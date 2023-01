«آواتار: راه آب» چهارمین فیلم پرفروش تاریخ سینما لقب گرفت (باکس آفیس هفته)

دنباله‌ی سینمایی «آواتار» توسط جیمز کامرون کارگردانی شده و بازیگران قسمت اول مثل سم ورثینگتون، زوئی سالدانیا، استیون لانگ، ژول دیوید مور و سی.سی.اچ. پاوندر در نقش‌های قبلی‌شان حضور دارند و ستارگانی مثل کیت وینسلت، کلیف کرتیس، ادی فالکو، جامین کلمنت و برندن کاول هم از تازه‌واردان قسمت دوم هستند. فیلم ماجرای جیک سالی را دنبال می‌کند که با خانواده‌ی تازه‌اش در قمر پاندورا زندگی می‌کند. تا این که یک تهدید آشنا این خانواده را تهدید می‌کند و او باید به کمک ناوی‌ها از آن‌ها محافظت کند.

به مناسبت ۱۰۰ سالگی استودیوی دیزنی؛ نفوذ در فرهنگ عامه

آیا کم شدن سلطه‌ی فیلم‌های ابرقهرمانی بر مخاطبان می‌تواند به نفع باکس آفیس تمام شود؟

«گربه‌ی چکمه‌پوش: آخرین آرزو» (Puss in Boots: The Last Wish) تازه‌ترین انیمیشن یونیورسال در ششمین هفته‌ی اکران فروش داخلی ۱۰.۶۲ میلیون دلاری را تجربه کرد و در جایگاه دوم جدول باکس آفیس قرار گرفت. با احتساب فروش بین‌المللی ۱۹۳.۳۱ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۳۳۴.۱۴ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «گربه‌ی چکمه‌پوش: آخرین آرزو» توسط جوئل کرافورد کارگردانی شده و ستارگانی مثل آنتونیو باندراس، سلما هایک، الیویا کلمن، هاروی گیلن، سامسون کایو، واگنر مورا و آنتونی مندز صداپیشگی‌های شخصیت‌های مختلف را بر عهده دارند. فیلم شخصیت محبوب گربه‌ی چکمه‌پوش را دنبال می‌کند که ۸ جان از ۹ جانش را از دست داده و برای برآورده کردن آخرین آرزویش و صد البته به دست آوردن زندگی از دست رفته سفر شگفت‌انگیزی را آغاز می‌کند.

«مردی به نام اتو» (A Man Called Otto) کمدی تازه‌ی تام هنکس در پنجمین هفته‌ی اکران با فروش داخلی ۶.۷۵ میلیون دلاری جایگاه سوم جدول باکس آفیس را به خودش اختصاص داده است. با احتساب فروش بین‌المللی ۲۴.۹۰ میلیون دلاری فیلم تا این جای کار ۷۰.۹۵ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته است. «مردی به نام اتو» توسط مارک فورستر کارگردانی شده و به جز تام هنکس، ماریانا تروینو و مانوئل گارسیا-رولفو هم در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی مرد میان‌سالی است که به تازگی همسرش را از دست داده و دائما به خودکشی فکر می‌کنند اما خانواده‌ی پر سر و صدایی که به تازگی به همسایگی‌اش نقل مکان کردند هر بار به نوعی مانع این کار می‌شوند.

«مگان» (M3GAN) در هفته‌ی چهارم اکران با فروش داخلی ۶.۳۷ به جایگاه چهارم جدول باکس آفیس سقوط کرد. با احتساب فروش بین‌المللی ۶۳.۷۵میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۱۴۶.۰۳ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخته. این میزان فروش برای فیلم ترسناک جمع و جوری که تنها ۱۲ میلیون دلار خرج روی دست سازندگانش گذاشته یک نتیجه‌ی رویایی به حساب می‌آید. «مگان» توسط جرارد جانستون کارگردانی شده و بازیگرانی مثل آلیسون ویلیامز، رونی چنگ، وایلت مک گرا، ایمی دانلد و جنا دیویس در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی مهندس رباتیک برجسته‌ای به نام جما است که هوش مصنوعی فوق‌العاده پیشرفته‌ای را خلق می‌کند که در حقیقت یک عروسک به نام مگان است که می‌تواند با صاحبش ارتباط عاطفی برقرار کند. جما تصمیم می‌گیرد نخستین نسخه‌ی مگان را به خواهرزاده‌اش که به تازگی پدر و مادرش را از دست داده هدیه دهد اما اوضاع وقتی خطرناک می‌شود که ارتباط عاطفی عمیق عروسک و صاحبش او را به سمت اقدامات وحشتناکی سوق می‌دهد.

رتبه‌ی پنجم جدول باکس آفیس در اختیار یک تازه وارد هندی به نام «پاتان» (Pathaan) قرار دارد که ۵.۹۴ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخته است. در این فیلم اکشن و جنایی که توسط سیدهارت آناند کارگرانی شده، ستاره‌های مثل شاهرخ خان، دیپیکا پادوکن، سلمان خان و جان آبراهام نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی یک پلیس مخفی و یک مجرم سابقه‌دار است که تصمیم می‌گیرند یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای مواد مخدر هند را سرنگون کنند؛ مافیایی که پیش‌تر باعث کشتن شدن پدر پلیس داستان شده بودند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۹۳ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

جایگاه ششم جدول باکس آفیس در اختیار «گمشده» (Missing) قرار دارد که در دومین هفته‌ی اکران ۵.۶۷ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت و فروش کلش را به ۱۷.۵۶ میلیون دلار رساند. «گمشده» توسط نیک جانسون و ویل مریک کارگردانی شده و بازیگرانی مثل استورم رید، نیا لانگ و مگان سوری در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی زنی است که در تعطیلات گم می‌شود و دخترش تصمیم می‌گیرد به کمک تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی او را پیدا کند. «گمشده» دنباله‌ی مستقلی برای «جستجو» (Searching) محصول ۲۰۱۸ به حساب می‌آید که به طور کامل بر روایت از طریق صفحه‌ی نمایش کامپیوتر و تلفن‌های هوشمند متمرکز بود.

رتبه‌ی هفتم جدول باکس آفیس در اختیار «هواپیما» (Plane) با بازی جرارد باتلر قرار دارد که در سومین هفته‌ی اکران ۳.۸۲ میلیون دلار فروش داخلی داشت. با احتساب فروش بین‌المللی ۴.۴۶ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۲۹.۸۴ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. این فیلم اکشن و دلهره‌آور توسط ژان فرانسوا ریشه کارگردانی شده و بازیگرانی مثل جرارد باتلر، مایک کولتر و تونی گلدوین در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی خلبانی است که مجبور می‌شود هواپیما را به صورت اضطراری در جزیره‌ای در کشور فیلیپین بنشاند اما خیلی زود همه مسافران توسط مردم محلی گروگان گفته می‌شوند. خلبان مجبور است به کمک یکی از یک محکوم سابقه‌دار جان مسافران را نجات دهد.

«استخر بی انتها» (Infinity Pool) فیلم ترسناک و علمی- تخیلی تازه ای است که نتوانست مطابق انتظارات ظاهر شود و با فروش داخلی ۲.۷۲ میلیون دلاری رتبه‌ی هشتم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد. فیلم توسط برندون کراننبرگ کارگردانی شده و الکساندر اسکاشگورد، میا گاث و کلوپاترا کولمن در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی زوج جوانی است که برای تعطیلات راهی یک جزیره‌ی تفریحی به ظاهر آرام می‌شوند؛ فارغ از این که بیرون دیوارهای هتل حوادث شومی در انتظارشان است. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای «استخر بی انتها» امتیاز راتن تومیتوز ۸۹ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۷۲ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

تازه وارد دیگری به نام «جا مانده: ظهور دجال» (Left Behind: Rise of the Antichrist) با فروش داخلی ۲.۳۶ میلیون دلاری در رتبه‌ی نهم جدول باکس آفیس قرار گرفت. فیلم توسط کوین سوربو کارگردانی شده و بازیگرانی مثل نیل مک دونا بون، کوربین برنسن و بیلی چیس در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا در جهانی آخرالزمانی می‌گذرد که کاملا در آشوب و هرج و مرج فرو رفته است. تا این که یک ناجی برای ریاست سازمان ملل انتخاب می‌شود اما مشخص نیست این برگزیده قصد دارد دنیا را نجات دهد یا همه چیز را بدتر کند.

در نهایت «زمین سرگردان ۲» (The Wandering Earth II) در دومین هفته‌ی اکران ۱.۳۵ میلیون دلار فروخت و جایگاه دهم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد. این فیلم علمی- تخیلی توسط فرانت گوو کارگردانی شده و بازیگرانی مثل اندی لاو، وو جینگ و لی زوجیان در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. در خلاصه‌ی داستان منتشر شده آمده؛ خورشید در حال سوختن است و گروهی از محققان تصمیم می‌گیرند موتورهای غول‌پیکری تولید کنند تا زمین را به منظومه‌ای تازه منتقل کنند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۷۷ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۵۶ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی آواتار: راه آب

Avatar: The Way of Water ۷ ۱۵.۷۰ ۶۲۰.۵۸ گربه‌ی چکمه پوش: آخرین آرزو

Puss in Boots: The Last Wish ۶ ۱۰.۶۲ ۱۴۰.۸۳ مردی به نام اتو

A Man Called Otto ۵ ۶.۷۵ ۴۶.۰۵ مگان

M3GAN ۴ ۶.۳۷ ۸۲.۲۷ پاتان

Pathaan ۱ ۵.۹۴ ۸.۵۴ گمشده

Missing ۲ ۵.۶۷ ۱۷.۵۶ هواپیما

Plane ۳ ۳.۸۲ ۲۵.۳۷ استخر بی‌انتها

Infinity Pool ۱ ۲.۷۷ ۲.۷۷ جا مانده: ظهور دجال

Left Behind: Rise of the Antichrist ۱ ۲.۳۶ ۲.۹۷ زمین سرگردان ۲

The Wandering Earth II ۲ ۱.۳۵ ۱.۳۵

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

نوشته «آواتار: راه آب» چهارمین فیلم پرفروش تاریخ سینما لقب گرفت (باکس آفیس هفته) اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala