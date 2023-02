اول طرفداران دیزنی خوشحال باشند که دیزنی در حال ساخت «یخ‌زده» (Frozen) و «زوتوپیا» (Zootopia) است و بعد طرفداران پیکسار گوش به زنگ باشند که قرار است یک «داستان اسباب‌بازی» (Toy Story) جدید به بازار بیاید. خبر ساخت این دنباله‌ها را باب ایگر، مدیرعامل شرکت والت دیزنی، در تماس ایندی وایر در خصوص درآمد سه ماهه‌ی اول ۲۰۲۳ این کمپانی به تازگی اعلام کرده است.

ایگر در طول این تماس گفت: «امروز بسیار خوشحالم که اعلام کنم دنباله‌هایی از استودیوهای انیمیشن‌سازی‌مان برای بعضی از محبوب‌ترین فرنچایزهایمان، «داستان اسباب‌بازی»، «یخ‌زده» و «زوتوپیا»، را در دست ساخت داریم. ما به زودی اطلاعات بیشتری درباره‌ی این تولیدات به اشتراک خواهیم گذاشت، اما این یک خبر عالی است که دوباره به سراغ برندها و فرنچایزهای بی‌رقیب خود رفته‌ایم.»

اعلام ساخت این سه دنباله به دنبال اخباری شوکه‌کننده از ایگر بود که به اشتراک گذاشت. خبری که می‌گفت هفت هزار کارمند این کمپانی اخراج خواهند شد. پیش از این، گزارش درآمد این کمپانی خبر از این داد که استریمر دیزنی پلاس ۲.۴ میلیون مشترک از دست داده است.

هیچ اطلاعات بیشتری در خصوص این پروژه‌های آینده، از جمله اینکه تیم‌ سازنده‌ی هر کدام که خواهد بود و همین‌طور تاریخ‌های احتمالی اکران آن‌ها، در طول تماس به اشتراک گذاشته نشد. دنباله‌ی «یخ‌زده» پس از فیلم اول در سال ۲۰۱۳ و «یخ‌زده ۲» در سال ۲۰۱۹، سومین قسمت این فرنچایز خواهد بود. این در حالی است که دنباله‌ی «زوتوپیا» اولین دنباله‌ی فیلم اصلی که سال ۲۰۱۶ اکران شد خواهد بود. فیلم بعدی فرنچایز «داستان اسباب‌بازی» که تا به حال تمام قسمت‌هایش موفق بوده است، بعد از «داستان اسباب‌بازی ۴» در سال ۲۰۱۹ و همچنین اسپین‌آف سال گذشته، «لایت‌یر»، در واقع اگر با نام خود فرنچایز اکران شود، قسمت پنجم خواهد بود.

هر سه فرنچایز از موفق‌ترین انیمیشن‌های دیزنی هستند. «یخ‌زده ۲» سیزدهمین فیلم پرفروش تمام دوران و پرفروش‌ترین فیلم استودیوی انیمیشن والت دیزنی است که در باکس آفیس جهانی به فروش ۱.۴۵ میلیارد دلاری دست یافت. «داستان اسباب‌بازی» بیستمین مجموعه فیلم پرفروش تمام دوران با مجموع فروش ۳.۲ میلیارد دلاری در سرتاسر جهان است و چهارمین فیلم در گیشه، با فروش ۱.۰۷ میلیارد دلاری؛ البته «لایت‌یر» عملکرد ضعیفی داشت. «زوتوپیا» در مقایسه با این دو فیلم پرفروش کمتر محبوب است و با مجموع فروش ۱.۰۲۳ دلاری در باکس آفیس به عنوان چهل و هفتمین فیلم پرفروش تاریخ در رتبه‌بندی قرار گرفته است.

از زمان شروع همه‌گیری در سال ۲۰۲۰، فیلم‌های انیمیشن دیزنی برای موفقیت در سینماها تلاش کردند. «دنیای عجیب» سال گذشته با اکران خود در روز شکرگزاری در باکس آفیس قرار گرفت و ۷۳.۴ میلیون دلار در سرتاسر جهان فروخت و ۱۴۷ میلیون دلار ضرر برای کمپانی به همراه داشت. «افسون» در سال ۲۰۲۱، اگرچه میان طرفداران دیزنی محبوب است، با فروش جهانی ۲۵۶ میلیون دلاری کمتر از حد انتظار ظاهر شد. البته این فیلم در نهایت با نمایش در دیزنی پلاس به موفقیت دست یافت. علاوه بر «لایت‌یر» (Lightyear) که عملکرد ضعیفی نداشت، فیلم‌های پیکسار، پس از آنکه «به پیش» (Onward) محصول ۲۰۲۰، به خاطر همه‌گیری کووید در اکران عمومی شکست خورد، عمدتاً به دیزنی پلاس واگذار شده‌اند.

فرنچایز «یخ‌زده» قصه‌ی السا (آیدینا منزل) و آنا (کریستن بل)، شاهزاده‌خانم‌های قلمرو پادشاهی خیالی آرندل و ماجراهایی را که به خاطر قدرت‎‌های جادویی یخ‌ساز السا درگیرشان می‌شوند، روایت می‌کند. هر دو فیلم این مجموعه را کریس باک و جنیفر لی را کارگردانی کرده‌اند و ترانه‌هایی از کریستن اندرسون لوپز و رابرت لوپز در آن‌ها اجرا شده‌اند. فیلم اصلی اولین فیلم استودیوی انیمیشن والت دیزنی در تاریخ بود که اسکار بهترین انیمیشن بلند را دریافت کرد و همین‌طور جایزه‌ی بهترین ترانه‌ی اورجینال برای ترانه‌ی محبوب «رها کن» (Let It Go).

«زوتوپیا» در جهانی پر از پستانداران انسان‌نما می‌گذرد و جینیفر گودوین در نقش جودی هاپس، افسر پلیس/خرگوشی که با روباهی شیاد، نیک وایلد (جیسون بیتمن) برای حل جنایات در شهر حیوانات همکاری می‌کند، بازی می‌کند. فیلم اصلی به کارگردانی بایرون هاوارد و ریچ مور برنده‌ی اسکار بهترین انیمیشن بلند سال ۲۰۱۷ شد.

فرانچایز فوق‌العاده محبوب «داستان اسباب‌بازی» قصه‌ی اسباب‌بازی‌هایی را روایت می‌کند که وقتی صاحبانشان نگاهشان نمی‌کنند جان می‌گیرند و زنده می‌شوند. چهار فیلم اول این مجموعه بر دوستی عروسک گاوچران وودی (تام هنکس) و بازل لایت‌یر (تیم آلن) یک اکشن فیگور رنجر فضایی تمرکز دارد. چهارمین فیلم ظاهراً با جدایی هر دو شخصیت و خداحافظی برای همیشه به پایان رسید و مشخص نیست که آیا هر دو در فیلم بعدی حضور خواهند داشت یا خیر. جاش کولی چهارمین فیلم را کارگردانی کرد که – همراه با سومین قسمت این مجموعه – برنده‌ی اسکار بهترین انیمیشن بلند شد.

منبع: indiewire

