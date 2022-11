در این مورد هر کس برای خودش فهرستی دارد. نشریه‌ی امپایر (Empire) به تازگی در گفت‌وگویی از کوئنتین تارانتینو کارگردان فیلم «داستان عامه‌پسند» (Pulp Fiction) خواسته تمام بازیگران نقش مأمور ۰۰۷ را از بهترین به بدترین، رده‌بندی کند. تارانتینو در فهرستش به همه‌ی بازیگران اشاره نکرده، اما سه بازیگر برترش را کاملاً مشخص کرده است.

۶ بازیگر جیمز باند و دلیل خداحافظی هر کدام با نقش مأمور ۰۰۷

او گفته است: «شان کانری، پیرس برازنان، و بعد از او با اختلاف کم، راجر مور. بعد هم بقیه‌ی بازیگران.»

«کانری در صدر است، اما من واقعاً پیرس برازنان را دوست دارم. برایم مهم نبود او را در چه فیلمی می‌گذاشتند، که به‌نظرم کمی ناراحت‌کننده بود، چون او وارث برحق نقش باند است.»

او افزود: «من طرفدار سرسخت راجر مور هستم؛ ولی وقتی راجر مور نقش باند را بازی نمی‌کند، کمی بیشتر دوستش دارم.»

تارانتینو که از طرفداران قدیمی پیرس برازنان هم هست، یک بار در نشستی با او ایده‌ی ساخت یک فیلم «جیمز باند» را مطرح کرده بود.

برازنان در مصاحبه‌ای با اسکوایر (Esquire) پیرامون فیلم «گولدن‌آی» (Goldeneye) گفت: «بعد از فیلم «بیل را بکش: بخش ۲» (Kill Bill Vol. 2) بود و او می‌خواست مرا ببیند، بنابراین یک روز به هالیوود رفتم، و او را در رستوران فور سیزنز (Four Seasons) ملاقات کردم.»

«اگر بخواهم دقیق بگویم، ساعت هفت عصر به آنجا رسیدم. ساعت هفت و ربع شد و کوئنتین نیامد. داشت در طبقه‌ی بالا مصاحبه می‌کرد. برایم نوشیدنی آوردند، نوشیدنی را خوردم و تا ساعت هفت و نیم صبر کردم؛ و پیش خودم فکر کردم که او کدام گوری است؟ برایم یک پیغام معذرت‌خواهی فرستاد، پس با خودم گفتم باشه یک مارتینی دیگر می‌خورم.»

برازنان به‌ یاد می‌آورد که وقتی تارانتینو بالاخره رسید کله‌اش حسابی گرم بود؛ و بعد از کمی خوش و بش و دائم به میز ضربه می‌زد و می‌گفت: «تو بهترین جیمز باندی، من می‌خواهم فیلم جیمز باند بسازم. رستوران خیلی شلوغ بود و من با خودم فکر کردم لطفاً آرام باش، اما خب کسی نمی‌تواند به کوئنتین تارانتینو بگوید آرام باشد.»

برازنان هیچ‌ جزئیاتی از ایده‌های تارانتینو فاش نکرد، هر چند این کارگردان از آن موقع گفته که فیلمش قرار بود اقتباسی از داستان کازینو رویال، و دنباله‌ی فیلم «در خدمت سرویس مخفی ملکه» (On Her Majesty’s Secret Service) باشد و باند در آن همچنان عزادار قتل همسرش باشد.

برازنان بعدها به شوخی گفت: «فیلم خوبی می‌شد.»

اخیراً تارانتینو در مصاحبه‌ای دیگر هفت فیلم را معرفی کرد که به عقیده‌ی او «بی‌نقص» هستند؛ «کشتار با اره‌برقی در تگزاس» (The Texas Chainsaw Massacre)، «آرواره‌ها» (Jaws)، «جن‌گیر» (The Exorcist)، «آنی هال» (Annie Hall)، «فرانکنشتاین جوان» (Young Frankenstein)، و «بازگشت به آینده» (Back To The Future).

تارانتینو این فیلم‌ها را در برنامه‌ی زنده‌ی جیمی کیمل معرفی کرد. هر چند این را هم گفت که سلیقه‌ی امری نسبی و در افراد مختلف متفاوت است و ممکن است انتخاب‌های او چندان «باب میل» همه نباشد. اگر سلیقه‌ی شما به سلیقه‌ی آقای تارانتینو نزدیک است. این فیلم‌ها را تماشا کنید و دقت بیشتری به بازی پیرس برازنان در بازبینی سری فیلم‌های «جیمز باند» بکنید.

