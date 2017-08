نقدها و نمرات بازی سریالی بتمن منتشر شدند

کمتر از یک روز از آغاز فصل دوم بازی سریالی بتمن می‌گذرد و به همین مناسبت، نقدها و نمرات قسمت اول آن منتشر شده‌اند. با نگاهی به نمراتی که به قسمت اول «بتمن: دشمن درون» داده شده است، می‌توانیم بگوییم که ظاهر مثل همیشه با یک بازی سریالی خوب دیگر از سوی استودیوی بازی‌سازی تل‌تیل طرف هستیم.

فصل دوم بازی سریالی بتمن در حال حاضر فقط روی پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه شده است.

قسمت اول بازی بتمن: دشمن درون (Batman: The Enemy Within) ضد قهرمان این فصل را به خوبی معرفی می‌کند. احتمالا با دیدن اسم قسمت اول، یعنی Enigma می‌توانید متوجه شوید که دشمن اصلی بتمن در این بازی کسی نیست به جز «ریدلر» (The Riddler).

همانطور که در تریلر قسمت اول Batman: The Enemy Within دیده بودیم، در کنار ریدلر، جوکر هم نقش بزرگی در داستان خواهد داشت.

پیشنهاد می‌کنیم اگر شخصیت بتمن را دوست دارید، حتما بازی سریالی آن را هم تجربه کنید.

نمراتی که به بازی داده شده است را در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم:

God is a Geek: نمره‌ی ۹ از ۱۰

Attack of the Fanboy: نمره‌ی ۴٫۵ از ۵

IGN:‌ نمره‌ی ۸٫۲ از ا۱۰

Game Revolution: نمره‌ی ۴ از ۵

USGamer: نمره‌ی ۴ از ۵

GameSpot: نمره‌ی ۸ از ۱۰

COGconnected:‌ نمره‌ی ۷۵ از ۱۰۰

Twinfinite: نمره‌ی ۳٫۵ از ۵

Game Informer: نمره‌ی ۶٫۵ از ۱۰

GamesBeat:‌نمره‌ی ۶۰ از ۱۰۰

