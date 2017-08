نمایشگاه E3 آن‌قدر بزرگ و پر و پیمان شده است که دیگر چیزی به گیمزکام نمی‌رسد. نمایشگاه گیمزکام (Gamescom) شاید بزرگ‌ترین رویداد صنعت بازی در اروپا باشد، ولی روند افت خود را امسال هم حفظ کرده است. سال گذشته، یعنی در گیمزکام ۲۰۱۶، شرکت‌های زیادی کنفرانس خبری برگزار کردند و بازی‌های زیادی هم با تریلرهای جدیدی به این نمایشگاه آمدند. امسال هیچکدام از این دو اتفاق نیافتاد.

از بین سه شرکت اصلی سازنده‌ی کنسول، فقط مایکروسافت بود که برای گیمزکام مراسمی ترتیب داده بود. با این حال، این مراسم چیزی برای ارایه نداشت. به جای یک کنفرانس خبری،‌ با یک مبل روبرو شدیم که بازی‌سازها یکی پس از دیگری روی آن می‌نشستند و نزدیک به یک ربع قصه می‌گفتند.

بزرگ‌ترین اتفاق برنامه‌ی مایکروسافت در گیمزکام ۲۰۱۷، رونمایی از مدل ویژه‌ی ایکس‌باکس وان ایکس بود. این مدل ویژه Project Scorpio Edition نام دارد و پیش‌خرید آن از همان زمان پایان برنامه‌ی مایکروسافت آغاز شد. با این حال، حتی این کنسول هم آن‌قدر جذاب نبود تا بتواند برنامه‌ی مایکروسافت را از بی‌مزگی در بیاورد. تنها تفاوت مدل ویژه‌ی ایکس‌باکس وان ایکس با مدل معمولی، عبارت Project Scorpio است که به رنگ سبز و خیلی کوچک در مقابل کنسول حک شده. البته این مدل ویژه با همان قیمت مدل معمولی عرضه می‌شود و به همین دلیل هم نمی‌توانیم به مایکروسافت خرده بگیریم.

در کنار آغاز پیش‌خرید ایکس‌باکس وان ایکس، مایکروسافت یکی دو تریلر جدید هم در برنامه‌ی خودش جای داده بود. یکی از بهترین تریلرهای گیمزکام امسال در همین برنامه‌ی مایکروسافت به نمایش گذاشته شد. یکی از کارگردان‌های بازی «فرقه اساسین: ریشه‌ها» (Assassin’s Creed Origins) روی مبل مایکروسافت نشست تا هم از بازی بگوید، و هم تریلری جدید نشان‌مان دهد. این تریلر جدید کاملا سینمایی و انیمیشنی بود و مثل تمام تریلرهای سینمایی مجموعه‌ی Assassin’s Creed کارگردانی شگفت‌انگیزی دارد.

مایکروسافت یک نمایش بسیار خوب دیگر هم از بازی ReCore داشت. شایعه شده بود که مایکروسافت می‌خواهد بسته‌ی کامل این بازی را برای ایکس‌باکس وان و کامپیوتر رونمایی کند. بازی ReCore: Definitive Edition که شامل تمام محتوای دانلودی بازی اصلی است با نمایش تریلری در همین برنامه‌ی مایکروسافت رونمایی شد. این بازی از قدرت بیشتر ایکس‌باکس وان ایکس هم استفاده می‌کند تا تصویر ۴K و کیفیت‌های گرافیکی بیشتری ارایه دهد. زمانی که مایکروسافت یک بازی قدیمی را به برنامه‌ی گیمزکام خود می‌آورد، می‌توانید مطمئن باشید که واقعا چیز دیگری برای نمایش ندارد. البته در این موضوع شکی نیست که ReCore بازی بسیار خوبی است و اگر ایکس‌باکس وان دارید، حتما نسخه‌ی جدید آن را تهیه کنید که قیمت پایینی هم دارد.

جالب‌ترین رونمایی مایکروسافت در نمایش گیمزکام خود، به ایکس‌باکس وان طرح ماین‌کرفت باز می‌گردد. از زمانی که مایکروسافت بازی ماین‌کرفت و شرکت سازنده‌ی آن را خریده، اتفاقات خوبی برای این بازی افتاده است. می‌توانیم مطمئن باشیم که بدون مایکروسافت، ماین‌کرفت شاید به اندازه‌ی امروز بزرگ نمی‌شد. ایکس‌باکس وان اس با طرح ماین‌کرفت آن‌قدر زیباست که حتی برای کسانی که طرفدار ماین‌کرفت نیستند هم جذاب به نظر می‌رسد. طرح روی کنسول شبیه به یک پیکسل آرت زیباست و دسته‌های آن هم طراحی بسیار خوبی دارند. این کنسول در پاییز عرضه می‌شود.

مایکروسافت را به کنار بگذاریم، به برنامه‌های بزرگ شرکت اسکوئر انیکس برای فاینال فانتزی ۱۵ می‌رسیم. پشتیبانی اسکوئر انیکس از فاینال فانتزی ۱۵ بسیار خوب بوده و به نظر می‌رسد که قرار نیست به این زودی‌ها هم تمام شود. قبل از هر چیز اسکوئر انیکس از نسخه‌ی کامپیوتر فاینال فانتزی ۱۵ به اسم Final Fantasy 15 Windows Edition رونمایی کرد. این نسخه‌ی بازی با همکاری شرکت انویدیا ساخته شده و به همین دلیل پر از پیشرفت‌های گرافیکی کوچک و بزرگ است.

فاینال فانتزی ۱۵ فقط هم به کامپیوترهای فوق قوی نخواهد آمد و کامپیوترهای کوچک جیبی‌تان هم از این بازی بی‌نصیب نمی‌مانند. اسکوئر انیکس از نسخه‌ی موبایل این بازی هم رونمایی کرد. بازی Final Fantasy 15 Pocket Edition داستان کامل بازی اصلی را در خودش جای داده است و به صورت یک بازی ده قسمتی برای موبایل عرضه می‌شود. نسخه‌ی موبایل فاینال فانتزی ۱۵ روندی ساده دارد و طراحی کاراکترهای آن هم ظاهری کمیک به خود گرفته‌اند. واقعا نمی‌دانیم چرا باید چنین نسخه‌ای از فاینال فانتزی ۱۵ ساخته شود؛ مخصوصا که به احتمال زیاد Final Fantasy 15 Pocket Edition قیمت بالایی هم خواهد داشت.

اسکوئر انیکس از بازی ماهیگیری فاینال فانتزی ۱۵ هم رونمایی کرد که دیگر بتوانید با خیال راحت به این شرکت بد و بیراه بگویید. این بازی ماهیگیری Monsters of the Deep نام دارد و برای هدست واقعیت مجازی PlayStation VR عرضه می‌شود. زیاد از این بازی و حتی نسخه‌ی موبایل فاینال فانتزی ۱۵ صحبت نمی‌کنیم و تلاش می‌کنیم آن‌ها را فراموش کنیم. در عوض به سراغ محتوای دانلودی جدید فاینال فانتزی ۱۵ می‌رویم که یک فستیوال بزرگ است. محتوای دانلودی جدید و کاملا رایگان فاینال فانتزی ۱۵ با همکاری شرکت یوبی‌سافت ساخته شده و شخصیت‌های این بازی را تبدیل به اساسین‌های Assassin’s Creed می‌کند. این محتوای دانلودی از پایان آگوست به مدت چند ماه یکی از شهرهای فاینال فانتزی ۱۵ را تبدیل به یک محل برای گشت و گذار در نقش یک اساسین می‌کند. امیدواریم پشتیبانی‌های آینده‌ی اسکوئر انیکس از فاینال فانتزی ۱۵ بدین شکل باشد، نه بازی موبایل و ماهیگیری.

صحبت از یوبی‌سافت و فرقه اساسین شد، بد نیست به تریلر دیگری که از Assassin’s Creed Origins در گیمزکام ۲۰۱۷ نمایش داده شد هم اشاره کنیم. این تریلر برخلاف آنچه در برنامه‌ی مایکروسافت نشان داده شد و یک انیمیشن از پیش رندر شده بود، کاملا روند بازی را نشان می‌داد. در این تریلر که “بازی قدرت” نام گرفته بود، می‌توانستیم مبارزات شگفت‌انگیز بازی، صحنه‌های مبارزات گلادیاتورها و حتی مبارزات دریایی را ببینیم. تریلر روند بازی Assassin’s Creed Origins را به هیچ وجه از دست ندهید.

یوبی‌سافت فقط هم به فرقه اساسین بسنده نکرده بود. این شرکت چند تریلر خوب دیگر هم با خودش به گیمزکام ۲۰۱۷ آورده بود. یکی از این تریلرها مسابقات بسیار خوب بازی The Crew 2 را نشان می‌داد و دیگری هم هفت-هشت دقیقه روند بازی Far Cry 5 را. یوبی‌سافت هم‌چنین از بازی استراتژی Anno 1800 هم رونمایی کرد که مدیریت انگلستان دوره‌ی ویکتوریا را به دست شما می‌سپارد.

یک بازی استراتژی بزرگ دیگر هم در گیمزکام ۲۰۱۷ معرفی شد که چند سر و گردن از مجموعه‌هایی مثل Anno بزرگ‌تر و معروف‌تر است. مایکروسافت رسما از شماره‌ی چهارم مجموعه بازی‌های Age of Empires رونمایی کرد. کاملا واضح است که مایکروسافت نمی‌خواهد برای Age of Empires 4 ذره‌ای کم بگذارد و به همین دلیل سراغ سازندگان مجموعه بازی‌های Dawn of War رفته است. استودیوی بازی‌سازی Relic شماره‌ی چهارم Age of Empires را می‌سازد.

به غیر از مایکروسافت، الکترونیک آرتز هم یک برنامه برای گیمزکام ۲۰۱۷ در نظر گرفته بود. این مراسم برخلاف برنامه‌ی بی‌مزه‌ی مایکروسافت، واقعا یک کنفرانس کامل بود. البته نه کنفرانسی به خوبی آنچه در E3 2017 از این شرکت دیده بودیم. الکترونیک آرتز تریلر تازه‌ای از بازی Need for Speed: Payback را به نمایش گذاشت. این تریلر هم‌چنین برای اولین بار از مدل جدید خودروی BMW M5 رونمایی می‌کرد.

جالب‌ترین بخش کنفرانس الکترونیک آرتز، رونمایی از بسته‌ی الحاقی The Sims 4 بود. بسته‌ی الحاقی جدید این بازی حیوانات خانگی را به آن اضافه می‌کند. الکترونیک آرتز برای رونمایی از بسته‌ی الحاقی Cats and Dogs برای The Sims 4 از معروف‌ترین سگ شبکه‌های اجتماعی کمک گرفته بود. «جیف‌پام» (Jiffpom) که شش-هفت میلیون دنبال‌کننده در اینستاگرام دارد، برای رونمایی از بسته‌ی الحاقی Cats and Dogs روی سن آمد.

در کنار این دو بازی، الکترونیک آرتز از بسته‌ی کامل بازی Battlefield 1 رونمایی کرد. این بسته‌ی کامل Battlefield 1: Revolution نام دارد و تمام محتوای دانلودی این بازی را در خودش جای داده است؛ حتی محتوای دانلودی که هنوز برای این بازی عرضه نشده است. با خرید Battlefield 1: Revolution هر محتوای دانلودی که در آینده برای این بازی بیاید را هم به صورت رایگان دریافت می‌کنید.

اکتیویژن هم دست خالی به گیمزکام نیامده بود. این شرکت دو اکشن اول شخص بزرگ خود، که در واقع بزرگترین بازی‌های حال حاضر در سبک خود هستند، را به نمایشگاه گیمزکام آورده بود. این شرکت آخرین تریلر بازی Destiny 2 را در طول گیمزکام ۲۰۱۷ به نمایش گذاشت. تریلر پیش از عرضه‌ی Destiny 2 صحنه‌های شگفت‌انگیزی از این بازی را به نمایش می‌گذاشت؛ از صحنه‌های سینمایی و داستانی گرفته، چیزی که در دستینی ۱ وجود نداشت، تا مبارزات بزرگ و خفن چند نفره.

نمایش دیگر اکتیویژن هم به «ندای وظیفه» امسال باز می‌گردد. تریلر جدیدی از Call of Duty: WWII نشان داده شد. این تریلر لابی چند نفره‌ی بازی را به تصویر می‌کشید. این لابی چند نفره Headquarters نام دارد و بازی‌کننده‌ها می‌توانند در این بخش، همدیگر را ببینید و با یکدیگر تعامل داشته باشند.

یک بازی دیگر هم در طول نمایشگاه گیمزکام امسال معرفی شد که به خاطر روند و ایده‌ی متفاوتی که داشت، توانست کمی ما را ذوق‌زده کند. بازی Biomutant توسط شرکت THQ Nordic رونمایی شد. این بازی یک نقش‌آفرینی اکشن بزرگ است و کارگردان سابق مجموعه‌ی Just Cause آن را می‌سازد. پیشنهاد می‌کنیم تریلر این بازی را هم ببینید تا کم و بیش با روند جدید و تازه‌ی آن آشنا شوید.

اتفاق جالب و بزرگ دیگری در گیمزکام امسال نیافتاده است؛ نمایشگاهی که همانطور که گفتیم، روندی نزولی را طی می‌کند. شرکت‌ها دیگر علاقه‌ای به برگزاری کنفرانس خبری در این نمایشگاه ندارند و حتی بازی‌سازها هم به مناسبت گیمزکام، از بازی‌شان تریلر جدید عرضه نمی‌کنند؛ طوری که می‌توانیم از همین حالا بگوییم که بزرگ‌ترین رویداد صنعت بازی تا E3 سال آینده، همان مراسم PlayStation Experience است که در دی ماه برگزار می‌شود.

البته در ماه جاری شاهد برگزاری نمایشگاه «توکیو گیم شو» (Tokyo Game Show) هم خواهیم بود. امیدواریم که این مراسم غافلگیری‌های و نمایش‌های بهتری داشته باشد. می‌توانید انتظار پوشش خبری توکیو گیم شو را از دیجی‌کالامگ داشته باشید.

