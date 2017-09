بروزرسان iOS 11.0.1 منتشر شد

شرکت اپل iOS 11.0.1 را برای آیفون، آی‌پد و آی‌پاد منتشر کرده است. اپل قبل از انتشار این بروزرسانی نسخه بتایی از آن را برای توسعه‌دهنده‌ها منتشر نکرد. این بروزرسانی درست یک هفته پس از انتشار رسمی iOS 11 در اختیار کاربران قرار گرفته است. نسخه جدید iOS نوعی بروزرسانی کوچک به حساب می‌آید که از طریق آن بعضی از باگ‌ها برطرف شده و شرایط امنیتی iOS 11 هم بهبود یافته است.

iOS 11 قابلیت‌های جدید و مهمی مانند اسکن مدارک در اپلیکیشن Notes، مود Do Not Disturb While Driving، اپلیکیشن جدید برای مدیریت فایل‌ها، تغییرات در اپلیکیشن Maps، قابلیت ویرایش Live Photos، قابلیت‌‎های جدید چندوظیفه‌ای در آی‌پد، افزودن بخش جدیدی به اپلیکیشن آی‌مسیج، طراحی جدید مرکز کنترل، امکان پرداخت مستقیم از طریق پیام‌ها و نسخه هوشمندتری از دستیار صوتی هوشمند سیری را در اختیار کاربران قرار داد.

اپل صرفا اشاره کرده که iOS 11.0.1 باگ‌ها را از بین می‌برد و باعث بهبود عملکرد سیستم عامل خواهد شد. برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این بروزرسانی باید منتظر اطلاعات بیشتر باقی بمانیم.

پس از ارائه این نسخه جدید از سیستم عامل iOS بعضی از کاربران به بعضی از مشکلات و باگ‌های آن اشاره کردند. یکی از باگ‌های گزارش شده این بود که بلوتوث و Wi-Fi گوشی را نمی‌توان به شکل کامل غیرفعال کرد. بعضی از کاربران از وضعیت باتری گوشی شکایت داشتند و مشکلاتی هم در زمینه سینک‌کردن ایمیل‌ها پدید آمده بود. اپل به این موضوع هم اشاره کرده بود که اگر از سرویس‌های Outlook، Office 365 یا Exchange استفاده کنید ممکن است هنگام ارسال میل پیغام خطا ببینید. در این شرایط شرکتی به نام Wandera هم گزارش کرده بود با تحت نظر گرفتن ۵۰ هزار کاربر محصولات اپل باید ادعا کرد که iOS 11 باعث می‌شود باتری این محصولات دو برابر سریع‌تر تمام شوند.

