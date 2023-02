بازیگر بعدی نقش سوپرمن کیست؟

جیمز گان و پیتر سفرن، دو همه‌کاره‌ی استودیو دی سی، سرانجام از فصل اول ریبوت (راه‌اندازی مجدد) دنیای دی سی که طرفداران مدت‌ها در انتظارش بودند، رونمایی کردند. حالا گمانه‌زنی‌ها به این سمت سوق پیدا کرده است که چه کسی در «سوپرمن: میراث» (Superman: Legacy)، که گان در حال نوشتن فیلمنامه‌ی آن است، اما شاید کارگردانش نباشد شاید هم باشد، نقش اصلی را بر عهده خواهد گرفت.

سفرن می‌گوید این فیلم که قرار است در یازدهم ژوئیه‌ی ۲۰۲۵ اکران شود، «قرار نیست به ریشه‌ها بپردازد. تمرکزش روی سوپرمن است که دارد سعی می‌کند بین میراث کریپتونی و تربیت انسانی‌اش تعادل برقرار کند. درباره‌ی مهربانی اوست در جهانی که مهربانی را از مد افتاده می‌داند.»

گان در صحبت‌های اخیرش به این نکته اشاره کرد که او هنری کاویل را که آخرین سوپرمن بود، به رغم حضورش در «بلک ادم» (Black Adam)، اخراج نکرد. اما با اشاره به اینکه «این سوپرمن جدید دیگر هنری نیست» در واقع بر هر گونه تصور بازگشت کاویل در نقش ابرقهرمان سرخ‌ خط بطلان کشید. حالا طبیعتاً سؤال این است که «پس سوپرمن که خواهد بود؟» از آنجا که سفرن اعلام کرده که فیلم جدید سوپرمن «آغازگر جهان دی سی» خواهد بود، انتخاب بازیگر این نقش تصمیم بسیار مهمی است.

در اواسط ژانویه، گان این گمانه‌زنی طرفداران که ژاکوب الوردی، ستاره‎‌ی سریال «سرخوشی» (Euphoria) ممکن است سوپرمن بعدی باشد، رد کرد. بنابراین تا ما در انتظار «خدایان و هیولاها» هستیم، گزینه‌های احتمالی بازیگری را که قرار است در نقش سوپرمن بعدی ظاهر شود، بررسی می‌کنیم؛ این گزینه‌ها با توجه به توئیت گان که در آن گفته بود فیلم سوپرمن بعدی روی «بخش‌های اولیه‌ی زندگی سوپرمن» تمرکز خواهد داشت، انتخاب شده‌اند.

۱۲ نقطه‌ ضعف بزرگ سوپرمن که احتمالا نمی‌دانستید

۱. جورج بورچا

جورج بورسیا در شرط‌بندی روی سوپرمن بعدی چیزی شبیه به تیری در تاریکی است. او قد بلند، تیره و خوش‌اندام است، اما تقریباً ناشناخته است. البته این معروف نبودن مانع آن نشد که ریچارد دانر چندین دهه پیش کریستوفر ریو را انتخاب نکند. مخاطبان شاید این بازیگر رومانیایی را به خاطر بازی در نقش لورچ، خدمتکار خانواده‌ی آدامز، در سریال جدید نتفلیکس «ونزدی» (Wednesday) بشناسند. اگر فاکتور سرنوشت/کیمیا/تصادف در معادله نقش داشته باشد، اشاره به این نکته بد نیست که خالقان و سرپرست نویسندگان «ونزدی»، آلفرد گاف و مایلز میلار هستند که مجموعه طولانی‌مدت مربوط به سوپرمن، «اسمال‌ویل» (Smallville)، را ساخته‌اند.

۲. آستین باتلر

اگر قرار باشد قدرت‌های سوپرمن به جای کاویل به نامی بزرگ برسد، پس آستین باتلر یک گزینه‌ی قطعی است. او به لطف «روزی روزگاری در هالیوود» (Once Upon a Time in Hollywood)، «الویس» (Elvis) و قسمت دوم «تلماسه» (Dune: Part Two) که به زودی اکران می‌شود، و البته گلدن گلوبی که برای بازی در نقس الویس پریسلی برد، حالا دیگر شناخته‌شده است. در سی و یک سالگی، او شاید کمی از سوپرمن ایده‌آل که نقش‌اش را کنت کلارک بازی کرده بود بزرگ‌تر باشد، اما روی پرده بسیار جوان‌تر به نظر می‌آید. هک، اصلاً می‌تواند نقش یک نوجوان را بازی کند. بنابراین، اگر گان باتلر را برای این نقش انتخاب کند، کسی شگفت‌زده نخواهد شد.

