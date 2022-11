تداوم پادشاهی «پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» (باکس آفیس هفته)

با این حال مارول با تازه‌ترین فیلمش افت ۶۳ درصدی را در هفته‌ی دوم اکران تجربه کرد که بیش‌تر از انتظارات بود. تحلیل گران سینمایی پیش‌بینی می‌کردند «پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» در آمریکای شمالی حداقل ۷۰ میلیون دلار بفروشد. این میزان افت در مقایسه با «پلنگ سیاه» (Black Panther) به عنوان فیلم اصلی با افت ۴۴.۷ درصدی در هفته‌ی دوم اکران، برای مارول یک عقب‌گرد تمام عیار به حساب می‌آید.

«پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» توسط رایان کوگلر کارگردانی شد و بازیگرانی مثل لتیشیا رایت، لوپیتا نیونگو، دانای گوریرا، وینستون دوک، فلورنس کازومبا در آن حضور دارند. وقایع فیلم به بعد از مرگ ت چالا برمی‌گردد و دست و پنجه نرم کردن رهبران واکاندا با آشوب‌های به وجود آمده را بررسی می‌کند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۸۴ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۶۷ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که از رضایت منتقدان حکایت دارد.

هرچند «پلنگ سیاه ۲» صدرنشین گیشه باقی ماند اما آثار تازه‌ی این هفته، نسبتا خوب ظاهر شدند و نظر مخاطبان عمدتا بزرگ‌سال و فراری از فیلم‌های ابرقهرمانی را به خودشان جلب کردند. «منو» (The Menu) فیلم کمدی سیاه تازه‌ی سرچلایت پیکچرز در نخستین هفته‌ی اکران ۹ میلیون دلار فروش داخلی داشت و جایگاه دوم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد. با احتساب فروش بین‌المللی ۶.۲۰ میلیون دلاری، فیلم فعلا ۱۵.۲۰ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است.

مارک مایلود «منو» را کارگردانی کرده است و بازیگرانی مثل آنیا تیلور جوی، نیکلاس هولت، ریف فاینس، هوانگ چائو، جان لگویزمائو و جانت مک‌تیر در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی زوج جوانی است که برای صرف غذا در یک رستوران منحصربه‌فرد به جزیره‌ای دورافتاده سفر می‌کنند، فارغ از این که پشت غذاهای خوش‌رنگ و لعاب این رستوران حقایق هولناکی پنهان شده است. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۹۰ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۷۱ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که از استقبال فوق‌العاده‌ی منتقدان حکایت دارد.

در اتفاقی غافلگیرکننده دو قسمت از یک سریال به رتبه‌ی سوم جدول باکس آفیس رسید؛ «فصل ۳ برگزیده: قسمت ۱ و ۲» (The Chosen Season 3: Episode 1 & 2) در هفته‌ی نخست اکران ۸.۲۱ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت. فیلم فعلا در سایر کشورهای دنیا اکران نشده. این سریال روایتگر بخشی از زندگی حضرت مسیح است و بازیگرانی مثل جاناتان رومی، الیزابت تبیش و پاراس پاتل در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

«بلک آدام» (Black Adam) دی سی در هفته‌ی پنجم اکران در جایگاه چهارم جدول باکس آفیس قرار گرفت. فیلم در آمریکای شمالی ۴.۴۸ میلیون دلار فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۲۰۹.۲۰ میلیون دلاری تازه‌ترین فیلم ابرقهرمانی دواین جانسون تا این جای کار ۳۶۶.۱۶ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخته است. «بلک آدام» که به عنوان اسپین آف «شزم» شناخته می‌شود و یازدهمین فیلم از دنیای توسعه‌یافته‌ی دی سی به شمار می‌رود، توسط ژاومه کویت-سرا کارگردانی شده است و بازیگرانی مثل دواین جانسون، آلدیس هاج، نوحا سانتینو، سارا شاهی، مروان کنزاری در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم ماجرای ضد قهرمانی به نام بلک آدام (دواین جانسون) را دنبال می‌کند که قدرتی معادل خدایان مصر را به دست می‌آورد اما به دلیل استفاده‌ی نادرست از این قدرت، مجازات و زندانی می‌شود. تا این که بعد از ۵۰۰۰ سال آزاد می‌شود و تصمیم می‌گیرد عدالت را به سبک خودش در دنیای مدرن برقرار کند.

کمدی رمانتیک «بلیتی به بهشت» (Ticket to Paradise) با بازی جرج کلونی و جولیا رابرتز در پنجمین هفته‌ی اکران رتبه‌ی پنجم جدول باکس آفیس را اشغال کرد. با احتساب فروش بین‌المللی ۹۶.۹۸ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۱۸.۵۴ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخته است. «بلیتی به بهشت» که توسط اول پارکر کارگردانی شده و بازیگرانی مثل جولیا رابرتز، جرج کلونی، کتلین دور و ماکیم بوتیر را در آن نقش‌آفرینی می‌کنند، ماجرای زوج مطلقه‌ای را دنبال می‌کند که بعد از سال‌ها هم‌دست می‌شوند تا به بالی سفر کنند و دخترشان را از انجام اشتباهی که خودشان ۲۵ سال پیش مرتکب شده بودند، منصرف کنند.

