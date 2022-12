«تار» بهترین فیلم سال ۲۰۲۲ به انتخاب حلقه منتقدان نیویورک شد

حلقه منتقدان فیلم نیویورک که ۸۸ سال از تاسیسش می‌گذرد و قدمت و اهمیتی قابل توجه دارد از بیش از ۵۰ روزنامه‌نگار تشکیل شده؛ روزنامه‌نگارانی که نشریات گوناگون از جمله تایم و ورایتی را نمایندگی می‌کنند. برنده جایزه بهترین فیلم این حلقه معمولا با نامزدهای بخش بهترین فیلم مراسم اسکار همبستگی بسیار پررنگی دارد. از سال ۲۰۰۹ که تعداد نامزدهای این بخش افزایش یافت، تنها دو فیلم «کارول» (ساخته سال ۲۰۱۵) و «اولین گاو» (ساخته سال ۲۰۲۰) به عنوان برندگان جایزه بهترین فیلم حلقه منتقدان، در میان نامزدهای مراسم اسکار بخش بهترین فیلم قرار نگرفتند. البته «اولین گاو» اساسا از این نظر فیلم عجیبی بود؛ تنها اثری که مهم‌ترین جایزه حلقه منتقدان فیلم نیویورک را دریافت کرد اما حتی یک نامزدی اسکار هم به دست نیاورد.

فیلم سینمایی «تار» علاوه بر بردن جایزه بهترین فیلم سال، جایزه بهترین بازیگر زن را هم نصیب کیت بلانشت، بازیگر اصلی این اثر سینمایی کرد. این بازیگر پیشتر جایزه جام ولپی بهترین بازیگر زن را هم از جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز گرفته بود. بلانشت سال ۲۰۱۳ برای بازی در فیلم «جاسمین غمگین» از این انجمن جایزه‌ای مشابه گرفت و سپس در فصل جوایز برای همان فیلم دومین جایزه اسکارش (بعد از جایزه اسکار برای فیلم «هوانورد») را برد. با این حال فعلا نمی‌توان از سرنوشت بلانشت در مراسم اسکار خبر داد. او رقبای سرسختی دارد؛ دانیل ددوایلر بازیگر فیلم «تیل» که به شکلی غیرمنتظره برنده جایزه بازیگری گاتهام امسال شد، میشل ویلیامز که در مراسم جوایز گاتهام امسال از او تقدیر به عمل آمد و البته میشل یئو بازیگر محبوب یکی از فیلم‌های مطرح امسال یعنی «همه‌چیز همه‌جا به یکباره.»

یکی از شگفتی‌های جوایز حلقه منتقدان فیلم نیویورک ۲۰۲۲ در بخش بهترین کارگردانی رخ داد، جایی که «اس. اس. راجامولی» برای فیلم «آرآرآر» (RRR)، پدیده این روزهای سینمای هند جایزه را تصاحب کرد. گرچه این فیلم به عنوان نماینده هند در بخش بین‌المللی حضور ندارد اما ظاهرا استودیوهای پخش‌کننده اثر در آمریکا تلاش کرده‌اند با یک کمپین گسترده باعث شوند فیلم در بخش‌های عمومی از جمله بخش بهترین فیلم مورد توجه قرار گیرد که ظاهرا تلاش چندان بی‌ثمری هم نبوده است.

جایزه بهترین بازیگر مرد حلقه نیویورک به کالین فارل رسید، آن هم برای بازی در دو فیلم از چهار فیلمی که سال ۲۰۲۲ برای اکران آماده کرد یعنی «بنشی‌های اینیشرین» ساخته مارتین مک‌دونا و «بعد از یانگ» به کارگردانی کوگونادا. برنده‌شدن جایزه حلقه منتقدان برای دو فیلم توسط این ستاره ۴۶ ساله پیشتر برای چهار بازیگر برجسته دیگر هم رخ داده بود: برد پیت برای دو فیلم «مانیبال» و «درخت زندگی»، رابرت دنیرو برای دو فیلم «بیداری‌ها» و «رفقای خوب»، جک نیکلسون برای دو فیلم «آخرین مأموریت» و «محله چینی‌ها» و نهایتا ویلیام پاول برای دو فیلم «زندگی با پدر» و «سناتور بی‌احتیاط بود.» هر چهار نفر این بازیگران در سالی که این جایزه را برای دو فیلم تصاحب کردند برای یکی از آن آثار نامزد دریافت جایزه اسکار هم شدند.

