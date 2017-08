یک سالی از عرضه‌ی یکی از پر سر و صداترین بازی‌های چند سال اخیر گذشته است. بازی No Man’s Sky تابستان سال گذشته عرضه شد و با اینکه منتقدان به بازی زیاد خرده نگرفتند، ولی بازی‌کننده‌ها تا توانستند بازی را کوبیدند. استودیوی بازی‌سازی Hello Games، سازنده‌ی بازی No Man’s Sky هم در پاسخ به بازخورد منفی که از سوی بازی‌کننده‌ها گرفته بود، در طول یک سال گذشته بروزرسانی‌های زیادی برای بازی عرضه کرد. بروزرسان ۱٫۳ بازی No Man’s Sky دیروز عرضه شده و امکانات جدیدی را به بازی اضافه کرده است.

امکان ملاقات بسیار ساده با دیگر بازی‌کننده‌ها یکی از قابلیت‌هایی است که آپدیت جدید به بازی اضافه می‌کند.

سومین بروزرسان بزرگ No Man’s Sky یک خط داستانی مرکزی جدید را به بازی معرفی کرده است. این خط داستانی ۳۰ ساعت گیم‌پلی به بازی اضافه می‌کند و هم‌چنین به بازی‌کننده‌ها، هدف تازه‌ای برای گشت و گذار می‌دهد. در این خط داستانی جدید، مثل بازی اصلی، مراحل به صورت کامپیوتری ساخته می‌شوند. با ورود به ایستگاه‌های فضایی، می‌توانید مطابق سلیقه‌ی خودتان، مراحلی که مبتنی بر گشت و گذار، ساخت و ساز یا مبارزه هستند را دریافت کنید. با تمام کردن این مراحل، آیتم دریافت می‌کنید.

قابلیت دیگر جدید، اضافه شدن پورتال‌های باستانی به سیاره‌ها است. می‌توانید کدهای این پورتال‌ها را از روی آن‌ها بخوانید و با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید. دوستان شما هم می‌توانند سپس به این سیاره سفر کنند.

در بروزرسان ۱٫۳ که البته Atlas Rises نام گرفته، گرافیک بازی هم‌چنین بالا رفته است. بافت‌ها با کیفیت‌تر شده‌اند و شاهد نورپردازی بهتری هستیم؛ طوری که همه چیز ظاهری زیباتر پیدا کرده، در عین اینکه دیدگاه هنری اصلی بازی حفظ شده است.

پیشرفت‌های بسیار زیاد دیگری در بروزرسان Atlas Rises وجود دارند که می‌توانند تمام و کمال آن‌ها را در صفحه‌ی مختص این آپدیت بخوانید.

می‌توانید در ادامه، ویدیویی که از بروزرسانی Atlas Rises ساخته شده را ببینید. بازی No Man’s Sky در حال حاضر برای دو پلتفرم پلی‌استیشن۴ و رایانه‌های شخصی برای خرید موجود است.

