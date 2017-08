تریلر و تصاویر جدید Ace Combat 7 را ببینید

شرکت باندای نامکو به مناسبت نمایشگاه گیمزکام ۲۰۱۷ تصاویر و تریلر جدیدی از بازی Ace Combat 7: Skies Unknown منتشرکرد.

تریلر منتشر شده از بازی صحنه‌های اکشن مختلفی را نشان می‌دهد. مبارزه‌های بازی بین دو گروه به نام‌های the Kingdom of Erusea و the Osean Federation است. گروه Osean Federation بدون در نظر گرفتن تفاوق‌های بین‌المللی به گروه Kingdom of Erusea حمله می‌کند. در این میان شاهزاده رزا از Kingdom of Erusea مردم را به مقاومت دربرابر این حمله تشویق می‌کند؛ اما در این میان آشوبی عجیب به وجود می‌آید.

گیم‌پلی بازی به نظر می‌رسد که خیلی سریع و سینمایی دنبال می‌شود و گیمرها می‌توانند خودشان را در نقش خلبان هواپیماهای مختلف مشاهده کنند. این بازی در سال ۲۰۱۸ برای کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه خواهد شد. درادامه می‌توانید تریلر و تصاویر منتشر شده از بازی را مشاهده کنید:

منبع: gematsu

منبع متن: digikala