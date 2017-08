تریلر جدید Assassin’s Creed Origins را از دست ندهید

تریلرهایی که یوبی‌سافت برای بازی‌های خود می‌سازد، مخصوصا تریلرهای مجموعه بازی‌های «فرقه اساسین» یا همان Assassin’s Creed، موسیقی‌های شگفت‌انگیزی دارند. برای تریلر جدیدی بازی «فرقه اساسین: ریشه‌ها» (Assassin’s Creed Origins) یوبی‌سافت به سراغ «لئونارد کوهن» رفته است.

Assassin’s Creed Origins پاییز امسال روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

تریلر جدید Assassin’s Creed Origins که در رویداد دیشب مایکروسافت نمایش داده شده، تمام و کمال انیمیشنی است، ولی می‌توان با دیدن این تریلر، از داستان یا حتی مکانیک‌های روند بازی هم اطلاعاتی به دست آورد. برای مثال می‌توانیم مبارزه‌ی «بایک» (Bayek)، شخصیت اصلی بازی را ببینیم. یا اینکه با محیط‌های مختلف بازی، از مقبره‌ها گرفته تا کوهستان‌های مختلف آشنا شویم.

Assassin’s Creed Origins قرار است روندی کاملا متفاوت با بازی‌های دیگر این مجموعه داشته باشد. در حال حاضر چند سالی است که مراحل توسعه و ساخت این بازی توسط تیم سازنده‌ی Assassin’s Creed IV: Black Flag جلو می‌رود. بازی جدید،‌ بیشتر یک شبیه به یک نقش‌آفرینی بزرگ و محیط-باز است که در دنیای آن گشت و گذار می‌کنید و مرحله می‌گیرید.

حتما در ادامه تریلر جدید Assassin’s Creed Origins را ببینید. آهنگ روی تریلر، You Want it Darker از آخرین آلبوم کوهن است. این موسیقی و شعر آن، جو بسیار سنگین و جالبی به مصر داده است.

