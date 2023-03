۱۹ فیلمی که هیچوقت نباید ببینید

‌

۱- (Alone in the Dark (2005

فیلمی که براساس بازی ویدیویی محبوب Alone in the dark ساخته شد و ماجرای یک کاراگاه به نام Edward Carnby را روایت می‌کند که در حال بررسی یک ماجرای مرموز مربوط به مرگ دوستش است. او با کمک یک زن محقق در حوزه انسان‌شناسی این پرونده را بررسی می‌کند. این فیلم که بودجه ۲۰ میلیون دلاری داشت صرفا توانست ۱۰.۴ میلیون دلار فروش داشته باشد و نهایتا حتی قادر به تامین بودجه اولیه ساخت خود هم نشد.

IMDb: 2.3/10

Metacritic: 9/100

‌‌

۲- (The Box (2009

کامرون دیاز و جیمز مارسدن در این فیلم نقش یک زوج را بازی می‌کنند که جعبه‌ای خاص در اختیار دارند. این جعبه دکمه‌ای دارد که اگر آن را بفشارید یک میلیون دلار پول دریافت می‌کنید اما هم‌زمان یک نفر که او را نمی‌شناسید با هر بار فشردن دکمه خواهد مرد. این تریلر روانشناختی که بر پایه داستان کوتاهی از ریچارد متیسون ساخته شده بود. «جعبه» فیلمی است که از نظر منتقدان فیلمی متوسط به حساب می‌آمد اما مخاطبان فیلم به آن نمره F دادند و با وجود بودجه ۳۰ میلیون دلاری، فروش فیلم در داخل ایالات متحده از ۱۵ میلیون دلار فراتر نرفت.

IMDb: 5.6/10

Metacritic: 47/100

‌‌

۳- (Bug (2006

مایکل شنون و اشلی جاد زوجی هستند که در نوعی پارانویا فرو رفته‌اند. آن‌ها تصور می‌کنند خانه توسط حشرات آلوده شده، حشراتی که عمدا به خانه آن‌ها فرستاده شده. جالب است بدانید که این زوج بازیگر دو فیلم در میان ۱۹ فیلم این لیست دارند. فیلم «حشره» را ویلیام فریدکین ساخته، کارگردانی که آثار موفقی چون جن‌گیر و ارتباط فرانسوی را هم در کارنامه دارد. حشره هم مثل بسیاری دیگر از فیلم‌های فردکین فیلم کم خرجی بود (بودجه ۴ میلیون دلاری) اما فروش آنچنانی هم نداشت و پرونده آن با ۸ میلیون دلار فروش در سراسر جهان بسته شد.

IMDb: 6.1/10

Metacritic: 62/100

‌‌

۴- (Darkness (2002

این فیلم در سال ۲۰۰۲ ساخته شد و همان سال در اسپانیا به نمایش درآمد. با این وجود دو سال بعد در سال ۲۰۰۴ بود که اکران آن در ایالات متحده آغاز شد. فیلم انگلیسی زبان است اما کارگردانی اسپانیای دارد. «تاریکی» درباره یک خانواده آمریکایی است که به خانه‌‎ای در حومه یکی از شهرهای اسپانیا می‌روند؛ جایی که ۴۰ سال قبل در آن ۶ کودک ناپدید شده‌اند. این اثر از نظر فروش عملکرد چندان بدی نداشت و با بودجه ۱۰.۶ میلیون دلاری توانست در مجموع بیش از ۳۴ میلیون دلار بفروشد. با این وجود فیلم از نظر منتقدان و مخاطبان به عنوان فیلمی کاملا ضعیف ارزیابی شد.

IMDb: 5.4/10

Metacritic: 15/100

‌

۵- (I Know Who Killed Me (2007

لیندزی لوهان در این اثر که یک شکست کامل تجاری بود در نقش یک دانش‌آموز دبیرستانی ظاهر شده که دزدیده و شکنجه می‌شود. او که از این مهلکه زنده بیرون می‌آید پس از به هوش آمدن ادعا می‌کند به کل شخصی دیگر با هویتی متفاوت است. این فیلم کاندید ۹ جایزه تمشک طلایی (جایزه‌ای که به بدترین فیلم‌های سال تعلق می‌گیرد) شد و با بردن ۸ تمشک طلایی یکی از رکوردداران این جایزه است. لیندزی لوهان هم بخاطر ایفای نقش در این اثر به عنوان بدترین بازیگر سال شناخته شد و یکی از تمشک‌های طلایی را به خود اختصاص داد.

«می‌دانم چه کسی مرا کشته است» با بودجه ۱۲ میلیون دلاری ساخته شد اما در ایالات متحده صرفا ۷.۵ میلیون دلار فروش داشت.

IMDb: 3.6/10

Metacritic: 16/100

‌

۶- (The Devil Inside (2012

«شیطان درون» ساخته سال ۲۰۱۲ یک فیلم ترسناک با مایه‌های ماورا الطبیعی است. فیلم که به نوعی ساخته شده تا مستندگونه به نظر برسد درباره زنی است که در مجموعه‌ای از فرایندهای جن‌گیری درگیر می‌شود. این اثر برخلاف نمره بسیار بدی که مخاطبان و منتقدان به آن دادند فروش بدی نداشت. این فیلم کم‌بودجه که با ۱ میلیون دلار تولید شد در آمریکا بیش از ۵۳ میلیون دلار فروخت و با ۴۸ میلیون فروش بیرون آمریکا در مجموع به فروش ۱۰۱ میلیون دلاری در سراسر جهان رسید.

IMDb: 4.2/10

Metacritic: 18/100

‌

۷- (Doctor T & the Women (2000

این کمدی رمانتیک را کارگردان مشهور و تاثیرگذار سینمای آمریکا رابرت آلتمن کارگردانی کرده است. آلتمن که جوایز متعددی چون نخل طلای جشنواره کن، خرس طلایی جشنواره برلین و شیر طلایی جشنواره ونیز را در کارنامه خود دارد در این اثر به نسبت منتقدان آمریکایی را راضی کرد اما مخاطبان عام فیلم را اصلا نپسندیدند و اثر به یک شکست تجاری تبدیل شد.

IMDb: 4.6/10

Metacritic: 64/100

‌

۸- (Eye of the Beholder (1999

این فیلم که محصول مشترک سه کشور کانادا، بریتانیا و استرالیا است حتی نتوانست نیمی از بودجه تولید ۳۵ میلیون دلاری‌اش درآمدزایی داشته باشد. فیلم که یک تریلر معمایی است ماجرای کاراگاهی را دنبال می‌کند که یک قاتل سریالی را تعقیب می‌کند.

IMDb: 4.9/10

Metacritic: 29/100

‌

۹- (Feardotcom (2002

FeardotCom هم مثل بسیاری از فیلم‌های این لیست یک فیلم ترسناک است و عناصر کارآگاهی و معمایی در آن به چشم می‌خورند. این فیلم که آن را ویلیام مالون کارگردانی کرده ۱۸.۹ میلیون دلار درآمد داشت در حالی که بودجه ساختش به ۴۰ میلیون دلار می‌رسید. FeardotCom هم از نظر منتقدان فیلم بدی بود و هم مردم به شدت از آن بیزار بودند.

IMDb: 3.3/10

Metacritic: 16/100

‌

۱۰- (In the Cut (2003

یک معلم زن دبیرستان و یک کارآگاه که مشغول بررسی پرونده یک قتل است. باز هم یک قصه کارآگاهی و معمایی که از مردم نمره F گرفت و برای منتقدان هم چندان راضی کننده نبود. با وجود نگاه منفی مخاطبان آمریکایی به فیلم (فیلم در آمریکا صرفا ۴.۷ میلیون فروش داشت)، این اثر موفق شد با فروش جهانی مجموع فروشش را به ۲۳ میلیون دلار برساند و تقریبا دو برابر بودجه ۱۲ میلیون‌دلاری‌اش درآمدزایی داشته باشد. کارگردان فیلم، «جین کمپیون» نیوزلندی است که بخاطر فیلم پیانو تعداد زیادی جایزه از جمله نخل طلای کن را برد تا به تنها کارگردان زنی بدل شود که این جایزه را در کارنامه خود دارد.

IMDb: 5.3/10

Metacritic: 46/100

‌

۱۱- (Killing them softly (2012

این فیلم جنایی که یک نئونوآر آمریکایی است سال ۲۰۱۲ با بازی برد پیت ساخته شد و از منتقدان هم بازخورد خوبی دریافت کرد. اندرو دومینیک کارگردان استرالیایی- نیوزیلندی این فیلم پیشتر هم اثر از نگاه منتقدان موفق دیگری چون The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007) را ساخته بود. با این وجود فیلم سال ۲۰۰۷ دومینیک شکست تجاری سنگینی خورد و فیلم سال ۲۰۱۲ هم با وجود فروش نه چندان بدش از مخاطبان نمره F دریافت کرد.

IMDb: 6.2/10

Metacritic: 64/100

‌

۱۲- (Lost Souls (2000

یانوش کامینسکی فیلم‌بردار و کارگردان لهستانی به خاطر همکاری‌اش با استیون اسپیلبرگ کارگردان مشهور آمریکایی به عنوان فیلم‌بردار فیلم‌هایی چون فهرست شیندلر و نجات سرباز رایان به شهرت رسید و برنده شدن جوایز اسکار هم شهرتش را افزایش داد. ارواح گمشده اولین اثری بود که کامینسکی به عنوان کارگردان ساخت. فیلم که فضایی مرموز و ترسناک دارد یک شکست سخت تجاری بود.

IMDb: 4.8/10

Metacritic: 16/100

‌

۱۳- (Lucky Numbers (2000

یک هواشناس و فروشنده جت اسکی که جان تراولتا نقشش را بازی می‌کند تصمیم به دزدی می‌گیرد. یک کمدی که بی‌مزه از آب درآمد و بیش از ۵۰ میلیون دلار خسارت روی دست کارگردانش گذاشت. فیلم را نورا افرون کارگردان ۷۱ ساله آمریکایی که بخاطر ساخت کمدی رمانتیک‌هایی چون «وقتی هری سالی را دید» و «بی‌خواب در سیاتل» معروف است ساخته.

IMDb: 5/10

Metacritic: 31/100

‌

۱۴- (Silent House (2011

این فیلم ترسناک آمریکایی بازسازی فیلمی اروگوئه‌‎ای بود به نام La Casa Muda. فیلم ظاهرا از یک ماجرای واقعی اقتباس شده بود یا دست کم سازندگان آن چنین گفتند. ماجرایی واقعی که در یک روستا در اروگوئه رخ داده. همانطور که می‌شود حدس زد ماجرا شبیه بسیاری دیگر از فیلم‌های مشابه این ژانر به گیرافتادن چند نفر در یک خانه و ترس آن‌ها از شیاطین و ارواح مربوط بود. فیلم در زمان ساخت بخاطر آنکه تنها یک پلان طولانی بود (مثل فیلم طناب اثر آلفرد هیچکاک یا ماهی و گربه شهرام مکری) و بخاطر استفاده از تکنیک real time (یکسان بودن زمان روایی با زمان واقعی) مورد توجه قرار گرفت. فروش این اثر کم‌بودجه چندان بد نبود با این حال مخاطبان از آن متنفر بودند و منتقدان هم نمره چندان خوبی به فیلم ندادند.IMDb: 5.3/10

Metacritic: 49/100

‌

۱۵- (Solaris (2002

جرج کلونی در نقش یک روانشناس به یک ایستگاه فضایی که به دور یک سیاره عجیب می‌چرخد فرستاده می‌شود. سولاریس ساخته استیون سودربرگ کارگردان سرشناس آمریکایی اقتباسی بود از رمان بسیار مشهوری به همین نام که آن را استانیسلاو لم نویسنده لهستانی آثار علمی-تخیلی به نگارش درآورده است. رمان سولاریس قبلا هم مورد اقتباس قرار گرفته بود بویژه در سال ۱۹۷۲ و بوسیله کارگردان صاحب‌نام روسی آندری تارکوفسکی. سودربرگ وعده داد که این بار با اقتباس جدید تلاش می‌کند فیلمی بسازد که بیش از همیشه به روح رمان اصلی نزدیک باشد. سولاریس با ۴۷ میلیون دلار بودجه ساخته شد اما موفق نشد در آمریکا بیش از ۱۵ میلیون دلار و در سراسر جهان بیش از ۳۰ میلیون دلار بفروشد.

IMDb: 6.2/10

Metacritic: 65/100

‌

۱۶- (The Wicker Man (2006

احتمالا اصلا برای‌تان عجیب نیست که فیلم شانزدهم این مجموعه هم یک فیلم ترسناک است و باز درباره کارآگاهی است که در جستجوی دخترش باید به یک مکان ناشناخته (یک جزیره) برود. نقش کارآگاه را نیکلاس کیج بازی کرده و همانطور که حدس می‌زنید شکست تجاری در کنار نظرات منفی منتقدان اوضاع اسفناک این فیلم را تکمیل کرد.

IMDb: 3.7/10

Metacritic: 36/100

‌

۱۷- (Wolf Creek (2005

چند مسافر که در جایی دورافتاده از استرالیا گیرافتاده‌اند و با کلانتر روانی و خطرناک سر و کار دارند. این فیلم کم‌بودجه (بودجه یک میلیون دلاری) به نسبت بودجه بسیار کم‌اش در سراسر جهان فروش خوبی داشت. منتقدان به فیلم نمره متوسطی دادند اما تماشاگران در آمریکا ابدا این اثر را نپسندیدند.

IMDb: 6.3/10

Metacritic: 54/100

‌

۱۸- (Disaster movie (2008

« فیلم فاجعه» درست مثل اسمش یک فاجعه واقعی بود. فیلم را هم تماشاگران و هم منتقدان بخاطر کارگردانی ضعیف، شوخی‌های بی‌مزه و استفاده زائد از نشانه‌های فیلم‌های دیگر تا حد ممکن کوبیدند. این کمدی نچسب داستان گروهی از دوستان را روایت می‌کند که در یک شب اسیر چندین و چند حادثه طبیعی می‌شوند.

IMDb: 1.9/10

Metacritic: 15/100

‌

۱۹- (Mother! (2017

«مادر» ساخته دارن آرونوفسکی جدیدترین فیلمی است که از مخاطبان در ایالات متحده آمریکا نمره F گرفته است. داستان فیلم را با سه‌گانه آپارتمانی رومن پولانسکی کارگردان مشهور لهستانی و بویژه فیلم «بچه رزماری» مقایسه کرده‌اند. جنیفر لارنس زنی است که ترجیح می‌دهد انزوای خود را در خانه حفظ کند اما خاویر باردم که در نقش شوهر او ظاهر شده با دعوت غریبه‌ها به خانه آرامش را بر هم می‌زند.

مادر در مجموع مورد علاقه منتقدان بود اما حتی در میان این گروه هم دشمنان سرسختی داشت. فیلم در میان منتقدان دو قطب موافق و مخالف سرسخت دارد اما از نظر مخاطبان فیلم جدید دارن آرونوفسکی چندان ارزش دیدن ندارد.

IMDb: 6.8/10

Metacritic: 74/100

‌

برای جمع‌بندی پس از بررسی این ۱۹ فیلم بد نیست به چند نکته اشاره کنیم. در میان این فیلم‌ها «مادر» بالاترین نمرات IMDb و Metacritic را به خود اختصاص داده. نمراتی که نشان می‌دهد چه از نظر مخاطب جهانی عام و چه از نظر منتقدان در میان فیلم‌هایی که نمره F گرفته‌اند در عمل این اثر بهترین فیلم شناخته شده است. فیلم‌های (Alone in the Dark (2005 و (Disaster movie (2008 هم به ترتیب از نظر منتقدان و مخاطبان جهانی به عنوان بدترین فیلم‌های این لیست ارزیابی شده‌اند. نهایتا باید به این هم اشاره کرد که عمده این فیلم‌های ناراحت‌کننده برای مخاطبان، فیلم‌های ترسناک با تم‌های معمایی و ماورایی بوده‌اند.

