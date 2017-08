قطعا طرفداران بازی‌های استراتژیک و گیمرهای قدیمی‌تر با شنیدن این خبر کلی هیجان‌زده شدند. مایکروسافت در گیمزکام ۲۰۱۷ بازی Age of Empires 4 را رسما معرفی کرد. بد نیست به این موضوع هم اشاره کنیم که دیروز سالگرد ۲۰ سالگی این مجموعه بازی‌ها بود.

براساس اطلاعات منتشر شده این بازی توسط استویدیوی بازی‌سازی Relic Entertainment ساخته می‌شود که قبلا مجموعه بازی‌های Company of Heroes و Dawn of War را ساخته بود. این استودیوی بازی‌سازی تجربه زیادی در ساخت بازی‌های استراتژیک دارد و انتظار می‌رود که Age of Empires حدید از کیفیت بالایی برخوردار باشد.

در ادامه می‌توانید تیزر این بازی را مشاهده کنید:

دانلود mp4

در تیزر بازی اطلاعات زیادی منتشر نشده اما تقریبا همان چیزی را نشان می‌دهد که انتظارش را داشتیم. تمدن‌ها و کشورهای مختلفی که با هم مبارزه می‌کنند و می‌خواهند قدرت بیشتری به دست بیاورند. به احتمال زیاد بازی دوره‌های زمانی مختلف و قوم‌های مختلفی را شامل می‌شود. در این تیزر به امپراتوری روم، سامورایی‌ها و انگلیس در قرن ۱۸ اشاره شده است.

بازی Age of Empires 4 اولین عنوانی است که استودیوی بازی‌سازی Relic به صورت مستقل و با همکاری مایکروسافت می‌سازد. قبلا بازی‌های این شرکت را سگا منتشر می‌کرد. در چند وقت گذشته مایکروساف بازی‌های استراتژی مختلفی ساخته است. بازی Halo Wars 2 همین چند ماه پیش عرضه شد که سازنده آن Creative Assembly سازنده مجموعه Total War بود.

هنوز تاریخ عرضه Age of Empires جدید مشخص نشده، اما این بازی برای ویندوز ۱۰ عرضه خواهد شد.

منبع: VG247



مطلب بازی Age of Empires 4 رسما معرفی شد برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala