صدای «جیغ ۶» در سینماها طنین انداز شد (باکس آفیس هفته)

استقبال اولیه از «جیغ ۶» باورنکردنی بود و آمار و ارقام نشان می‌دهد حتی با ریبوت موفقی مثل «جیغ» (Scream) محصول سال ۲۰۲۲ که در افتتاحیه ۳۰ میلیون دلار فروخته بود، تفاوت محسوسی دارد و رکورد «جیغ ۳» (Scream 3) با فروش افتتاحیه‌ی ۳۴ میلیون دلار را هم شکسته است. با این اوصاف پیش‌بینی سود زیادی که قسمت ششم عاید سازندگانش خواهد کرد، اصلا کار دشواری نیست. «جیغ ۶» با درجه‌ی سنی R اکران شده و به این معنا است که تماشای آن برای بزرگ‌سالان و افراد بالای ۱۸ سال مجاز است. فیلم در سایر کشورهای دنیا هم عملکرد خوبی داشت؛ با احتساب فروش بین‌المللی ۲۲ میلیون دلار از ۵۳ کشور دیگر به غیر از ایالات متحده‌ی آمریکا، مجموع فروشش را به ۶۷.۱۰ میلیون دلار رساند.

«جیغ ۶» توسط تایلر جیلت و مت بتینلی-اولپین کارگردانی شده و بازیگرانی مثل ملیسا باررا، جنا اورتگا، هیدن پنیتیر، کورتنی کاکس و جاسمین ساوی براون در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی بازماندگان قتل‌های شبح چهره است که به امید زندگی بهتر شهر خیالی وودزبورو ترک و به نیویورک نقل مکان می‌کنند. جالب است بدانید این نخستین قسمت فرنچایز بدون حضور سیدنی پرسکات در نقش نیو کمپبل است که ظاهرا به دلیل مسائل مالی با سازندگان به توافق نرسید و تصمیم گرفت مجموعه را ترک کند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۷۵ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۶۱ از ۱۰۰ ثبت شده است.

در جایگاه دوم جدول باکس آفیس درام ورزشی «کرید ۳» قرار دارد که در دومین هفته‌ی اکران با فروش داخلی ۲۷.۱۷ میلیون دلاری صدرنشینی را تقدیم قسمت تازه‌ی «جیغ» کرد. فیلم تا این لحظه ۱۰۱.۳۵ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخته است و پیش‌بینی می‌شود با رقمی نزدیک به ۱۵۰ میلیون دلار به کار خودش پایان دهد که باز هم نسبت به فروش داخلی قسمت اول با ۱۰۹ میلیون دلار و قسمت دوم با ۱۱۵ میلیون دلار بیش‌تر است. «کرید ۳» توسط مایکل بی. جردن کارگردانی شده و در گروه بازیگری علاوه بر خودش تسا تامپسون، فیلیسیا رشاد و جاناتان میجرز هم حضور دارند. ماجرا درباره‌ی آدنوس کرید پسر بوکسور افسانه‌ای آپولو کرید است که این بار مجبور است در رینگ بوکس با دوست دوران کودکی‌اش روبه‌رو شود. این نخستین باری است که در این فرانچایز شخصیت راکی (سیلوستر استالونه) به عنوان مربی کنار کرید حضور ندارد.

تازه‌وارد دیگری به نام «۶۵» رتبه‌ی سوم جدول باکس آفیس را تحت سلطه‌ی خودش درآورده است. این فیلم در نخستین هفته‌ی اکران ۱۲.۳۰ میلیون دلار فروش داخلی داشت و با احتساب فروش بین‌المللی ۸.۵۰ میلیون دلاری، تا این جای کار در سراسر دنیا ۲۰.۸۰ میلیون دلار فروخته است. «۶۵» توسط اسکات بک کارگردانی شده و بازیگرانی مثل آدام درایور، آریانا گرینبلات و کلویی کلمن در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی فضانوردی است که در یک سیاره‌ی ناشناخته سقوط می‌کند اما خیلی زود متوجه می‌شود در زمین ۶۵ میلیون سال پیش گیر افتاده و باید جنگ بقایی را برای زنده مانده از دست دایناسورها و موجودات مافوق بشر آغاز کند. البته نظر منتقدان نسبت به این فیلم علمی- تخیلی تازه چندان مثبت نبود که می‌تواند بر فروش بلیت در هفته‌های آینده تاثیر بسزایی بگذارد. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای «۶۵» امتیاز راتن تومیتوز ۳۶ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۴۰ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

در رتبه‌ی چهارم جدول باکس آفیس «مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» را داریم که در هفته‌ی چهارم اکران ۷ میلیون دلار فروش داخلی داشت و با احتساب فروش بین‌المللی ۲۴۹.۶۰ میلیون دلاری تا این جای کار در سراسر جهان ۴۴۷.۵۷ میلیون دلار فروخته است. «مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» به عنوان سی و یکمین فیلم دنیای سینمایی مارول توسط پیتون رید کارگردانی شده و بازیگرانی مثل پل راد، اوانجلین لیلی، جاناتان میجرز، جاناتان میجرز، مایکل داگلاس، کاترین نیوتون و دیوید دستمالچیان در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. در ادامه‌ی علاقه‌ی مارول به موضوعات پیچیده و غیرقابل‌هضم، داستان این فیلم هم حول محور ماجراجویی‌های مرد مورچه‌ای و زنبورک در قلمرو کوانتومی می‌گردد.

جایگاه پنجم جدول باکس آفیس در اختیار «خرس کوکائینی» (Cocaine Bear) قرار دارد که در هفته‌ی سوم اکران ۶.۲۰ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۱۴.۰۲ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۶۵.۶۸ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است و این در حالی است که بودجه‌ی ساختش تنها ۳ میلیون دلار بوده است. این فیلم که از یک داستان واقعی الهام گرفته شده ماجرای سقوط یک هواپیمای حامل کوکائین را دنبال می‌کند که به دنبال آن یک خرس بسته‌ی کوکائین را به صورت اتفاقی می‌بلعد و وحشی می‌شود و جان ساکنان منطقه را تهدید می‌کند. «خرس کوکائینی» توسط الیزابت بنکس کارگردانی شده و بازیگرانی مثل کری راسل، اوشی جکسون جونیور، ری لیوتا و بروکلین پرینس در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

رتبه‌ی ششم جدول باکس آفیس در اختیار «انقلاب عیسی» (Jesus Revolution) درام مذهبی لاینزگیت قرار دارد که در سومین هفته‌ی اکران در آمریکای شمالی ۵.۱۷ میلیون دلار فروخت و مجموع فروشش را به ۳۹.۴ میلیون دلار رساند. این فیلم که توسط جان اروین کارگردانی شده و بازیگرانی مثل جاناتان رومی، کلسی گرمر و جوئل کورتنی در آن نقش‌آفرینی می‌کنند ماجرای یک تحول مذهبی در دهه‌ی ۷۰ میلادی را دنبال می‌کند.

«قهرمانان» با فروش متوسط ۵.۱۵ میلیون دلاری در آمریکای شمالی رتبه‌ی هفتم جدول باکس آفیس شد. این فیلم کمدی که توسط باب فارلی کارگردانی شده و بازیگرانی مثل وودی هارلسون، کتلین اولسون و مایک اسمیت در آن نقش‌آفرینی می‌کنند ماجرای یک مربی بسکتبال را دنبال می‌کند که برای گذراندن دوره‌ی خدمات اجتماعی مجبور می‌شود مربیگری یک تیم از معلولان ذهنی را بر عهده بگیرد. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای این کمدی تازه امتیاز راتن تومیتوز ۵۴ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۵۰ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

رتبه‌ی هشتم جدول باکس آفیس در اختیار «آواتار: راه آب» (avatar: The Way of Water) جیمز کامرون قرار دارد که در سیزدهمین هفته‌ی اکران توانست در آمریکای شمالی ۲.۷۰ میلیون دلار کسب کند. این دنباله‌ی علمی- تخیلی تا این لحظه در آمریکای شمالی ۶۷۴.۷۹ میلیون دلار فروخته و فروش جهانی‌اش را به ۲.۲۹ میلیارد دلار رسانده و با گذر از «تایتانیک» (Titanic) به عنوان سومین فیلم پرفروش تاریخ شناخته می‌شود. دنباله‌ی سینمایی «آواتار» توسط جیمز کامرون کارگردانی شده و بازیگران قسمت اول مثل سم ورثینگتون، زوئی سالدانیا، استیون لانگ، ژول دیوید مور و سی.سی.اچ. پاوندر در نقش‌های قبلی‌شان حضور دارند و ستارگانی مثل کیت وینسلت، کلیف کرتیس، ادی فالکو، جامین کلمنت و برندن کاول هم از تازه‌واردان قسمت دوم هستند. فیلم ماجرای جیک سالی را دنبال می‌کند که با خانواده‌ی تازه‌اش در قمر پاندورا زندگی می‌کند. تا این که یک تهدید آشنا این خانواده را تهدید می‌کند و او باید به کمک ناوی‌ها از آن‌ها محافظت کند.

«گربه‌ی چکمه‌پوش: آخرین آرزو» (Puss in Boots: The Last Wish) در دوازدهمین هفته‌ی اکران فروش داخلی ۱.۶۵ میلیون دلاری را تجربه کرد و در جایگاه نهم جدول باکس آفیس قرار گرفت. با احتساب فروش بین‌المللی ۲۸۱.۹۰ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۴۶۱.۵۲ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «گربه‌ی چکمه‌پوش: آخرین آرزو» توسط جوئل کرافورد کارگردانی شده و ستارگانی مثل آنتونیو باندراس، سلما هایک، الیویا کلمن، هاروی گیلن، سامسون کایو، واگنر مورا و آنتونی مندز صداپیشگی‌های شخصیت‌های مختلف را بر عهده دارند. فیلم شخصیت محبوب گربه‌ی چکمه‌پوش را دنبال می‌کند که ۸ جان از ۹ جانش را از دست داده و برای برآورده کردن آخرین آرزویش و صد البته به دست آوردن زندگی از دست رفته سفر شگفت‌انگیزی را آغاز می‌کند.

«عملیات فورچون: ترفند جنگی» (Operation Fortune: Ruse de Guerre) در هفته‌ی دوم اکران ۱.۲۸ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت و جایگاه دهم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد. با احتساب فروش بین‌المللی ۳۱.۱۳ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۳۶.۶۹ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «عملیات فورچون: ترفند جنگی» توسط گای ریچی کارگرانی شده و ستاره‌هایی مثل جیسون استاتهام، آبری پلازا، جاش هارتنت، کری الویس و هیو گرانت در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی یک جاسوس فوق حرفه‌ای به نام اورسن فورچون (جیسون استاتهام) است که باید فناوری تسلیحاتی تازه و خطرناکی که توسط یک دلال اسلحه (هیو گرانت) توزیع می‌شود را پیگیری کند و جلوی فروشش را بگیرد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی جیغ ۶

Scream VI ۱ ۴۴.۵۰ ۴۴.۵۰ کرید ۳

Creed III ۲ ۲۷.۱۷ ۱۰۱.۳۵ ۶۵ ۱ ۱۲.۳۰ ۱۲.۳۰ مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ۴ ۷ ۱۹۷.۹۷ خرس کوکائینی

Cocaine Bear ۳ ۶.۲۰ ۵۱.۶۶ انقلاب عیسی

Jesus Revolution ۳ ۵.۱۷ ۳۹.۴۵ قهرمانان

Champions ۱ ۵.۱۵ ۵.۱۵ آواتار: راه آب

Avatar: The Way of Water ۱۳ ۲.۷۰ ۶۷۴.۶۹ گربه‌ی چکمه پوش: آخرین آرزو

Puss in Boots: The Last Wish ۱۲ ۱.۶۵ ۱۷۹.۶۲ عملیات فورچون: ترفند جنگی

Operation Fortune: Ruse de Guerre ۲ ۱.۲۸ ۵.۵۶

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

