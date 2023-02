«مرد مورچه‌ای ۳» که در افتتاحیه ۱۰۶ میلیون فروخته بود در هفته‌ی دوم اکران با تبلیغات منفی مواجه شد و با افت ۶۹ درصدی تنها ۳۲ میلیون دلار فروش داخلی داشت. این فیلم در حال حاضر لقب بیش‌ترین افت فروش در دنیای سینمایی مارول را به خودش اختصاص داده و رتبه‌ی دوم و سوم به ترتیب در اختیار «بیوه‌ی سیاه» (Black Widow) با افت ۶۷.۸ درصد و «ثور: عشق و تندر» (Thor: Love and Thunder) با افت ۶۷ درصد قرار دارد. وضعیت فیلم در باکس آفیس بین‌المللی هم چندان رضایت‌بخش نیست و تا این جای کار ۱۹۶.۳۰ میلیون دلار فروخته و مجموع فروشش در سراسر دنیا را به ۳۶۳.۶۱ میلیون دلار رسانده است.

«مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» به عنوان سی و یکمین فیلم دنیای سینمایی مارول توسط پیتون رید کارگردانی شده و بازیگرانی مثل پل راد، اوانجلین لیلی، جاناتان میجرز، جاناتان میجرز، مایکل داگلاس، کاترین نیوتون و دیوید دستمالچیان در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. در ادامه‌ی علاقه‌ی مارول به موضوعات پیچیده و غیرقابل‌هضم، داستان این فیلم هم حول محور ماجراجویی‌های مرد مورچه‌ای و زنبورک در قلمرو کوانتومی می‌گردد.

۱۰ شخصیت محبوب دنیای مارول به ترتیب محبوبیت

۱۰ اشتباه بزرگ انتقام‌جویان مارول در مبارزه با تانوس

همان طور که پیش‌تر هم گفتیم رتبه‌ی دوم جدول باکس آفیس در اختیار «خرس کوکائینی» قرار دارد که ۲۳ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۵.۳۰ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۲۸.۳۹ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است و این در حالی است که بودجه‌ی ساختش تنها ۳ میلیون دلار بوده است. «خرس کوکائینی» پس از «مگان» (M3GAN) با فروش ۱۷۰ میلیون دلار، دومین موفقیت بزرگ یونیورسال در سال ۲۰۲۳ به حساب می‌آید.

این فیلم که از یک داستان واقعی الهام گرفته شده ماجرای سقوط یک هواپیمای حامل کوکائین را دنبال می‌کند که به دنبال آن یک خرس بسته‌ی کوکائین را به صورت اتفاقی می‌بلعد و وحشی می‌شود و جان ساکنان منطقه را تهدید می‌کند. «خرس کوکائینی» توسط الیزابت بنکس کارگردانی شده و بازیگرانی مثل کری راسل، اوشی جکسون جونیور، ری لیوتا و بروکلین پرینس در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۷۰ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۵۴ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

رتبه‌ی سوم جدول باکس آفیس در اختیار «انقلاب عیسی» (Jesus Revolution) درام مذهبی لاینزگیت قرار دارد که در نخستین هفته‌ی اکران در آمریکای شمالی ۱۵.۵ میلیون دلار فروخت. این فیلم که توسط جان اروین کارگردانی شده و بازیگرانی مثل جاناتان رومی، کلسی گرمر و جوئل کورتنی در آن نقش‌آفرینی می‌کنند ماجرای یک تحول مذهبی در دهه‌ی ۷۰ میلادی را دنبال می‌کند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۵۴ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۶۴ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

رتبه‌ی چهارم جدول باکس آفیس در اختیار «آواتار: راه آب» (avatar: The Way of Water) جیمز کامرون قرار دارد که در یازدهمین هفته‌ی اکران هنوز هم خوب می‌فروشد و توانست در آمریکای شمالی ۴.۷۰ میلیون دلار کسب کند. این دنباله‌ی علمی- تخیلی تا این لحظه در آمریکای شمالی ۶۶۵.۳۸ میلیون دلار فروخت و فروش جهانی‌اش را به ۲.۲۶ میلیارد دلار رسانده و با گذر از «تایتانیک» (Titanic) به عنوان سومین فیلم پرفروش تاریخ شناخته می‌شود.

دنباله‌ی سینمایی «آواتار» توسط جیمز کامرون کارگردانی شده و بازیگران قسمت اول مثل سم ورثینگتون، زوئی سالدانیا، استیون لانگ، ژول دیوید مور و سی.سی.اچ. پاوندر در نقش‌های قبلی‌شان حضور دارند و ستارگانی مثل کیت وینسلت، کلیف کرتیس، ادی فالکو، جامین کلمنت و برندن کاول هم از تازه‌واردان قسمت دوم هستند. فیلم ماجرای جیک سالی را دنبال می‌کند که با خانواده‌ی تازه‌اش در قمر پاندورا زندگی می‌کند. تا این که یک تهدید آشنا این خانواده را تهدید می‌کند و او باید به کمک ناوی‌ها از آن‌ها محافظت کند.

«گربه‌ی چکمه‌پوش: آخرین آرزو» (Puss in Boots: The Last Wish) تازه‌ترین انیمیشن یونیورسال در دهمین هفته‌ی اکران فروش داخلی ۴.۱۲ میلیون دلاری را تجربه کرد و در جایگاه پنجم جدول باکس آفیس قرار گرفت. با احتساب فروش بین‌المللی ۲۲۵.۵۷ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۴۴۲.۵۳ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «گربه‌ی چکمه‌پوش: آخرین آرزو» توسط جوئل کرافورد کارگردانی شده و ستارگانی مثل آنتونیو باندراس، سلما هایک، الیویا کلمن، هاروی گیلن، سامسون کایو، واگنر مورا و آنتونی مندز صداپیشگی‌های شخصیت‌های مختلف را بر عهده دارند. فیلم شخصیت محبوب گربه‌ی چکمه‌پوش را دنبال می‌کند که ۸ جان از ۹ جانش را از دست داده و برای برآورده کردن آخرین آرزویش و صد البته به دست آوردن زندگی از دست رفته سفر شگفت‌انگیزی را آغاز می‌کند.

«آخرین رقص جادویی مجیک مایک» (Magic Mike’s Last Dance) به کارگردانی استیون سودربرگ و بازی ستارگانی مثل چنینگ تیتوم و سلما هایک آخرین قسمت سه‌گانه‌ی کمدی- رمانتیکی به همین نام در سومین هفته‌ی اکران از رتبه‌ی سوم جدول باکس آفیس به رتبه‌ی ششم سقوط کرد و در آمریکای شمالی تنها ۱.۸۹ میلیون دلار فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۲۴.۷۰ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۴۶.۸۷ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است.

«در کلبه را بزن» (Knock at the Cabin) در هفته‌ی چهارم اکران در جایگاه هفتم جدول باکس آفیس باقی ماند و در آمریکای شمالی ۱.۸۷ میلیون دلار فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۱۸.۱۶میلیون دلاری تا این جای کار ۵۲.۰۶ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «در کلبه را بزن» توسط ام. نایت شیامالان کارگردانی شده و ستارگانی مثل دیو باتیستا، روپرت گرینت، نیکی آموکا-برد، بن آلدریج و جاناتان گروف در این فیلم ترسناک نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی خانواده‌ی سه نفره‌ای است که در یک کلبه‌ی دورافتاده توسط چند غریبه گروگان گرفته می‌شوند و برای آزادی مجبورند یکی از میان خودشان را برای قربانی شدن انتخاب کنند.

رتبه‌ی هشتم جدول باکس آفیس در اختیار «هشتاد برای برِیدی» (۸۰for Brady) قرار دارد که در چهارمین هفته‌ی اکران ۱.۸۳ میلیون دلار فروش داخلی داشت و فروش کلش را به ۳۶.۴۴ میلیون دلار رساند. «هشتاد برای برِیدی » توسط کایل ماروین بر اساس داستانی واقعی کارگردانی شده و ستارگانی مثل لیلی تاملین، جین فوندا، ریتا مورنو و سالی فیلد در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی چهار زن میان‌سال است که برای تماشای مسابقه‌ی تام برِیدی در سوپر بول ۲۰۱۷ سفر پرماجرایی را آغاز می‌کنند.

جایگاه نهم جدول باکس آفیس در اختیار «گمشده» (Missing) قرار دارد که در ششمین هفته‌ی اکران ۱.۰۱ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت و فروش کلش را به ۳۶.۵۱ میلیون دلار رساند. «گمشده» توسط نیک جانسون و ویل مریک کارگردانی شده و بازیگرانی مثل استورم رید، نیا لانگ و مگان سوری در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی زنی است که در تعطیلات گم می‌شود و دخترش تصمیم می‌گیرد به کمک تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی او را پیدا کند. «گمشده» دنباله‌ی مستقلی برای «جستجو» (Searching) محصول ۲۰۱۸ به حساب می‌آید که به طور کامل بر روایت از طریق صفحه‌ی نمایش کامپیوتر و تلفن‌های هوشمند متمرکز بود.

«مردی به نام اتو» (A Man Called Otto) کمدی تام هنکس در نهمین هفته‌ی اکران با فروش داخلی ۸۵۰ هزار دلاری جایگاه دهم جدول باکس آفیس را به خودش اختصاص داده است. با احتساب فروش بین‌المللی ۴۱.۲۰ میلیون دلاری فیلم تا این جای کار ۱۰۳.۴۸ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته است. «مردی به نام اتو» توسط مارک فورستر کارگردانی شده و به جز تام هنکس، ماریانا تروینو و مانوئل گارسیا-رولفو هم در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی مرد میان‌سالی است که به تازگی همسرش را از دست داده و دائما به خودکشی فکر می‌کنند اما خانواده‌ی پر سر و صدایی که به تازگی به همسایگی‌اش نقل مکان کردند هر بار به نوعی مانع این کار می‌شوند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ۲ ۳۲.۲۰ ۱۶۷.۳۱ خرس کوکائینی

Cocaine Bear ۱ ۲۳.۰۹ ۲۳.۰۹ انقلاب عیسی

Jesus Revolution ۱ ۱۵.۵۲ ۱۵.۵۲ آواتار: راه آب

Avatar: The Way of Water ۱۱ ۴.۷۰ ۶۶۵.۳۸ گربه‌ی چکمه پوش: آخرین آرزو

Puss in Boots: The Last Wish ۱۰ ۴.۱۲ ۱۷۳.۴۱ آخرین رقص مجیک مایک

Magic Mike’s Last Dance ۳ ۱.۸۹ ۲۲.۱۷ در کلبه را بزن

Knock at the Cabin ۴ ۱.۸۷ ۳۳.۹۰ هشتاد برای برِیدی

۸۰for Brady ۴ ۱.۸۳ ۳۶.۴۴ گمشده

Missing ۶ ۱.۰۱ ۳۱.۴۱ مردی به نام اتو

A Man Called Otto ۹ ۰.۸۵۰ ۶۲.۲۸

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

نوشته مبارزه‌ی نفس‌گیر «مرد مورچه‌ای» و «خرس کوکائینی» (باکس آفیس هفته) اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala