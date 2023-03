«جان ویک ۴» در سطح بین‌المللی هم عملکرد خوبی داشت و به غیر از ایالات متحده‌ی آمریکا در ۷۱ کشور دیگر هم اکران شد و ۶۴ میلیون دلار به دست آورد و مجموع فروشش را به ۱۳۷.۵۲ میلیون دلار رساند. بودجه‌ی ساخت این فیلم بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بوده که بالاترین مقدار در فرنچایز است و البته فروش اولیه‌ی آن ثابت می‌کند که این سرمایه‌گذاری ارزشش را داشته. مدت زمان «جان ویک ۴» دو ساعت و چهل و نه دقیقه و درجه‌بندی سنی آن R است؛ در نتیجه تماشای آن به افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی‌شود. ۶۹ درصد از تماشاگران افتتاحیه مرد و ۷۰ درصد بالای ۲۵ سال بودند.

به گزارش لاینزگیت در ۴۰ سال گذشته تنها ۹ فرنچایز موفق شدند با قسمت چهارم رکورد فروش افتتاحیه‌ی خودشان را بشکنند و در این میان ۵ مورد توانستند در مجموع بیش از قسمت‌های قبلی‌شان بفروشند. در مورد «جان ویک» قسمت اول در مجموع کارش را در سینماها با ۸۶.۱ میلیون دلار به پایان رساند، دنباله‌ی آن ۱۷۴.۳ میلیون دلار و «جان ویک ۳» ۳۲۸.۳ میلیون دلار فروخت. با این اوصاف تا همین جای کار هم می‌توان پیش‌بینی کرد قسمت چهارم در این زمینه هم رکورد تازه‌ای را به نام خوش ثبت خواهد کرد.

«جان ویک: بخش ۴» توسط چاد استاهلسکی کارگردانی شده و علاوه بر کیانو ریوز بازیگران دیگری مثل دانی ین، بیل اسکاشگورد، لارنس فیشبرن، هیرویوکی سانادا و شامیر اندرسون هم در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا در ادامه‌ی مبارزه‌ی آدمکش افسانه‌ای جان ویک با «های تیبل» (The High Table) است. جالب است بدانید شایعاتی درباره‌ی قسمت پنجم این فرنچایز به گوش می‌رسد اما این خبر هنوز به صورت رسمی توسط کمپانی سازنده تایید نشده، با این حال ریوز و سایر بازیگران مجموعه همراه با آنا دی آرماس در اسپین آفی به نام «بالرین» (Ballerina) حضور خواهند داشت. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای «جان ویک ۴» امتیاز راتن تومیتوز ۹۵ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۷۸ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که برای یک فیلم اکشن فوق‌العاده است.

در جایگاه دوم جدول باکس آفیس درام ورزشی «کرید ۳» قرار دارد که در چهارمین هفته‌ی اکران با فروش داخلی ۱۰.۴۴ میلیون دلاری صدرنشینی را تقدیم قسمت تازه‌ی «جیغ» کرد. با احتساب فروش بین‌المللی ۱۰۵ میلیون دلاری تا این جای کار ۲۴۵.۸۸ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخته است. «کرید ۳» توسط مایکل بی. جردن کارگردانی شده و در گروه بازیگری علاوه بر خودش تسا تامپسون، فیلیسیا رشاد و جاناتان میجرز هم حضور دارند. ماجرا درباره‌ی آدنوس کرید پسر بوکسور افسانه‌ای آپولو کرید است که این بار مجبور است در رینگ بوکس با دوست دوران کودکی‌اش روبه‌رو شود. این نخستین باری است که در این فرنچایز شخصیت راکی (سیلوستر استالونه) به عنوان مربی کنار کرید حضور ندارد.

صدرنشین هفته‌ی گذشته «شزم! خشم خدایان» (Shazam! Fury of the Gods) افت ۶۷.۸ درصدی را تجربه کرد و با فروش داخلی ۹.۷۰ میلیون دلاری به جایگاه سوم جدول باکس آفیس سقوط کرد. با احتساب فروش بین‌المللی ۵۶.۱۰ میلیون دلاری، تازه‌ترین فیلم دی سی تا این جای کار ۱۰۲.۴۰ میلیون دلار در سراسر جهان فروخت. بودجه ساخت قسمت دوم «شزم» ۱۱۰ میلیون دلار بود و برای تبلیغات بیش از ۱۰۰ میلیون دلار روی دست برادران وارنر خرج گذاشته است؛ در نتیجه تا همین جای کار هم یکی از بدترین نتایج برای فیلم‌های ابرقهرمانی مدرن به حساب می‌آید.

