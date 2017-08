این طور که به نظر می‌رسد، قسمت دوم بازی «شیطان درون» یا همان The Evil Within قرار است چند برابر از بازی اصلی، خشن‌تر باشد. شرکت بازی‌سازی بتسدا اطلاعات و ویدیویی جدید از The Evil Within 2 منتشر کرده است. این اطلاعات، از شخصی‌سازی و چگونگی ساخت و ساز آیتم در بازی و پیشرفت آن‌ها در مقایسه با قسمت اول می‌گویند.

بازی The Evil Within 2 در مهر ماه برای پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

مراحل The Evil Within 2 به نسبت بازی اول، بزرگ‌تر هستند و بازی‌کننده‌ها می‌توانند نحوه‌ی بازی خودشان را با توجه به محیط بزرگی که مقابل خود دارند، تغییر دهند. می‌توان The Evil Within 2 را کاملا اکشن بازی کرد و قدرت‌های «سباستین» را هم طوری ارتقا داد تا او قوی‌تر شود. یا از طرفی دیگر، طوری سباستین را پیشرفت داد تا توانایی‌های مخفی‌کار او بیشتر باشد.

برخلاف بازی اول، در The Evil Within 2 دو آیتم مختلف پیدا می‌کنید که برای ارتقا استفاده می‌شوند. ژل سبز فقط برای ارتقا سباستین استفاده می‌شود و قطعه‌های اسلحه‌ها هم برای ارتقای تجهیزات به کار می‌روند. می‌توان قدرت سلاح‌ها، ظرفیت مهمات و سرعت شلیک آن‌ها را تغییر داد.

به لطف سیستم ساخت و ساز بازی، می‌توان با استفاده از منابع مختلف، برای خود مهماتی که می‌خواهید را بسازید. مهمات مثل بازی اول، زیاد نخواهد بود، ولی حداقل این بار مجبور نیستید از یک سلاح خاص استفاده کنید.

می‌توانید در ادامه، ویدیویی را ببینید که سازندگان بازی در آن، از سیستم‌های جدیدی که ساخته‌اند می‌گویند. بازی The Evil Within 2 در مهر ماه برای پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

دانلود mp4

منبع: VG247

منبع متن: digikala