یکی از رقبای فارل در مسیر تصاحب جایزه اسکار برندن فریزر بازیگر فیلم «نهنگ» (The Whale) است. درام روانشناختی دارن آرونوفسکی که بازی فریزر در آن بسیار مورد توجه قرار گرفته اما فارل پس از اولین اکران فیلم مک‌دونا در جشنواره ونیز در نقش پادریک هم تماشاگران را مجذوب خود کرد و هم در رقابت با فریزر (فیلم «نهنگ» هم در ونیز نمایش داده شد) جایزه جام ولپی بهترین بازیگر مرد جشنواره را به دست آورد.

فیلم «بنشی‌های اینیشرین» از زاویه دیگری هم مورد توجه منتقدان حلقه نیویورک قرار گرفت. این درام ایرلندی موفق شد جایزه بهترین فیلم‌نامه را هم برای مارتین مک‌دونا به ارمغان بیاورد. حلقه منتقدان نیویورک تنها یک جایزه به بهترین فیلم‌نامه از بین تمامی فیلم‌نامه‌های اقتباسی و غیراقتباسی می‌دهد. این جایزه امسال برای هفتمین بار متوالی به یک فیلم‌نامه غیراقتباسی رسید؛ از این هفت مورد در چهار مورد فیلم‌نامه‌ای که برنده جایزه شده بود، نامزد اسکار هم شد. آخرین باری که یک فیلم‌نامه اقتباسی در این بخش جایزه گرفته برمی‌گردد به سال ۲۰۱۵ و فیلم‌نامه فیلم «کارول» (Carol). در بخش فیلم‌نامه‌های غیراقتباسی فصل جوایز امسال هم رقابت داغی برقرار است؛ حداقل سه رقیب مهم دیگر فیلم‌نامه‌های «همه‌چیز همه‌جا به یکباره»، «خانواده فیبلمن» و «تار» خواهند بود.

انیمیشن لایو-اکشن «مارسل صدف کفش‌به‌پا» (Marcel the Shell With Shoes On) جایزه بهترین انیمیشن را به خانه برد؛ خبر خوبی برای استودیوی A24 که باید برای دریافت مجوز واجد شرایط‌بودن این فیلم در بخش بهترین انیمیشن‌های اسکار مبارزه کند. طی دهه گذشته ۹ مورد از ۱۰ برنده حلقه منتقدان نیویورک در این بخش نامزد دریافت اسکار شدند.

نهایتا جایزه بخش بین‌المللی هم به فیلم لهستانی «‌ای‌او» (EO) ساخته یژی اسکولیموفسکی رسید. فیلمی که ظاهرا این روزها مورد توجه است و شاید اسمش را بیش از این هم بشنویم.

سال گذشته فیلم ژاپنی «ماشین مرا بران» که نهایتا در مراسم اسکار هم یکی از نامزدهای بخش بهترین فیلم شد جایزه بهترین فیلم حلقه را تصاحب کرد. جین کمپیون برنده جایزه بهترین کارگردانی سال گذشته حلقه منتقدان دقیقا همین جایزه را در مراسم اسکار به دست آورد. بندیکت کامبربچ برای فیلم «قدرت سگ» و کدی اسمیت-مک‌فی هم برای همین فیلم برندگان حلقه در بخش‌های بهترین بازیگر نقش اصلی و مکمل بودند که در میان نامزدهای اسکار قرار گرفتند.

فهرست برندگان جوایز حلقه منتقدان فیلم نیویورک به این شرح است:

بهترین فیلم: «تار» به کارگردانی تاد فیلد

بهترین کارگردانی: «اس. اس. راجامولی» برای فیلم «آرآرآر»

بهترین بازیگر مرد: کالین فارل برای دو فیلم «بنشی‌های اینیشرین» و «بعد از یانگ»

بهترین بازیگر زن: کیت بلانشت برای فیلم «تار»

بهترین فیلم‌نامه: «بنشی‌های اینیشرین» نوشته مارتین مک‌دونا

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: جاناتان کی کوان برای فیلم «همه‌چیز همه‌جا به یکباره»

بهترین بازیگر نقش مکمل زن: کیکه پالمر برای فیلم «نه»

بهترین انیمیشن: «مارسل صدف کفش‌به‌پا» به کارگردانی دین فلیشر کمپ

بهترین فیلم‌برداری: «تاپ گان: ماوریک» توسط کلادیو میراندا

بهترین فیلم اول: «افترسان» به کارگردانی شارلت ولز

بهترین فیلم خارجی‌زبان: «ای‌او» به کارگردانی یژی اسکولیموفسکی

بهترین فیلم مستند: «تمام زیبایی و خون‌ریزی» به کارگردانی لورا پویترس

