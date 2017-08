شاید بد نباشد هرازگاهی، به آن همه فکر و ایده‌ای که در ساخت یک فیلم هزینه شده است هم نگاهی بیاندازیم. لحظه‌ای بایستیم و بدون بررسی ساختار سینمایی یک فیلم و داستان آن، به تصاویری که تحویل‌مان می‌دهد، نگاه کنیم. شاید دید دیگری به فیلم‌هایی مثل Ghost in the Shell (فیلمی که اصلا خوب نیست) پیدا کنیم. جدیدترین ساخته‌ی «لوک بسون» (Luc Besson)، از کارگردان‌های حال حاضر فرانسه، دیدگاه هنری بسیار زیبایی دارد.

بسون می‌گوید که پس از دیدن فیلم آواتار متوجه شده که دیگر زمان ساخت والرین فرا رسیده.

فیلم «والرین و شهر هزار سیاره» (Valerian and the City of a Thousand Planets) یکی دو هفته است که اکران شده، ولی اصلا نفروخته است. با این حال، نمی‌توانیم این موضوع را انکار کنیم که والرین، از نظر هنری بسیار زیبا است. فیلم والرین از روی یک کمیک مصور خیلی قدیمی ساخته شده است. لوک بسون با همکاری نویسنده‌ی والرین فیلم «عنصر پنجم»‌ (The Fifth Element) را ساخته بود. نویسنده‌ی والرین بارها از لوک بسون خواسته بود که فیلم والرین را بسازد، ولی این پاسخ را شنیده بود که هنوز تکنولوژی به اندازه‌ی کافی آماده‌ی ساخت والرین نشده است.

لوک بسون می‌گوید که در مجموعه‌ی طولانی والرین، کلا چند شخصیت انسان وجود دارد و بقیه، فضایی هستند و به همین دلیل، او باید منتظر می‌شده تا تکنولوژی به اندازه‌ی کافی پیشرفت کند. با این حال، بسون می‌گوید که پس از دیدن فیلم «آواتار» (Avatar)، متوجه شده که دیگر زمان ساخت والرین فرا رسیده است.

تصاویر زیر، طراحی‌های فیلم Valerian and the City of a Thousand Planets هستند. با دیدن این تصاویر متوجه می‌شوید که چرا لوک بسون قصد نداشته تا سال‌ها پیش، این فیلم را بسازد.

فیلم والرین یک کتاب هنری هم به اسم Valerian: The Art of the Film دارد که باید در فروشگاه‌ها به دنبال آن بگردید.

مطلب نگاهی کوتاه به طراحی‌های هنری «والرین» برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala