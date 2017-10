سری گوشی‌های نکسوس گوگل برای اولین بار از سال ۲۰۱۰ وارد بازار شدند. سری نکسوس پروژه‌ای بلند و بالا بود، پروژه‌ای که با گوشی Nexus One شروع شد و در ابتدا حتی قرار نبود برای مصرف کنندگان وارد بازار شود. گوشی Nexus One را برای تویعه دهندگان می‌ساختند، با این حال، گوگل تصمیم می‌گیرد تا Nexus One را به عنوان دستگاهی برای به نمایش گذاشتن نسخه‌ی جدید اندروید خود راهی بازار کند.

سری گوشی‌های Nexus هیچ وقت به دنبال شکستن رکورد و استفاده از سخت‌افزارهای عجیب و غریب نبوده‌اند؛ با این حال، این گوشی‌ها مشخصات سخت‌افزاری روز و بالایی داشتند. سری نکسوس هم‌چنین با همکاری گوگل ساخته می‌شد و ایده‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این شرکت را برای گوشی‌های هوشمند به تصویر می‌کشید. برای مثال، گوگل با یک نکسوس جدید به افراد نشان می‌داد که شیار microSD روی یک گوشی هوشمند چندان هم به کار نمی‌آید، یا استفاده از سرویس‌های ابری یا شارژ بی‌سیم.

با تمام این اوصاف، گوشی‌های نکسوس چندان هم برای گوگل اولویت نداشتند. این گوشی‌ها توسط اپراتورها عرضه نمی‌شدند و بیشتر هم توسعه دهندگان سراغ آن‌ها می‌رفتند.

در سال ۲۰۱۶ گوگل ایده‌ی ساخت گوشی‌های نکسوس را رها و گوشی جدیدی را با برند خودش معرفی کرد. گوشی‌های گران قیمتی به اسم «پیکسل» (Pixel) که برای مصرف کننده‌ها ساخته شده.

تا یک روز دیگر شاهد رونمایی سری دوم گوشی‌های پیکسل خواهیم بود.

به همین مناسبت تصمیم گرفتیم تا نگاهی کوتاه به گوشی‌های ساخته‌ی گوگل بیاندازیم.

Nexus One

سازنده: HTC

ژانویه ۲۰۱۰

همه چیز با این گوشی شروع شده است؛ یک گوشی که شرکت HTC برای گوگل ساخته. فقط با نگاهی به مشخصات این گوشی می‌توان فهمید که گوگل برای آن کم نگداشته است.

یک صفحه نمایش ۳.۷ اینچی با وضوح تصویر ۴۰۰ در ۸۰۰، دوربین ۵ مگاپیکسلی و پردازنده‌ی تک هسته‌ای اسنپ‌دراگون اس ۱ در زمان خودشان کم چیزی نبودند.

گوشی Nexus One یک گوی ماوس مانند داشت که می‌توانستید از آن برای انتخاب دقیق روی صفحه استفاده کنید. این گوشی طرفداران زیادی داشت. از طراحی آن گرفته تا صفحه نمایش و پردازنده‌ی خوب و اندروید دستکاری نشده‌ی آن، همه چیز Nexus One بسیار جذاب بودند.

‌‌‌‌

Nexus S

سازنده: Samsung

دسامبر ۲۰۱۰

گوشی دوم سری نکسوس، شیار microSD را حذف کرد. پس از Nexus S هم دیگر هیچ گوشی دیگری در این سری از کارت حافظه پشتیبانی نکردند. گوگل می‌گفت که سرعت کم کارت‌های microSD سیستم اندروید را کند می‌کند.

گوشی Nexus S با سیستم عامل اندروید ۲.۳ وارد بازار شد؛ سیستم عاملی که عمری طولانی داشت و احتمالا شما هم در زمانی از آن استفاده کرده‌اند.

از نظر طراحی، گوشی Nexus S کمی خمیده بود و چندان جالب به نظر نمی‌رسید. این گوشی هم‌چنین آخرین گوشی سری نکسوس است که از کلیدهای جهت دار استفاده می‌کرد. تمام گوشی‌های سری بعد نکسوس از همان کلیدهای روی صفحه اندروید استفاده کرده‌اند.

‌‌‌‌

Galaxy Nexus

سازنده: Samsung

نوامبر ۲۰۱۱

گوشی Galaxy Nexus پیشرفت‌های بزرگی را برای این سری گوشی‌ها در خودش جای داده بود. این گوشی با صفحه‌ی نمایش ۴.۶۵ اینچی خودش در زمان عرضه بسیار بزرگ به نظر می‌رسید؛ طوری که افراد حتی تصورش را هم نمی‌کردند تا صفحه‌های نمایش ۵.۵ اینچی به نظرشان کوچک بیاید.

طراحی Galaxy Nexus از مدل قبلی بسیار بهتر شده بود و سفت و سخت‌تر به نظر می‌رسید. البته هنوز هم یک خم روی گوشی دیده می‌شد. این گوشی هم‌چنین باطری قابل تعویض داشت که در گوشی‌های بعدی نکسوس حذف شد.

این گوشی هم‌چنین کلیدهای جهت دار روی صفحه را به اندروید آورد. ظاهر سیستم عامل گوگل با اندروید Ice Cream Sandwich بسیار زیبا و جذابتر شده بود.

‌‌‌‌

Nexus 4

سازنده: LG

نوامبر ۲۰۱۲

گوشی Nexus 4 یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین گوشی‌های سری نکسوس و گوشی‌های هوشمند بود؛ آن هم نه به این دلیل که تمام و کمال با اندروید خالص عرضه می‌شد، بلکه چون در کنار سخت‌افزاری شگفت‌انگیز، قیمت بسیار پایینی داشت.

این گوشی با قیمت ۲۹۹ دلار وارد بازار شد، آن هم برای نسخه‌ی آنلاک شده. در مقایسه با گوشی‌های آیفون و گلکسی زمان خود، این قیمت بسیار کمتر بود. گوشی Nexus 4 بین توسعه دهندگان و مصرف کنندگان بسیار محبوب شد.

این گوشی را ال‌جی ساخته بود. در کنار پرازنده‌ی قوی، این گوشی هم‌چنین طراحی بسیار خوبی داشت. پشت گوشی شیشه‌ای بود و اگر از زاویه‌های مختلف به آن نگاه می‌کردید، الگوهای متفاوتی می‌دیدید.

‌‌‌‌

Nexus 5

سازنده: LG

اکتبر ۲۰۱۳

پس از موفقیت بالای Nexus 4، گوگل برای گوشی بعدی این سری باز هم سراغ ال‌جی رفت. گوشی Nexus 5 یک صفحه نمایش ۵ اینچی داشت که در زمان خودش بهترین نمایش رنگ‌ها را در بین تمام گوشی‌ها داشت. این گوشی حتی پس از آپدیت‌های مختلف باز هم مثل روز اول سریع کار می‌کرد. قابلیت شارژ بی‌سیم هم از نکسوس قبلی به Nexus 5 آمد، ولی گوشی باز هم مصرف باطری خوبی نداشت.

گوگل و ال‌جی تلاش زیادی کرده بودند تا دوربین Nexus 4 را پیشرفت دهند و با اینکه در Nexus 5 شاهد تغییرات خوبی بودیم، ولی باز هم دوربین ۸ مگاپیکسلی این گوشی نتیجه‌ی خوبی ارایه نمی‌داد و از آیفون‌ها و گلکسی‌های زمان خود عقب بود.

گوشی Nexus 5 به یک مشکل هم برخورد: پردازنده‌ی این گوشی داغ می‌کرد و نمی‌توانست به حداکثر فرکانس برسد. با این حال، گوشی Nexus 5 با هم یکی از موفق‌ترین گوشی‌های سری نکسوس گوگل است که با قیمتی بسیار خوب عرضه شده و حتی امروز هم روان اجرا می‌شود.

‌‌‌‌

Nexus 6

سازنده: Motorola

اکتبر ۲۰۱۴

نکسوس بعدی گوگل، روند بزرگتر شدن اندازه‌ی گوشی‌های هوشمند را باز هم ادامه داد. گوشی Nexus 6 شرکت موتورلا یک صفحه نمایش ۶ اینچی داشت و حمل آن راحت نبود. این گوشی هم محبوبیت نکسوس‌ها را حفظ کرد و حتی به آن‌ها افزود. با این حال، گزارش‌های رسمی گوگل می‌گفتند که Nexus 6 اصلا خوب نفروخته است.

یکی از نقاط ضعف این گشوی صفحه نمایش AMOLED آن بود که نمی‌توانست رنگ‌ها را واقعی نشان دهد و تصاویری عجیب و غریب تحویل بیننده می‌داد. از سوی دیگر، این گوشی عملکردی بسیار سریع داشت. اندروید ۵.۰ برای اولین بار با Nexus 6 عرضه شد. این گوشی یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی بسیار خوب داشت، آخرین پردازنده‌ی اسنپ‌دراگون را در خودش جای داده بود و باطری آن هم بسیار دوام می‌آورد.

‌‌‌‌

Nexus 5X و Nexus 6P

سازنده‌ها: Huawei و LG

سپتامبر ۲۰۱۵

پس از شکست تجاری نکسوس قبلی، شایعاتی شنیده می‌شدند که از کنار گذاشتن سری گوشی‌های نکسوس می‌گفتند. با این حال، گوگل در سال ۲۰۱۵ باز هم با این سری بازگشت.

گوگل تصمیم گرفت در سال ۲۰۱۵ نه یکی، بلکه دو نکسوس عرضه کند. یک نکسوس صفحه نمایش ۵.۲ اینچی داشت و توسط ال‌جی ساخته می‌شد و نکسوس دیگر که بزرگتر و قوی‌تر بود را هوآوی می‌ساخت. این گوشی‌ها جدیدترین و بهترین سخت‌افزارها را، از اسنپ‌دراگون ۸۰۸ و ۸۱۰ گرفته تا ۲ گیگابایت رم و صفحه‌ی نمایشی شگفت‌انگیز، در خود جای داده بودند.

دو گوشی Nexus 5X و Nexus 6P در پشت خود حسگر اثر انگشت داشتند و اسپیکر آن‌ها در جلو قرار گرفته بود. هر دو گوشی هم از پورت USB Type-C استفاده می‌کردند و مرسوم شدن این پورت، بدون شک به خاطر قرار گرفتن در این دو نکسوس است.

نکسوس‌های سال ۲۰۱۵ هم‌چنین دوربینی شگفت‌انگیز داشتند که به لطف نرم‌افزار خوب گوگل کار می‌کردند.

چه منتقدان و چه خریداران بازخورد بسیار خوبی نسبت به دو گوشی Nexus 5X و Nexus 6P داشتند؛ حتی با اینکه مقاومت بدنه‌ی Nexus 6P پس از انتشار چند ویدیو زیر سوال رفت.

‌‌‌‌

Google Pixel و Google Pixel XL

سازنده: HTC

اکتبر ۲۰۱۶

آن شایعاتی که در سال ۲۰۱۵ و درباره‌ی تعطیلی سری نکسوس می‌شنیدیم، یک سال بعد به حقیقت پیوستند. گوگل برند جدیدی را به عنوان گوشی‌های هوشمند خود معرفی کرد: Pixel.

گوشی‌های Pixel از سری نکسوس برای گوگل بسیار جدی‌تر هستند: این گوشی‌ها با اسم گوگل عرضه می‌شوند و این شرکت هم آن‌ها را نه فقط برای توسعه دهندگان، بلکه برای مخاطبی وسیع‌تر تولید کرده است. گوشی‌های Pixel یک محصول بالارده و البته گران‌قیمت هستند.

رابط کاربری Pixel بسیار تمیز و کار کردن با آن راحت است. آپدیت‌های گوگل هم برای نرم‌افزارهای این گوشی بسیار سریع و منظم عرضه می‌شود که در دیگر گوشی‌های اندروید زیاد آن را نمی‌بینیم. دوربین خوب آخرین نکسوس‌ها در Pixel پیشرفت کرد؛ طوری که گوشی گوگل یکی از بهترین دوربین‌های موبایل را در خود داشت.

گوگل سیستم عامل خودش را برای Pixel جداگانه بهینه سازی کرده و به همین دلیل این گوشی روان‌تر و سریع‌تر از هر گوشی اندرویدی دیگری کار می‌کند.

‌‌‌‌

Google Pixel 2 و Google Pixel XL 2

سازنده: HTC و LG

اکتبر ۲۰۱۷

به نظر می‌رسد که قرار است پیشرفت‌های بزرگ مدل‌های جدید Pixel بیشتر نرم‌افزاری باشند تا ظاهری و سخت‌افزاری. گوگل دوباره سراغ دو شرکت مختلف رفته است. مدل کوچکتر را این بار HTC می‌سازد و ساخت مدل بزرگتر به دست LG افتاده است.

هوش مصنوعی گوگل بدون شک بزرگترین قابلیت Pixel 2 است. با تمام این اوصاف، تا فراد صبر می‌کنیم و سپس نظر نهایی خودمان را نسبت به این دو گوشی می‌دهیم.

منبع متن: digikala