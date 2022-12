حالا که تماشاگران با اشتیاق بیش‌تری به سالن‌های سینما بازگشتند، فرصت خوبی است که تا پیش از به پایان رسیدن سال نگاهی به فیلم‌های کمدی بیندازیم که لبخند را به مخاطبان زیادی در سراسر جهان هدیه دادند؛ از فیلم‌های انیمیشنی بانمک پیکسار و دیزنی گرفته تا ماجراجویی‌های احمقانه و خطرناک «کله خر برای همیشه».

* توجه: این فهرست بر اساس امتیاز راتن تومیتوز مرتب شده است.

۱- همه چیز همه جا به یک باره (Everything Everywhere All at Once)

کارگردان: دانیل کوان و دانیل شاینرت

دانیل کوان و دانیل شاینرت بازیگران: میشل یئو، استفانی هسو، جاناتان کی کوان، جنی سلیت

میشل یئو، استفانی هسو، جاناتان کی کوان، جنی سلیت امتیاز IMDb فیلم: ۸.۱ از ۱۰

۸.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۵ از ۱۰۰

احتمالا امسال خبرهای زیادی درباره‌ی «همه چیز همه جا به یک باره» به عنوان یکی از فیلم‌های بحث‌برانگیز امسال شنیدید. رد پای این فیلم مثل یک هشت پای تمام عیار در همه‌ی ژانرها دیده می‌شود؛ از کمدی و اکشن گرفته تا ماجراجویی، درام، علمی- تخیلی و هنرهای رزمی. یکی از ویژگی‌های ثابتی که بسیاری از مخاطبان در طول تماشای فیلم با آن مواجه شدند، لحظات بانمک و خنده‌دار است که البته اصلا به این معنا نیست که برای سر درآوردن از پایان پیچیده‌ی آن به کمک نیاز ندارید.

«همه چیز همه جا به یک باره» توسط دانیل کوان و دانیل شاینرت ساخته شده که به خاطر کارگردانی فیلم عجیب «مرد ارتشی سوئیسی» (Swiss Army Man) شناخته می‌شوند. این فیلم درامی ابزورد درباره‌ی یک مهاجر چینی- آمریکایی به نام اِولین (میشل یئو) است که درگیر یک ماجرای احمقانه‌ی چند جهانی می‌شود که حول محور خانواده‌اش می‌گردد.

«همه چیز همه جا به یک باره» به لطف بازی‌های خوب ستارگانش توانسته میان شوخی‌های تصادفی و شخصیت‌پردازی واقع‌گرایانه‌اش تعادل درستی برقرار کند. فیلم پس از انتشار به دلیل پیش‌فرض خلاقانه، بازی‌های قدرتمند و کمدی متفاوتش با ستایش جهانی مواجه شد و تا ماه‌ها میان ده فیلم برتر جدول باکس آفیس جا خوش کرد. بسیاری از منتقدان آن را یکی از بهترین فیلم‌های امسال می‌دانند که حتما باید تماشایش کنید.

۲- قرمز شدن (Turning Red)

کارگردان: دومی شی

دومی شی بازیگران: روزالی چیانگ، ساندرا اوه، آوا مورس، هایین پارک، مایتری راماکریشنان

روزالی چیانگ، ساندرا اوه، آوا مورس، هایین پارک، مایتری راماکریشنان امتیاز IMDb فیلم: ۷ از ۱۰

۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۵ از ۱۰۰

با توجه به این که پیکسار بعضی از محبوب‌ترین و باکیفیت‌ترین انیمیشن‌های تاریخ سینما را تولید کرده، عجیب نیست که نام یکی از آثارش میان بهترین فیلم‌های اکشن سال ۲۰۲۲ به چشم بخورد.فیلم‌های پیکسار معمولا تعادل دل‌انگیزی میان طنز و امیدبخشی دارند و «قرمز شدن» هم از این قاعده مستثنا نیست.

این فیلم که نخستین کارگردانی دومی شی است، بازیگران فوق‌العاده و فیلم‌نامه‌ی جاه‌طلبانه‌ای دارد که به لطف آن‌ها می‌تواند لحظات مفرحی را برایتان ایجاد کند. البته «قرمز شدن» در درام هم به اندازه‌ی کمدی موفق است و در بسیاری از لحظات می‌تواند اشکتان را درآورد.

«قرمز شدن» یکی از جدیدترین آثار پیکسار در کنار «لایت‌یر» (Lightyear) است و داستان دختری نوجوانی به نام می را روایت می‌کند که یک مهاجر چینی- کانادایی است و با معضل عجیبی دست و پنجه نرم می‌کند؛ می هنگام عصبانیت و هیجان به یک پاندای قرمز غول‌پیکر تبدیل می‌شود. این ویژگی از سوی خانواده‌ی مادری‌اش به او ارث رسیده و باید به کمک آن‌ها پاندای قرمز درونش کنترل کند اما وقتی می و دوستانش به پتانسیل بالای پاندا برای به دست آوردن ثروت و شهرت پی می‌برند، تصمیم می‌گیرند از این موجود عجیب برای منافعشان استفاده کنند.

«قرمز شدن» به عنوان فیلمی با موضوع بلوغ درباره‌ی دختری که برای بزرگ شدن، تغییرات ناگهانی و عجیبی را متحمل می‌شود مرز میان کمدی و درام خانوادگی را درمی‌نوردد و در نهایت به یکی از بهترین آثار پیکسار در چند سال اخیر تبدیل می‌شود.

۳- گلس آنین: یک چاقوکشی اسرارآمیز (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

کارگردان: ریان جانسون

ریان جانسون بازیگران: دنیل کریگ، ادوارد نورتون، جنل مونی، کاترین هان، لسلی اودم جونیور

دنیل کریگ، ادوارد نورتون، جنل مونی، کاترین هان، لسلی اودم جونیور امتیاز IMDb فیلم: ۸ از ۱۰

۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۳ از ۱۰۰

«گلس آنین» آخرین قسمت از فرانچایز محبوب «چاقوکشی» (Knives Out) نه تنها به معنی واقعی کلمه استعاره‌ای از ژانر کارآگاهی است بلکه به همان اندازه پروژه‌ی عظیمی است و روند تولید فوق‌العاده دشوار و هزینه بری را پشت سر گذاشته است. ماجراهای فیلم در عمارت یک میلیاردر در جزیره‌ی شخصی‌اش واقع در یونان به وقوع می‌پیوندد. این عمارت گلس آنین (Glass Onion) یا پیاز شیشه‌ای نام دارد. بخشی از طراحی عمارت به کمک جلوه‌های ویژه‌ی کامپیوتری انجام شده اما یک سازه‌ی پیچیده‌ی ۲۰ متری هم برای «گلس آنین» طراحی شده است که ساخت آن کار بسیار پیچیده و زمان‌بری بود. این سازه به اندازه‌ای پیچیده بود که ابتدا باید در محل ساختش یعنی کشور بریتانیا سرهم می‌شد تا سازندگان مطمئن می‌شدند تمام قطعات شیشه‌ای کاملا کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و سپس دوباره قطعات از هم جدا و به استودیویی در صربستان فرستاده و در آن جا دوباره سر هم شدند. این هزینه‌های سرسام‌آور فراتر از بودجه‌ی تعیین شده برای طراحی صحنه، در نهایت به عنوانی ک عنصر کلیدی عمل کرد و در کنار شخصیت‌پردازی، روایت پرفرازونشیب و حس شوخ‌طبعی «گلس آنین: یک چاقوکشی اسرارآمیز» را به فیلم کارآگاهی خوش‌رنگ و لعاب و به‌یادماندنی تبدیل کرد.

همه چیز در این دنباله‌ی سینمایی نسبت به نسخه‌ی اصلی بیش‌تر است؛ از شوخی‌های رندانه‌تر گرفته تا معماهای پیچیده‌تر که در نهایت فیلم را به شکل غیرقابل‌انکاری سرگرم‌کننده و تماشایی کرده است. ماجرا در جزیره‌ی شخصی یک میلیاردر ثروتمند (ادوارد نورتون) در یونان به وقوع می‌پیوندد. او دوستانش را برای یک ضیافت به عمارت «گلس آنین» دعوت می‌کند اما وقتی یکی از مهمان‌ها به شکل مرموزی کشته می‌شود پای کارآگاه بنویت بلانک (دنیل کریگ) برای حل این معمای پیچیده به «گلس آنین» باز می‌شود. در ادامه با شخصیت‌های عجیب و غریبی آشنا می‌شویم؛ طراح مد رک و راست (کیت هادسون)، فرمانده‌ی ایالت کنتیکت (کاترین هان)، دانشمندی مرموز (لسلی اودم جونیور)، فعال حقوق مردان (دیو باتیستا)، کارآفرینی ثروتمند (ادوارد نورتون) و شریک تجاری‌اش (جنل مونی). در نهایت در دل هرج و مرجی که این گروه فوق‌العاده به وجود می‌آورند داستان معمایی جذابی به سبک رمان‌های پلیسی آگاتا کریستی خلق می‌شود.

در حالی که «چاقوکشی» بیش‌تر به در ژانر کارآگاهی دسته‌بندی می‌شد، قسمت دوم را می‌توان هجو این زیر ژانر دانست، این فیلم حتی با داستان‌های معروف رمان‌های پلیسی هم سر شوخی را باز می‌کند. فیلم دارای چندین پازل جنایی است که کنار هم قرار گرفتند تا در نهایت تجربه‌ای مملو از افشاگری و شوک را برایتان خلق کنند و به همین دلیل هم استعاره‌ی «پیاز» در نام فیلم با محتوای کلی آن کاملا در تناسب است.

«گلس آنین: یک چاقوکشی اسرارآمیز» سرگرمی خوشایندی است که تماشای آن به صورت گروهی حال و هوای دیگری دارد و شما را به بحث با اطرافیانتان برای حل معماها وادار می‌کند و در نهایت با ایجاد لحظات مفرح، دورهمی خاطره‌انگیزی برایتان می‌سازد.

۴- نسخه‌ی سینمایی برگری باب (The Bob’s Burgers Movie)

کارگردان: لورن بوچارد، برنارد دریمن

لورن بوچارد، برنارد دریمن بازیگران: اچ. جان بنجامین، دن مینتز، یوجین میرمن، لری مورفی، جان رابرتس

اچ. جان بنجامین، دن مینتز، یوجین میرمن، لری مورفی، جان رابرتس امتیاز IMDb فیلم: ۷ از ۱۰

۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۸ از ۱۰۰

«نسخه‌ی سینمایی برگری باب» به عنوان یکی از مورد انتظارترین انیمیشن‌های امسال موفق شد مطابق انتظارات عمل کند و نظر مخاطبان زیادی را به خودش جلب کرد. این فیلم بر اساس یکی از سریال‌های موفق فاکس یعنی «برگری باب» (Bob’s Burgers) ساخته شده است و داستان خانواده‌ی بلچر شامل پدر خانواده باب، مادر خانواده تینا و بچه‌ها لویز و جین را دنبال می‌کند که همگی تلاش می‌کنند بر یک چالش بزرگ غلبه کنند و مغازه‌ی برگر فروشیشان را سرپا نگه دارند.

سریال «برگری باب» از سال ۲۰۱۱ تا به حال در حال پخش است و به دلیل لحظات طنز، قطعات موسیقی گوش‌نواز و شخصیت‌های دوست‌داشتنی‌اش طرفداران زیادی در سراسر دنیا پیدا کرده است. مدت زمان زیادی بود که «برگری باب» هم قصد داشت جا پای آثاری مثل «سیمپسون‌ها» (The Simpsons) و «باب اسفنجی شلوار مکعبی» (SpongeBob SquarePants) بگذارد و نسخه‌ی سینمایی‌اش را اکران کند و سال ۲۰۲۲ بالاخره این طلسم را شکست.