«شزم! خشم خدایان» توسط دیوید اف. سندبرگ کارگردانی شده و ستارگانی مثل زکری لی‌وای، اشر آنجل، جک دیلن گریزر، ریچل زگلر، آدام برودی، راس باتلر و مگان گود در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی گروهی از ابرقهرمان‌های نوجوان است که به رهبری شزم وارد مبارزه با دختران اطلس می‌شوند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۵۱ از ۱۰۰ و راتن تومیتوز ۴۷ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

«جیغ ۶» (Scream VI) در سومین هفته‌ی اکران ۸.۴۰ میلیون دلاری فروش داخلی داشت و در رتبه‌ی چهارم جدول باکس آفیس قرار گرفت. با احتساب فروش بین‌المللی ۴۹.۴۰ میلیون دلاری، قسمت تازه‌ی این فرنچایز ترسناک تا این جای کار ۱۳۹.۲۹ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. «جیغ ۶» توسط تایلر جیلت و مت بتینلی-اولپین کارگردانی شده و بازیگرانی مثل ملیسا باررا، جنا اورتگا، هیدن پنیتیر، کورتنی کاکس و جاسمین ساوی براون در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی بازماندگان قتل‌های شبح چهره است که به امید زندگی بهتر شهر خیالی وودزبورو ترک و به نیویورک نقل مکان می‌کنند. جالب است بدانید این نخستین قسمت فرنچایز بدون حضور سیدنی پرسکات در نقش نیو کمپبل است که ظاهرا به دلیل مسائل مالی با سازندگان به توافق نرسید و تصمیم گرفت مجموعه را ترک کند.

«۶۵» در سومین هفته‌ی اکران ۳.۲۵ میلیون دلار فروش داخلی داشت و در جایگاه پنجم جدول باکس آفیس قرار گرفت. با احتساب فروش بین‌المللی ۲۱.۲۰ میلیون دلاری، تا این جای کار در سراسر دنیا ۴۹.۰۳ میلیون دلار فروخته است. «۶۵» توسط اسکات بک کارگردانی شده و بازیگرانی مثل آدام درایور، آریانا گرینبلات و کلویی کلمن در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی فضانوردی است که در یک سیاره‌ی ناشناخته سقوط می‌کند اما خیلی زود متوجه می‌شود در زمین ۶۵ میلیون سال پیش گیر افتاده و باید جنگ بقایی را برای زنده مانده از دست دایناسورها و موجودات مافوق بشر آغاز کند.

در رتبه‌ی ششم جدول باکس آفیس «مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) را داریم که در هفته‌ی ششم اکران ۲.۴۲ میلیون دلار فروش داخلی داشت و با احتساب فروش بین‌المللی ۲۵۷.۰۲ میلیون دلاری تا این جای کار در سراسر جهان ۴۶۶.۸۹میلیون دلار فروخته است. «مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» به عنوان سی و یکمین فیلم دنیای سینمایی مارول توسط پیتون رید کارگردانی شده و بازیگرانی مثل پل راد، اوانجلین لیلی، جاناتان میجرز، جاناتان میجرز، مایکل داگلاس، کاترین نیوتون و دیوید دستمالچیان در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. در ادامه‌ی علاقه‌ی مارول به موضوعات پیچیده و غیرقابل‌هضم، داستان این فیلم هم حول محور ماجراجویی‌های مرد مورچه‌ای و زنبورک در قلمرو کوانتومی می‌گردد.

جایگاه هفتم جدول باکس آفیس در اختیار «خرس کوکائینی» (Cocaine Bear) قرار دارد که در هفته‌ی پنجم اکران ۲.۰۹ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۱۷.۹۴ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۸۰.۰۷ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است و این در حالی است که بودجه‌ی ساختش تنها ۳ میلیون دلار بوده است. این فیلم که از یک داستان واقعی الهام گرفته شده ماجرای سقوط یک هواپیمای حامل کوکائین را دنبال می‌کند که به دنبال آن یک خرس بسته‌ی کوکائین را به صورت اتفاقی می‌بلعد و وحشی می‌شود و جان ساکنان منطقه را تهدید می‌کند. «خرس کوکائینی» توسط الیزابت بنکس کارگردانی شده و بازیگرانی مثل کری راسل، اوشی جکسون جونیور، ری لیوتا و بروکلین پرینس در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

رتبه‌ی هشتم جدول باکس آفیس در اختیار «انقلاب عیسی» (Jesus Revolution) درام مذهبی لاینزگیت قرار دارد که در پنجمین هفته‌ی اکران در آمریکای شمالی ۲ میلیون دلار فروخت و مجموع فروشش را به ۴۹۰.۳ میلیون دلار رساند. این فیلم که توسط جان اروین کارگردانی شده و بازیگرانی مثل جاناتان رومی، کلسی گرمر و جوئل کورتنی در آن نقش‌آفرینی می‌کنند ماجرای یک تحول مذهبی در دهه‌ی ۷۰ میلادی را دنبال می‌کند.

«قهرمانان» (Champions) در هفته‌ی سوم اکران ۱.۵۴ میلیون دلار فروش داخلی داشت و در جایگاه نهم جدول باکس آفیس قرار گرفت. این فیلم کمدی که توسط باب فارلی کارگردانی شده و بازیگرانی مثل وودی هارلسون، کتلین اولسون و مایک اسمیت در آن نقش‌آفرینی می‌کنند ماجرای یک مربی بسکتبال را دنبال می‌کند که برای گذراندن دوره‌ی خدمات اجتماعی مجبور می‌شود مربیگری یک تیم از معلولان ذهنی را بر عهده بگیرد.

رتبه‌ی دهم جدول باکس آفیس در اختیار «آواتار: راه آب» (avatar: The Way of Water) جیمز کامرون قرار دارد که در پانزدهمین هفته‌ی اکران توانست در آمریکای شمالی ۱.۴۰ میلیون دلار کسب کند. این دنباله‌ی علمی- تخیلی تا این لحظه در آمریکای شمالی ۶۸۰.۴۴ میلیون دلار فروخته و فروش جهانی‌اش را به ۲.۳۰ میلیارد دلار رسانده و با گذر از «تایتانیک» (Titanic) به عنوان سومین فیلم پرفروش تاریخ شناخته می‌شود. دنباله‌ی سینمایی «آواتار» توسط جیمز کامرون کارگردانی شده و بازیگران قسمت اول مثل سم ورثینگتون، زوئی سالدانیا، استیون لانگ، ژول دیوید مور و سی.سی.اچ. پاوندر در نقش‌های قبلی‌شان حضور دارند و ستارگانی مثل کیت وینسلت، کلیف کرتیس، ادی فالکو، جامین کلمنت و برندن کاول هم از تازه‌واردان قسمت دوم هستند. فیلم ماجرای جیک سالی را دنبال می‌کند که با خانواده‌ی تازه‌اش در قمر پاندورا زندگی می‌کند. تا این که یک تهدید آشنا این خانواده را تهدید می‌کند و او باید به کمک ناوی‌ها از آن‌ها محافظت کند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی جان ویک: بخش ۴

John Wick: Chapter 4 ۱ ۷۳.۵۲ ۷۳.۵۲ کرید ۳

Creed III ۴ ۱۰.۴۴ ۱۴۰.۸۸ شزم! خشم خدایان

Shazam! Fury of the Gods ۲ ۹.۷۰ ۴۶.۳۰ جیغ ۶

Scream VI ۳ ۸.۴۰ ۸۹.۸۹ ۶۵ ۳ ۳.۲۵ ۲۷.۸۳ مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ۶ ۲.۴۲ ۲۰۹.۸۶ خرس کوکائینی

Cocaine Bear ۵ ۲.۰۹ ۶۲.۱۳ انقلاب عیسی

Jesus Revolution ۵ ۲ ۴۹.۰۳ قهرمانان

Champions ۳ ۱.۵۴ ۱۳.۵۶ آواتار: راه آب

Avatar: The Way of Water ۱۵ ۱.۴۰ ۶۸۰.۴۴

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

