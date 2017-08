بسیاری از افرادی که کامپیوتر دارند، بدشان نمی‌آید که بازی‌های کنسولی را هم تجربه کنند؛ اما به هر دلیلی دوست ندارند یک کنسول بازی تهیه کنند. اینجاست که برنامه‌های شبیه‌ساز به کار می‌آید. یکی از شبیه‌سازهایی که برای پلی‌استیشن ۳ عرضه شده RPCS3 نام دارد که به‌تازگی با بهبودهای زیادی مواجه شده و می‌تواند بازی‌های این کنسول را بهتر روی کامپیوترهای شخصی اجرا کند. مثلا می‌شود بازی Persona 5 را روی با این شبیه‌ساز روی کامپیوتر بازی کرد.

شبیه‌ساز RPCS3 بهتر از قبل می‌تواند بازی‌های پلی‌استیشن ۳ را روی کامپیوترهای اجرا کند.

‌‌‌‌‌‌‌

دانلود mp4

به تازگی به به‌روزرسان گرافیکی برای این شبیه‌ساز عرضه شده که روند کار کرد این شبیه‌ساز را ارتقا می‌دهد و عملکرد CPU و کارت گرافیکی را بهبود می‌بخشد. همچنین این به‌روزرسان باعث شده که عملکرد شبیه‌ساز در زمان کارکردن با OpenGL و Vulkan بهتر شود. در ادامه می‌توانید ویدیویی را مشاهده کنید که در آن بازی Ni No Kuni: Wrath of the White Witch به وسیله این شبیه‌ساز روی کامپیوتر اجرا می‌شود.

برای به‌دست آوردن اطلاعات بیشتر هم می‌توانیم به سایت سازنده این شبیه‌ساز مراجعه کنید. همچنین دیجی‌کالامگ هیچ مسئولیتی در قبال استفاده از این برنامه و مشکلات احتمالی آن نمی‌پذیرد.

منبع: wccftech



مطلب روند اجرای بازی‌های پلی‌اسیشن ۳ روی کامپیوتر بهتر می‌شود برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala