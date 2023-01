«آواتار: راه آب» هفتمین فیلم پرفروش تاریخ سینما لقب گرفت (باکس آفیس هفته)

دنباله‌ی سینمایی «آواتار» توسط جیمز کامرون کارگردانی شده و بازیگران قسمت اول مثل سم ورثینگتون، زوئی سالدانیا، استیون لانگ، ژول دیوید مور و سی.سی.اچ. پاوندر در نقش‌های قبلی‌شان حضور دارند و ستارگانی مثل کیت وینسلت، کلیف کرتیس، ادی فالکو، جامین کلمنت و برندن کاول هم از تازه‌واردان قسمت دوم هستند. فیلم ماجرای جیک سالی را دنبال می‌کند که با خانواده‌ی تازه‌اش در قمر پاندورا زندگی می‌کند. تا این که یک تهدید آشنا این خانواده را تهدید می‌کند و او باید به کمک ناوی‌ها از آن‌ها محافظت کند.

«مگان» در هفته‌ی دوم اکران با فروش ۱۷.۹ میلیون دلاری در ۳۶۰۵ سینمای آمریکای شمالی در جایگاه دوم جدول باکس آفیس قرار دارد. با احتساب فروش بین‌المللی ۳۴.۲۲ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۹۳.۹۷ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخته. این میزان فروش برای فیلم ترسناک جمع و جوری که تنها ۱۲ میلیون دلار خرج روی دست سازندگانش گذاشته یک نتیجه‌ی رویایی به حساب می‌آید.

«مگان» توسط جرارد جانستون کارگردانی شده و بازیگرانی مثل آلیسون ویلیامز، رونی چنگ، وایلت مک گرا، ایمی دانلد و جنا دیویس در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی مهندس رباتیک برجسته‌ای به نام جما است که هوش مصنوعی فوق‌العاده پیشرفته‌ای را خلق می‌کند که در حقیقت یک عروسک به نام مگان است که می‌تواند با صاحبش ارتباط عاطفی برقرار کند. جما تصمیم می‌گیرد نخستین نسخه‌ی مگان را به خواهرزاده‌اش که به تازگی پدر و مادرش را از دست داده هدیه دهد اما اوضاع وقتی خطرناک می‌شود که ارتباط عاطفی عمیق عروسک و صاحبش او را به سمت اقدامات وحشتناکی سوق می‌دهد.

در جایگاه سوم جدول باکس آفیس «گربه‌ی چکمه‌پوش: آخرین آرزو» (Puss in Boots: The Last Wish) قرار دارد که در چهارمین هفته‌ی اکران ۱۳.۴۰ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۱۴۱.۰۵ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۲۵۱.۳۴ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «گربه‌ی چکمه‌پوش: آخرین آرزو» که اسپین آف انیمیشن محبوب «شرک» (Shrek) به حساب می‌آید و توسط جوئل کرافورد کارگردانی شده و ستارگانی مثل آنتونیو باندراس، سلما هایک، الیویا کلمن، هاروی گیلن، سامسون کایو، واگنر مورا و آنتونی مندز صداپیشگی‌های شخصیت‌های مختلف را بر عهده دارند. فیلم شخصیت محبوب گربه‌ی چکمه‌پوش را دنبال می‌کند که ۸ جان از ۹ جانش را از دست داده و برای برآورده کردن آخرین آرزویش و صد البته به دست آوردن زندگی از دست رفته سفر شگفت‌انگیزی را آغاز می‌کند.

«مردی به نام اتو» (A Man Called Otto) کمدی تازه‌ی تام هنکس در سومین هفته‌ی اکران با فروش داخلی ۱۲.۵۵ میلیون دلاری جایگاه چهارم جدول باکس آفیس را به خودش اختصاص داده است. با احتساب فروش بین‌المللی ۱۴.۵۰ میلیون دلاری فیلم تا این جای کار ۳۵.۷۰ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته است. «مردی به نام اتو» توسط مارک فورستر کارگردانی شده و به جز تام هنکس، ماریانا تروینو و مانوئل گارسیا-رولفو هم در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی مرد میان‌سالی است که به تازگی همسرش را از دست داده و دائما به خودکشی فکر می‌کنند اما خانواده‌ی پر سر و صدایی که به تازگی به همسایگی‌اش نقل مکان کردند هر بار به نوعی مانع این کار می‌شوند.

