استودیوی بازی‌سازی «کرایتک» (Crytek) چند سالی است که روی یک بازی جدید به اسم Hunt: Showdown کار می‌کند. در Hunt بازی‌کننده‌ها نقش چند شکارچی را برعهده می‌گیرند و به شکار هیولاهای عجیب و غریب می‌روند. استودیوی کرایتک اخیرا کمی درباره‌ی بازی‌شان در یک ویدیو صحبت کرده است. طبق گفته‌ی آن‌ها، بازی‌کننده‌ها اگر بدون برنامه و نقشه، سراغ شکار خود بروند، نابود می‌شوند.

در حال حاضر قرار است بازی Hunt: Showdown فقط روی کامپیوتر عرضه شود.

کرایتک ویدیوی تازه‌ای منتشر کرده و در آن، درباره‌ی ساختار بازی Hunt: Showdown صحبت می‌کنند. این بازی در سال ۲۰۱۴ برای اولین بار به اسم Hunt: Horrors of the Gilded Age رونمایی شده بود، ولی کرایتک چند سالی روی آن کار کند، کمی بازی را تغییر داد و بالاخره در E3 2017 بازی خود را به اسم Hunt: Showdown دوباره رونمایی کرد.

سازندگان این بازی می‌گویند که برای زنده ماندن، بازی‌کننده‌ها نیاز به تنظیم استراتژی دارند. در ویدیوهایی که از بازی منتشر شده‌اند، می‌توانیم هیولاهای مختلفی را ببینیم؛ هیولاهایی مثل عنکبوت‌های بزرگ یا موجوداتی بسیار عجیب و غریب. ظاهرا محیط بازی هم‌چنین پر از زامبی‌های مختلف است که آن‌ها هم گونه‌های خاص خودشان را دارند.

برخی از هیولاهای بازی، در وب‌سایت رسمی آن معرفی شده‌اند؛ هیولاهایی مثل The Butcher، The Spider، Meathead، The Hive و The Infection که هر کدام نه تنها ظاهر خاص خود را دارند، بلکه نابود کردنشان نیازمند روش‌های متفاوتی است.

بازی Hunt: Showdown نه تنها بازی‌کننده‌ها در مقابل هیولاها قرار می‌دهد، بلکه بازی‌کننده‌ها در این بازی باید از همدیگر هم بترسند، چون مبارزه‌ی شکارچی‌ها با یکدیگر هم بخشی از بازی است.

در حال حاضر قرار است بازی Hunt: Showdown فقط روی کامپیوتر عرضه شود.

می‌توانید ویدیوی جدید منتشر شده از سوی استودیوی کرایتک را در ادامه ببینید. ویدیوی روند بازی Hunt: Showdown را هم در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

دانلود mp4

دانلود mp4

منبع: VG247

منبع متن: digikala