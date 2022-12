۱۰ انیمیشن برتر سال ۲۰۲۲ از بدترین تا بهترین

بهترین فیلم‌های اکشن سال ۲۰۲۲

۱۰. ابرحیوانات لیگ دی سی (DC League of Super-Pets)

کارگردان: جارد استرن

صداپیشه‌ها: دوئین جانسون، کوین هارت، کیت مک‌کینون

امتیاز متاکریتیک: ۵۶ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

کمپانی انتشارات کمیک دی سی با ساخت فیلم‌های انیمیشن غریبه نیست. دی سی با همکاری برادران وارنر اینترتینمنت، کاتالوگ عظیمی از فیلم‌های بلند انیمیشنی دارد که سرآغازش به اواسط دهه‌ی ۹۰ باز می‌گردد. حتی یک دنیای فیلم انیمیشن دی سی وجود دارد که از همان رویکرد متقاطع کاراکترهای دنیای سینمایی مارول پیروی می‌کند.

در حالی که سنت وارنر با کارتون‌هایی که تنها بر روی سی دی ارائه می‌شدند در سال ۲۰۲۲ با «زن گربه‌ای شکار شده» (Catwoman: Hunted)، «فانوس سبز؛ مواظب قدرت من باش» (Green Lantern: Beware My Power) و «بتمن و سوپرمن؛ نبرد ابرپسران» (Batman and Superman: Battle of the Super Sons) ادامه داشت، قابل توجه‌ترین اکران محصولات این کمپانی داستانی درباره‌ی حیوانات انسان‌نما بود.

«ابرحیوانات لیگ دی سی» تیمی از حیوانات را نشان می‌دهد که از شخصیت‌های کلاسیک کتاب‌های کمیک الهام گرفتند. این انیمیشن کمدی کامپیوتری سه‌بعدی بر اساس «گروه ابرحیوانات خانگی» (Legion of Super-Pets) ساخته شده است و بازیگرانی شامل دواین جانسون، کوین هارت، کیت مک کینون و کیانو ریوز صداپیشگی شخصیت‌هایش را برعهده دارند.

جدا از اینکه صحبت از طلوع یک فرنچایز جدید به گوش می‌رسد. بخش‌هایی از این انیمیشن ادعا می‌کنند که اولین حضور دواین جانسون در نقش بلک آدام را به نمایش می‌گذارند، کمی پیش از اینکه این جانسون اولین بازی لایو اکشن خود را در فیلمی به همین نام به نمایش بگذارد.

۹. چیپ و دیل؛ تکاوران نجات (Chip ‘n Dale: Rescue Rangers)

کارگردان: اکویا شوفر

صداپیشه‌ها: جان مولانی، اندی سمبرگ، ویل آرنت

امتیاز متاکریتیک: ۶۶ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

فیلم «چیپ و دیل؛ تکاوران نجات»، محصولی از دیزنی پلاس، شجاعانه چندین سبک فیلم، از جمله لایواکشن، انیمیشن دوبعدی سنتی، و تصاویر واقعی تولید شده توسط کامپیوتر را در خود جای داده است. نتیجه‌ی ترکیب تمام این فرمت‌ها، یک ماجراجویی بصری پویا است که اغلب بینندگان آن را جانشین معنوی فیلم دوست‌داشتنی «چه کسی برای راجر خرگوشه پاپوش دوخت» (Who Framed Roger Rabbit ?) محصول سال ۱۹۸۸ می‌دانند.

فراتر از سبک‌های چشم‌نواز فیلم، «چیپ و دیل» داستانی خانوادگی دارد. داستان کودکانه مملو از ارجاعاتی به تاریخ طولانی انیمیشن و نوستالژیک برای مخاطبان بزرگسال. هر کسی که به دنبال فیلمی باشد که شخصیت‌هایی از «تبدیل‌شوندگان» (Transformers)، «ساوث پارک» (South Park) و «پونی کوچولوی من» (My Little Pony) را در یک فیلم جمع کند، با تماشای «چیپ و دیل؛ تکاوران نجات» به مراد دلش می‌رسد، حتی با وجود اینکه هیچ‌کس انتظار ندارد این فیلم را در لیست ۱۰ انیمیشن برتر سال ۲۰۲۲ ببیند.

۸. مینیون‌ها؛ ظهور گرو (Minions: The Rise of Gru)

کارگردان: کایل بالدا

صداپیشه‌ها: پی‌یر کافین، استیو کارل، تراجی پی هنسون

امتیاز متاکریتیک: ۵۶ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

با وجود اینکه «مینیون‌ها؛ ظهور گرو» با استقبال منتقدان مواجه نشد، اما نمی‌توان تاثیر عامه‌ای را که پسران زرد کوچک در لباس‌های کار آبی‌رنگ خود داشتند نادیده بگیریم.

صرف‌نظر از هر ایده‌ای درباره‌ی این موجودات موزی‌رنگ، مینیون‌ها به موجودات تخیلی مورد علاقه‌ی طرفداران تبدیل شده‌اند که اولین بار در سال ۲۰۱۰ در «من نفرت‌انگیز» (Despicable Me) پا به دنیای انیمیشن گذاشتند. بعد از آن شخصیت‌های رسمی ایلومینیشن، موجودات کپسولی‌شکل زرد اولین فیلم اسپین‌آف خود را در سال ۲۰۱۵ دریافت کردند. با تاخیر دو ساله به خاطر پاندمی کرونا، می‌توان گفت که طرفداران برای اولین فیلم «مینیون‌ها» در سال ۲۰۲۲ آماده بودند.

«مینیون‌ها: ظهور گرو» علاوه بر تبدیل شدن به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۲۲، روند قرار گرفتن در صدر اخبار رسانه‌های اجتماعی را آغاز کرد. نوجوانانی در سراسر جهان که ابتدا گروهی از دانش‌آموزان دبیرستانی استرالیایی را تشکیل می‌دادند، با پوشیدن بهترین کت و شلوارهای خود در اکران‌های سینمایی این انیمیشن شرکت کردند.

نوجوانان با لقب «آقایان»، خرده فرهنگ میم خود را ایجاد کردند که از سوی استودیوی فیلم به رسمیت شناخته شد. هیجانات جاری در شبکه‌های اجتماعی، «مینیون‌ها: ظهور گرو» را تبدیل به فیلمی کرد که با وجود تمام نواقص و کاستی‌ها ارزش تماشا دارد.

۷. دراگون‌بال سوپر؛ ابرقهرمان (Dragon Ball Super: Super Hero)

کارگردان: تتسورو کامادا

صداپیشه‌ها: ماساکو نوزاوا، توشی فوروکاوا، ریو هوریکاوا

امتیاز متاکریتیک: ۶۵ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

سال ۲۰۲۲ سال عجیبی برای انیمه بود، چرا که بسیاری از مورد انتظارترین فیلم‌ها از نظر انتقادی ضعیف عمل کردند. با این حال، این فرصت برای «دراگون بال» به‌وجود آمد تا جایگاه خود را در صدر زنجیره‌ی انیمیشن‌های ژاپنی تایید کند.

«دراگون بال» که زندگی خود را به عنوان یک مانگا در سال ۱۹۸۴ آغاز کرد، با اولین سریال انیمیشنی و جانشین خود «دراگون بال زد» (Dragon Ball Z) به موفقیت جهانی دست یافت. از آن زمان، دنیای رزمی‌کاران قدرتمند به یک امتیاز جهانی تبدیل شده است و برنامه‌های تلویزیونی متعدد، انیمیشن‌ها و بیش از ۲۰ فیلم بلند را پوشش می‌دهد.

«دراگون بال سوپر: ابرقهرمان» به عنوان دومین فیلم تحت عنوان «دراگون بال سوپر»، به یکی از موفق‌ترین فیلم‌های فرانچایز از نظر مالی تا به امروز تبدیل شد. آخرین نسخه‌ی این سری دارای امتیاز چشمگیر راتن تومیتوز است که توانست از تمام نسخه‌های قبلی خود پیشی بگیرد.

بیشتر تحسین «ابرقهرمان» به خاطر داستانی بدیعی است که خود را در دل هواداران نوستالژیک جا می‌کند. علاوه بر این، این اولین فیلم «دراگون بال» است که برخلاف فرمت دو بعدی سنتی از انیمیشن کامپیوتری استفاده می‌کند و به عنوان یک انیمه در لیست ۱۰ انیمیشن برتر سال ۲۰۲۲ قرار می‌گیرد.

۶. هیولای دریا (The Sea Beast)

کارگردان: کریس ویلیامز

صداپیشه‌ها: کارل ارین، زاریس انجل هاتور، جرد هریس

امتیاز متاکریتیک: ۷۴ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

وقتی دیزنی پلاس اواخر سال ۲۰۱۹ شروع به کار کرد، نتفلیکس به راحتی می‌توانست برتری خود را در بخش انیمیشن به این استودیوی ثابت کند و کل بخش کارتون‌هایش را زیر سوال ببرد. با این حال، سرویس استریم رقیب از آن زمان با فیلم‌های انیمیشنی مانند «ویلابی‌ها» (The Willoughbys)، «شان گوسفنده؛ فارماگدون» (A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon) و «میشل‌ها در برابر ماشین‌ها» (The Mitchells vs the Machines) قوی ظاهر شد. رقابتی‌تر از همیشه، نتفلیکس انیمیشن برتر سال ۲۰۲۲ خود را با نام «هیولای دریا» منتشر کرد.

«هیولای دریا» داستانی کاملا اورجینال از کریس ویلیامز کارگردان «۶ قهرمان بزرگ ۶» (Big Hero 6) و «تیزپا» (Bolt)، با بازی کارل اوربان در نقش یک شکارچی هیولای قایقرانی که به دنبال «رد بلستر» فراری است. با ورود یک دختر یتیم با صداپیشگی زاریس-آنجل هاتور، داستان به یک حماسه‌ی فانتزی خانوادگی تبدیل می‌شود.

علیرغم عنوان نسبتا ملایمش، «هیولای دریا» از امتیاز قابل توجهی از سوی منتقدان در راتن تومیتوز برخوردار شد و همین امتیاز آن را تبدیل به یک ماجراجویی دریایی می‌کند که ارزش تماشا در کنار تمام اعضای خانواده دارد.

۵. فیلم همبرگرفروشی باب (The Bob’s Burgers Movie)

کارگردان: لورن بوچارد

صداپیشه‌ها: اچ جان بنجامین، دن مینتز، یوجین میرمن

امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

طرفداران سریال انیمیشنی محصول فاکس با نام «همبرگر فروشی باب» (Bob’s Burgers) از اینکه متوجه شدند قرار است یک فیلم بلند از این سریال ساخته شود بسیار به وجد آمدند. متاسفانه آن‌ها مجبور شدند خیلی بیشتر از حد انتظار صبر کنند. تاریخ اکران که اولین بار در اکتبر ۲۰۱۷ اعلام شد، به دلیل پروتکل‌های ویروس کرونا به تعویق افتاد.

لورن بوچارد، خالق سریال، در مصاحبه‌ای با کلایدر گفت: «ما عجله‌ای برای حضور در سینما نداریم، تا زمانی که واقعا مردم به سینما بروند و در آنجا احساس امنیت و آرامش کنند.» سرانجام، پس از پنج سال انتظار، «فیلم همبرگرفروشی باب» اولین نمایش خود را در ال کاپیتان هالیوود در ماه می ۲۰۲۲ دریافت کرد.

فیلم ارزش انتظار را داشت و علیرغم اینکه تماشاگران در برابر برخی از بهترین‌های سال از جمله «تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) و «دکتر استرنج در چند جهان دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) قرار گرفتند، در طول اکران «همبرگرفروشی باب» به خوبی از آن حمایت کردند. از نظر انتقادی، این کمدی موزیکال به دلیل توانایی در جلب رضایت طرفداران پیشین و در عین حال جذب مخاطبان تازه، مورد تحسین قرار گرفت.

مهم‌تر از همه، این فیلم قلب و کمدی مجموعه انیمیشن اصلی را حفظ می‌کند و «فیلم همبرگرفروشی باب» را به انیمیشنی دوست‌داشتنی برای خانواده‌هایی تبدیل می‌کند که به فیلم‌هایی با رتبه‌ی PG-13 علاقه دارند.

۴. رفقای بد (The Bad Guys)

کارگردان: پیر پریفل

صداپیشه‌ها: سم راکول، مارک مارون، کریگ رابینسون

امتیاز متاکریتیک: ۶۴ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۸ از ۱۰

متاسفانه به اندازه‌ی کافی انیمیشن‌هایی با موضوع دزدی وجود ندارد. هر فیلمی با مجموعه‌ای از دزدان ماهر و یاغی‌ها که در یک طرح سرقت پیچیده، شبیه به «یازده یار اوشن» (Ocean’s Eleven) با یکدیگر همکاری می‌کنند، به تاریخ سینما افزوده می‌شود، به‌ویژه یک انیمیشن مناسب برای کل خانواده. جای تعجب نیست که «رفقای بد» پس از «مینیون‌ها: ظهور گرو» به دومین فیلم پرفروش سال ۲۰۲۲ تبدیل شد.

اگر شخصیت‌های محبوبی چون دارث ویدر و تانوس چیزی را ثابت کرده باشند، این است که تبهکاران اغلب جالب‌تر از قهرمانان داستان هستند. «رفقای بد» بر بستری از موفقیت ساخته شده است. صداپیشه‌هایی چون سم راکول، مارک مارون و کریگ رابینسون را به این فیلم اضافه کنید، و فیلم به یک اثر مهیج و جذاب برای مخاطب تبدیل می‌شود.

اگرچه منتقدان در پاسخ به «رفقای بد» کمی سخت‌گیرتر بودند، اما نظر عمومی درباره‌ی این فیلم بسیار مثبت است، همانطور که توسط امتیاز تماشاگران راتن تومیتوز می‌توان این ادعا را ثابت کرد.

۳. آپولو ۱۰/۵؛ کودکی در عصر فضا (Apollo 10۱⁄ ۲ : A Space Age Childhood)

کارگردان: ریچارد لینکلیتر

صداپیشه‌ها: گلن پاول، زکری لی وای، جک بلک

امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

«آپولو ده و نیم» در یک کلام انیمیشنی مملو از چهره‌های والت دیزنی، هایائو میازاکی، رالف باکشی و مت گرونینگ است. کارگردان فیلم‌هایی مانند «مات و مبهوت» (Dazed and Confused) و «مدرسه‌ی راک» (School of Rock) با فیلم‌های روتوسکوپی پیشگامانه‌اش مانند «زندگی بیداری» (Waking Life) و «یک پوینده‌ی تاریک» (A Scanner Darkly) نظرات زیادی را به خود معطوف کرد و بازی انیمیشن‌های آمریکایی را در دهه‌های گذشته تغییر داد. بعد از آخرین انیمیشن او که بیش از ۱۵ سال پیش اکران شد، لینکلیتر با «آپولو ده و نیم» طرفدارانش را خوشحال کرد .

«آپولو ده و نیم» که در نتفلیکس منتشر شد، یک درام بزرگسالانه است که زندگی اولین انسانی را که روی سطح ماه فرود آمد بررسی می‌کند. این فیلم با حضور بازیگرانی به رهبری جک بلک به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه رویای دوران کودکی برای رفتن به فضا به واقعیت تبدیل می‌شود.

مانند انیمیشن‌های قبلی لینکلیتر، این فیلم هم از تکنیک روتوسکوپی استفاده می‌کند. جای تعجب نیست که «آپولو ده و نیم» به لطف داستان لطیف و الهام‌بخشش، چالشی جوانمردانه برای رقابت در لیست ۱۰ انیمیشن برتر سال ۲۰۲۲ ایجاد می‌کند.

۲. قرمز شدن (Turning Red)

کارگردان: دومی شی

صداپیشه‌ها: روزالی چیانگ، ساندرا اوه، ایوا مورس

امتیاز متاکریتیک: ۸۳ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

پیکسار که گویی طبق قرارداد متعهد شده بود سالانه یک فیلم موفق منتشر کند، فیلم بی‌نظیر دیگری را در سال ۲۰۲۲ اکران کرد. «قرمز شدن» در مارس ۲۰۲۲ در دیزنی پلاس شروع به اکران کرد و به سرعت تبدیل به نقطه‌ای روشن و برجسته در بین برجسته‌ترین اکران‌های سال شد.

این فیلم با داشتن بازیگران چندفرهنگی، به دلیل انتخاب‌های غیرمتعارف مانند فیلم‌برداری در بخشی آسیایی‌نشین از شهر کانادا مورد تحسین قرار گرفته است. در همین حال، داستان حول موضوع بلوغ زنانه شکل می‌گیرد که از نظر تاریخی و عجیبی تا به حال توسط هیچ رسانه‌ای بازنمایی نشده است.

در حالی که فیلم با واکنش منفی مواجه شد و انتخاب‌های جسورانه‌اش را «غیرقابل دفاع» خواندند، خوشبختانه، قلب داستان موفق شد تا جایی که می‌تواند ‌بدرخشد و آن را به دومین انیمیشن برتر سال ۲۰۲۲ تبدیل کند.

روزالی چیانگ صداپیشه‌ی نقش اول در مصاحبه‌ای با سی‌بی‌سی نیوز گفت: «این یک فیلم درباره‌ی بلوغ است، همه این تغییرات را تجربه می‌کنند. آشفتگی و تغییر بزرگ چیزی است که همه می‌توانند با آن ارتباط برقرار کنند.» «قرمز شدن» جایگاه خود را در میان فیلم‌شناسی نخبه‌ی پیکسار تثبیت کرد و در میان بهترین انیمیشن‌های سال در رتبه‌ی بالایی قرار گرفت.

۱. پینوکیوی گیرمو دل‌تورو (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

کارگردان: گیرمو دل‌تورو

صداپیشه‌ها: ایوان مک‌گرگور، دیوید بردلی، گریگوری مان

امتیاز متاکریتیک: ۸۳ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

گیرمو دل‌تورو، فیلمساز برنده‌ی جایزه‌ی اسکار، داستان کلاسیک کارلو کولودی درباره‌ی عروسک چوبی را در انیمیشن استاپ‌موشن «پینوکیو» بازآفرینی کرد. داستان پسر چوبی که به طور جادویی جان می‌گیرد تا مرحمی باشد بر قلب شکسته‌ی یک نجار غمگین به نام ژپتو. این فیلم موزیکال عجیب و استاپ‌موشن به کارگردانی گیرمو دل تورو و مارک گوستافسون ماجراهای شیطانی و نافرمان پینوکیو را در جستجوی جایگاهش در جهان دنبال می‌کند.

در اولین روزهای اکران این انیمیشن با استقبال فراوان روبرو شد و منتقدان و بینندگان تصویر متفاوت و تا حدودی سیاه دل‌تورور از داستانی آشنا را که بارها به اشکال مختلف روایت شده بود ستودند و در حال حاضر «پینوکیو» به عنوان انیمیشن برتر سال ۲۰۲۲ شناخته می‌شود.

منبع: looper

نوشته ۱۰ انیمیشن برتر سال ۲۰۲۲ از بدترین تا بهترین اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع: looper