رتبه‌ی پنجم جدول باکس آفیس در اختیار تازه‌واردی به نام «هواپیما» (Plane) با بازی جرارد باتلر قرار دارد که در نخستین هفته‌ی اکران ۱۰ میلیون دلار فروش داخلی داشت. این فیلم اکشن و دلهره‌آور توسط ژان فرانسوا ریشه کارگردانی شده و بازیگرانی مثل جرارد باتلر، مایک کولتر و تونی گلدوین در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی خلبانی است که مجبور می‌شود هواپیما را به صورت اضطراری در جزیره‌ای در کشور فیلیپین بنشاند اما خیلی زود همه مسافران توسط مردم محلی گروگان گفته می‌شوند. خلبان مجبور است به کمک یکی از یک محکوم سابقه‌دار جان مسافران را نجات دهد. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۷۴ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۶۲ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

در جایگاه ششم جدول باکس آفیس تازه وارد دیگری به نام «مهمانی خانگی» (House Party) قرار دارد که فعلا ۳.۸۰ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخته است. این فیلم کمدی توسط کلماتیک کارگردانی شده و بازیگرانی مثل ندرو سانتینو، توسین کول و جیکوب لاتیمو در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی یک دانش‌آموز دبیرستانی است که تصمیم می‌گیرد دور از چشم والدینش یک مهمانی خانگی برگزار کند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۲۸ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۴۱ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که نشان می‌دهد منتقدان آن را دوست نداشتند.

در جایگاه هفتم جدول باکس آفیس «پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» (Black Panther: Wakanda Forever) قرار دارد. این فیلم ابرقهرمانی در هفته‌ی دهم اکران ۲.۱۸میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت و مجموع فروش داخلی‌اش را به ۴۴۹.۵۱ میلیون دلار رساند. با احتساب فروش بین‌المللی ۳۸۵.۶۶ میلیون دلاری، تازه‌ترین فیلم مارول تا این جای کار ۸۳۵.۱۷ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» توسط رایان کوگلر کارگردانی شده و بازیگرانی مثل لتیشیا رایت، لوپیتا نیونگو، دانای گوریرا، وینستون دوک، فلورنس کازومبا در آن حضور دارند. وقایع فیلم به بعد از مرگ ت چالا برمی‌گردد و دست و پنجه نرم کردن رهبران واکاندا با آشوب‌های به وجود آمده را بررسی می‌کند.

در جایگاه هشتم جدول باکس آفیس فیلم مستقل «نهنگ» (The Whale) از کمپانی A24 قرار دارد که توسط دارن آرونوفسکی کارگردانی شده و ستارگانی مثل برندن فریزر، سیدی سینک و هانگ چائو در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم در هفته‌ی ششم اکران ۱.۴۵ میلیون دلار فروش داخلی داشت و مجموع فروشش در سراسر دنیا را تا این لحظه ۱۱.۰۹ میلیون دلار رسانده است. این فیلم که نظر مثبت منتقدان را هم به خودش جلب و برندن فریزر را به یکی از بخت‌های اصلی کسب جایزه‌ی اسکار تبدیل کرده، ماجرای یک استاد دانشگاه با وزن فوق‌العاده زیاد را دنبال می‌کند که مجبور است زمانی را با دختر شلوغ و هنجارشکنش بگذراند.

درام موزیکال «ویتنی هیوستون: می‌خواهم با کسی برقصم» (Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody) رتبه‌ی نهم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد. فیلم در هفته‌ی چهارم اکران ۱.۱۰ میلیون دلار فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۲۷.۱۰ میلیون دلاری تا این جای کار ۴۹.۱۲ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخته است. این فیلم موزیکال که البته نتوانست طبق پیش‌بینی‌ها نظر منتقدان و مخاطبان را به خودش جلب کند توسط کیسی لمونز کارگردانی شده و ستارگانی مثل نائومی آکی، بابی براون، اشتون ساندرس، استنلی توچی و کلایو دیویس در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم سفر پرپیچ و خم و دشوار ویتنی هیوستون یکی از مشهورترین خواننده‌های سبک R&B از دختری با استعداد ولی گمنام به یکی از درخشان‌ترین ستاره‌های موسیقی را دنبال می‌کند.

در نهایت فیلم هندی «والتر ویرایا» (Waltair Veerayya) به کارگردانی کِی. اس. راویندرا و نقش‌آفرینی ستارگانی مثل راوی تجا، شروتی هاسان و کاترین ترزا قرار دارد که در نخستین هفته‌ی اکران ۱.۰۸ میلیون دلار فروش داخلی داشت.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی آواتار: راه آب

Avatar: The Way of Water ۵ ۳۱.۱۱ ۵۶۲.۹۱ مگان

M3GAN ۲ ۱۷.۹۱ ۵۶.۴۴ گربه‌ی چکمه پوش: آخرین آرزو

Puss in Boots: The Last Wish ۴ ۱۳.۴۰ ۱۰۶.۳۶ مردی به نام اتو

A Man Called Otto ۳ ۱۲.۵۵ ۱۸.۷۷ هواپیما

Plane ۱ ۱۰ ۱۰ مهمانی خانگی

House Party ۱ ۳.۸۰ ۳.۸۰ پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد

Black Panther: Wakanda Forever ۱۰ ۲.۱۸ ۴۴۹.۰۹ نهنگ

The Whale ۶ ۱.۴۵ ۱۰.۷۴ ویتنی هیوستون: میخواهم با کسی برقصم

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody ۴ ۱.۱۰ ۲۱.۸۲ والتر ویرایا

Waltair Veerayya ۱ ۱.۰۸ ۱.۰۸

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

