هشتمین نسخه آزمایشی iOS 11 منتشر شد

اپل امروز هشتمین نسخه آزمایشی iOS 11 را منتشر کرد. به همین مناسب هم هفتمین نسخه آزمایشی این سیستم عامل صورت عمومی منتشر شد تا همه بتوانند آن را امتحان کنند. البته برای افرادی که در طرح پیش نمایش IOS 11 ثبت نام کرده باشند. از آنجایی که شایعه شده اپل در تاریخ ۲۱ شهریور ماه قصد دارد آیفون ۸ را معرفی کند به احتمال زیاد هشتمین نسخه آزمایشی iOS 11 آخرین نسخه آزمایشی آن خواهد بود.

در این نسخه باز هم تغییراتی در قسمت Control Center گوشی به وجود آمده و همچنین می‌توان به وسیله برنامه پیام‌رسان این سیستم عامل پرداخت‌های Peer to Peer انجام داد. امکان عدم ایجاد مزاحمت در زمان رانندگی (Do Not Disturb While Driving feature) هم بهبود پیدا کرده و یکسری تغییرات هم در سیری و قسمت دوربین و عکس‌ها به وجود آمده است. این سیستم عامل تغییرات بیشتری را در بخش چند وظیفه‌ای iPad به وجود آورده است.

سیستم عامل iOS 11 از برنامه‌های ۳۲ بیتی پشتیبانی نمی‌کند. گفته شده بیش از ۱۸۷ هزار برنامه ۳۲ بیتی روی این سیستم عامل کار نمی‌کنند.

اپل به این موضوع اشاره کرده که iOS 11 برای پتلفرم‌های زیر عرضه می‌شود:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

۱۲٫۹-iPad Pro 2nd generation

۱۲٫۹-iPad Pro 1st generation

۱۰٫۵- iPad Pro

۹٫۷- iPad Pro

iPad Air 2

iPad Air

iPad 5th generation

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch 6th generation

منبع‌: macrumors



منبع متن: digikala