«مگان» وحشت را به گیشه بازگرداند (باکس آفیس هفته)

استقبال از «مگان» برای سینماها بسیار دلگرم‌کننده است؛ زیرا معمولا فروش فیلم‌ها در ماه ژانویه چنگی به دل نمی‌زنند اما «مگان» این قانون نانوشته را زیر پا گذاشت و به نخستین فیلم یک دهه‌ی اخیر تبدیل شد که در افتتاحیه بیش از ۳۰ میلیون دلار فروخت. پیش‌تر «شیطان درون» (The Devil Inside) در سال ۲۰۱۲ رکورد فروش افتتاحیه‌ی ۳۳.۷ میلیون دلاری را به نام خودش ثبت کرده بود. این میزان استقبال تا اندازه‌ی زیادی مدیون سکانس‌های رقص عروسکی است که در چند هفته‌ی گذشته منتشر و خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی وایرال شدند. یونیورسال و بلوم هاوس هم از موقعیت به وجود آمده نهایت استفاده کردند و در نخستین اکران فیلم از گروهی عروسک رقصنده رونمایی کردند.

«مگان» توسط جرارد جانستون کارگردانی شده و بازیگرانی مثل آلیسون ویلیامز، رونی چنگ، وایلت مک گرا، ایمی دانلد و جنا دیویس در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی مهندس رباتیک برجسته‌ای به نام جما است که هوش مصنوعی فوق‌العاده پیشرفته‌ای را خلق می‌کند که در حقیقت یک عروسک به نام مگان است که می‌تواند با صاحبش ارتباط عاطفی برقرار کند. جما تصمیم می‌گیرد نخستین نسخه‌ی مگان را به خواهرزاده‌اش که به تازگی پدر و مادرش را از دست داده هدیه دهد اما اوضاع وقتی خطرناک می‌شود که ارتباط عاطفی عمیق عروسک و صاحبش او را به سمت اقدامات وحشتناکی سوق می‌دهد. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۹۳ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۷۲ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

هرچند «مگان» حضور چشم‌گیری در گیشه داشت اما نتوانست تخت پادشاهی تازه‌ترین حماسه‌ی علمی- تخیلی جیمز کامرون را تصرف کند و «آواتار: راه آب» در چهارمین هفته‌ی متوالی همچنان صدرنشین باکس آفیس باقی ماند. فیلم تازه‌ی فاکس قرن بیست و یکم و دیزنی فعلا در ۴۳۴۰ سینمای آمریکای شمالی اکران شده و این هفته با افت ۳۳ درصدی، ۴۵ میلیون دلار فروش داخلی داشت. با احتساب فروش بین‌المللی ۱.۱۹ میلیارد دلاری تا این جای کار ۱.۷۰ میلیارد دلار در سراسر جهان فروخته است و فعلا به عنوان هفتمین فیلم پرفروش تاریخ سینما شناخته می‌شود.

دنباله‌ی سینمایی «آواتار» توسط جیمز کامرون کارگردانی شده و بازیگران قسمت اول مثل سم ورثینگتون، زوئی سالدانیا، استیون لانگ، ژول دیوید مور و سی.سی.اچ. پاوندر در نقش‌های قبلی‌شان حضور دارند و ستارگانی مثل کیت وینسلت، کلیف کرتیس، ادی فالکو، جامین کلمنت و برندن کاول هم از تازه‌واردان قسمت دوم هستند. فیلم ماجرای جیک سالی را دنبال می‌کند که با خانواده‌ی تازه‌اش در قمر پاندورا زندگی می‌کند. تا این که یک تهدید آشنا این خانواده را تهدید می‌کند و او باید به کمک ناوی‌ها از آن‌ها محافظت کند.

رتبه‌بندی همه‌ی فیلم‌های جیمز کامرون؛ خالق «تایتانیک» و «آواتار» (فیلم‌ساز زیر ذره‌بین)

جیمز کامرون؛ چیزهایی که درباره‌ی کارگردان موفق «آواتار» نمی‌دانستید

فروش بالای «مگان» و «آواتار: راه آب» در ماه ژانویه نوید یک سال پربار را می‌دهد. با این حال هنوز تا بازگشت به شرایط پیش از همه‌گیری کرونا فاصله‌ی زیادی داریم. فروش باکس آفیس سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ تقریبا ۳۰ درصد کاهش داشت که بخشی از آن به دلیل کم شدن تولیدات سینمایی و بخشی هم به دلیل تغییر عادات مخاطبان در طول دوران همه‌گیری کرونا است که آن‌ها را به تماشای استریم برترین فیلم‌های دنیا عادت داده. با این حال در سال پیش رو آثاری مثل «ماموریت غیرممکن ۷» (Mission: Impossible 7)، «فست اکس» (Fast X)، «نگهبانان کهکشان قسمت سوم» (Guardians of the Galaxy Vol. 3)، «باربی» (Barbie) و «اوپنهایمر» (Oppenheimer) اکران می‌شوند که می‌توانند وضعیت فروش را به حالت قبل برگردانند.

در جایگاه سوم جدول باکس آفیس «گربه‌ی چکمه‌پوش: آخرین آرزو» (Puss in Boots: The Last Wish) قرار دارد که در سومین هفته‌ی اکران ۱۳.۱۲ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۱۰۹.۷۴ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۱۹۷.۴۴ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «گربه‌ی چکمه‌پوش: آخرین آرزو» که اسپین آف انیمیشن محبوب «شرک» (Shrek) به حساب می‌آید و توسط جوئل کرافورد کارگردانی شده و ستارگانی مثل آنتونیو باندراس، سلما هایک، الیویا کلمن، هاروی گیلن، سامسون کایو، واگنر مورا و آنتونی مندز صداپیشگی‌های شخصیت‌های مختلف را بر عهده دارند. فیلم شخصیت محبوب گربه‌ی چکمه‌پوش را دنبال می‌کند که ۸ جان از ۹ جانش را از دست داده و برای برآورده کردن آخرین آرزویش و صد البته به دست آوردن زندگی از دست رفته سفر شگفت‌انگیزی را آغاز می‌کند.

«مردی به نام اتو» (A Man Called Otto) کمدی تازه‌ی تام هنکس در دومین هفته‌ی اکران با فروش داخلی ۴.۲۰ میلیون دلاری جایگاه چهارم جدول باکس آفیس را به خودش اختصاص داده است. با احتساب فروش بین‌المللی ۸.۴۰ میلیون دلاری فیلم تا این جای کار ۱۲.۶۸ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته است. «مردی به نام اتو» توسط مارک فورستر کارگردانی شده و به جز تام هنکس، ماریانا تروینو و مانوئل گارسیا-رولفو هم در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی مرد میان‌سالی است که به تازگی همسرش را از دست داده و دائما به خودکشی فکر می‌کنند اما خانواده‌ی پر سر و صدایی که به تازگی به همسایگی‌اش نقل مکان کردند هر بار به نوعی مانع این کار می‌شوند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۶۸ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۵۲ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

در جایگاه پنجم جدول باکس آفیس «پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» (Black Panther: Wakanda Forever)) قرار دارد. این فیلم ابرقهرمانی در هفته‌ی نهم اکران ۳.۳۹ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت و مجموع فروش داخلی‌اش را به ۴۴۵.۴۳ میلیون دلار رساند. با احتساب فروش بین‌المللی ۳۸۱.۷۶ میلیون دلاری، تازه‌ترین فیلم مارول تا این جای کار ۸۲۷.۲۰ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» توسط رایان کوگلر کارگردانی شده و بازیگرانی مثل لتیشیا رایت، لوپیتا نیونگو، دانای گوریرا، وینستون دوک، فلورنس کازومبا در آن حضور دارند. وقایع فیلم به بعد از مرگ ت چالا برمی‌گردد و دست و پنجه نرم کردن رهبران واکاندا با آشوب‌های به وجود آمده را بررسی می‌کند.

درام موزیکال «ویتنی هیوستون: می‌خواهم با کسی برقصم» (Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody) رتبه‌ی ششم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد. فیلم در هفته‌ی سوم اکران ۲.۴۰ میلیون دلار فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۲۱.۸۰ میلیون دلاری تا این جای کار ۴۱.۴۹ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخته است. این فیلم موزیکال که البته نتوانست طبق پیش‌بینی‌ها نظر منتقدان و مخاطبان را به خودش جلب کند توسط کیسی لمونز کارگردانی شده و ستارگانی مثل نائومی آکی، بابی براون، اشتون ساندرس، استنلی توچی و کلایو دیویس در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم سفر پرپیچ و خم و دشوار ویتنی هیوستون یکی از مشهورترین خواننده‌های سبک R&B از دختری با استعداد ولی گمنام به یکی از درخشان‌ترین ستاره‌های موسیقی را دنبال می‌کند.

در جایگاه هفتم جدول باکس آفیس فیلم مستقل «نهنگ» (The Whale) از کمپانی A24 قرار دارد که توسط دارن آرونوفسکی کارگردانی شده و ستارگانی مثل برندن فریزر، سیدی سینک و هانگ چائو در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم در هفته‌ی پنجم اکران ۱.۵۴ میلیون دلار فروش داخلی داشت و مجموع فروشش در سراسر دنیا را تا این لحظه ۸.۵۸ میلیون دلار رسانده است. این فیلم که نظر مثبت منتقدان را هم به خودش جلب و برندن فریزر را به یکی از بخت‌های اصلی کسب جایزه‌ی اسکار تبدیل کرده، ماجرای یک استاد دانشگاه با وزن فوق‌العاده زیاد را دنبال می‌کند که مجبور است زمانی را با دختر شلوغ و هنجارشکنش بگذراند.

جایگاه هشتم جدول باکس آفیس در اختیار «بابیلون» (Babylon) قرار دارد که در هفته‌ی سوم اکران ۱.۴۳ میلیون دلار فروخته است. فیلم فعلا فقط در آمریکا اکران شده و تا این جای کار ۱۳.۵۲ میلیون دلار فروش داشته. ستارگانی برد پیت، مارگو رابی، توبی مگوایر، دیگو کالوا، جین اسمارت، جوان آدپو و لی جون لی در «بابیلون» نقش‌آفرینی می‌کند ماجرا درباره‌ی چند شخصیت مختلف در دوران افول سینمای صامت و ورود به سینمای با صدا و چالش‌های اخلاقی است که با آن مواجه می‌شوند.

«شب خشونت‌آمیز» (Violent Night) در هفته‌ی ششم اکران جایگاه نهم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد. تازه‌ترین تریلر یونیورسال ۷۴۱ هزار دلار فروش داخلی داشت. با احتساب فروش بین‌المللی ۲۵.۳۳ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۷۴.۴۵ میلیون دلار فروخته است. «شب خشونت‌آمیز» توسط تومی ویرکولا کارگردانی شده و بازیگرانی مثل دیوید هاربر، جان لگویزمائو و بورلی دی آنجلو در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی گروهی مزدور است که در شب کریسمس به املاک یک خانواده‌ی ثروتمند حمله می‌کنند؛ در نتیجه بابانوئل تصمیم می‌گیرد خودش دست به کار شود و جلوی فجایع احتمالی را بگیرد.

«منو» (The Menu) فیلم کمدی سیاه سرچلایت پیکچرز در هشتمین هفته‌ی اکران ۷۱۳ هزار دلار فروش داخلی داشت و جایگاه دهم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد. با احتساب فروش بین‌المللی ۳۷.۰۱ میلیون دلاری، فیلم ۷۴.۶۷ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. مارک مایلود «منو» را کارگردانی کرده است و بازیگرانی مثل آنیا تیلور جوی، نیکلاس هولت، ریف فاینس، هوانگ چائو، جان لگویزمائو و جانت مک‌تیر در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی زوج جوانی است که برای صرف غذا در یک رستوران منحصربه‌فرد به جزیره‌ای دورافتاده سفر می‌کنند، فارغ از این که پشت غذاهای خوش‌رنگ و لعاب این رستوران حقایق هولناکی پنهان شده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی آواتار: راه آب

Avatar: The Way of Water ۴ ۴۵ ۵۱۶.۷۸ مگان

M3GAN ۱ ۳۰.۲۰ ۳۰.۲۰ گربه‌ی چکمه پوش: آخرین آرزو

Puss in Boots: The Last Wish ۳ ۱۳.۱۲ ۸۷.۷۰ مردی به نام اتو

A Man Called Otto ۲ ۴.۲۰ ۴.۲۸ پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد

Black Panther: Wakanda Forever ۹ ۳.۳۹ ۴۴۵.۴۳ ویتنی هیوستون: میخواهم با کسی برقصم

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody ۳ ۲.۴۰ ۱۹.۶۹ نهنگ

The Whale ۵ ۱.۵۴ ۸.۵۸ بابیلون

Babylon ۳ ۱.۴۳ ۱۳.۵۲ شب خشونت‌آمیز

Violent Night ۶ ۰.۷۴۱ ۴۹.۴۲ منو

The Menu ۸ ۰.۷۱۳ ۳۷.۶۵

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