۳. دیوید کورنس‌وت

دیوید کورنس‌وت به لطف سریال‌ «سیاست‌مدار» (The Politician) و «هالیوود» (Hollywood) و فیلم «مروارید» (Pearl)، سرش شلوغ و این‌طور که پیداست رو به پیشرفت است. اینکه طرفداران سوپرمن دارند با کورنس‌وت در نقش سوپرمن آرت ورک می‌سازند هم ضرری ندارد، و در ظاهر که اصلاً خوب هم به نظر می‌رسد. او موهای تیره و صورت تراشیده‌ی مناسبی دارد. و او نقش را می‌خواهد.

او سال ۲۰۱۹ به اینترتینمنت ویکلی گفت: «… بزرگ‌ترین بلندپروازی من این است که نقش سوپرمن را بازی کنم. خیلی دوست دارم یکی یک نسخه‌ی سرحال از سوپرمن بسازد. من نسخه‌ی تاریک و خشن هنری کاویل را دوست دارم، اما دوست دارم قسمت بعدی را بسیار روشن و خوش‌بینانه ببینم.» ما هم موافقیم.

۴. آدام دی مارکو

آدام دی مارکو طرفداران سریال «نیلوفر سفید» (The White Lotus) را با بازی خوبش در نقش پسر شیرین و ساده‎‌لوح مایکل ایمپریولی، آلبی، در فصل دوم سریال پرطرفدار اچ‌بی‌او مکس (HBO Max) تحت تأثیر قرار داد. این شیرینی و سادگی را می‌توان به راحتی هم در کلارک کنت و هم سوپرمن یافت. البته حضور قابل توجه این بازیگر کانادایی به سال ۲۰۱۱ بازمی‌گردد، آن زمان که در سریال‌هایی مثل «جادوگران» (The Magicians) و «فرمان» (The Order) بازی‌های به‌یاد ماندنی‌ای را در نقش شخصیت مهمان از خود نشان داد. دی مارکو حداقل سی و دو سال دارد، اما همچون آستین باتلر، چهره‌اش سنش را نشان نمی‌دهد.

۵. آلدن ارنرایک

آلدن ارنرایک پیش از این یک بار جسارت به خرج داده که در نقش هان سولو در فیلم «سولو: داستانی از جنگ ستارگان» (Solo: A Star Wars Story) جای پای هریسون فورد گذاشته است، و از توفان بازخورد عمومی منفی پیش از اکران جان سالم به در برد و در نقش شخصیت افسانه‌ای یک بازی پرانرژی و سرخوشانه‌ای ارائه کرد. او همچنین در «موجودات زیبا» (Beautiful Creatures)، «استوکر» (Stoker)، «جاسمین غمگین» (Blue Jasmine) و «درود بر سزار!» (Hail, Caesar) بازی‌های قدرتمندی داشت. و ناگفته نماند که در فیلم بعدی کریستوفر نولان «اوپنهایمر» (Oppenheimer) هم حضور دارد. هیچ دلیلی وجود ندارد که به توانایی او در ارائه‌ی تصویری قانع‌کننده از سوپرمن شک کنیم.

۶. الی گوری

برای اینکه بدانیم الی گوری ممکن است چه چیزی به نقش سوپرمن اضافه کند، کافی است به حضور او در فیلم «یک شب در میامی» (One Night In Miami) اثر رجینا کینگ، که این بازیگر کانادایی الاصل در آن نقش‌ اسطوره‌ی بوکس، کاسیوس کلی، را بازی کرد، نگاهی بیندازیم. ستاره‌ی سریال «ریوردیل» (Riverdale) با قد تقریباً دو متری حضور باابهتی دارد، اما وجه نرم‌تری هم دارد که می‌تواند او را به کلارک کنت بزرگ تبدیل کند.

او هنوز فقط بیست و هشت سال دارد، بنابراین می‌تواند در طول کل برنامه‌ی ده ساله‌ی دیوید زاسلاو، مدیرعامل دیسکاوری دبرادران وارنر برای دنیای گسترده‌ی دی سی، حضور قانع‌کننده‌ای در نقش سوپرمن داشته باشد. حتی بهتر از آن، شهرت گوری با نقش‌آفرینی‌های اخیر در فیلم «گناهکار» (The Guilty) اثر آنتوان فوکوآ و مجموعه‌ی تلویزیونی علمی تخیلی «پریفرال» (The Peripheral) از آمازون رو به افزایش است. به این بازیگر جوان بااستعداد فرصت بازی در نقش سوپرمن بدهید و او دیگر در حاشیه نخواهد بود.

۷. تایلر هوچلین

این انتخاب شاید زیادی رو باشد، اما تایلر هوچلین در نقش سوپرمن در سریال «سوپرمن و لویس» (Superman & Lois) هفته به هفته بیشتر می‌درخشد. او مدت‌هاست که دارد نقش کلارک کنت را در سریال‌های مختلف بازی می‌کند؛ از «سوپرگرل» (Supergirl)، «فلش» (The Flash)، «ارو» (Arrow) گرفته تا«بت وومن» (Batwoman) و «افسانه‌های فردا» (Legends Of Tomorrow).

هوچلین – که قرار است نقش موفق خود، درک هیل، را در فیلم «گرگ نوجوان» (Teen Wolf) دوباره، این بار بر پرده‌ی سینما، زنده کند- جذابیت، شوخ‌طبعی و فیزیکالیته را به سوپرمن اضافه خواهد کرد، اما او گزینه‌ی تقریباً می‌توان گفت محالی برای حضور روی پرده‌ی سینما در نقش سوپرمن است. مخاطبان تلویزیون از سال ۲۰۱۶ تا به حال دارند مجانی او را در نقش تماشا می‌کنند. آیا طرفداران برای دیدن او روی پرده‌ی نقره‌ای بلیت می‌خرند؟ او سی و پنج ساله و هنوز جوان است، اما اگر قرار باشد فیلم بعدی سوپرمن به داستان ریشه و پس‌زمینه‌ی شخصیت بپردازد، هوچلین گزینه‌ی مناسبی نخواهد بود.

۸. مایکل بی جردن

مایکل بی جردن در مرحله‌ای از حرفه‌اش است که می‌تواند تقریباً هر کاری که می‌خواهد بکند. او همین قدر محبوب، قدرتمند، بااستعداد و پولساز است. او پیش از این با حضور در فیلم‌هایی مثل «چهار شگفت‌انگیز» (Fantastic Four) و «پلنگ سیاه» (Black Panther) قدم به قلمرو ابرقهرمانی گذاشته است و طبق گزارش‌ها در مقطعی برای بازی در نقش «سوپرمن سیاه» و بعد سوپرمن در نظر گرفته شده بود، اما به سرانجام نرسید.

۹. بری کیوگن

آیا دنیا برای یک سوپرمن ایرلندی آماده است؟ اگر باشد، بری کیوگن انتخاب جالبی خواهد بود. او بازیگر فوق‌العاده‌ای است که سال‌هاست کار می‌کند و برای کارش زحمت می‌کشد و تماشاگران را با بازی‌اش در فیلم‌های «کشتن گوزن مقدس» (The Killing Of A Sacred Deer)، «دانکرک» (Dunkirk)، «جاودانگان» (Eternals) و «بنشی‌های اینیشرین» (The Banshees of Inisherin)، که امسال برایش نامزد جایزه‌ی بهترین بازیگر مکمل گلدن گلوب شد، تحت تأثیر قرار داده است.

اینکه سر از این فهرست در آورده و جزو گزینه‌های احتمالی بازیگر سوپرمن بعدی قرار گرفته است، به خاطر حضور کوتاهی است که در نقش «زندانی بی‌نام آرکام» – با نام مستعار جوکر – در فیلم «بتمن» (The Batman) داشته است، به‌خصوص اگر آن حضور کوتاه به نقش بزرگ‌تری در «بتمن ۲» منجر شود.

۱۰. گلن پاول

بعضی تماشاگران سینما ممکن است نام پاول را به خاطر نیاورند، اما او در بیست سال گذشته در فیلم‌ها و سریال‌های زیادی حضور داشته است، که بسیاری‌شان هم مهم بوده‌اند؛ از جمله نقش‌های کوچک یا فرعی در فیلم‌های «شوالیه‌ی تاریکی برمی‌خیزد» (The Dark Knight Rises)، «بی‌مصرف‌ها ۳» (The Expendables 3)، «ارقام پنهان» (Hidden Figures)، «تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) و «از خودگذشتگی» (Devotion). او اگر برای بازی در نقش سوپرمن انتخاب شود، می‌تواند گزینه‌ی عجیب و غریبی باشد. او همچنین سی و چهار سال دارد و اگرچه خوش‌قیافه است، به اندازه‌ی مثلاً کسی مثل آستین باتلر یا آدام دی مارکو ظاهری پسرانه ندارد.

منبع: avclub

نوشته بازیگر بعدی نقش سوپرمن کیست؟ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala