قسمت اول سه گانه‌ی «استارکرفت ۲» یعنی بازی StarCraft II: Wings of Liberty قرار است به یک بازی رایگان تبدیل شود. این خبر را «مایک مورهیم» (Mike Morhaime)، مدیر عامل بلیزارد، در کنفرانس دیشب این شرکت اعلام کرد.

از روز ۱۴ نوامبر، یعنی کمتر از دو هفته‌ی دیگر، همه‌ی افراد می‌توانند بخش داستانی Wings of Liberty را به صورت رایگان تجربه کنند. اگر Wings of Liberty را قبلا خریده‌اید، بلیزارد بسته‌ی الحاقی دوم استارکرفت ۲ یعنی Heart of the Swarm را به شما رایگان می‌دهد.

از دو هفته‌ی دیگر همه‌ی افراد می‌توانند بخش داستانی Wings of Liberty را به صورت رایگان تجربه کنند.

بخش آنلاین بازی هم کاملا رایگان در دسترس خواهد بود. با این حال، می‌توان فرمانده‌های بخش Co-op را فقط تا تراز ۵ به صورت رایگان ارتقا داد.

می‌توان بخش‌های داستانی Heart of the Swarm و Legacy of the Void و Nova Covert Ops را با قیمت ۱۵ دلار خریداری و به بازی اضافه کرد.

استارکرفت ۲ در سال ۲۰۱۰ عرضه شد و از همان موقع توانست به یکی از بزرگترین و محبوب‌ترین عناوین سبک استراتژی تبدیل شود. استارکرفت ۲ توانسته است تا امروز بیش از ۳ میلیون نسخه بفروشد.

مراسم «بلیزکان» امسال از دیشب آغاز شده و قرار است تا فردا ادامه داشته باشد. به غیر از استارکرفت، در مراسم افتتاحیه‌ی بلیزکان ۲۰۱۷ هم‌چنین خبرهایی از بسته‌ی الحاقی جدید دنیای وارکرفت و هم‌چنین شخصیت جدید اورواچ شنیدیم.

منبع: Polygon

مطلب استارکرفت ۲ رایگان شد برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala