فروش Call of Duty: WWII دو برابر Infinite Warfare است

تصمیم شرکت بازی‌سازی اکتیویژن برای بازگشت به ریشه‌های مجموعه‌ی «ندای وظیفه» یا همان Call of Duty جواب داده است؛ جدیدترین قسمت این مجموعه بازی‌ها توانسته است فروشی بسیار خوب داشته باشد. فروش Call of Duty: WWII از تمام نسخه‌های این مجموعه از زمان عرضه‌ی Black Ops III بیشتر بوده است.

از میزان فروش کلی نسخه‌ی دیسکی بازی، ۵۷ درصد روی کنسول پلی‌استیشن۴ بوده‌اند و ۴۲ درصد روی کنسول ایکس‌باکس وان.

مقایسه‌ی Call of Duty: WWII با نسخه‌ی سال قبل این مجموعه هم بسیار مهم است. سال گذشته شاهد عرضه‌ی Call of Duty: Infinite Warfare بودیم که چندان از سوی منتقدان یا بازی‌کننده‌ها مورد توجه قرار نگرفت. نسخه‌ی دیسکی Call of Duty: WWII توانسته است ۵۷ درصد بیشتر از Infinite Warfare بفروشد. اکتیویژن توانسته است از فروش WWII هم‌چنین در مقایسه با Infinite Warfare نزدیک به ۲۰ درصد درآمد بیشتری داشته باشد.

فروش بازی‌های دیسکی اخیرا پایین آمده است و گیمرها به خرید دیجیتال بازی روی آورده‌اند، با این حال Call of Duty: WWII توانسته است فروش بسیار خوبی داشته باشد. گزارش دیگری از فروش نسخه‌ی دیجیتال بازی منتشر شده بود که می‌گفت ۵۰ درصد فروش کلی Call of Duty: WWII دیجیتال است.

یعنی می‌توانیم این طور نتیجه‌گیری کنیم که Call of Duty: WWII توانسته است دو برابر Infinite Warfare در هفته‌ی اول خود بفروشد.

بازی Call of Duty: WWII روی کامپیوتر، پلی‌استیشن۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شده است و منتقدان هم بازخورد بسیار خوبی نسبت به بازی داشته‌اند.

منبع: Metro

