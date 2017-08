شرکت Fantasy Flight Games خبر از ساخت یک بازی تخته‌ای جدید بر اساس مجموعه بازی‌های فال‌آوت داده است. این بازی تحته‌ای را طراحان بازی‌های تخته‌ای XCOM و Star Wars: X-Wing ساخته‌اند. بازی تخته‌ای فال‌آوت همان Fallout نام گرفته و دنیای آن، هر دو شهر اصلی فال‌آوت ۳ و فال‌آوت ۴ را در خودش جای داده است.

در توضیح بازی تخته‌ای فال‌آوت آمده است: “در ابتدا فقط چند نقطه روی نقشه آزاد است. بازی‌کننده‌ها انتخاب می‌کنند که آیا می‌خواهند به تنهایی، یا به همراه یکدیگر، در دنیای بازی گشت و گذار و اکتشاف کنند. در میان راه، بازی‌کننده‌ها با مجموعه‌ی بزرگی از تصمیمات روبرو می‌شوند و می‌توانند به دنبال پول، تجربه، غارت یا حتی پیدا کردن انسان‌های دیگر باشند.”

بازی یک خط داستانی اصلی خواهد داشت. با این حال، بازی‌کننده‌ها می‌توانند این خط را دنبال کنند، یا اینکه در محیط بازی فقط گشت و گذار کنند.

یک تا چهار نفر می‌توانند بازی تخته‌ای فال‌آوت را بازی کنند. بازی‌کننده‌ها می‌توانند از همان ابتدا یک سرباز جبهه‌ی Brotherhood of Steel باشند، یا اینکه به عنوان یک غول، Super Mutant یا انسان بازی را آغاز کنند. شخصیت‌ها مثل بازی اصلی فال‌آوت، مشخصه‌هایی دارند که قدرت، هوش یا دیگر مهارت‌های آن‌ها را تعیین می‌کند.

چهار سناریو اصلی در بازی تخته‌ای فال‌آوت وجود دارد: The Pitt، The Commonwealth، For Harbor و The Capital Wasteland. دو سناریو از فال‌آوت ۳ و دو سناریو از فال‌آوت ۴ برداشته شده‌اند. بقیه‌ی قسمت‌های نقشه می‌توانند هر چیزی را در خودشان جای دهند و محدود به سناریوها نیستند.

بازی‌کننده‌ها با رسیدن به هدف‌هایی که در کارت اصلی روی دست‌شان مشخص شده، می‌توانند بازی را برنده شوند.

بازی تخته‌ای فال‌آوت پیچیدگی‌های و لایه‌های بسیار بیشتری دارد و کم و بیش شبیه به یک نقش‌آفرینی کامل است. این بازی تخته‌ای تا پایان سال جاری میلادی وارد بازار خواهد شد.

