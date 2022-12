۲۶ انیمیشن جذاب که سال ۲۰۲۳ اکران خواهند شد

با توجه به تحولاتی که در بسیاری از شرکت‌های بزرگ انیمیشن آمریکا رخ داده است، کمی تردید برای تهیه‌ی چنین لیستی وجود دارد. سال گذشته در چنین روزهایی، چه کسی فکر می‌کرد برادران وارنر، که تا این حد از روش انتشار مستقیم حمایت می‌کردند، تحت مدیریت دیوید زاسلاو، رئیس جدید، چرخش ۱۸۰ درجه‌ای داشته باشد و تقریبا تمام برنامه‌هایش را لغو کند؟

و اکنون که باب چاپک، مدیر عامل طرفدار استریم و باب ایگر، رئیس سابق آن بازگشته‌اند، برنامه‌های توزیع دیزنی چگونه خواهد بود؟ نتفلیکس در سال ۲۰۲۲ میزبان پخش چندین عنوان انیمیشن بزرگ و موفق بود، اما چه کسی می‌داند که آیا نسخه‌های بعدی آن در سال آینده به نمایش در خواهند آمد یا خیر.

۱۰ انیمیشن برتر سال ۲۰۲۲ از بدترین تا بهترین

۱. ماریس شگفت‌انگیز (The Amazing Maurice)

کارگردان: توبی گنکل

صداپیشه‌ها: هیو لوری، امیلیا کلارک، دیوید تیولیس

تاریخ اکران: ۳ فوریه ۲۰۲۳

تری روسیو نویسنده‌ی انیمیشن‌های «علاءالدین» (Aladdin) و «شرک» (Shrek)، برای نوشتن انیمیشن «ماریس شگفت‌انگیز» از داستان «موریس شگفت‌انگیز و جوندگان تحصیل‌کرده‌اش» (The Amazing Maurice and His Educated Rodents) نوشته‌ی تری پرچت اقتباس کرده است. مجموعه کتاب‌های «دیسک‌ورلد» (Discworld) و «موریس»، یک گربه‌ی زنجبیلی خیابانی را دنبال می‌کند که با دوست شدن با گروهی از موش‌های سخنگوی دست‌آموز، یک کلاهبرداری بزرگ مالی را ترتیب می‌دهند.

۲. فیلم بزرگ بچه‌کوسه (Baby Shark’s Big Movie!)

کارگردان: آلن فورمن

صداپیشه‌ها: کیمیکو گلن، لوک یانگبلاد، ناتاشا راثول

تاریخ اکران: تعطیلات ۲۰۲۳

«بچه کوسه» که به شکل ویروسی توجه نونهالان و کودکان سرتاسر جهان را به خود جلب کرده و سریال‌هایش یک بار نامزد دریافت جایزه‌ی امی شده است، سال آینده همراه خانواده‌اش به چامپ، شهر بزرگ کوسه‌ها نقل مکان می‌کند. این اولین فیلم بلند کوسه‌ی محبوب خواهد بود.

۳. فرار مرغی؛ طلوع ناگت (Chicken Run: Dawn of the Nugget)

کارگردان: سم فل

صداپیشه‌ها: جولیا سالها، زاخاری لوی، ثاندویی نیوتون

تاریخ اکران: ۲۰۲۳

این فیلم استاپ‌موشن دنباله‌ای از «فرار مرغی» (Chicken Run) محصول سال ۲۰۰۰ است و دسته‌ای از مرغ‌ها را دنبال می‌کند که در تلاشند تا وارد یک قلعه‌ی غیرقابل نفوذ شوند. در قسمت جدید که سال ۲۰۲۳ اکران خواهد شد، جینجر و راکی، ستاره‌های اصلی را می‌بینیم که اکنون یک دختر به نام مولی به آن‌ها اضافه شده است. ثاندویی نیوتون و زاخاری لوی پس از بحث‌ها و حواشی فراوان جایگزین صداپیشگان اصلی یعنی جولیا سالها و مل گیبسون شدند.

۴. آغازین (Elemental)

کارگردان: پیتر سان

صداپیشه‌ها: لی لوییس، مامودو آتی

تاریخ اکران: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۳

«آغازین» بیست و هفتمین فیلم پیکسار، در شهر المنت می‌گذرد، جایی که ساکنان آن یعنی آتش، آب، خاک و هوا در کنار هم زندگی می‌کنند. داستان امبر را معرفی می‌کند، زنی جوان، سرسخت، تندخو و آتشین، که دوستی او با مردی خوش‌ذوق، پرانرژی و حامی به نام وید، باورهای او را در مورد دنیایی که در آن زندگی می‌کند به چالش می‌کشد. داستان فیلم تحت تاثیر پسران سان، به عنوان دو کودک مهاجر روایت می‌شود.

۵. ارنست و سلستین ۲؛ سفری به جیبرتی (Ernest & Celestine 2: A Trip to Gibberitia)

کارگردان: جولی چنگ، ژان کریستوفر راجر

صداپیشه‌ها: لمبرت ویلسون، پائولین برانر، مایکل لیروسو

تاریخ اکران: ۲۰۲۳

ده سال از اکران انیمیشن «ارنست و سلستین» (Ernest & Celestine) در سینما و دریافت اسکارش می‌گذرد. حالا دو شخصیت اصلی آن به زادگاه ارنست، یعنی جیبرتی، سفر می‌کنند تا ویولن شکسته‌ی او را تعمیر کنند. این سرزمین عجیب و غریب روزی خانه‌ی بهترین نوازندگان روی زمین بود و موسیقی دائما فضا را پر از شادی می‌کرد. با این حال، پس از ورود به شهر، قهرمانان متوجه می‌شوند که تمام اشکال موسیقی برای سال‌ها در آنجا ممنوع شده است. این دو که نمی‌توانند زندگی بدون هنر را تصور کنند، با دوستانشان و یک قانون‌شکن مرموز نقاب‌دار همراه می‌شوند تا موسیقی و شادی را به سرزمین خرس‌ها بازگردانند.

۶. فیکسد (Fixed)

کارگردان: جندی تارتاکوفسکی

صداپیشه‌ها: –

تاریخ اکران: ۲۰۲۳

«فیکسد» اولین انیمیشن کمدی کمپانی سونی پیکچرز با درجه‌ی R است. داستان این انیمیشن درباره‌ی یک سگ معمولی و خوب است که عاشق سگ نمایشی همسایه می‌شود. اما او قرار است صبح، قبل از ملاقات با سگ همسایه عقیم شود و این همه چیز را تغییر می‌دهد.

۷. فیلم دختر کفشدوزکی و گربه سیاه (Ladybug and Cat Noir: The Movie)

کارگردان: جرمی زگ

صداپیشه‌ها: کریستینا والنزوئلا، برایس پاپنبروک، کیث سیلورستاین

تاریخ اکران: ۲۰۲۳

«فیلم دختر کفشدوزکی و گربه سیاه» یک انیمیشن موزیکال است که بر اساس مجموعه‌ی جهانی موفق «معجزه‌آسا: داستان‌های دختر کفشدوزکی و گربه سیاه» ( Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir) ساخته شده است. در ادامه‌ی روایت سریال، این فیلم، دختر کفشدوزکی و گربه سیاه را در محاصره‌ی متحدان جدید نشان می‌دهد که باید حریفی قدرتمندتر و مصمم‌تر مبارزه کنند. اما تغییرات بزرگی برای دختر کفشدوزکی و گربه سیاه در زندگی ابرقهرمانی آن‌ها و برای مارینت و آدرین در زندگی‌ شخصی‌شان و در مدرسه رخ می‌دهد.

۸. نیکلاس کوچولو- خوشحال در حد توان (Little Nicholas – Happy as Can Be)

کارگردان: آماندین فردون، بنجامین ماسوبره

صداپیشه‌ها: آلان چابات، لورنت لافیته، سیمون فالیو

تاریخ اکران: ۲۰۲۳

انیمیشن «نیکلاس کوچولو» بر اساس مجموعه کتاب‌های محبوب کودکان، نوشته‌ی رنه گوسینی و تصویرگری ژان ژاک سمپه ساخته شده است. این فیلم با استفاده از سبک «انیمیشن آب و جوهر چینی» و با الهام از ظاهر و بافت آثار هنری سمپه ساخته شده است.

