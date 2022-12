«پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» اولین فیلم سینمایی است که پس از «پلنگ سیاه» محصول سال ۲۰۱۸، پنج هفته‌ی کامل صدرنشین جدول باکس آفیس باقی مانده است. البته این دنباله‌ی سینمایی از نظر آمار فروش هنوز به پای فیلم اصلی با مجموع درآمد جهانی ۱.۳ میلیارد دلار نرسیده. تازه‌ترین فیلم دنیای سینمایی مارول در سطح جهانی هم عملکرد نسبتا خوبی داشت و با احتساب فروش بین‌المللی ۳۵۸ میلیون دلاری، تا این جای کار در سراسر دنیا ۷۶۷.۸۱ میلیون دلار فروخته است.

«پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» توسط رایان کوگلر کارگردانی شده و بازیگرانی مثل لتیشیا رایت، لوپیتا نیونگو، دانای گوریرا، وینستون دوک، فلورنس کازومبا در آن حضور دارند. وقایع فیلم به بعد از مرگ ت چالا برمی‌گردد و دست و پنجه نرم کردن رهبران واکاندا با آشوب‌های به وجود آمده را بررسی می‌کند.

در مجموع با یک آخر هفته‌ی کم فروغ سروکار داشتیم و آمار فروش باکس آفیس چندان امیدوارکننده نبود؛ علت این اتفاق انتظار سینمادارها برای اکران «آواتار: راه آب» (Avatar: The Way of Water) به عنوان یکی از محبوب‌ترین بلاک باسترهای امسال در ۱۶ دسامبر است.

«شب خشونت‌آمیز» (Violent Night) تریلر تازه‌ی یونیورسال مثل هفته‌ی گذشته پس از «پلنگ سیاه ۲» در جایگاه دوم جدول باکس آفیس قرار گرفت و با فروش داخلی ۸.۶۹ میلیون دلاری به نسبت یک فیلم کریسمسی عملکرد قابل قبولی داشت. با احتساب فروش بین‌المللی ۱۵.۰۵ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۴۱.۷۵ میلیون دلار فروخته است. «شب خشونت‌آمیز» توسط تومی ویرکولا کارگردانی شده و بازیگرانی مثل دیوید هاربر، جان لگویزمائو و بورلی دی آنجلو در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی گروهی مزدور است که در شب کریسمس به املاک یک خانواده‌ی ثروتمند حمله می‌کنند؛ در نتیجه بابانوئل تصمیم می‌گیرد خودش دست به کار شود و جلوی فجایع احتمالی را بگیرد.

انیمیشن «دنیای عجیب» دیزنی (Strange World)در سومین هفته‌ی اکران ۳.۶۰ میلیون دلار فروش داخلی داشت و در جایگاه سوم جدول باکس آفیس قرار گرفت. با احتساب فروش بین‌المللی ۲۳ میلیون دلاری فیلم تا این جای کار ۵۳.۴۵ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «دنیای عجیب» توسط دان هال کارگردانی شده. ستارگانی مثل جیک جیلنهال، جابوکی یانگ-وایت، گبریل یونیون، لوسی لیو و دنیس کواید صداپیشگی شخصیت‌های مختلف را بر عهده دارند. ماجرا درباره‌ی خانواده‌ی کاشفی به نام کِلِیدها است که در تازه‌ترین ماموریتشان در سرزمینی عجیب و خطرناک با چالش‌ها و اختلاف‌هایی مواجه می‌شوند که می‌تواند کل ماموریت و زندگی تک‌تکشان را به خطر بیندازد.

«منو» (The Menu) فیلم کمدی سیاه سرچلایت پیکچرز در چهارمین هفته‌ی اکران ۲.۷۰ میلیون دلار فروش داخلی داشت و جایگاه چهارم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد. با احتساب فروش بین‌المللی ۲۸.۷۰ میلیون دلاری، فیلم فعلا ۵۷.۷۲ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. مارک مایلود «منو» را کارگردانی کرده است و بازیگرانی مثل آنیا تیلور جوی، نیکلاس هولت، ریف فاینس، هوانگ چائو، جان لگویزمائو و جانت مک‌تیر در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی زوج جوانی است که برای صرف غذا در یک رستوران منحصربه‌فرد به جزیره‌ای دورافتاده سفر می‌کنند، فارغ از این که پشت غذاهای خوش‌رنگ و لعاب این رستوران حقایق هولناکی پنهان شده است.

رتبه‌ی پنجم جدول باکس آفیس در اختیار «تعلق خاطر» (Devotion) قرار دارد. تازه‌ترین فیلم سونی و بلک لیبل مدیا در سومین هفته‌ی اکران ۱.۹۹ میلیون دلار فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۵۵۲.۹۱ هزار دلاری، فیلم تا این جای کار ۱۷.۵۲ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «تعلق خاطر» توسط جی دی دیلارد کارگردانی شده و بازیگرانی مثل جاناتان میجرز، گلن پاول، کریستینا جکسون و جو جوناس در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی رفاقت میان خلبان‌های جنگنده جسی براون و تام هادنر در طول جنگ کره است.

«بلک آدام» (Black Adam) دی سی در هفته‌ی هشتم اکران با یک پله صعود نسبت به هفته‌ی قبل در جایگاه ششم جدول باکس آفیس قرار گرفت. فیلم در آمریکای شمالی ۱.۳۴ میلیون دلار فروخت و مجموع فروشش در سراسر دنیا را به ۳۸۸.۷ میلیون دلار رساند. «بلک آدام» که به عنوان اسپین آف «شزم» شناخته می‌شود و یازدهمین فیلم از دنیای توسعه‌یافته‌ی دی سی به شمار می‌رود، توسط ژاومه کویت-سرا کارگردانی شده است و بازیگرانی مثل دواین جانسون، آلدیس هاج، نوحا سانتینو، سارا شاهی، مروان کنزاری در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم ماجرای ضد قهرمانی به نام بلک آدام (دواین جانسون) را دنبال می‌کند که قدرتی معادل خدایان مصر را به دست می‌آورد اما به دلیل استفاده‌ی نادرست از این قدرت، مجازات و زندانی می‌شود. تا این که بعد از ۵۰۰۰ سال آزاد می‌شود و تصمیم می‌گیرد عدالت را به سبک خودش در دنیای مدرن برقرار کند.

«خانواده‌ی فبلمن» (The Fabelmans) استیون اسپیلبرگ در پنجمین هفته‌ی اکران رتبه‌ی هفتم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد. فیلم این هفته ۱.۱۸ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت و مجموع فروش جهانی‌اش را به ۷.۴۰ میلیون دلار رساند. این فیلم نیمه بیوگرافی بر اساس زندگی واقعی اسپیلبرگ ساخته شده و نوجوانی به نام سمی فبلمن را دنبال می‌کند ناگهان با سینما آشنا می‌شود و قدرت فیلم‌ها به او کمک می‌کند تا حقیقت خانواده‌ی نا به سامانش را ببیند. ستارگانی مثل گبریل لابل، میشل ویلیامز، پل دینو، ست روگن و جاد هیرش در فیلم حضور دارند.

در جایگاه هشتم جدول باکس «من صدای زنگ‌ها را شنیدم» (I Heard the Bells) قرار دارد که در دومین هفته‌ی اکران ۷۵۰.۷۱ هزار دلار فروش داخلی داشت و مجموع فروشش در سراسر دنیا را به ۴.۰۸ میلیون دلار رساند. فیلم توسط جاشوا انک کارگردانی شده و بازیگرانی مثل استیون آترهولت، جاناتان بلر و ریچل دی هیوز هم در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی زندگی واقعی شاعر بزرگ هنری وادزورث لانگ‌فلو و حوادثی است که در نهایت منجر به خلق سرود محبوب کریسمس شد.

کمدی رمانتیک «هشدار اسپویل» (Spoiler Alert) موفق شد پس از دو هفته اکران، بین ده فیلم برتر جدول باکس آفیس قرار بگیرید. این فیلم ۷۰۰.۴۰ هزار دلار فروش داخلی داشت و رتبه‌ی نهم جدول باکس آفیس از آن خودش کرد. «هشدار اسپویل» توسط مایکل شوالتر کارگردانی شده و بازیگرانی مثل جیم پارسونز، بن آلدریج، سالی فیلد و جاش پایس در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی رابطه‌ی عاشقانه‌ی میان مایکل و کیت است که با ابتلای کیت به سرطان پیشرفته وارد سطوح چالش‌برانگیزی می‌شود.

کمدی رمانتیک «بلیتی به بهشت» (Ticket to Paradise) با بازی جرج کلونی و جولیا رابرتز در هشتمین هفته‌ی اکران با فروش داخلی ۵۹۹.۷۹ هزار دلاری رتبه‌ی دهم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد و مجموع فروش جهانی اش را به ۱۶۵.۷۱ میلیون دلار رساند. «بلیتی به بهشت» که توسط اول پارکر کارگردانی شده و بازیگرانی مثل جولیا رابرتز، جرج کلونی و کتلین دور در آن نقش‌آفرینی می‌کنند، ماجرای زوج مطلقه‌ای را دنبال می‌کند که بعد از سال‌ها هم‌دست می‌شوند تا به بالی سفر کنند و دخترشان را از انجام اشتباهی که خودشان ۲۵ سال پیش مرتکب شده بودند، منصرف کنند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد

Black Panther: Wakanda Forever ۵ ۱۱.۱۰ ۴۰۹.۸۱ شب خشونت‌آمیز

Violent Night ۲ ۸.۶۹ ۲۶.۶۹ دنیای عجیب

Strange World ۳ ۳.۶۰ ۳۰.۴۵ منو

The Menu ۴ ۲.۷۰ ۲۹.۰۲ تعلق خاطر

Devotion ۳ ۱.۹۹ ۱۶.۹۷ بلک آدام

Black Adam ۸ ۱.۳۴ ۱۶۶.۸۷ خانواده‌ی فبلمن

The Fabelmans ۵ ۱.۱۸ ۷.۳۳ من صدای زنگ‌ها را شنیدم

I Heard the Bells ۲ ۰.۷۵۰ ۴.۰۷ هشدار اسپویل

Spoiler Alert ۲ ۰.۷۰۰ ۰.۸۰۳ بلیتی به بهشت

Ticket to Paradise ۸ ۰.۵۹۹ ۶۷.۵۱

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

