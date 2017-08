تریلر فصل دوم بازی سریالی بتمن را ببینید

فصل دوم بازی سریالی «بتمن» قرار است تا چند روز آینده آغاز شود. استودیوی بازی‌سازی Telltale Games هم به همین مناسبت، تریلری از قسمت اول این فصل جدید آماده کرده است.

فصل دوم بازی بتمن، که «بتمن: دشمن درون» (Batman: The Enemy Within) نام گرفته است، در رویداد کامیک-کان امسال معرفی شد. استودیوی بازی‌سازی Telltale Games سه بازی جدید را در طول این نمایشگاه معرفی کرد: فصل دوم بازی The Wolf Among Us، فصل آخر بازی The Walking Dead و فصل دوم بازی بتمن. از بین این سه بازی جدید، فقط بتمن است که هفته‌ی آینده آغاز می‌شود. دو بازی دیگر برای عرضه تا پایان سال ۲۰۱۸ برنامه ریزی شده‌اند.

در تریلر جدید Batman: The Enemy Within می‌توانیم ببینیم که دشمن اصلی بتمن، این بار «ریدلر» (The Riddler) است. شخصیت «جوکر»، که البته هنوز این اسم را ندارد، هم در این تریلر حضور دارد.

ریدلر ظاهرا در فصل جدید بتمن، بسیار خشن‌تر از نسخه‌های کمیک او است. حتما فصل جدید بتمن را بازی می‌کنیم تا از اتفاقات جدید آن بیشتر سر در بیاوریم.

می‌توانید تریلر قسمت اول Batman: The Enemy Within را در ادامه ببینید. فصل دوم بازی سریالی بتمن فعلا فقط روی پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود. تا یکی دو ماه دیگر می‌توانید منتظر عرضه‌ی نسخه‌های موبایل این بازی باشید.

