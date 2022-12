۵- «افسانه‌ی شاهزاده کاگویا» (The Tale of Princess Kaguya): گران‌ترین انیمه‌ی دنیا

سال انتشار: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: ایسائو تاکاهاتا

ایسائو تاکاهاتا صداپیشگان: نوبوکو میاموتو، توموکو تاباتا، تاتسویا ناکادای

نوبوکو میاموتو، توموکو تاباتا، تاتسویا ناکادای امتیاز IMDb فیلم: ۸ از ۱۰

۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۱۰۰ از ۱۰۰

«افسانه‌ی شاهزاده کاگویا» یک انیمه‌ی منحصربه‌فرد است و بر اساس افسانه‌ای ژاپنی درباره‌ی یک بامبو تراش توسط استودیو جیبلی پرآوازه در ژاپن ساخته شده است. تمام نقاشی‌های استفاده شده در این انیمه از نظر فنی با دست کشیده شدند اما برای طراحی آن‌ها از سیستم‌های کامپیوتری بسیار پرهزینه‌ای استفاده و رنگ‌آمیزی هم به صورت دیجیتال انجام شده است.

استودیو جیبلی می‌خواست تصاویر این انیمه ‌یادآور نقاشی‌های آبرنگ سنتی ژاپنی باشد و به همین دلیل هم در «افسانه‌ی شاهزاده کاگویا» بیش از آثار دیگرش از هنر دست انیماتورها استفاده کرد. با وجود این که این انیمه به صورت دستی طراحی شده، احتمالا انتظار دارید به دلیل عدم استفاده از جلوه‌های ویژه‌ی کامپیوتری سه بعدی به سبک دیزنی و پیکسار هزینه‌های ساخت آن به طرز چشم‌گیری کاهش پیدا کند اما واقعیت این است که «افسانه‌ی شاهزاده کاگویا» پرهزینه‌ترین انیمه‌ی ساخته شده تا امروز است. این هزینه‌ی زیاد به دلیل صرف زمان بیش‌تر نسبت به طراحی‌های رایانه‌ای و دقت بالایی است که انیماتورها باید برای کشیدن هر تصویر به خرج می‌دادند. در نتیجه از آن جایی که برای ساخت آن زمان بالایی صرف شده، طبیعتا بودجه‌ی بالاتری را هم به خود اختصاص داده است.

«افسانه‌ی شاهزاده کاگویا» از نظر بصری زیبا بود و داستان دل‌نشینی را هم دنبال می‌کرد اما نتوانست در گیشه آن طور که باید و شاید بفروشد و هزینه‌های ساختش را برنگرداند. اگرچه بسیاری از مردم آن را بمب گیشه می‌دانند (فیلم‌های گرانی که نتوانستند در گیشه خوب بفروشند) اما واقعیت این است که فیلم به اندازه‌ای پرهزینه بود که حتی یک فروش استاندارد هم نمی‌توانست بودجه‌ی سرسام‌آورش را بازگرداند.

جالب است بدانید رتبه‌ی بعدی گران‌ترین انیمه‌ی دنیا در اختیار «پونیو» (Ponyo) قرار دارد که آن هم متعلق به استودیو جیبلی است و تنها ۲۰ میلیون دلار کم‌تر از «افسانه‌ی شاهزاده کاگویا» خرج روی دست سازندگانش گذاشت.

۴- «حلقه‌ی گمشده» (Missing Link): گران‌ترین استاپ موشن دنیا

سال انتشار: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: کریس باتلر

کریس باتلر صداپیشگان: هیو جکمن، زویی سالدانا، زک گالیفیناکیس، استیون فرای

هیو جکمن، زویی سالدانا، زک گالیفیناکیس، استیون فرای امتیاز IMDb فیلم: ۶.۷ از ۱۰

۶.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۸ از ۱۰۰

استاپ موشن هم یکی از سبک‌های انیمیشن به حساب می‌آید. آثاری مثل «والاس و گرومیت» (Wallace & Gromit)، «عروس مرده» (Corpse Bride) و «کورالاین» (Coraline) از جمله معروف‌ترین استاپ موشن‌های دنیا هستند با این حال بودجه‌ی ساخت هیچ کدامشان حتی به گرد پای «حلقه‌ی گمشده» هم نمی‌رسد. این انیمیشن توسط استودیویی به نام لایکا ساخته شده که به استاپ موشن‌ها خوش ساختش معروف است.

متاسفانه با وجود این که استودیو لایکا شهرت خوبی دارد و تمرکز ویژه‌ای بر تولید آثار باکیفیت کودکانه گذاشته است اما «حلقه‌ی گمشده» یک بمب گیشه به حساب می‌آید و نتوانست هزینه‌های هنگفت ساختش را جبران کند. بودجه‌ی ساخت فیلم ۱۰۰ میلیون دلار برآورد شده است که این مبلغ حدود ۳۲ میلیون دلار از «شازده کوچولو» (Little Prince) به عنوان دومین فیلم پرهزینه‌ی استودیو لایکا و ۴۰ میلیون دلار از آثار دیگر این استودیو مثل «کورالاین»، «پارانورمن» (ParaNorman)، «ترول‌های جعبه‌ای» (The BoxTrolls) و «کوبو و دو تار» (Kubo and the Two Strings) بیش‌تر است.

این یک جهش بزرگ در بودجه‌ی ساخت استاپ موشن‌ها بود که البته عاقبت خوبی هم برای لایکا نداشت. در حالی که فیلم در مجموع نقدهای مثبتی دریافت کرد و امتیاز راتن تومیتوز ۸۸ هم گواهی بر این ماجرا است اما نتوانست نظر مخاطبان عام را آن طور که باید و شاید جلب کند و تنها ۲۷ میلیون دلار فروخت. البته لایکا از این نتیجه ناامید نشد زیرا به خوبی می‌داند همه‌ی تولیداتش نمی‌تواند انتظارات مخاطبان سخت‌گیر را برآورده کند.

۳- «سیاره‌ی گنج» (Treasure Planet): گران‌ترین انیمیشن سنتی دنیا

سال انتشار: ۲۰۰۲

۲۰۰۲ کارگردان: ران کلمنتس، جان ماسکر

ران کلمنتس، جان ماسکر صداپیشگان: جوزف گوردون لویت، اما تامپسون، دیوید هاید پیرس، مارتین شورت

جوزف گوردون لویت، اما تامپسون، دیوید هاید پیرس، مارتین شورت امتیاز IMDb فیلم: ۷.۲ از ۱۰

۷.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۶۹ از ۱۰۰

عنوان بعدی گران‌ترین‌ها، به انیمیشن‌های سنتی اختصاص دارد. هرچند «سیاره‌ی گنج» به عنوان گران‌ترین انیمیشن سنتی دنیا در نظر گرفته می‌شود اما محدودیت‌های این دسته را کنار زده است. انیمیشن‌های سنتی که با نام کلاسیک هم شناخته می‌شوند کاملا به صورت دستی طراحی می‌شود و تا زمانی که طراحی‌های سه بعدی کامپیوتری به اندازه‌ی امروز پیشرفت نکرده بود، یک روش کاملا مرسوم به حساب می‌آمدند.

این در حالی است که «سیاره‌ی گنج» شیوه‌های طراحی دستی را با جلوه‌های ویژه‌ی کامپیوتری ترکیب کرده است. تعداد زیادی از فیلم‌های سینمایی تلاش کردند از این تکنیک استفاده کنند اما موفق نبودند. خوشبختانه «سیاره‌ی گنج» به لطف صحنه‌های بی‌شمار علمی- تخیلی‌اش در این ترکیب موفق عمل کرد.

دیزنی «سیاره‌ی گنج» را سال ۲۰۰۲ با بودجه‌ی ۱۴۰ میلیون دلاری تولید کرد که این مبلغ ۱۰ میلیون دلار بیش‌تر از «تارزان» (Tarzan) و ۲۰ میلیون دلار بیش‌تر از «آتلانتیس: امپراتوری گمشده» (Atlantis: The Lost Empire) است.

۲- شیرشاه (The Lion King): گران‌ترین لایو اکشن دیزنی

سال انتشار: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: جان فاورو

جان فاورو صداپیشگان: دونالد گلاور، جیمز ارل جونز، ست روگن، بیلی ایکنر

دونالد گلاور، جیمز ارل جونز، ست روگن، بیلی ایکنر امتیاز IMDb فیلم: ۶.۸ از ۱۰

۶.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۵۲ از ۱۰۰

در این بخش درباره‌ی نسخه‌ی اصلی «شیرشاه» صحبت نمی‌کنیم. در حالی که این انیمیشن یکی از بهترین‌های دیزنی است اما تنها ۴۵ میلیون دلار خرج روی دست سازندگانش گذاشت. در عوض مستقیما به سراغ بازسازی لایو اکشن آن که سال ۲۰۱۹ توسط جان فاورو ساخته شد، می‌رویم؛ بودجه‌ی ساخت این فیلم در حدود ۲۶۰ میلیون دلار برآورد شده است.

در سال‌های اخیر تعداد زیادی فیلم لایو اکشن تولید شده که بیش‌تر آن‌ها را هم دیزنی ساخته است. در این آثار از ترکیب شخصیت‌های انسانی و جلوه‌های ویژه‌ی کامپیوتری استفاده می‌شود. این در حالی است که در «شیرشاه» از ترکیب ضبط حرکات، واقعیت مجازی و فناوری واقعیت افزوده استفاده شده. به زبان ساده‌تر این لایو اکشن پرهزینه با استفاده از کامپیوترهایی ساخته شده است که بیش‌تر از آن‌ها برای طراحی بازی‌های ویدیویی استفاده می‌کنند.

ما پیش‌تر نمونه‌هایی از انیمیشن‌های واقع‌گرایانه را در «زندگی پی» (Life of Pi) دیده بودیم که حیوانات آن کاملا انیمیشنی بودند اما حتی در این فیلم هم جلوه‌های ویژه‌ی کامپیوتری و لایو اکشن با هم ترکیب شده بودند در صورتی که «شیرشاه» فقط شامل انیمیشن و برخی از دقیق‌ترین جلوه‌های ویژه‌ی کامپیوتری است که تا امروز دیدیم.

در نهایت این فیلم ممکن است یکی از گران‌ترین آثار دیزنی باشد اما در محبوبیت به پای نسخه‌ی اصلی نمی‌رسد. با ابن همه بدون شک در طراحی هنری و لایو اکشن تکامل اساسی را ایجاد کرد.

۱- «گیسوکمند» (Tangled): گران‌ترین انیمیشن دیزنی

سال انتشار: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: ناتان گرنو، بایرون هاوارد

ناتان گرنو، بایرون هاوارد صداپیشگان: مندی مور، زکری لی‌وای، دونا مورفی

مندی مور، زکری لی‌وای، دونا مورفی امتیاز IMDb فیلم: ۷.۷ از ۱۰

۷.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۹ از ۱۰۰

با توجه به تکنولوژی‌های فوق پیشرفته‌ای که در «شیرشاه» به کار رفته، ممکن است فکر کنید پرهزینه‌ترین فیلم دیزنی است اما یک اثر دیگر هم وجود دارد که بودجه‌ی ساختش با آن برابری می‌کند و دقیقا ۲۶۰ میلیون دلار خرج روی دست این استودیو گذاشت؛ «گیسوکمند» محبوب را می‌توان گران‌ترین انیمیشن ساخته شده توسط استودیو دیزنی تا امروز دانست.

علت این بودجه‌ی سرسام‌آور این بود که فیلم در مراحل ساخت چندین بار متوقف شد و دوباره کلید خورد که هر بار نامش متفاوت بود و طرح‌های داستانی مختلفی را دنبال می‌کرد. همچنین نسخه‌های آزمایشی هم ساخته شد تا سازندگان از ظاهر زیبا و روان بودن داستان کاملا اطمینان حاصل کنند.

با این حال در این مورد خاص بودجه‌ی سرسام‌آور‌ به نفع دیزنی تمام شد و فیلم در نهایت بیش از نیم میلیارد دلار فروش کرد. این در حالی است که اگر با بودجه‌ی کم‌تری تولید می‌شد احتمالا کارش را با فروش ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلاری در گیشه تمام می‌کرد و در تاریخ سینما هم ماندگار نمی‌شد.

