رکوردشکنی به سبک «کرید ۳» (باکس آفیس هفته)

این یک برد بزرگ برای سینماها به حساب می‌آید و با اکران‌های آتی ماه مارس مثل «شزم: خشم خدایان» (Shazam: Fury of the Gods)، «جان ویک: قسمت ۴» (John Wick: Chapter 4) و «جیغ ۶» (Scream VI) احتمالا روزهای پرفروغ‌تری را هم تجربه خواهند کرد. طبق گزارش Comscore فروش بلیت‌های این هفته ۳۷ درصد بیش‌تر از دوران مشابه در سال ۲۰۲۲ است که نشان می‌دهد کم شدن محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا باعث برگشت مخاطبان به سالن‌های سینما شده است.

اولین قسمت «کرید» سال ۲۰۱۵ منتشر شد که در حقیقت دنباله‌ی سینمایی مجموعه‌ی پرطرفدار «راکی» (Rocky) به حساب می‌آمد و موفق شد در هفته‌ی نخست اکران ۲۹.۶ میلیون دلار بفروشد. دومین قسمت سال ۲۰۱۸ اکران شد و کار خودش را با ۳۵.۵ میلیون دلار آغاز کرد. با این اوصاف قسمت سوم با فروش افتتاحیه ۵۸.۷ میلیون دلاری رکورد قسمت‌های قبلی را شکسته است.

اما «کرید ۳» که نخستین کارگردانی مایکل بی. جردن ستاره‌ی فیلم هم به حساب می‌آید، بر خلاف قسمت‌های قبل توجه منتقدان را هم به خودش جلب کرد. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۷۸ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۷۳ از ۱۰۰ را به دست آورده که می‌توانند در فروش بیش‌تر فیلم در هفته‌های آینده تاثیرگذار باشند. این فیلم با بودجه‌ی ۷۵ میلیون دلاری گران‌ترین فیلم این فرانچایز به حساب می‌آید (بودجه‌ی قسمت‌های قبلی به ترتیب ۳۵ و ۵۰ میلیون دلار بود) با این حال تحلیلگران باکس آفیس به اکران سینمایی آن امیدوارند.

«کرید ۳» توسط مایکل بی. جردن کارگردانی شده و در گروه بازیگری علاوه بر خودش تسا تامپسون، فیلیسیا رشاد و جاناتان میجرز هم حضور دارند. ماجرا درباره‌ی آدنوس کرید پسر بوکسور افسانه‌ای آپولو کرید است که این بار مجبور است در رینگ بوکس با دوست دوران کودکی‌اش روبه‌رو شود. این نخستین باری است که در این فرانچایز شخصیت راکی (سیلوستر استالونه) به عنوان مربی کنار کرید حضور ندارد و استقبال افتتاحیه نشان می‌دهد عدم حضور استالونه تاثیر چندانی بر فروش بلیت نگذاشته.

در رتبه‌ی دوم جدول باکس آفیس «مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» را داریم که پس از سه هفته تاج و تخت پادشاهی را با «کرید ۳» تقدیم کرد. فیلم این هفته ۱۲.۴۷ میلیون دلار فروش داخلی داشت که با احتساب فروش بین‌المللی ۲۳۲.۷۵ میلیون دلاری تا این جای کار در سراسر جهان ۴۱۹.۵۵ میلیون دلار فروخته است. «مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» به عنوان سی و یکمین فیلم دنیای سینمایی مارول توسط پیتون رید کارگردانی شده و بازیگرانی مثل پل راد، اوانجلین لیلی، جاناتان میجرز، جاناتان میجرز، مایکل داگلاس، کاترین نیوتون و دیوید دستمالچیان در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. در ادامه‌ی علاقه‌ی مارول به موضوعات پیچیده و غیرقابل‌هضم، داستان این فیلم هم حول محور ماجراجویی‌های مرد مورچه‌ای و زنبورک در قلمرو کوانتومی می‌گردد.

جایگاه سوم جدول باکس آفیس در اختیار «خرس کوکائینی» (Cocaine Bear) قرار دارد که در هفته‌ی دوم اکران ۱۱.۰۲ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۱۰.۷۲ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۵۵.۰۱ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است و این در حالی است که بودجه‌ی ساختش تنها ۳ میلیون دلار بوده است. این فیلم که از یک داستان واقعی الهام گرفته شده ماجرای سقوط یک هواپیمای حامل کوکائین را دنبال می‌کند که به دنبال آن یک خرس بسته‌ی کوکائین را به صورت اتفاقی می‌بلعد و وحشی می‌شود و جان ساکنان منطقه را تهدید می‌کند. «خرس کوکائینی» توسط الیزابت بنکس کارگردانی شده و بازیگرانی مثل کری راسل، اوشی جکسون جونیور، ری لیوتا و بروکلین پرینس در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

در رتبه‌ی چهارم جدول باکس آفیس انیمه‌ی « شیطان کش: کیمتسو نو یایبا – به روستای شمشیرساز» (Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Swordsmith Village) که در نخستین هفته‌ی اکران فراتر از انتظارات ظاهر شد و در آمریکای شمالی ۱۰.۱۱ میلیون دلار فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۲۴.۹۶ میلیون دلاری، تا این جای کار ۳۵.۰۸ میلیون دلار در سطح جهان فروخته که موفقیت بزرگی برای کرانچی رول به حساب می‌آید.

رتبه‌ی پنجم جدول باکس آفیس در اختیار «انقلاب عیسی» (Jesus Revolution) درام مذهبی لاینزگیت قرار دارد که در دومین هفته‌ی اکران در آمریکای شمالی ۸.۶۵ میلیون دلار فروخت. این فیلم که توسط جان اروین کارگردانی شده و بازیگرانی مثل جاناتان رومی، کلسی گرمر و جوئل کورتنی در آن نقش‌آفرینی می‌کنند ماجرای یک تحول مذهبی در دهه‌ی ۷۰ میلادی را دنبال می‌کند.

رتبه‌ی ششم جدول باکس آفیس در اختیار «آواتار: راه آب» (avatar: The Way of Water) جیمز کامرون قرار دارد که در دوازدهمین هفته‌ی اکران توانست در آمریکای شمالی ۳.۵۷ میلیون دلار کسب کند. این دنباله‌ی علمی- تخیلی تا این لحظه در آمریکای شمالی ۶۷۰.۶۳ میلیون دلار فروخته و فروش جهانی‌اش را به ۲.۲۸ میلیارد دلار رسانده و با گذر از «تایتانیک» (Titanic) به عنوان سومین فیلم پرفروش تاریخ شناخته می‌شود.

دنباله‌ی سینمایی «آواتار» توسط جیمز کامرون کارگردانی شده و بازیگران قسمت اول مثل سم ورثینگتون، زوئی سالدانیا، استیون لانگ، ژول دیوید مور و سی.سی.اچ. پاوندر در نقش‌های قبلی‌شان حضور دارند و ستارگانی مثل کیت وینسلت، کلیف کرتیس، ادی فالکو، جامین کلمنت و برندن کاول هم از تازه‌واردان قسمت دوم هستند. فیلم ماجرای جیک سالی را دنبال می‌کند که با خانواده‌ی تازه‌اش در قمر پاندورا زندگی می‌کند. تا این که یک تهدید آشنا این خانواده را تهدید می‌کند و او باید به کمک ناوی‌ها از آن‌ها محافظت کند.

تازه‌وارد دیگر این هفته «عملیات فورچون: ترفند جنگی» (Operation Fortune: Ruse de Guerre) بود که با فروش ناامیدکننده‌ی ۳.۱۶ میلیون دلاری در آمریکای شمالی جایگاه هفتم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد. با احتساب فروش بین‌المللی ۳۰.۷۸ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۳۳.۹۴ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است.

«عملیات فورچون: ترفند جنگی» توسط گای ریچی کارگرانی شده و ستاره‌هایی مثل جیسون استاتهام، آبری پلازا، جاش هارتنت، کری الویس و هیو گرانت در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی یک جاسوس فوق حرفه‌ای به نام اورسن فورچون (جیسون استاتهام) است که باید فناوری تسلیحاتی تازه و خطرناکی که توسط یک دلال اسلحه (هیو گرانت) توزیع می‌شود را پیگیری کند و جلوی فروشش را بگیرد. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۵۲ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۵۱ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که نشان می‌دهد منتقدان هم مثل مخاطبان از فیلم استقبال نکردند.

«گربه‌ی چکمه‌پوش: آخرین آرزو» (Puss in Boots: The Last Wish) در یازدهمین هفته‌ی اکران فروش داخلی ۲.۷۲ میلیون دلاری را تجربه کرد و در جایگاه هشتم جدول باکس آفیس قرار گرفت. با احتساب فروش بین‌المللی ۲۷۶.۴۲ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۴۵۳.۵۵ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «گربه‌ی چکمه‌پوش: آخرین آرزو» توسط جوئل کرافورد کارگردانی شده و ستارگانی مثل آنتونیو باندراس، سلما هایک، الیویا کلمن، هاروی گیلن، سامسون کایو، واگنر مورا و آنتونی مندز صداپیشگی‌های شخصیت‌های مختلف را بر عهده دارند. فیلم شخصیت محبوب گربه‌ی چکمه‌پوش را دنبال می‌کند که ۸ جان از ۹ جانش را از دست داده و برای برآورده کردن آخرین آرزویش و صد البته به دست آوردن زندگی از دست رفته سفر شگفت‌انگیزی را آغاز می‌کند.

«آخرین رقص جادویی مجیک مایک» (Magic Mike’s Last Dance) به کارگردانی استیون سودربرگ و بازی ستارگانی مثل چنینگ تیتوم و سلما هایک آخرین قسمت سه‌گانه‌ی کمدی- رمانتیکی به همین نام در چهارمین هفته‌ی اکران رتبه‌ی نهم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد و در آمریکای شمالی ۱.۱۸ میلیون دلار فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۲۷ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۵۲.۳۶ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است.

در نهایت رتبه‌ی دهم جدول باکس آفیس در اختیار «هشتاد برای برِیدی» (۸۰for Brady) قرار دارد که در پنجمین هفته‌ی اکران ۸۴۵ هزار دلار فروش داخلی داشت و فروش کلش را به ۳۸.۳۱ میلیون دلار رساند. «هشتاد برای برِیدی » توسط کایل ماروین بر اساس داستانی واقعی کارگردانی شده و ستارگانی مثل لیلی تاملین، جین فوندا، ریتا مورنو و سالی فیلد در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی چهار زن میان‌سال است که برای تماشای مسابقه‌ی تام برِیدی در سوپر بول ۲۰۱۷ سفر پرماجرایی را آغاز می‌کنند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی کرید ۳

Creed III ۱ ۵۸.۶۵ ۵۸.۶۵ مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ۳ ۱۲.۴۷ ۱۸۶.۷۹ خرس کوکائینی

Cocaine Bear ۲ ۱۱.۰۲ ۴۱.۲۸ شیطان کش: کیمتسو نو یایبا – به روستای شمشیرساز

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Swordsmith Village ۱ ۱۰.۱۱ ۱۰.۱۱ انقلاب عیسی

Jesus Revolution ۲ ۸.۶۵ ۳۰.۴۵ آواتار: راه آب

Avatar: The Way of Water ۱۲ ۳.۵۷ ۶۷۰.۶۳ عملیات فورچون: ترفند جنگی

Operation Fortune: Ruse de Guerre ۱ ۳.۱۶ ۳.۱۶ گربه‌ی چکمه پوش: آخرین آرزو

Puss in Boots: The Last Wish ۱۱ ۲.۷۲ ۱۷۷.۱۲ آخرین رقص مجیک مایک

Magic Mike’s Last Dance ۴ ۱.۱۸ ۲۵.۳۶ هشتاد برای برِیدی

۸۰for Brady ۵ ۰.۸۴۵ ۳۸.۳۱

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