۹. کوچ (Migration)

کارگردان: بنجامین رنر

صداپیشه‌ها: –

تاریخ اکران: ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳

«کوچ» یک کمدی مدرن است که خانواده‌ی اردک‌هایی را دنبال می‌کند که پدر بیش از حد محافظ خود را متقاعد می‌کنند تا به سفری از شرق نیوانگلند، از طریق شهر نیویورک و به مقصد باهاما به سمت جنوب بروند. مایک وایت فیلمنامه‌ی این انیمیشن را نوشته و کریس ملداندری، مدیر کمپانی ایلومینیشن نیز تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد.

۱۰. میمون‌شاه (The Monkey King)

کارگردان: آنتونی استاچی

صداپیشه‌ها: استیون سو، جیمی او یانگ، بی دی وانگ

تاریخ اکران: ۲۰۲۳

زمانی که «میمون‌شاه» تنها پروژه‌ای در اورینتال دریم‌وورکس بود، قبل از اینکه آن شرکت به استودیوی مروارید و متعلق به چین تبدیل شود، در طول دوره‌ی طولانی تولید خود شاهد اتفاقات فراوانی پشت صحنه بوده است. در خلاصه‌ی رسمی این انیمیشن در نتفلیکس آمده است: «پس از اینکه پادشاه اژدها کارکنانش را می‌دزدد، میمون‌شاه برای بازگرداندن آن‌ها مامور می‌شود. اما معلوم می‌شود بزرگترین دشمن او غرور خودش است.» پیلین چو نامزد اسکار تهیه‌کنندگی این فیلم را برعهده دارد و تهیه‌کننده‌ی افسانه‌ای، بازیگر و نویسنده استیون چاو مجری طرح است.

۱۱. خدایان جدید؛ یانگ جیان (New Gods: Yang Jian)

کارگردان: جی ژائو

صداپیشه‌ها: دیوید چن، الکس هام، جیسون کو

تاریخ اکران: ۲۰ ژانویه ۲۰۲۳

پس از فیلم «خدایان جدید؛ تولد دوباره‌ی نژا» (New Gods: Nezha Reborn) در سال ۲۰۲۱ این دومین قسمت از سری انیمیشن‌های حماسی اکشن-فانتزی کمپانی لایت چیسر است که از شخصیت‌های اساطیری چینی الهام گرفته شده. «یانگ جیان» که در ۱۹ آگوست سال جاری در چین اکران شد، با فروش ۱۹.۸ میلیون دلار، در راه رسیدن به بیش از ۷۷ میلیون دلار، برترین فیلم باکس‌آفیس این کشور به حساب می‌آید و در انتظار اکران جهانی در سال ۲۰۲۳ است.

۱۲. نیمونا (Nimona)

کارگردان: نیک برونو، تروی کوان

صداپیشه‌ها: کلویی گریس مورتس، ریز احمد، یوجین لی یانگ

تاریخ اکران: ۲۰۲۳

پروژه‌ی «نیمونا» که در ابتدا در استودیوی بلو اسکای راه‌اندازی شده بود، قبل از تعطیل شدن آن شرکت توسط دیزنی، از رمان گرافیکی محبوب ان دی استیونسون اقتباس شد که داستان شوالیه‌ای را روایت می‌کند که برای جنایتی که مرتکب نشده است تحت تعقیب قرار گرفته، و تنها کسی که می‌تواند به او کمک، و بی‌گناهی او را ثابت کند نیمونا است، نوجوانی که تغییر شکل می‌دهد و ممکن است هیولایی باشد که آدم می‌کشد. داستان که در دنیای تکنو قرون وسطایی می‌گذرد، در مورد برچسب‌هایی است که ما به افراد نسبت می‌دهیم و تغییر شکل دهنده‌ای که حاضر نیست توسط کسی تعریف شود.

۱۳. گشت پنجه‌ای؛ فیلم (PAW Patrol: The Mighty Movie)

کارگردان: کال برونکر

صداپیشه‌ها: کینگزلی مارشال، کیگان هدلی، شایل سیمونز

تاریخ اکران: ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳

باب بارلن و کال برونکر، نویسنده‌های «گشت پنجه‌ای؛ فیلم» با این انیمیشن که دنباله‌ای بر فیلم ۲۰۲۱ است بازگشتند که علیرغم اکران در طول همه‌گیری، ۱۴۴.۳ دلار در باکس‌آفیس جهانی فروخت. در این فیلم، یک شهاب‌سنگ جادویی در شهر فرود می‌آید و به توله‌های نگهبان قدرت‌های فوق‌العاده می‌دهد و آن‌ها را به توله‌سگ‌های توانمند تبدیل می‌کند.

۱۴. افسون شده (Spellbound)

کارگردان: ویکی جنسون

صداپیشه‌ها: ریچل زیگلر، نیکل کیدمن، خاویر باردم

تاریخ اکران: ۲۰۲۳

«افسون شده» اثری جدید از کارگردان انیمیشن‌های «شرک» و «داستان کوسه» (Shark Tale)، ویکی جنسون، یک موزیکال است که ساخت موسیقی‌های آن را برنده‌ی هشت جایزه‌ی اسکار یعنی آلن منکن بر عهده دارد. این فیلم شاهزاده الیان با صداپیشگی ریچل زگلر و والدینش، پادشاه و ملکه (با صدای خاویر باردم و نیکول کیدمن) را دنبال می‌کند. داستانی درباره‌ی بلوغ یک دختر جوان با قدرت‌های جادویی که به خاطر دفاع از خانواده‌اش توسط نیروهای مخالف نور و دوستدار تاریکی تهدید می‌شود. «افسون شده» نوسندگان مستعد سابق دیزنی را در گروه تولید خود دارد، نویسندگانی چون لیندا وولورتون، لورن هاینک و الیزابت مارتین که نویسندگی لایواکشن «مولان» را پیش از این بر عهده داشتند.

۱۵. مرد عنکبوتی؛ در میان دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Across the Spider-Verse)

کارگردان: خواکیم دوس سانتوس

صداپیشه‌ها: شامیک مور، جیک جانسون، هیلی استاینفلد

تاریخ اکران: ۲ ژوئن ۲۰۲۳

در ادامه‌ی داستان برنده‌ی اسکار بهترین انیمیشن ۲۰۱۹، «در میان دنیای عنکبوتی»، مایلز مورالس برای ماجراجویی‌ای بازگشته است که مرد عنکبوتی دوست‌دار بروکلین را به جهان چندگانه منتقل می‌کند تا به نیروهای گوئن استیسی و یک تیم جدید بپیوندد. مردم عنکبوتی برای رویارویی با اسپات، شروری قوی‌تر از هر چیزی که تا به حال با آن روبرو شده‌اند کنار هم قرار خواهند گرفت.

۱۶. فیلم برادران سوپر ماریو (The Super Mario Bros. Movie)

کارگردان: آرون هوروث، مایکل ژلنیک

صداپیشه‌ها: کریث پرت، آنیا تیلور جوی، چارلی دی

تاریخ اکران: ۷ آوریل ۲۰۲۳

این اقتباس سینمایی توسط متیو فوگل، یکی از نویسندگان فیلم «مینیون‌ها؛ ظهور گرو» (Minions: The Rise of Gru) نوشته، و توسط کریس ملداندری و شیگرو میاموتو تهیه شده است. این فیلم که در ابتدا قرار بود در دسامبر سال جاری اکران شود، با تعویق برای بهار ۲۰۲۳ آماده شده است. هنوز خلاصه‌ای از این انیمیشن به اشتراک گذاشته نشده است، اما از ظاهر تریلر می‌توان حدس زد، تعداد زیادی از دوستان بازی ویدیویی ماریو برای یک ماجراجویی دیوانه‌وار و رنگارنگ در پادشاهی قارچ به او خواهند پیوست.

۱۷. سوزومی (Suzume )

کارگردان: ماکوتو شینکای

صداپیشه‌ها: نانوکا هارا، هاکوتو ماتسومورا، اری فوکاتسو

تاریخ اکران: ۱۲ آوریل ۲۰۲۳

«سوزومی» آخرین فیلم از کارگردان ماکوتو شینکای که پیش از این فیلم‌های «نام تو» (Your Name) و «فرزند آب و هوا» (Weathering With You) را ساخته بود، در ماه نوامبر در ژاپن اکران شد و برای چهار هفته‌ی متوالی در صدر باکس‌آفیس داخلی قرار گرفت. این فیلم درباره‌ی یک دختر نوجوان است که برای بستن «درهای ناامیدی» واقع در سراسر ژاپن تلاش می‌کند. سوزومه در این سفر با پسری همراه می‌شود که به طرز جادویی به صندلی تبدیل شده است.

۱۸. لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته‌ی نوجوان؛ آشوب جهش‌یافته (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem)

کارگردان: جف رو

صداپیشه‌ها: سث روگن، شامون براون جونیور

تاریخ اکران: ۴ آگوست ۲۰۲۳

جدیدترین فیلم TMNT با انیمیشن ساخته شده توسط کمپانی میکروز و سینسایت ونکوور توسط ست روگن و ایوان گلدبرگ از پوینت گری پیکچرز تولید می‌شود. اطلاعات کمی در مورد داستان فیلم وجود دارد، اما به گفته‌ی آدریانا کوهن، مدیر تولید کمپانی میکروز، این فیلم به نوستالژی دهه‌ی ۱۹۹۰ این فرنچایز وفادار خواهد ماند. شایان ذکر است که این انیمیشن بخشی از دنیای «ظهور لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته‌ی نوجوان» (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles) نیست و داستانی مستقل دارد.

۱۹. ترول‌ها ۳ (Trolls 3)

کارگردان: تیم هیدز، کالین جک

صداپیشه‌ها: آنا کندریک، جاستین تیمبرلیک، رونالدو داویلا بلترن

تاریخ اکران: ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳

«ترول‌ها» پنجمین فرنچایز سه‌بعدی کمپانی دریم‌ورکس است که پس از «شرک»، «ماداگاسکار» (Madagascar)، «پاندای کونگ‌فوکار» (Kung Fu Panda) و «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم» (How to Train Your Dragon)، ساخته می‌شود. جزئیات اندکی از این فیلم در دسترس است، اما سومین فیلم از این مجموعه‌ است که ساخته می‌شود، آن هم بعد از اولین فیلمش با فروش ۳۵۰ میلیون دلار در باکس‌آفیس جهانی و دنباله‌ی آن که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در طول همه‌گیری کرونا زمانی که سینماها تعطیل شده بودند، فروش داشت.

۲۰. زیر برودواک (Under the Boardwalk)

کارگردان: دیوید سورن

صداپیشه‌ها: مایکل سرا، کیکی پالمر، بابی کاناوال

تاریخ اکران: ۲۰۲۳

دیوید سورن این انیمیشن موزیکال کمدی درباره‌ی خرچنگ‌های گوشه‌نشین را کارگردانی می‌کند که در زیر پیاده‌رویی در ساحل جرسی زندگی می‌کنند. این فیلم داستان دو خرچنگ عاشق با گذشته‌های متفاوت را–خرچنگ زمینی و شهری آرمن و خرچنگ دریایی و توریست رامونا – و تنش‌هایی را که بین دوستان و خانواده‌هایشان ایجاد می‌شود روایت می‌کند. پس از اینکه آرمن و رامونا طی طوفانی به دریا کشیده می‌شوند، داستان پیچیده می‌شود.

۲۱. نبرد تک‌شاخ‌ها (Unicorn Wars)

کارگردان: آلبرتو واسکز

صداپیشه‌ها: جان گویری، رامون باری، میرابل لیگارتا

تاریخ اکران: بهار ۲۰۲۳

این تمثیل ضدجنگ پاستلی‌رنگ، گروهی از خرس‌های عروسکی متعصب را دنبال می‌کند که در جنگ خشونت‌آمیزشان علیه تک‌شاخ‌های مخرب محیط‌ زیست، و تنها برای دفاع از خود می‌جنگند. واسکز، کارگردان فیلم «پسر پرنده» (Birdboy) و «خانه‌ی بی‌خانمان» (Homeless Home) این انیمیشن محصول دیدنی را کارگردانی کرده است.

۲۲. جنگل وحشی (Wildwood)

کارگردان: تراویس نایت

صداپیشه‌ها: کری مولیگان، چارلی دی، آنجلا باست

تاریخ اکران: ۲۰۲۳

«جنگل وحشی» ششمین استاپ‌موشن تراویس نایت خواهد بود و در ‎زادگاهش استودیو پورتلند، اورگان اتفاق می‌افتد. در خلاصه‌ی داستان آمده است: «فراتر از محدوده‌ی شهر پورتلند، جنگل وحشی قرار دارد. قرار نیست به آنجا بروید و شما حتی قرار نیست از وجود آن اطلاع داشته باشید. اما پرو مک‌کیل در شرف ورود به این سرزمین عجیب است. برادر کوچک او مک توسط کلاغ‌های قاتل به اعماق جنگل برده شده است و او – به همراه همکلاسی بیچاره‌اش کورتیس – قصد دارد برادرش را پس بگیرد. پرو ممکن است فکر کند که دیگر برای افسانه و داستان بزرگ شده است، اما خودش را در مرکز داستان پیدا می‌کند… جایی مملو از حیوانات ناطق عجیب، راهزنان سرکش، و چهره‌های شرور با تاریک‌ترین نیات.»

۲۳. آرزو (Wish)

کارگردان: کریس باک، فاون وراسانثورن

صداپیشه‌ها: آلان تادیک، آریانا بیباس

تاریخ اکران: ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳

انیمیشن «آرزو» در سرزمینی که آرزوها می‌توانند برآورده شوند، اتفاق می‌افتد. این انیمیشن ادای احترامی است به ۱۰۰ سال اول دیزنی و موتیف «آرزو با یک ستاره» که در آهنگ «وقتی آرزویت را به یک ستاره می‌گویی» انیمیشن پینوکیو در سال ۱۹۴۰ به شهرت رسید. ترانه‌ای که توسط لی هارلین و ند واشنگتن ساخته شد. جولیا مایکلز آهنگ‌های اصلی فیلم موزیکال را می‌نویسد، جنیفر لی مدیر انیمیشن دیزنی در میان نویسندگان است و پیتر دل وچو به همراه خوان پابلو ریس تهیه کنندگی «آرزو» را برعهده دارند.

۲۴. دورمون؛ آسمان آرمان‌شهر نوبیتا (Doraemon: Nobita’s Sky Utopia.)

کارگردان: تاکومی دویاما

صداپیشه‌ها: واسابی میزوتا، یومی کاکازو، میگومی اوهارا

تاریخ اکران: ۳ مارس ۲۰۲۳

در این چهل و دومین سفر از سری انیمیشن محبوب فوجیکو اف. فوجیو، گربه‌ی رباتیک که در زمان سفر می‌کند، دورمون، نوبیتا و دوستانشان از یک کشتی هوایی با عملکرد زمان استفاده می‌کنند تا جایی عالی در آسمان که همه کاملا خوشحال و راضی باشند پیدا کنند! این انیمیشن به کارگردانی تاکومی دویاما بر اساس فیلمنامه‌ای از ریوتا کوساوا ساخته شده است.

۲۵. بر فراز ابرها (High in the Clouds)

کارگردان: تیموتی ریکارت

صداپیشه‌ها: –

تاریخ اکران: ۲۰۲۳

سنجابی به نام ویرال و دوستانش فروگو و ویلهامینا سعی می‌کنند از دنیای ترسناک مگاتراپلیس فرار، و پناهگاهی در ابرها به نام آنیمالیا پیدا کنند. این فیلم به کارگردانی تیموتی ریکارت بر اساس کتاب کودکان نوشته‌ی پل مک کارتنی ستاره‌ی موسیقی مشهور جهان ساخته شده است.

۲۶. فیل شعبده‌باز (The Magician’s Elephant)

کارگردان: وندی راجرز

صداپیشه‌ها: مندی پاتینکین، ناتاشا دیمتریو، برایان تیری هنری

تاریخ اکران: ۲۰۲۳

بر اساس رمانی نوشته‌ی کیت دی کامیلو محصول سال ۲۰۰۹، «فیل شعبده‌باز» اولین فیلم به کارگردانی وندی راجرز است. وقتی پیتر که در جستجوی خواهر گمشده‌ی خود به نام ادل است، با یک فالگیر در بازار مواجه می‌شود. تنها یک سوال در ذهن او وجود دارد: آیا خواهرش هنوز زنده است؟ پاسخ این است که او باید یک فیل مرموز و جادوگری که می‌تواند آن را احضار کند بیابد. پیتر برای انجام سه کار به ظاهر غیرممکن که چهره‌ی شهرش را برای همیشه تغییر می‌دهد، راهی سفری دلخراش می‌شود.