«او گفت» (She Said) آخرین درام امسال با محوریت مخاطبان بزرگ‌سال است و متاسفانه مثل همتایانش «تار» (Tár)، «تیل» (Till) و «مثلث غم» (Triangle of Sadness) علیرغم جلب نظر منتقدان و خیز بلند برای کسب جوایز اسکار، به مذاق مخاطبان معمولی خوش نیامد و در گیشه خوب نفروخت. این فیلم در نخستین هفته‌ی اکران تنها ۲.۲۵ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت و در جایگاه ششم جدول باکس آفیس قرار گرفت. «او گفت» به کارگردانی ماریا شرادر و حضور ستارگانی مثل زویی کازان، کری مولیگان، پاتریشا کلارکسون، آندره بروگر از یک داستان واقعی الهام گرفته شده و تلاش‌های دو روزنامه‌نگار به نام‌های جودی کانتور و مگان توهی برای افشای سوءاستفاده های جنسی تهیه‌کننده‌ی معروف هالیوود هاروی واینستین را دنبال می‌کند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۸۸ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۷۱ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

رتبه‌ی هفتم جدول باکس آفیس در اختیار «لایل لایل کروکودیل» (Lyle, Lyle, Crocodile) است. این فیلم در هفتمین هفته‌ی اکران ۱.۹۰ میلیون دلار فروخت و فروش جهانی‌اش را به ۷۸.۲۷ میلیون دلار رساند. «لایل لایل کروکودیل» به کارگردانی جاش گوردن و ویل اسپک و حضور ستارگانی مثل شان مندز، خاویر باردم، وینزلو فلگی و اسکات مک نایری داستان پسر بچه‌ای را دنبال می‌کند که بعد از نقل مکان به نیویورک نمی‌تواند با هم مدرسه‌ای ‌های تازه‌اش ارتباط برقرار کند. تا این که کروکودیل آوازه‌خوانی به نام لایل را پیدا می‌کند که عاشق حمام کردن و خوردن خاویار است. ورود لایل به زندگی آن‌ها همه چیز را تغییر می‌دهد.

«لبخند» (Smile) فیلم ترسناک پارامونت در هفته‌ی هشتم اکران با فروش داخلی ۱.۱۵ میلیون دلاری در جایگاه هشتم جدول باکس آفیس قرار گرفت و فروش جهانی‌اش را به ۲۱۳.۸۷ میلیون دلار رساند. «لبخند» توسط پارکر فین کارگردانی شده و بازیگرانی مثل سوسی بیکن، جسی تی آشر و کایل گالنر در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم روایتگر داستان پزشکی به نام رز کوتر است. او پس مشاهده‌ی یک حادثه‌ی دل‌خراش در رابطه با یکی از بیمارانش، اتفاقات وحشتناکی را تجربه می‌کند که توضیحی برایشان ندارد. دکتر کوتر باید برای زنده ماندن و فرار از این شرایط باید با گذشته‌اش روبه‌رو شود.

«طعمه‌ی شیطان» (Prey for the Devil) تازه‌ترین فیلم ترسناک لاینزگیت در چهارمین هفته‌ی اکران با فروش داخلی ۹۳۵ هزار دلار جایگاه نهم جدول باکس آفیس را از آن خودش کند. با احتساب فروش بین‌المللی ۱۷.۵۵ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار در سراسر جهان ۳۵.۹۱ میلیون دلار فروخته است. «طعمه‌ی شیطان» توسط دنیل استام کارگردانی شده و بازیگرانی مثل ویرجینیا مدسن، کالین سالمون، ژاکلین بایرز و بن کراس در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. بعد از زیاد شدن گزارش‌های رسیده به کلیسای کاتولیک درباره‌ی آزار و اذیت اجنه و شیاطین، کلیسا تصمیم می‌گیرد به صورت مخفیانه کلاس‌های جن‌گیری را برای کشیش‌ها برگزار کند. تا این که یک راهبه به قدرت‌های فرا طبیعی‌اش برای تسخیر اجنه پی می‌برد اما این مورد خلاف قوانین کلیسا است که به زنان اجازه‌ی شرکت در مراسم جن‌گیری را نمی‌دهد. او بالاخره تصمیم می‌گیرد برای یک مراسم جن‌گیری آماده شود و به کمک قدرت‌هایش نیروی شیطانی را تسخیر کند.

رتبه‌ی دهم جدول باکس آفیس در اختیار «بنشی‌های اینیشرین» (The Banshees of Inisherin) قرار دارد. این کمدی سیاه که جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد و فیلم‌نامه‌ی جشنواره‌ی ونیز را از آن خودش کرد در پنجمین هفته‌ی اکران ۷۰۳ هزار دلار در آمریکای شمالی فروش داشت. با احتساب فروش بین‌المللی ۹.۴۰ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۱۶.۵۶ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «بنشی‌های اینیشرین» توسط مارتین مک‌دونا کارگردانی شده و ستاره‌هایی مثل کالین فارل، برندن گلیسون، کری کندن و بری کیوگن در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی دو دوست صمیمی است که پس از یک درگیری تصمیم می‌گیرند به رابطه‌شان پایان دهند. این تصمیم عواقب ناگهانی و نگران‌کننده‌ای را برای آن‌ها به همراه دارد.

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

