اصغر فرهادی کارگردان مشهور ایرانی فیلم‌برداری فیلم جدیدش «همه می‌دانند» (Todos Lo Saben) را در اسپانیا آغاز کرد. این فیلم که یک تریلر روانشناختی است با بازی ستارگانی چون خاویر باردم، پنلوپه کروز و ریکاردو دارین همراه است. خاویر باردم بازیگر ۴۸ ساله اسپانیایی است که بخاطر بازی در فیلم‌هایی چون «جایی برای پیرمردها نیست» (No Country for Old Men)، «دریای درون» (The Sea Inside) و «اسکای‌فال» (Skyfall) شهرت دارد. او با کارگردانانی مثل پدرو آلمادوار، برادران کوئن، وودی آلن، الخاندرو گونسالس اینیاریتو همکاری داشته است.

دیگر بازیگر فیلم فرهادی پنلوپه کروز هم بازیگر بسیار مشهور اسپانیایی است که بخاطر بازی در فیلم ویکی کریستینا بارسلونا وودی آلن جایزه اسکار بهترین بازیگر زن نقش مکمل را تصاحب کرده و از ستاره‌های سینمای اسپانیا به حساب می‌آید. یک نکته جالب دیگر هم اینکه دو ستاره اسپانیایی فیلم فرهادی از سال ۲۰۱۰ با هم ازدواج کرده‌اند و یک زوج واقعی‌اند.

همه می‌دانند، یک ستاره آرژانتینی هم دارد. ریکاردو دارین یکی از مشهورترین و تحسین‌شده‌ترین بازیگران کشور آرژانتین است و حضورش در کنار بازیگران اسپانیایی باعث شده با فیلمی طرف باشیم که احتمالا از نظر بازیگری چیزی کم نداشته باشد.

فیلم جدید فرهادی که حدود ۱۰ میلیون یورو (۱۱٫۸ میلیون دلار) بودجه دارد یک فیلم اسپانیایی زبان است که توسط الکساندر ماله گی، از کمپانی فرانسوی « Memento» و آلوارو لانگوریا از«Morena Films» تهیه خواهد شد.

ماجرای فیلم به سفر کارولینا از بوئنوس آیرس به وطنش اسپانیا برای شرکت در یک جشن مربوط است. این سفر که قرار است دیداری کوتاه باشد با وقایع پیش‌بینی نشده مختل می‌شود و وقایعی رخ می‌دهند که زندگی کارولینا و خانواده‌اش را زیر و زبر می‌کنند. همه می‌دانند فیلمی است که سومین همکاری فرهادی و آلکساندر ماله‌گی به حساب می‌آید؛ او پیش از این در ساخت فیلم‌های فروشنده و گذشته هم کنار فرهادی بود.

آخرین ساخته فرهادی هنرمندان جهانی دیگری را هم به همراه دارد. برای مثال می‌توان به خوزه لوییس آلکاین (Jose-Luis Alcaine) فیلم‌بردار معروف اسپانیایی که با کارگردانان بزرگ این کشور همکاری کرده و سونیا گرانده (Sonia Grande) طراح صحنه که بخاطر همکاری با وودی آلن شهرت دارد اشاره کرد.

فرهادی که پیش از این بخاطر فیلم‌هایی مثل جدایی نادر از سیمین، گذشته و فروشنده جوایز بسیاری را به خود اختصاص داده این سال‌ها به فیگور مشهور سینمایی ایران بدل شده و احتمالا ساخته جدیدش هم سر و صدای زیادی به پا خواهد کرد.