«نسخه‌ی سینمایی برگری باب» بلچرها را دنبال می‌کند که به دلیل عدم تمدید وام‌های تجاری‌شان و البته ایجاد یک فرورفتگی مقابل رستوران به دلیل شکستگی لوله‌های آب با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. پس از اکران این فیلم اکثر منتقدان متفق‌القول بودند که «نسخه‌ی سینمایی برگری باب» ترکیب موفقیت‌آمیزی از لحظات احمقانه‌ی خنده‌دار است و در عین حال داستان صمیمانه و دلگرم‌کننده‌ی نسخه‌ی اصلی هم در آن حفظ شده است.

۵- رفقای بد (The Bad Guys)

کارگردان: پیر پریفل

پیر پریفل بازیگران: سم راکول، مارک مارون، آکوافینا، کریگ رابینسون، ریچارد آیوادی، الکس بورستین

سم راکول، مارک مارون، آکوافینا، کریگ رابینسون، ریچارد آیوادی، الکس بورستین امتیاز IMDb فیلم: ۶.۸ از ۱۰

۶.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۸ از ۱۰۰

«رفقای بد» به عنوان یکی از پرفروش‌ترین آثار امسال استودیو دریم ورکس بر اساس کتابی به همین نام ساخته شده است و داستان گروهی از حیوانات خلاف‌کار با نام «رفقای بد» را دنبال می‌کند که مطابق توانایی‌هایشان نقشه‌های سرقت عجیب و غریبی را طراحی و اجرا می‌کنند. در این فیلم ستارگان محبوبی از جمله سم راکول، مارک مارون، آکوافینا، کریگ رابینسون و ریچارد آیوادی صداپیشگی شخصیت مختلف را بر عهده دارند که در بانمک شدن «رفقای بد» نقش بسزایی داشتند.

«رفقای بد» به عنوان تیمی متشکل از خلاف‌کاران حرفه‌ای طرح‌های دزدی مفصلی را به رهبری آقای گرگ جذاب (سم راکول) طراحی می‌کنند و انواع و اقسام کلیشه‌های منفی را در آغوش می‌گیرند. تا این که در خلال انجام یکی از نقشه‌های پلیدشان به صورت اتفاقی کار خوبی انجام می‌دهند و از آن به بعد تصمیم می‌گیرند برای جبران کارهای زشت گذشته به دیگران کمک کنند.

«رفقای بد» مملو از لحظات طنز درخشان، تصاویر انیمیشنی زیبا و خوش‌رنگ و لعاب و مقادیر زیادی سکانس اکشن هیجان‌انگیز است که باعث می‌شود به یکی از بهترین انیمیشن‌های سال ۲۰۲۲ تبدیل شود. در هر صورت علیرغم همه‌ی اختلاف نظرها درباره‌ی «رفقای بد» همه‌ی مخاطبان احتمالا متفق‌القول اعتقاد دارند این انیمیشن در خنداندن توامان کودکان و بزرگ‌سالان بسیار موفق عمل می‌کند.

۶- سنگینی طاقت‌فرسای استعداد عظیم (The Unbearable Weight of Massive Talent)

کارگردان: تام گورمیکن

تام گورمیکن بازیگران: نیکلاس کیج، پدرو پاسکال، شارون هورگان، آیک بارینهولتز، آلساندرا ماستروناردی

نیکلاس کیج، پدرو پاسکال، شارون هورگان، آیک بارینهولتز، آلساندرا ماستروناردی امتیاز IMDb فیلم: ۷ از ۱۰

۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۷ از ۱۰۰

«سنگینی طاقت‌فرسای استعداد عظیم» یکی از عجیب‌ترین و در عین حال طنازانه‌ترین گزینه‌های این فهرست است که در آن بازیگر محبوب نیکلاس کیج در نقش نسخه‌ی تخیلی خودش ایفای نقش می‌کند. این فیلم کمدی و اکشن توسط تام گورمیکن کارگردانی شده و ماجرای نیکلاس کیج را دنبال می‌کند که سال‌ها است هیچ پیشنهاد خوبی در دنیای سینما نداشته و روابط عاطفی و خانوادگی‌اش هم افتضاح پیش می‌رود؛ بنابراین تصمیم می‌گیرد از این حرفه کناره‌گیری کند و در عوض با یک پیشنهاد عجیب یک میلیون دلاری به مهمانی یک میلیاردر اسپانیایی به نام خاوی (پدرو پاسکال) برود. فارغ از این که ماجرا به آن سادگی که فکر می‌کرده نیست و ناخواسته وارد یک بازی جاسوسی شده است.

«سنگینی طاقت‌فرسای استعداد عظیم» ملغمه‌ی عجیبی از قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی، سیا و وسایل فیلم «تغییر چهره» (Face/Off) است و به باور بسیاری بهترین نقش‌آفرینی نیکلاس کیج در چند سال اخیر هم به حساب می‌آید و در عین حال از نظر کمدی بسیار غنی و خنده‌دار است.

با این اوصاف آیا «سنگینی طاقت‌فرسای استعداد عظیم» می‌تواند آغاز یک رنسانس برای نیکلاس کیج باشد و حرفه‌ی بازیگری او را دوباره احیا کند؟ باید ببینم در آینده چه پیش می‌آید.

۷- به آرامی چاچا برقص (Cha Cha Real Smooth)

کارگردان: کوپر رایف

کوپر رایف بازیگران: داکوتا جانسون، کوپر رایف، رائول کاستیلو

داکوتا جانسون، کوپر رایف، رائول کاستیلو امتیاز IMDb فیلم: ۷.۳ از ۱۰

۷.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۶ از ۱۰۰

کم پیش می‌آید که با فردی روبه‌رو شویم که بدون ویژگی‌های ظاهری خاص و فقط بر اساس کاریزمای ذاتی، یک انسان به تمام معنا به نظر برسد، شخصیت اصلی «به آرامی چاچا برقص» یکی از همین افراد است. کوپر رایف کارگردان فیلم ایفاگر نقش پسر جوانی به نام اندرو است که پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه تنها فکر و انگیزه‌اش به دست آوردن پول کافی برای پیوستن به معشوقه‌اش در بارسلونای اسپانیا است. متاسفانه تنها شغلی که می‌تواند به دست آورد صندوق‌دار یک رستوران کوچک با درآمد حداقلی است.

اندرو که به ناچار همراه خانواده‌اش زندگی می‌کند با ناپدری‌اش درگیر می‌شود و مادرش را به خاطر سلیقه‌ی بدش در انتخاب شریک زندگی حسابی سرزنش می‌کند. تا این که با برادرش دیوید به یک بار می‌رود و وظیفه دارد به عنوان میزبان، پیست رقص را آماده کند. در همین هنگام با یک مادر مجرد (داکوتا جانسون) و دختر نوجوان مبتلا به اوتیسمش آشنا می‌شود و سعی می‌کند دختر که به خاطر شرایطش از محیط‌های شلوغ واهمه دارد را به رقصیدن تشویق کند. او در این کار موفق می‌شود و به عنوان پرستار او استخدام می‌شود. این آغاز رابطه‌ی پیچیده‌ی او با مادر است.

«به آرامی چاچا برقص» کمدی رمانتیک شیرین و دل‌نشینی است که با لحظات مفرحش حسابی به دل می‌نشیند. همچنین در خلال عاشقانه‌ها و قصه‌های بانمکش به مشکلات افراد مبتلا به اوتیسم و چالش‌هایی که اطرافیانشان با آن‌ها مواجه می‌شوند هم می‌پردازد.

۸- اعتراف کن، فلچ (Confess, Fletch)

کارگردان: گرگ موتولا

گرگ موتولا بازیگران: فلچ جان هم، لوسی پانچ، مارسیا گای هاردن، کایل مک لاکلان، لورنزا ایزو

فلچ جان هم، لوسی پانچ، مارسیا گای هاردن، کایل مک لاکلان، لورنزا ایزو امتیاز IMDb فیلم: ۶.۵ از ۱۰

۶.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۶ از ۱۰۰

چند دهه طول کشید تا یک فیلم دیگر از مجموعه‌ی کمدی محبوب «فلچ» ساخته شود. «اعتراف کن، فلچ» پس از اکران کوتاه در سینماها، بعد از یک ماه سر از شبکه‌ی Showtime درآورد. البته این فیلم اصلا در حد و اندازه‌ی نسخه‌ی اصلی نیست و شاید اکران بی‌برنامه‌ی آن هم از سرگردانی طرح کلی فیلم سرچشمه بگیرد اما باز هم نسبت به «فلچ زندگی می‌کند» (Fletch Lives) فیلم بهتری است.

گرگ موتولا نویسنده و کارگرانی که آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته از استعداد جان‌ هام که پیش‌تر فقط به حضور افتخاری در «پخش زنده‌ی شنبه شب» (Saturday Night Live) محدود می‌شد، به خوبی استفاده کرد و به نقش فلچ جان دوباره‌ای داد. در این قسمت شخصیت فلچ متوجه می‌شود بعضی از کارهای هنری شریک زندگی‌اش به سرقت رفته است؛ در نتیجه تصمیم می‌گیرد سر از چرایی این سرقت درآورد فارغ از این که وارد بازی پیچیده‌ای شده و چند قتل هم به گردنش می‌افتد و حالا باید هر طور که شده بی‌گناهی‌اش را ثابت کند.

در هر صورت در دوره‌ای که بسیاری از فیلم‌های کمدی خوب به تلویزیون مهاجرت کردند، تماشای یک فیلم کمدی و معمایی مثل «فلچ، اعتراف کن» با مقادیر زیادی نوستالژی اتفاق جذابی است.

۹- بدن‌ها بدن‌ها بدن‌ها (Bodies Bodies Bodies)

کارگردان: هالینا رین

هالینا رین بازیگران: آماندلا استنبرگ، ماریا باکالوا، میها هرولد، چیس سوئی واندرز

آماندلا استنبرگ، ماریا باکالوا، میها هرولد، چیس سوئی واندرز امتیاز IMDb فیلم: ۶.۳ از ۱۰

۶.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۶ از ۱۰۰

پیش‌تر درباره‌ی یکی دیگر از فیلم‌های A24 یعنی «همه چیز همه جا به یک باره» نوشتیم و این بار به سراغ «بدن‌ها بدن‌ها بدن‌ها» به عنوان یکی دیگر از فیلم‌های عجیب و غریب این استودیو می‌رویم. فیلم با ترکیب کمدی سیاه و عناصر ژانر اسلشر از چندین ژانر فراتر می‌رود. «بدن‌ها بدن‌ها بدن‌ها» نخستین فیلم انگلیسی زبان کارگردان و بازیگر هلندی هالینا رین است و گروه کوچک اما تاثیرگذاری از شخصیت‌ها را نبال می‌کند که در یک مهمانی طوفانی و عجیب و غریب شرکت می‌کنند.

ماریا باکالوا ایفاگر نقش زن جوانی از طبقه‌ی کارگری اروپای شرقی است که توسط دوستان صمیمی‌اش به یک مهمانی در عمارتی قدیمی دعوت می‌شود. دیوید (پیت دیویدسون) میزبان این جشن است که مهمانی را در خانه‌ی پدر و مادرش برگزار کرده اما ناگهان جسدش پیدا می‌شود و مهمانان به دنبال قاتل احتمالی که میانشان پرسه می‌زند می‌گردند و با ترس‌ها شک و تردیدهایشان دست و پنجه نرم می‌کنند.

«بدن‌ها بدن‌ها بدن‌ها» با پذیرش کامل ژانرها و ابزورد بودن موقعیتی که شخصیت‌ها در آن گرفتار شدند، نشان می‌دهد پارانویا چگونه می‌تواند انسان‌ها را به سمت جنون بکشاند. فیلم به کمک شوخی‌های ویژه‌ی نسل Z شخصیت‌ها را در موقعیت‌های مبهم و وخیمی قرار می‌دهد و آن‌ها را کم‌کم به دشمنان شماره‌ی یک همدیگر تبدیل می‌کند.

«بدن‌ها بدن‌ها بدن‌ها» به لطف بازی‌های خوب، داستان دیوانه‌وار و لحظات خونبارش به اثری تبدیل می‌شود که به باور بسیاری از منتقدان یکی از متفاوت‌ترین و در عین حال تماشایی‌ترین فیلم کمدی ترسناک چند سال اخیر است.

۱۰- کله خر برای همیشه (Jackass Forever)

کارگردان: جف ترماین

جف ترماین بازیگران: استیو-او، دیو انگلند، جیسون اکونیا، دنجر اهرن، کریس پونتیوس

استیو-او، دیو انگلند، جیسون اکونیا، دنجر اهرن، کریس پونتیوس امتیاز IMDb فیلم: ۶.۹ از ۱۰

۶.۹ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۵ از ۱۰۰

در نقطه‌ی مقابل آثاری مثل «همه چیز همه جا به یک باره»، «کله خر برای همیشه» قرار دارد؛ فیلمی که هیچ ادعایی از عظمت ندارد. فرانچایز «کله خر» بیش از دو دهه است که با ارائه‌ی سکانس‌های خنده‌دار از پسرها و دختران بانمک و کله خری که مقابل دوربین کارهای محیرالعقولی را انجام می‌دهند و خودشان را به خطر می‌اندازند، پابرجا مانده و مخاطبان زیادی از سراسر دنیا را به خود جلب کرده است.

گاهی تماشای دیوانه‌بازی‌های یک گروه کله خر و فارغ شدن از مشکلات دنیا حتی برای چند دقیقه تنها چیزی است که به آن نیاز داریم و «کله خر برای همیشه» این فرصت را برایتان فراهم می‌کند. این فیلم چهارمین قسمت از فرانچایز «کله خر» است و مثل قسمت‌های قبل بر قرار دادن ستاره‌هایش در موقعیت‌های خطرناک، بدلکاری‌های دیوانه‌وار، شوخی‌ها و حماقت‌های باورنکردنی متمرکز است. همه‌ی بازیگران اصلی فرانچایز از جمله استیو-او، دیو انگلند، جیسون اکونیا، دنجر اهرن، کریس پونتیوس و پرستون لیسی در قسمت چهارم حضور دارند و چند کله خر تازه هم به مجموعه اضافه شدند که احتمالا در قسمت‌های آینده جای قدیمی‌ترها را بگیرند.

«کله خر برای همیشه» نسبت به قسمت‌های قبل شوخی‌های خطرناک‌تری را دستمایه قرار داده که بسیاری از آن‌ها منجر به جراحت‌های بسیار شدید هم شده است؛ با این اوصاف عجیب نیست که بهترین قسمت در فرانچایز دیوانه‌وار «کله خر» لقب بگیرد.

۱۱- چیپ و دیل: تکاوران نجات (Chip ‘n Dale: Rescue Rangers)

کارگردان: اکویا شوفر

اکویا شوفر بازیگران: جان مولانی، اندی سمبرگ، ویل آرنت، اریک بانا، کیگان-مایکل کی، ست روگن

جان مولانی، اندی سمبرگ، ویل آرنت، اریک بانا، کیگان-مایکل کی، ست روگن امتیاز IMDb فیلم: ۷ از ۱۰

۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۰ از ۱۰۰

«چیپ و دیل: تکاوران نجات» با نگاهی به آثاری مثل «هرج و مرج فضایی» (Space Jam) و «چه کسی برای راجر رابیت پاپوش دوخت؟» (Who Framed Roger Rabbit) جلوه‌های ویژه‌ی کامپیوتری سه بعدی، انیمیشن دو بعدی و لایو اکشن را با هم ترکیب کرده و نتیجه اثری سرگرم‌کننده و بانمک از آب درآمده است. فیلم بر چیپ (جان مولانی) و دیل (اندی سمبرگ) دو سنجاب کارتونی متمرکز است که در دهه‌ی ۹۰ میلادی برنامه‌ی تلویزیونی خودشان را داشتند و به واسطه‌ی آن بسیار هم شناخته شده بودند اما کم‌کم به دست فراموشی سپرده شدند و حالا یک بازنده‌ی تمام عیارند.

در دنیای «چیپ و دیل: تکاوران نجات» شخصیت‌های انیمیشنی و انسان‌ها همگی کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و مثل یک جامعه‌ی عادی با هم در تعامل هستند. فیلم با ترکیب ژانرهای کمدی، اکشن، معمایی، ماجراجویی و البته اضافه کردن مقادیر زیادی نوستالژی به مذاق مخاطبان جوان خوش ‌آمد و از آن حسابی استقبال کردند.

«چیپ و دیل: تکاوران نجات» بر اساس سریال محبوبی به همین نام ساخته شده و داستان آن حول محور ربوده شدن موم‌تری جک (اریک بانا) یکی از شخصیت‌های اصلی سریال می‌گذرد و چیپ و دیل باید تحقیقات پیچیده‌ای را انجام دهند تا متوجه شوند چه اتفاقی برای دوستشان افتاده است. در این فیلم شخصیت‌های معروف تاریخ انیمیشن مثل پیتر پن، راجر رابیت، اسکروج مک داک، هی- من و … حضور دارند. یکی از بحث‌برانگیزترین شخصیت‌های «چیپ و دیل: تکاوران نجات» سونیک زشت با صداپیشگی تیم رابینسون به عنوان نسخه‌ی قدیمی‌تر و زشت‌تر شخصیت سونیک تا قبل از فرانچایز «سونیک خارپشت» است که به لطف واکنش‌های فوق‌العاده منفی طرفداران به نسخه‌ی CGI فعلی‌اش تغییر شکل یافت.

۱۲- شهر گمشده (The Lost City)

کارگردان: آرون نی، آدام نی

آرون نی، آدام نی بازیگران: ساندرا بولاک و چنینگ تیتوم، دنیل ردکلیف، داواین جوی راندولف، برد پیت

ساندرا بولاک و چنینگ تیتوم، دنیل ردکلیف، داواین جوی راندولف، برد پیت امتیاز IMDb فیلم: ۶.۱ از ۱۰

۶.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۷۹ از ۱۰۰

شهر گمشده این پتانسیل را داشت که به یکی از بهترین کمدی‌های چند سال اخیر تبدیل شود که پس از همه‌گیری کرونا آرزو داشتیم در سینماها ببینیم اما متاسفانه این اتفاق به وقوع نپیوست. البته باز هم یکی از بهترین کمدی‌های سال ۲۰۲۲ است و به خاطر حضور ساندرا بولاک و چنینگ تیتوم، دنیل ردکلیف و صد البته برد پیت ارزش تماشا کردن را دارد.

ماجرا درباره‌ی یک نویسنده‌ی کتاب‌های عاشقانه (ساندرا بولاک) و یک مدل جلد کتاب (چنینگ تیتوم) است که به صورت اتفاقی درگیر پیدا کردن مکانی به نام شهر گمشده می‌شوند و البته در این میان باید با یک میلیاردر عجیب و غریب (دنیل ردکلیف) و یک مامور سیا (برد پیت) هم سروکله بزنند.

۱۳- سگ (Dog)

کارگردان: چنینگ تیتوم

چنینگ تیتوم بازیگران: چنینگ تیتوم، جین آدامز، کوین نش، کیوریانکا کیلچر، اتان سوپلی

چنینگ تیتوم، جین آدامز، کوین نش، کیوریانکا کیلچر، اتان سوپلی امتیاز IMDb فیلم: ۶.۵ از ۱۰

۶.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۷۷ از ۱۰۰

«سگ» فیلم خوش ساختی درباره‌ی موضوع محبوب دوست شدن سگ‌ها و انسان‌ها است. این کمدی جاده‌ای یک تکاور ارتش ایالات‌متحده‌ی آمریکا به نام جکسون بریگز (چنینگ تیتوم) را دنبال می‌کند که به اختلال اضطراب پس از سانحه (PTSD) مبتلا است و وظیفه دارد یک سگ نظامی به نام لو لو را برای تشییع جنازه‌ی سرپرستش به شهر محل خاک‌سپاری ببرد. جکسون بریگز در خلال این داستان کمدی که در موضوعات جدی مثل جنگ، تروما، خانواده و مرگ ریشه دارد کم‌کم یاد می‌گیرد چطور می‌تواند با سگ آشفته حالی ارتباط برقرار کند که هرچیزی که مقابل چشمش قرار می‌گیرد را خطر تلقی می‌کند.

در این جا هم مثل بسیاری از کمدی‌های جاده‌ای بریگز و لولو برخوردهای عجیب و غریب و غیرمنتظره‌ای با هم دارند که منجر به ایجاد لحظات بانمک و فرح بخشی می‌شود. «سگ» در مجموع به عنوان یک فیلم کمدی جمع و جور نظر مثبت منتقدان و مخاطبان را جلب کرد و با توجه به بوجه‌ی ساخت ۱۵ میلیون دلاری‌اش در گیشه هم موفق عمل کرد؛ بنابراین اگر به چنینگ تیتوم و فیلم‌هایی با محوریت سگ‌ها و انسان‌ها علاقه‌مندید، تماشای «سگ» را از دست ندهید.

۱۴- رزالین (Rosaline)

کارگردان: هالینا رین

هالینا رین بازیگران: کیتلین دیور، ایزابلا مرسد، شان تیل، کایل الن، اسپنسر استیونسن، امیلیا کلارک

کیتلین دیور، ایزابلا مرسد، شان تیل، کایل الن، اسپنسر استیونسن، امیلیا کلارک امتیاز IMDb فیلم: ۶.۴ از ۱۰

۶.۴ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۷۴ از ۱۰۰

کمدی رمانتیک «روزالین» با تبدیل شخصیت نادیده گرفته شده‌ی روزالین به قهرمان داستان «رومئو و ژولیت» به عنوان یکی از برترین آثار شکسپیر، این افسانه را دوباره بازآفرینی می‌کند. کیتلین دیور ایفاگر نقش رزالین دختر عمو و معشوقه‌ی نادیده گرفته شده‌ی رومئو است که پسر عمویش برای این که بتواند با ژولیت ارتباط داشته باشد، او را ترک می‌کند. روزالین که یک زن جوان شجاع، جاه‌طلب و پیشرو در جامعه‌ای مردانه است تصمیم می‌گیرد برای انتقام از رومئو هرطور که شده رابطه‌اش را با ژولیت خراب کند.

این تفسیر خلاقانه از داستان «رومئو و ژولیت» از داستان «وقتی مال من بودی» (When You Were Mine) اثر ربکا سرل اقتباس شده است و با تکیه بر عناصر کمدی زبانی از اثر اصلی بانمک‌تر هم از آب درآمده و یکی از بهترین فیلم‌های اوریجینال هولو (Hulu) به حساب می‌آید. روزالی به لطف فیلم‌نامه‌ی خلاقانه و بازی‌های درجه یک با واکنش‌های به شدت مثبتی از سوی منتقدان مواجه شد و اکثرا آن را کمدی رمانتیک دوست‌داشتنی دانستند.

۱۵- مینیون‌ها: ظهور گرو (Minions: The Rise of Gru)

کارگردان: کایل بالدا

کایل بالدا بازیگران: استیو کرل، پی‌یر کافین، تراجی پی. هنسون، میشل یئو، رزا، ژان-کلود ون دام، لوسی لاولس

استیو کرل، پی‌یر کافین، تراجی پی. هنسون، میشل یئو، رزا، ژان-کلود ون دام، لوسی لاولس امتیاز IMDb فیلم: ۶.۶ از ۱۰

۶.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۷۰ از ۱۰۰

بالاخره نوبتی هم باشد نوبت صحبت درباره‌ی مینیون‌های دوست‌داشتنی است. با اکران «مینیون‌ها: ظهور گرو» جهان یک بار دیگر مجذوب این موجودات کوچولوی زرد و بانمک شد. این فیلم به عنوان پنجمین قسمت از فرانچایز «من نفرت‌انگیز» (Despicable Me) شناخته می‌شود و به نوعی دنباله‌ی سینمایی اولین فیلم مستقل «مینیون‌ها» (Minions) و هم زمان پیش درآمدی بر اولین فیلم سینمایی «من نفرت‌انگیز» (Despicable Me) به حساب می‌آید. ایلومینیشن اینترتینمنت تا به حال شخصیت‌های انیمیشنی محبوبی را خلق کرده و این بلاک باستر تازه هم جزو پرفروش‌ترین فیلم‌های این استودیوی انیمیشن‌سازی است و در گیشه خوب فروخت.

ماجراهای «مینیون‌ها: ظهور گرو» سال ۱۹۷۵ به وقوع می‌پیوندد و نشان می‌دهد مینیون‌ها چطور به خدمت گرو شرور (استیو کارل) که در این فیلم کودک است، درآمدند. گرو و مینیون‌ها به صورت تصادفی با گروه خلاف‌کاری به نام ۶ شرور و رهبر سابقشان وایل ناکلز درگیر می‌شوند و تلاش می‌کنند سنگ زودیاک را به دست آورند. در این فیلم گرو به عنوان یک شخصیت شرور به دنبال کسب مشروعیت است و در یک نقطه مینیون‌ها را به دلیل بی‌کفایتی و حماقت‌هایشان اخراج می‌کند و آن‌ها را سدی مقابل موفقیت هایش می بیند.

«مینیون‌ها: ظهور گرو» مثل سایر فیلم‌های این فرانچایز محبوب مملو از سر و صداها، شوخی‌ها، خنده‌ها و خشونت‌های کارتونی خاص مینیون‌ها است و لحظات مفرحی را برای شما ایجاد می‌کند. همچنین جالب است بدانید بسیاری از مخاطبانِ این قسمت با لباس مبدل مینیونی به سینما می‌رفتند و خودشان را «مینیون‌های نجیب» می‌نامیدند.

۱۶- سرزنده (Spirited)

کارگردان: شان آندرس

شان آندرس بازیگران: رایان رینولدز، ویل فرل، اکتاویا اسپنسر

رایان رینولدز، ویل فرل، اکتاویا اسپنسر امتیاز IMDb فیلم: ۶.۶ از ۱۰

۶.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۶۹ از ۱۰۰

«سرزنده» پس از اکران محدود در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲ از اپل تی وی پلاس منتشر شد و اسامی بازیگران به ویژه رایان رینولدز و ویل فرل نوید کمدی کریسمسی را می‌دهند. این فیلم بازسازی موزیکال مدرنی از «سرود کریسمس» چارلز دیکنز است. فیلم ماجرای یک مرد خسیس و بدخلق را دنبال می‌کند که در سفری جادویی به گذشته و آینده‌اش می‌رود تا بالاخره متوجه شود مصیبت‌هایش از کجا ریشه می‌گیرد.

«سرزنده» به عنوان یک فیلم موزیکال و کمدی در حال و هوای کریسمس می‌تواند انتخاب لذت بخشی برای این روزها باشد.

۱۷- سونیک خارپشت ۲ (Sonic the Hedgehog 2)

کارگردان: جف فاولر

جف فاولر بازیگران: بن شوارتز، کالین اوشاگنسی، جیم کری، ادریس البا

بن شوارتز، کالین اوشاگنسی، جیم کری، ادریس البا امتیاز IMDb فیلم: ۶.۵ از ۱۰

۶.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۶۹ از ۱۰۰

وقتی به اقتباس‌های سینمایی نه چندان وحشتناک از بازی‌های ویدیویی فکر می‌کنید احتمالا یکی از معدود نام‌هایی که به ذهنتان می‌رسد «سونیک خارپشت» است. قسمت اول این فرانچایز سال ۲۰۲۰ اکران شد و سونیک (بن شوارتز) و دکتر رباتنیک (جیم کری) به عنوان شخصیت‌های شناخته شده‌ی بازی‌های سگا مخاطبان را حسابی شگفت‌زده کردند. این موفقیت باورنکردنی باعث شد پارامونت پیکچرز تصمیم بگیرد دنباله‌ی سینمایی «سونیک خارپشت» را سال ۲۰۲۲ روانه‌ی سینماها کند.

ماجراهای «سونیک خارپشت ۲» هشت ماه پس از اتفاقات قسمت اول به وقوع می‌پیوندد و دکتر رباتنیک را دنبال می‌کند که به کمک روباه به نام ناکلز (ادریس البا) به دنبال انتقام از سونیک است اما خارپشت آبی زبر و زرنگ داستان هم بیکار نمی‌نشیند و با تیلز (کالین اوشاگنسی) اتحاد خودش را تشکیل می‌دهد تا بتواند قبل از دشمنانش الماس افسانه‌ای را پیدا کند و دنیا را نجات دهد.

این داستان ممکن است در نگاه اول برای یک فیلم لایو اکشن بیش از حد سنگین به نظر برسد اما «سونیک خارپشت ۲» موفق می‌شود ماجراجویی انیمیشنی بی‌نظیری با لحظات طنز و شوخی‌های بانمک را به تصویر بکشد. در هر صورت با گروهی از بازیگران بااستعداد اصلا عجیب نیست که قسمت دوم حتی از نسخه‌ی اصلی هم بهتر عمل و مخاطبان را به ادامه‌ی داستان فرانچایز «سونیک» امیدوار کند.

۱۸- شعبده‌بازی ۲ (Hocus Pocus 2)

کارگردان: آن فلچر

آن فلچر بازیگران: بت میدلر، سارا جسیکا پارکر، کتی ناجیمی، سم ریچاردسون، تونی هیل

بت میدلر، سارا جسیکا پارکر، کتی ناجیمی، سم ریچاردسون، تونی هیل امتیاز IMDb فیلم: ۶ از ۱۰

۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۶۴ از ۱۰۰

اگرچه هالووین تمام شده اما به این معنا نیست که نمی‌توانید از «شعبده‌بازی ۲» به عنوان یکی از مورد انتظارترین دنباله‌های سینمایی سال ۲۰۲۲ لذت ببرید. این کمدی ترسناک توسط آن فلچر کارگردانی شده و ستارگان فیلم اصلی محصول سال ۱۹۹۳ همراه بت میدلر، سارا جسیکا پارکر و کتی ناجیمی بازگشتند. تقریبا سه دهه از آخرین باری که مخاطبان این شخصیت‌ها را در سینماها ملاقات کردند، می‌گذرد و بنابراین طبیعی است که فیلم تا این اندازه مورد انتظار باشد.

در «شعبده‌بازی ۲» خواهران ساندرسون به صورت اتفاقی توسط دو دختر نوجوان احضار می‌شوند. آن‌ها مشعل سیاه را روشن می‌کنند و این جادوگران خطرناک و دردسرساز را به دنیا ما احضار می‌شوند. داستان «شعبده‌بازی ۲» مملو از لحظات بانمک و اشاره به فیلم قبلی است و قطعا طرفداران از آن لذت خواهند برد. فیلم در مجموع از نظر منتقدان خوب عمل کرد و میدلر، پارکر و ناجیمی نقش‌هایشان با همان شور و شوق سه دهه پیش تکرار کردند و این تماشای فیلم را برای مخاطبان لذت‌بخش‌تر می‌کند و تفاوتی ندارد «شعبده‌بازی ۱» را صد بار دیدند یا نه.

از آن جایی که از سال ۱۹۹۳ دنیا برای خواهران ساندرسون هم مثل بقیه‌ی مردم کره‌ی زمین تغییر کرده است، «شعبده‌بازی ۲» هم برخلاف نسخه‌ی اصلی به جای اکران سینمایی در دیزنی پلاس به نمایش درآمد. این تصمیم جواب داد و فیلم به پربازدیدترین اثر این پلتفرم تبدیل شد.

۱۹- بلیتی به بهشت (Ticket to Paradise)

کارگردان: اول پارکر

اول پارکر بازیگران: جولیا رابرتز، جرج کلونی، بیلی لورد

جولیا رابرتز، جرج کلونی، بیلی لورد امتیاز IMDb فیلم: ۶.۲ از ۱۰

۶.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۵۷ از ۱۰۰

آیا می‌توان بدون فکر کردن به نام جولیا رابرتز به سراغ ژانر کمدی رمانتیک رفت؟ قطعا پاسخ منفی است، او با لبخند جذابش همراه جرج کلونی به «بلیتی به بهشت» بازگشته است تا لحظات مفرح و دوست‌داشتنی را برایتان خلق کند. آن‌ها نقش یک زوج مطلقه را ایفا می‌کنند و برای این که از ازدواج دخترشان با یک پرورش‌دهنده‌ی جلبک‌های دریایی جلوگیری کنند، پس از چند سال با یکدیگر متحد می‌شوند و به جزیره‌ی بالی سفر می‌کنند.

«بلیتی به بهشت» را می‌توان یکی از بهترین کمدی رمانتیک‌های امسال از نظر تجاری دانست؛ زیرا پایداری بسیار خوبی در گیشه داشت و موفق شد برای چند هفته‌ی پیاپی میان ده فیلم برتر جدول باکس آفیس قرار بگیرد. در نهایت فیلم برای همه‌ی لحظات عاشقانه، خنده‌دار و غم‌انگیز شایان ستایشش، قطعا ارزش تماشا کردن را دارد.

۲۰- مردی از تورنتو (The Man from Toronto)

کارگردان: پاتریک هیوز

پاتریک هیوز بازیگران: کوین هارت، وودی هارلسون، کیلی کوئوکو

کوین هارت، وودی هارلسون، کیلی کوئوکو امتیاز IMDb فیلم: ۵.۸ از ۱۰

۵.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۲۳ از ۱۰۰

«مردی از تورنتو» فیلم کمدی با ریتم بسیار تند است که تولیدش به شدت تحت تاثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفت و در نهایت پس از اکران با واکنش منفی منتقدان مواجه شد. با این حال فیلم به اندازه‌ای لحظات بانمک و تیراندازی در خودش دارد که طرفداران ژانرهای کمدی و اکشن را راضی نگه می‌دارد و در عین حال بازی‌های لذت‌بخشی از بازیگران اصلی‌اش به نمایش می‌گذارد.

کوین هارت ایفاگر نقش تدی یک مربی تناسب اندام ناموفق است که فکر می‌کند می‌تواند با فروش ایده‌ای تحت عنوان «بوکس بدون تماس» به موفقیت دست پیدا کند. تا این که هویت تدی با یک قاتل فوق حرفه‌ای با نام مستعار «مردی از تورنتو» با بازی وودی هارلسون جابه‌جا می‌شود و از جایی به بعد باید به کمک یکدیگر از دست پلیس و ماموران اف بی آی فرار کنند. در نهایت اگرچه «مردی از تورنتو» با واکنش‌های عمدتا منفی مخاطبان و منتقدان مواجه شد اما شیمی مناسب میآن‌هارت و هارلسون می‌تواند دلیل کافی برای تماشای آن باشد.

