ویژگی بصری «آقای فاکس شگفت‌انگیز» که آن را از دیگر انیمیشن‌های استاپ موشن متمایز می‌کند، پالت رنگی پاییزی است که به خوبی با درون‌مایه‌ی فیلم هماهنگ شده است. رنگ‌های قهوه‌ای، آجری و طیف‌های مختلف زرد و نارنجی بیش‌ترین چیزی است که در این انیمیشن خوش‌رنگ و لعاب خودنمایی می‌کند یا در «خانواده‌ی اشرافی تننبام» (The Royal Tenenbaums) پالت رنگی قرمز و سرخابی در تمام سکانس‌های فیلم به کار رفته است. طیف‌های مختلف رنگ‌های پاستلی هم از مورد علاقه‌های وس اندرسون در طراحی داخلی است که در «هتل بزرگ بوداپست» و «گزارش فرانسوی» می‌توان نمونه‌های آن را مشاهده کرد.

با این اوصاف اولین گام برای پیاده کردن سبک بصری وس اندرسون در طراحی داخلی این است که یک پالت رنگی مشخص و تا حد ممکن درخشان و شاد را انتخاب کنید و با ترکیب آن با انواع و اقسام رنگ‌های مکمل فضای چشم‌نواز، یکنواخت و متقارنی را ایجاد کنید.

۲- کاغذ دیواری و تابلوهای پر نقش و نگار

از گورخرهای پر جنب و جوش نقش بسته بر اتاق خواب مارگوت تننبام گرفته تا نقش و نگارهای خوش‌رنگ و لعاب روی دیوارهای قطار «دارجلینگ نامحدود» همه و همه از علاقه‌ی وس اندرسون به کاغذدیواری‌هایی با طرح‌های عجیب و غریب و صد البته وینتج حکایت دارند.

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای اضافه کردن رنگ و هویت به خانه، استفاده از کاغذ دیواری است؛ بنابراین شما هم می‌توانید با الهام از وس اندرسون و به کمک کاغذ دیواری، کمی رنگ با چاشنی بازیگوشی را به اتاق نشیمن، حمام، اتاق خواب و… اضافه کنید و از این انرژی تازه کیفور شوید. یادتان باشد نکات گفته شده در مورد پالت رنگی به یادماندنی و خاص، درباره‌ی رنگ کاغذ دیواری هم کاملا صدق می‌کند. در نهایت اگر ریسک استفاده از کاغذدیواری‌هایی با طرح‌های وینتج را به جان نمی‌خرید، پیشنهاد می‌کنیم از تابلوهایی با طرح‌های عجیب و نامتعارف استفاده و فضای خانه را به آثار خوش‌رنگ و لعاب وس اندرسون نزدیک کنید.

خرید کاغذ دیواری ای اس کری ایشن از دیجی کالا

۳- وسایل وینتج را فراموش نکنید

قبل از هر چیز به این موضوع می‌پردازیم که اصلا سبک وینتج در طراحی داخلی به چه معنا است؟ سبک وینتج از عناصر نوستالژیک و قدیمی تشکیل شدند که یادآور خاطراتمان در سال‌های دور هستند. این سبک پس از پایان جنگ جهانی دوم در اروپا رواج پیدا کرد؛ چون مردم نمی‌توانستند پول زیادی را برای وسایل خانه خرج کنند و به همین دلیل هم به خرید وسایل دست دوم از سمساری‌ها روی آوردند.

با این توضیحات اگر به سبک وس اندرسون علاقه‌مند هستید، می‌توانید با به خرج دادن کمی سلیقه به سراغ وسایل کهنه و دست دوم بروید و آن‌ها را با المان‌های مدرن‌ترکیب کنید. این وسایل می‌توانند هر چیز خاطره‌انگیزی باشند که از اجدادتان به یادگار مانده، در یک دست دوم فروشی چشمتان را گرفته یا حتی به دلیل آنتیک بودن ارزش مادی بالایی دارند. خوشبختانه در حال حاضر سبک وینتج رواج زیادی پیدا کرده و تولیدکنندگان لوازم خانگی و مبلمان در طراحی‌هایشان از این سبک الهام می‌گیرند؛ بنابراین نیازی نیست همیشه هم از وسایل دست دوم استفاده کنید.

خرید آینه و کنسول مدل گلوریا از دیجی کالا

۴- با مبلمان به خانه رنگ دهید

تقریبا در همه‌ی فیلم‌های وس اندرسون مبل‌های خوش‌رنگ و لعاب و خاصی به چشم می‌خورند که در عین راحتی، جسارت در استفاده از رنگ‌های درخشان را به خوبی منعکس می‌کنند. پس فقط و فقط کمی جسارت به خرج بدهید و از رنگ‌های شاد، درخشان و نامتعارف استفاده کنید. برای انتخاب رنگ‌ها می‌توانید از پالت‌های رنگی فیلم‌های وس اندرسون الهام بگیرید.

اما اگر دوست دارید از رنگ‌های پایه برای مبلمان استفاده کنید، می‌توانید به کمک کوسن‌های رنگارنگ سبک وس اندرسون را به خانه‌تان اضافه کنید. یادتان باشد شما هیچ محدودیتی برای انتخاب ندارید و هم می‌توانید از مبلمان مدرن استفاده کنید و هم وینتج و کلاسیک.

خرید مبل راحتی سه نفره شاهان دکور از دیجی کالا

۵- به اصالت فرش‌های ایرانی

وس اندرسون به استفاده از کف‌پوش‌های طرح دار شهره است و در آثارش از سرامیک‌های شطرنجی سیاه و سفید به وفور استفاده کرده است اما از علاقه‌اش به فرش اصلا نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. فرش‌های ایرانی در سکانس‌های مختلف فیلم‌هایی مثل «خانواده‌ی اشرافی تننبام» و «هتل بزرگ بوداپست» به وضوح به چشم می‌خورند. جالب است که اکثرا هم در طیف‌های مختلف رنگ قرمز طبقه‌بندی می‌شوند.

با این اوصاف فرش‌های ایرانی دست بافت به اندازه‌ای ظریف و زیبا هستند که حتی کارگردان عجیبی مثل وس اندرسون هم نمی‌تواند از آن‌ها چشم‌پوشی کند و در آثارش از این اثر هنری زیبا و باارزش الهام می‌گیرد. پس همین حالا به سراغ فرش‌های ایرانی (چه دستبافت و چه ماشینی) بروید و با خیال راحت از آن‌ها در طراحی داخلی خانه‌تان استفاده کنید.

خرید فرش ماشینی رادین از دیجی کالا

۶- از جریان موسیقی غافل نشوید

زندگی با موسیقی جریان دارد و باور کنید حتی بدترین لحظات را هم به کمک موسیقی می‌شود تا حدی قابل‌تحمل کرد. وس اندرسون هم از تاثیر موسیقی در فیلم‌هایش غافل نمی‌شود و آن را با المان به یادماندنی مثل گرامافون به آثارش اضافه می‌کند. در سکانس‌هایی از «قلمروی ماه» (Moonrise Kingdom) و «خانواده‌ی اشرافی تننبام» شخصیت‌هایی را می‌بینیم که از صفحه‌های گرامافون برای گوش دادن به موسیقی استفاده می‌کنند.

شما هم می‌توانید با استفاده از یک پخش‌کننده‌ی موسیقی خاطره‌انگیز هم به سبک وس اندرسون نزدیک شوید و هم جریان موسیقی را به زندگی‌تان اضافه کنید. این گرامافون‌ها را هم می‌توانید با قیمت‌های مختلف از عتیقه‌فروشی‌ها تهیه کنید و هم از نمونه‌های مدرن‌تر استفاده کنید که علاوه بر صفحه به درگاه USB هم مجهز هستند و قیمت‌های به مراتب کم‌تری دارند. بعد از تهیه‌ی یک گرامافون باید به فکر آلبوم‌های کلاسیکی مثل رولینگ استونز و کلش هم باشید.

خرید پخش کننده خانگی مدل گرامافون از دیجی کالا

۷- سوگند به معجزه‌ی نور

در نهایت هیچ چیدمانی بدون نورپردازی خوب آن طور که باید و شاید دیده نمی‌شود. نورپردازی یکی از عواملی است که آثار وس اندرسون را از سایر فیلم‌های سینمایی متمایز می‌کند. اگر به فیلم‌های این کارگردان مولف با دقت بیش‌تری نگاه کنید تعداد زیادی آباژور را در گوشه و کنار می‌بینید که نور را به شکل دل ربایی در فضا پخش کردند.

مثلا در «گزارش فرانسوی» از چراغ مطالعه‌های آنتیک روی میز نویسندگان روزنامه به وفور استفاده شده که حس و حال نوستالژیکی را ایجاد کردند؛ بنابراین برای الهام از سبک وس اندرسون کافی است هر آباژور یا چراغ مطالعه‌ی عجیب و غریبی که رگه‌هایی از سبک وینتج را دارد، انتخاب و با خیال راحت در گوشه و کنار خانه از آن‌ها استفاده کنید.

خرید چراغ مطالعه ایکیا از دیجی کالا

نوشته ۷ گام برای چیدمان خانه به سبک فیلم‌های وس اندرسون اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala