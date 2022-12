درست است که ساخته‌ی مت گرونینگ به طور کلی کمدی محسوب می‌شود، اما قسمت‌هایی فوق‌العاده دراماتیک هم دارد. یکی از آن قسمت‌ها که اتفاقاً کریسمسی هم هست، «مرج مغرور نباش» (Marge Be Not Proud) است. بارت یک بازی ویدویی جدید را به عنوان هدیه‌ی کریسمس از پدر و مادرش می‌خواهد. اما مارج که معتقد است این بازی‌ها خشن و نامناسب است، درخواست او را رد می‌کند. بنابراین تنها راهی که برای بارت باقی می‌ماند، دزدیدن بازی از سوپرمارکت است. اما یکی از نگهبانان غول‌پیکر فروشگاه او را گیر می‌اندازد. وقتی بقیه سیمپسون‌ها از این جریان مطلع می‌شوند، مرج تقریبا بارت را طرد می‌کند.

با نزدیک شدن به روز‌های کریسمس شاید بهترین راهی که بتوان در حال و هوای کریسمس قرار گرفت، دیدن قسمت‌های کریسمسی سریال‌ها و سیتکام‌های محبوب باشد.

اکثر این سریال‌ها که باتوجه به محبوبیتشان مدت زیادی درحال پخش بودند، یک یا چند قسمت مربوط به کریسمس دارند. در ادامه بهترین‌ قسمت‌های این آثار تلویزیونی را مرور خواهیم کرد.

۱۰ قسمت برتر سریال «آینه‌ی سیاه» براساس امتیاز IMDb

۱. قسمت ۱۱ فصل ۷ «سیمپسون‌ها» (The Simpsons)

این قسمت مالیخولیایی بینندگان را متوجه می‌کند که کریسمس زمان خوبی برای تأمل در زندگی و البته شاد کردن دیگران است. هدیه‌های جالبی که در بسته‌بندی‌های زیبا پیچیده شده‌اند انقدر مهم نیستند: چیزی که در کریسمس یا هرزمان دیگری واقعاً به آن نیاز دارید آغوشی گرم است.

۲. قسمت ۱۰ فصل ۷ «فرندز» (Friends)

دوستان باید در این قسمت کریسمسی با انواع مشکلات دست و پنجه نرم کنند. راس برای توضیح دادن «هانوکا» به پسرش مشکل دارد. چندلر و مونیکا نمی‌توانند یک میز خالی در یکی از رستوران‌ها پیدا کنند (چندلر ابدا توانایی رشوه دادن ندارد). راشل و فیبی تقریباً بر سر آپارتمان دعوایشان می‌شود. و جویی ساعت ها به صورت مداوم بر درام می‌کوبد، که خب همه را آزار می‌دهد. در پایان، این قسمت در حالی که راس لباس مبدل مورچه‌خوار پوشیده و به سوپرمن و بابانوئل درباره تعطیلات یهودیان توضیح می‌دهد، تبدیل به یک ماجراجویی واقعی می‌شود. جشن کریسمس شما تا به حال آنقدر عجیب و غریب گذشته است؟

۳. قسمت ۱۰ فصل ۲ «آفیس» (The Office)

این قسمت با وجود غم‌انگیز بودن، به طور متناقض یکی از خنده‌دارترین قسمت‌های سریال آمریکایی «آفیس» است. در شب کریسمس، کارکنان دفتر نقش بابانوئل مخفی (Secret Santa) را بازی می‌کنند، به این ترتیب که هر کارمند هدیه‌ای به ارزش ۲۰ دلار یا کمتر می‌خرد تا به صورت ناشناس به یکی از همکاران خود بدهد. رئیس، مایکل اسکات (استیو کارل)، یک آی‌پاد ۴۰۰ دلاری می‌خرد و وقتی تنها یک دستکش فر خانگی هدیه می‌گیرد، اصرار می‌کند که «یانکی سوآپ» بازی کنند تا هرکس بتوانند هدیه‌ای که دوست دارد را از همکار خود بگیرد. از آنجایی که مهمانی غرق در تنش و بدبینی می‌شود، اسکات قانون دفتر را زیر پا می‌گذارد و ۱۵ بطری ودکا می‌خرد تا روحیه اعضا را بالا ببرد.

اسکات در این میان با اشاره به این‌که هدیه هر فرد نشان دهنده‌ی نگرش او است باعث شد تا هدایای دیگران هم به اندازه دستکش فر خنده‌دار به نظر برسد.

۴. قسمت ۶ فصل ۶ «پرونده‌های ایکس» (The X-Files)

سازندگان «پرونده‌های ایکس» در این قسمت ثابت می‌کنند که کریسمس هم می‌تواند به اندازه هالووین ترسناک باشد. قسمت «چگونه ارواح کریسمس را دزدیدند» ترکیبی از «احضار» (The Conjuring) و « تسخیر عمارت هیل» (The Haunting of Hill House) است با این تفاوت که رویدادها در شب کریسمس رخ می‌دهند. در این قسمت، مولدر اسکالی را متقاعد می‌کند تا یک عمارت متروکه را که به عقیده او توسط ارواح زوجی که مدت‌ها پیش مرده‌اند تسخیر شده است، بازرسی کند. این ایده‌ی به ظاهر پوچ تبدیل به آزمونی جدی می‌شود و ماموران چیزی را تجربه می‌کنند که ممکن است وحشتناک‌ترین شب تمام زندگی آن‌ها باشد. با وجود موضوعات عرفانی آشکار، ترس شخصیت‌ها بیشتر عقلانی است و داستان سعی دارد پیامی کاملاً واقع گرایانه را منتقل کند. علاوه بر مردگان متحرک، ماموران اف‌بی‌آی باید با تنهایی، تغییر شکل‌های حرفه‌ای و خودخواهی خود نیز روبرو شوند.

۱۱ هیولای ترسناک در فیلم‌های کریسمس

۵. قسمت ۱۱ فصل ۲ «آشنایی با مادر» (How I Met Your Mother)

کریسمس در خطر است: لیلی به طور تصادفی متوجه می‌شود که تد وقتی از مارشال جدا شد، حرف‌هایی بی ادبانه‌ای در مورد او گفته است. در نتیجه لیلی تمام تزئینات جشن را از آپارتمان برمی‌دارد و می‌رود و تد تنها چند ساعت فرصت دارد تا جشن کریسمس را نجات دهد.

۶. قسمت ۱۰ فصل ۵ «مد من» (Mad Men)

قسمت کریسمسی سریال «مد من» یکی از تلخ ترین قسمت‌های این سریال است. کریسمس نزدیک است، اما زندگی شخصیت‌ها به آرامی درست جلوی چشمانشان درحال فروپاشی است. بدهی‌ها ، بحران روابط، و شانسی که عمری طولانی ندارد. به ندرت کسی دوست دارد که با چنین توشه‌ای سال جدید را آغاز کند. این قسمت که آغشته به غم و اندوه است، واقعیت تلخی را ترسیم می‌کند: برخی می‌توانند به راحتی روزهای سخت را پشت سر بگذارند در حالی که برخی دیگر در مشکلات غرق می‌شوند. دقیقاً چیزی که در زندگی واقعی شاهد هستیم.

۷. قسمت ۱۰ فصل ۹ «ساینفلد» (Seinfeld)

در آستانه کریسمس، شخصیت‌های «سینفلد» درگیر ماجراجویی کوچک جدیدی هستند. جورج یک خیریه راه می‌اندازد تا پول خرید هدیه برای همکارانش را پس‌انداز کند، کرامر پس از ۱۲ سال اعتصاب به کار کردن باز می‌گردد و اعتصاب دیگری را اعلام می‌کند، جری عجیب ترین دوره‌ی زندگی خود را می‌گذارند و الین نمی‌تواند کوپن ساندویچ رایگان دریافت کند. پوچی زمانی به اوج خود می‌رسد که متوجه می‌شویم پدر جورج Festivus را ساخته است که جایگزینی ساخته‌ی خودش برای کریسمس است.

با این همه «ساینفلد» در این قسمت یک مهمان ویژه هم دارد: برایان کرانستون!

۸. قسمت ۴ فصل ۲ «آینه‌ی سیاه» (Black Mirror)

قسمت «کریسمس سفید» را شاید بتوان بهترین قسمت سریال «آینه‌ی سیاه» نامید. این قسمت روایت می‌کند که چگونه تلاش یک شخصیت برای تسلط بر فناوری‌ها به عنوان یک بومرنگ قدرتمند به او بازمی‌گردد. این قسمت از سه بخش تشکیل شده است که همگی با یک پایان بی‌رحمانه بیننده را نابود می‌کنند. اگر هنوز این قسمت را ندیده‌اید، مطمئن باشید که تا قبل از تماشا اسپویل نمی‌شوید. از نظر داستان، این قسمت از «آینه سیاه» از اکثر فیلم‌های این ژانر مشابه سر تر است. جان هام هم نقش اصلی این قسمت را ایفا می‌کند.

محصولات مرتبط با کریسمس در دیجی‌کالا

منبع: startefacts

نوشته ۸ قسمت با حال و هوای کریسمس از محبوب‌ترین سریال‌ها اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala