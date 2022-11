غوغای مارول با «پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» (باکس آفیس هفته)

با این حال تازه‌ترین فیلم MCU برای طرفداران این دنیای هیجان‌انگیز، یادآور خاطره‌ی تلخ فقدان ناگهانی چادویک بوزمن به عنوان یکی از بهترین بازیگران سیاه‌پوست فیلم‌های ابرقهرمانی است. بوزمن سال ۲۰۱۸ با «پلنگ سیاه» (Black Panther) حسابی خوش درخشید و شمایل دوست‌داشتنی از یک ابر قهرمان ارائه کرد. مرگ او در اثر سرطان روده‌ی بزرگ را می‌توان یکی از تراژیک ترین اتفاقات سال ۲۰۲۰ دانست که تاثیر غیرقابل‌انکاری بر دنیای سینمایی مارول و آینده‌ی واکاندا گذاشت.

پس از مرگ چادویک بوزمن گمانه‌زنی‌های زیادی درباره‌ی دنباله‌ی سینمایی «پلنگ سیاه» و ادامه‌ی نقش ت چالا مطرح شد و پیش‌بینی می‌شد بازیگر تازه‌ای جایگزین بوزمن شود. با این حال رایان کوگلر نویسنده و کارگردان «پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» را ادای احترامی به چادویک بوزمن نامید و به هواداران اطمینان داد هیچ بازیگر دیگری جای او را نمی‌گیرد؛ بنابراین داستان این قسمت با مرگ ت چالا آغاز می‌شود و دست و پنجه نرم کردن رهبران واکاندا با نیروهای مهاجم و آشوب‌طلب برای تصرف واکاندا را دست‌مایه قرار می‌دهد. مخاطبان و منتقدان این ادای احترام را ستودند و تعلیق عاطفی آرامی که در طول داستان به وجود می‌آید را تحسین کردند.

فیلم «پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه»؛ گذشته‌‌ی واکاندا و آتلانتیس

اما جز مرگ ستاره‌ی اصلی، موانع بزرگ دیگری هم سر راه «پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» وجود داشت. مثلا فیلم در بحبوحه‌ی کرونا با بودجه‌ی ۲۵۰ میلیون دلاری فیلم‌برداری شد که همین اتفاق کار را برای تیم سازنده بسیار سخت کرد. همچنین آسیب دیدن لتیشیا رایت به عنوان یکی از بازیگران کلیدی، مشکلات را دو چندان کرد و فیلم‌برداری تا بهبود نسبی او به حالت تعلیق درآمد. به همه‌ی این موارد مشکلات ناشی از جنگ اوکراین و روسیه را هم اضافه کنید؛ وقتی چهار سال پیش «پلنگ سیاه» اکران شد چین و روسیه به عنوان دو بازار بزرگ آورده‌ی مالی زیادی را به همراه آوردند، این در حالی است که حالا جهان با جنگ روسیه و اوکراین دست و پنجه نرم می‌کند و امکان اکران فیلم‌های هالیوودی در روسیه وجود ندارد. با این اوصاف احتمالا این دنباله‌ی سینمایی نمی‌تواند رکورد فروش کل ۱.۴ میلیارد دلاری فیلم اصلی را بزند.

«پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» بعد از «دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) با فروش افتتاحیه‌ی ۱۸۷.۴ میلیون دلاری، لقب دومین افتتاحیه‌ی پرفروش سال ۲۰۲۲ را به نام خودش ثبت کرد. همچنین سومین افتتاحیه‌ی پرفروش دوران همه‌گیری کرونا پس از «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) و «دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» است.

«پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» توسط رایان کوگلر کارگردانی شد و بازیگرانی مثل لتیشیا رایت، لوپیتا نیونگو، دانای گوریرا، وینستون دوک، فلورنس کازومبا در آن حضور دارند. وقایع فیلم به بعد از مرگ ت چالا برمی‌گردد و دست و پنجه نرم کردن رهبران واکاندا با آشوب‌های به وجود آمده را بررسی می‌کند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۸۴ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۶۷ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که از رضایت منتقدان حکایت دارد.

«بلک آدام» (Black Adam) دی سی پس از سه هفته‌ی متوالی صدرنشینی بالاخره به رتبه‌ی دوم جدول باکس آفیس سقوط کرد و جایش را به «پلنگ سیاه» مارول داد. فیلم در آمریکای شمالی ۸.۶۰ میلیون دلار فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۲۰۱.۱۰ میلیون دلاری تازه‌ترین فیلم ابرقهرمانی دواین جانسون تا این جای کار ۳۵۲.۲۲ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخته است. «بلک آدام» که به عنوان اسپین آف «شزم» شناخته می‌شود و یازدهمین فیلم از دنیای توسعه‌یافته‌ی دی سی به شمار می‌رود، توسط ژاومه کویت-سرا کارگردانی شده است و بازیگرانی مثل دواین جانسون، آلدیس هاج، نوحا سانتینو، سارا شاهی، مروان کنزاری در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم ماجرای ضد قهرمانی به نام بلک آدام (دواین جانسون) را دنبال می‌کند که قدرتی معادل خدایان مصر را به دست می‌آورد اما به دلیل استفاده‌ی نادرست از این قدرت، مجازات و زندانی می‌شود. تا این که بعد از ۵۰۰۰ سال آزاد می‌شود و تصمیم می‌گیرد عدالت را به سبک خودش در دنیای مدرن برقرار کند.

مثل هفته‌ی گذشته در رتبه‌ی سوم جدول باکس آفیس کمدی رمانتیک «بلیتی به بهشت» (Ticket to Paradise) با بازی جرج کلونی و جولیا رابرتز قرار دارد که در چهارمین هفته‌ی اکران ۶.۱۰ میلیون دلار فروش داخلی داشت. با احتساب فروش بین‌المللی ۹۳.۴۶ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۱۴۹.۹۸ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخته است. «بلیتی به بهشت» که توسط اول پارکر کارگردانی شده و بازیگرانی مثل جولیا رابرتز، جرج کلونی، کتلین دور و ماکیم بوتیر را در آن نقش‌آفرینی می‌کنند، ماجرای زوج مطلقه‌ای را دنبال می‌کند که بعد از سال‌ها هم‌دست می‌شوند تا به بالی سفر کنند و دخترشان را از انجام اشتباهی که خودشان ۲۵ سال پیش مرتکب شده بودند، منصرف کنند.

رتبه‌ی چهارم جدول باکس آفیس در اختیار «لایل لایل کروکودیل» (Lyle, Lyle, Crocodile) است. این فیلم در ششمین هفته‌ی اکران ۳.۲۰ میلیون دلار فروخت و فروش جهانی‌اش را به ۷۲.۶۴ میلیون دلار رساند. «لایل لایل کروکودیل» به کارگردانی جاش گوردن و ویل اسپک و حضور ستارگانی مثل شان مندز، خاویر باردم، وینزلو فلگی و اسکات مک نایری داستان پسر بچه‌ای را دنبال می‌کند که بعد از نقل مکان به نیویورک نمی‌تواند با هم مدرسه‌ای ‌های تازه‌اش ارتباط برقرار کند. تا این که کروکودیل آوازه‌خوانی به نام لایل را پیدا می‌کند که عاشق حمام کردن و خوردن خاویار است. ورود لایل به زندگی آن‌ها همه چیز را تغییر می‌دهد.

«لبخند» (Smile) فیلم ترسناک پارامونت در هفته‌ی هفتم اکران با فروش داخلی ۲.۳۳ میلیون دلاری در جایگاه پنجم جدول باکس آفیس قرار گرفت. با احتساب فروش بین‌المللی ۱۰۷.۲۰ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۲۰۹.۹۷ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «لبخند» توسط پارکر فین کارگردانی شده و بازیگرانی مثل سوسی بیکن، جسی تی آشر و کایل گالنر در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم روایتگر داستان پزشکی به نام رز کوتر است. او پس مشاهده‌ی یک حادثه‌ی دل‌خراش در رابطه با یکی از بیمارانش، اتفاقات وحشتناکی را تجربه می‌کند که توضیحی برایشان ندارد. دکتر کوتر باید برای زنده ماندن و فرار از این شرایط باید با گذشته‌اش روبه‌رو شود.

«طعمه‌ی شیطان» (Prey for the Devil) تازه‌ترین فیلم ترسناک لاینزگیت در سومین هفته‌ی اکران با فروش داخلی ۲.۰۱ میلیون دلار جایگاه ششم جدول باکس آفیس را از آن خودش کند. با احتساب فروش بین‌المللی ۹.۲۰ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار در سراسر جهان ۲۶.۱۶ میلیون دلار فروخته است. «طعمه‌ی شیطان» توسط دنیل استام کارگردانی شده و بازیگرانی مثل ویرجینیا مدسن، کالین سالمون، ژاکلین بایرز و بن کراس در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. بعد از زیاد شدن گزارش‌های رسیده به کلیسای کاتولیک درباره‌ی آزار و اذیت اجنه و شیاطین، کلیسا تصمیم می‌گیرد به صورت مخفیانه کلاس‌های جن‌گیری را برای کشیش‌ها برگزار کند. تا این که یک راهبه به قدرت‌های فرا طبیعی‌اش برای تسخیر اجنه پی می‌برد اما این مورد خلاف قوانین کلیسا است که به زنان اجازه‌ی شرکت در مراسم جن‌گیری را نمی‌دهد. او بالاخره تصمیم می‌گیرد برای یک مراسم جن‌گیری آماده شود و به کمک قدرت‌هایش نیروی شیطانی را تسخیر کند.

رتبه‌ی هفتم جدول باکس آفیس مثل هفته‌ی گذشته در اختیار «بنشی‌های اینیشرین» (The Banshees of Inisherin) قرار دارد. این کمدی سیاه که جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد و فیلم‌نامه‌ی جشنواره‌ی ونیز را از آن خودش کرد در چهارمین هفته‌ی اکران ۱.۷۰ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش داشت. با احتساب فروش بین‌المللی ۸.۶۰ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۱۴.۳۸ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «بنشی‌های اینیشرین» توسط مارتین مک‌دونا کارگردانی شده و ستاره‌هایی مثل کالین فارل، برندن گلیسون، کری کندن و بری کیوگن در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی دو دوست صمیمی است که پس از یک درگیری تصمیم می‌گیرند به رابطه‌شان پایان دهند. این تصمیم عواقب ناگهانی و نگران‌کننده‌ای را برای آن‌ها به همراه دارد.

جایگاه هشتم جدول باکس آفیس در اختیار انیمه تازه‌ی کرانچی رول «وان پیس: قرمز» (One Piece Film: Red) قرار دارد که در دومین هفته‌ی اکران سقوط آزاد از رتبه‌ی دو به هشت را تجربه کرد. این انیمه ۱.۴۴ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت و مجموع فروشش در سراسر جهان تا این لحظه ۱۵۱.۷۷ میلیون دلار است. «وان پیس: قرمز» توسط گورو تانیگوچی کارگردانی شده و مایومی تاناکا، شویچی ایکدا و کائوری نازوکا صداپیشگی شخصیت‌های مختلف را بر عهده دارند. ماجرا درباره‌ی خواننده معروفی به نام یوتا است که قرار است برای نخستین بار در یک کنسرت زنده اجرا کند. کلاه حصیری‌ها هم مثل بقیه مردم منتظر کنسرت یوتا هستند اما چیزی که نمی‌دانند این است که در حقیقت دختر شنکس است.

«تیل» (Till) رتبه‌ی نهم جدول باکس آفیس را به خودش اختصاص داده است. فیلم فقط در آمریکای شمالی اکران شده و در هفته‌ی پنجم اکران موفق شد ۶۱۸.۲۵ هزار دلار بفروشد. «تیل» توسط چینونی چوکوو کارگردانی شده و بازیگرانی مثل دانیل ددوایلر، جالین هال، ووپی گلدبرگ و هیلی بنت در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی پسر ۱۴ ساله‌ای به نام اِمِت لوییس تیل در سال ۱۹۵۵ به دلیل اتهام واهی رابطه با یک زن سفید پوست توسط اقوام زن کشته می‌شود. پس از مرگ او مادرش قول می‌دهد نژادپرستی پشت این حمله را افشا کند و قاتل‌های تیل را به دست قانون بدهد.

در نهایت رتبه‌ی دهم جدول باکس آفیس به «زمان آرماگدون» (Armageddon Time) تعلق می‌گیرد که بالاخره پس از سه هفته، توانست میان ده فیلم برتر جدول باکس آفیس جایی برای خودش دست و پا کند. فیلم ۳۵۲ هزار دلار فروش داخلی است و تا این لحظه ۲.۵۷ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «زمان آرماگدون» توسط جیمز گری تولید شده و ستارگانی مثل ان هتوی، آنتونی هاپکینز، جرمی استرانگ، جسیکا چستین و مایکل بنکس ریپتا در آن حضور دارد. این داستان عمیقا شخصی خانوادگی، رویای آمریکایی چند نسل را دنبال می‌کند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۷۵ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۷۳ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد

Black Panther: Wakanda Forever ۱ ۱۸۰ ۱۸۰ بلک آدام

Black Adam ۴ ۸.۶۰ ۱۵۱.۱۲ بلیتی به بهشت

Ticket to Paradise ۴ ۶.۱۰ ۵۶.۵۱ لایل، لایل، کروکدیل

Lyle, Lyle, Crocodile ۶ ۳.۲۰ ۴۰.۸۴ لبخند

Smile ۷ ۲.۳۳ ۱۰۲.۷۷ طعمه‌ی بهشت

Prey for the Devil ۳ ۲.۰۱ ۱۶.۹۶ بنشی‌های اینیشرین

The Banshees of Inisherin ۴ ۱.۷۰ ۵.۷۸ وان پیس: قرمز

One Piece Film: Red ۲ ۱.۴۴ ۱۲.۷۶ تیل

Till ۵ ۰.۶۱۸ ۸.۰۳ زمان آرماگدون

Armageddon Time ۳ ۰.۳۵۲ ۱.۵۸

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

